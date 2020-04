Resumo das Novelas

SÁBADO, 25

Malhação

A novela não é exibida aos sábados.

Novo Mundo

Pedro aceita empregar Joaquim. Anna estranha quando Thomas fala sobre seu pai como se o conhecesse. Licurgo e Germana contam a Elvira seus planos de negociar pessoas escravizadas. Libério desperta e Peter comemora. Pedro anuncia a contratação de Joaquim como seu segurança pessoal e Thomas se enfurece. Domitila implora que Chalaça a leve para o Rio de Janeiro. Thomas exige que Elvira afaste Joaquim do palácio. Leopoldina repreende Pedro por cortar a verba das doações para a população. Thomas pede a ajuda de Anna para se aproximar de Pedro. Jacinto visita Thomas e Anna questiona a presença do homem em sua casa. Leopoldina decide dormir em quarto separado de Pedro. Os Tucaré chegam às suas novas terras. Ubirajara e Jacira preparam Piatã para viver como índio. Chalaça ameaça Felício, que garante que Domitila acabará com sua vida.

Totalmente Demais

Eliza e Arthur resgatam Jonatas do incêndio, que destrói o cinema abandonado. Eliza agradece Arthur pela ajuda a Jonatas. Lili deixa clara sua antipatia por Carolina e avisa à jornalista que irá defender seus interesses. Carolina diz a Pietro que teme perder a parceria da Bastille por causa do ciúme de Lili. Carolina contrata Rafael, com a condição de o fotógrafo controlar Lili para que ela não lhe traga problemas. Lili pede a Rafael que vigie Germano e Carolina. Arthur pede que Jonatas se afaste de Eliza.

Fina Estampa

Quinzé exige que Griselda não dê dinheiro a Teodora. A loira chora pensando na conversa com a ex-sogra. Wallace treina pesado, não sente dor no coração e fala para a esposa que vai desafiar o campeão de MMA novamente. Tereza Cristina arma complô para tentar impedir que Griselda se torne sua vizinha. A nova milionária fica radiante ao receber o recibo de venda do corretor de imóveis.

Esther manda os croquis para a coleção da Fio Carioca e Paulo rejeita todos. Celina e Henrique aparecem na porta do colégio de Pedro e Beatriz avisa a Danielle. Baltazar estranha o jeito que Celeste e Solange o tratam. Amália avisa a Antenor que eles irão visitar a nova casa. O estudante de medicina pede uma carona a Patrícia. Griselda chega ao condomínio com o restante da família no táxi de Vilma. Tereza Cristina se enfurece ao ver Antenor chegar com Patrícia.

Tereza Cristina repreende Patrícia. Baltazar dorme e Celeste teme acordá-lo para jantar. Griselda aceita Antenor de volta e os irmãos ficam felizes. Tereza Cristina tenta obrigar Patrícia a viajar e acaba agredindo a filha. Antenor vê a ex-noiva sair de casa transtornada e vai falar com ela. Íris conta para Alice o segredo de Tereza Cristina e o mafioso escuta a conversa. Beatriz pensa em fazer uma doação de óvulos na clínica de Danielle. Marcela vai à casa de Paulo e os dois se beijam. Celeste se preocupa com Baltazar. Leandro e Nanda chegam ao Le Velmont e ele fica deslumbrado. Íris decide ir à casa de sua sobrinha. Wallace chama Teodora para conversar.

RECORD

Escrava Isaura

A novela não é exibida aos sábados.

Jesus

A novela não é exibida aos sábados.

Caminhos do Coração

A novela não é exibida aos sábados.

Apocalipse

A novela não é exibida aos sábados.

SBT

As Aventuras de Poliana

A novela não é exibida aos sábados.

(*) Os capítulos são fornecidos pelas emissoras de televisão. Sujeito a alterações.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também