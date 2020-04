Resumo das Novelas

QUINTA-FEIRA, 23

Malhação

Nena conta a história da filha para Dóris. Lica afirma a Felipe que terminou o namoro com MB. Tato sugere que Anderson faça um jantar romântico para Tina no galpão. Felipe escuta uma briga entre Malu, Edgar e Clara. Jota conta para Ellen que foi procurado por Frostbyte e ela pede que o amigo tenha cuidado. Felipe conta para Lica sobre a discussão que ouviu na sala de Edgar. Luís pede para Marta acompanhá-lo a um encontro com Malu e Edgar. Josefina conserta uma torneira na lanchonete de Roney. Keyla decide se encontrar com Deco.

Novo Mundo

Pedro tem um ataque de fúria e Chalaça tenta contê-lo. Cecília pede que Matias a leve para o convento. Diara explica a Wolfgang por que se vendeu a Sebastião. Dom Pedro afirma a Chalaça que abrirá mão do seu salário até que a crise financeira do Brasil esteja sanada. Sebastião liberta Diara, que retorna para casa com Wolfgang. Leopoldina avisa a Patrício para preparar uma lista de demissões do palácio. Dalva e Lurdes se desesperam com a notícia. Amália tem um surto ao ouvir o nome de Sebastião e Madre Assunção repreende Cecília. Elvira reza para se reaproximar de Joaquim e Quinzinho. Felício ataca Domitila. Os índios ocupam as ruas da cidade. Joaquim convence Dom Pedro a se aproximar dos índios. Piatã se emociona ao ver os índios e reconhece Joaquim. Pedro fica encantado com as nações indígenas e pede para se reunir com seus líderes. Leopoldina se disfarça para ver os índios de perto. Pedro conversa com Ubirajara e promete tentar um acordo de paz para todos.

Totalmente Demais

Eliza aceita a proposta de Arthur para morar com ele. Jonatas fica perplexo ao saber que Eliza se mudará para a casa de Arthur, mas acaba aceitando a ideia. Carolina comenta com Pietro que Arthur parece não se importar com sua possível gravidez. Jonatas faz uma surpresa para Eliza. Eliza e Jonatas fazem a despedida da garota. Braço e Jacaré descobrem onde Jonatas mora. Jonatas leva Eliza para a casa de Arthur, para se certificar de que ela ficará bem. Arthur expulsa Jonatas de sua casa e os dois se enfrentam.

Fina Estampa

Teodora aceita conversar com Griselda para falar sobre Quinzinho. Amália conta para Quinzé que a mãe procurou a loira. A portuguesa pergunta quanto Teodora quer para deixar o filho em paz. Quinzé aparece por lá e discute com a ex-mulher. Wallace se mete na briga e se desentende com o ex de Teodora. No meio da confusão, o lutador desmaia.Tereza Cristina passa o Le Velmont para o nome René, mas o chef não aceita. Esther pensa na traição de Paulo e não consegue trabalhar. Ela discute com o marido e saca tudo ao vê-lo reagir diante de Marcela. Pedro não responde quando Danielle o chama para sair. Carolina vasculha o notebook de René Junior. Esther diz a Paulo que vai ter seu filho e se separar dele.

Griselda fala para Celeste que gostaria de morar em uma casa em frente à de Tereza Cristina. Carolina descobre que René Junior montou um falso perfil com foto de Juan Guilherme. Luana adivinha o pensamento de Antenor e ele fica pasmo. Rafael e Amália ficam noivos. Esther sai de casa, deixa um bilhete para Paulo e marca sua fertilização. Teodora vai à escola do filho, mas Quinzé a impede de vê-lo.

Carolina marca um encontro com René Junior no Le Velmont. Danielle fica feliz ao conseguir arrancar um sorriso de Pedro. O mafioso descobre onde Tereza Cristina mora. Paulo se embriaga e René cuida do cunhado. Carolina ameaça contar sobre o falso perfil que René Junior criou se ele não ajudá-la a juntar Letícia e Juan Guilherme. Antenor chega à casa de Griselda e pede para participar da comemoração do noivado de Amália.

RECORD

Escrava Isaura

Branca esconde mensagem de Álvaro. Preocupada com Isaura, Malvina pede que Francisco coloque Isaura em seu quarto. Leôncio não permite que o Dr. Paulo venha examiná-la. A noite, Malvina e Leôncio entram no quarto para se deitarem. Malvina tranca a porta e Leôncio fica bravo. Tomásia planeja a fuga de Helena e diz a Gioconda que irá precisar de sua ajuda. Serafina decide dar uma grande festa para comemorar seu retorno a vida. Malvina pede a Belchior que cuide de Isaura. Branca, Geraldo e Estela vão a casa de Álvaro. Malvina se prepara para passear, mas antes ameaça Leôncio caso ele faça algo com Isaura. Chega uma mensagem de telégrafo para Álvaro, mas Branca logo a esconde.

Jesus

Quatro anos depois, no Egito, Maria e José cuidam do pequeno Jesus. Com eles Tiago Justo e José Filho, os dois irmãos de Jesus. Herodes tem uma crise e é salvo pelo servo. Ele ordena um massacre. Nicodemos e Caifás comentam sobre as atrocidades cometidas por Herodes. O rei faz mudanças em seu testamento e diz que sua hora está chegando. Maria diz sentir saudades de Ana e Joaquim. Arquelau é avisado sobre o estado de saúde de Herodes. Na região montanhosa da Judeia, Zacarias e Isabel recebem o auxílio da serva Elza na criação do pequeno João Batista. Arquelau vê Herodes nas últimas e se aproxima. Ele provoca o pai e diz que conquistará a confiança do povo. Impotente, Herodes fica furioso e morre.

O Satanás observa a cidade. Um oficial anuncia a morte de Herodes. Os judeus comemoram nas ruas. A notícia chega ao templo. Tribuno manda avisarem à Roma. No calabouço do palácio, Barrabás, já maior, é libertado junto com os outros prisioneiros. Antipas é avisado sobre a morte do pai e perguntas quando será lido o testamento. Barrabás reencontra Simão e descobre que Saul vendeu Cívia como escrava. O testamento de Herodes é lido. Antipas fica decepcionado e pede para falar a sós com seu irmão, Arquelau. Barrabás se encontra com Saul e o ameaça com uma faca. Antipas ameaça Arquelau, mas não tem coragem de mata-lo. Barrabás encontra Simão e diz que precisam fugir. Simeão e Hanna se perguntam sobre o paradeiro do Messias. Barrabás diz que ele e o irmão nunca mais verão a mãe. Gabriel aparece diante de José e diz que chegou a hora de voltarem à Israel.

Arquelau recebe alguns judeus e se revolta. Ele ordena a morte de todos no templo. Satanás observa, satisfeito, a matança. José, Maria e os filhos encontram um pastor no caminho. Eles ficam sabendo da matança ocorrida no templo de Jerusalém e são alertados para a crueldade de Arquelau. Eles seguem para Nazaré. Alguns dias se passam e eles reencontram Ana e Joaquim. Maria descobre que Sula não conseguiu salvar seu bebê. A irmã de Maria avisa que está esperando outro filho. Anás reclama do governo de Arquelau. Maria trata Sula com carinho. Mirian escuta Asisa falando mal de Maria e joga lama nela. Sula diz que é melhor ficar longe de Maria. Joaquim agradece a Deus pela volta da filha. Vinte e seis anos se passam. João Batista aparece no deserto.

Caminhos do Coração

Meduso fuzila mutantes vampiros com o olhar. Beto dá um tapa na mão de Fredo, que erra o tiro. Fredo empurra Beto com força e atira em Noé. O tiro pega de raspão na perna de Noé, que cai no chão. Maria tenta ajudá-lo e os policiais rendem Noé. Noé diz para Maria fugir, mas ela se rende. A polícia coloca as algemas em Noé e Maria e Beto ficam arrasados ao vê-los presos. Ari, Irma, Cassandra, Lúcia, Danilo, Rodrigo, Amália, Gór, Metamorfo e Meduso se trancam dentro da sala de presidência, enquanto mutantes vampiros tentam entrar. Ísis avisa que irá embora, antes que faça algum mal a Demétrio. Ela fica invisível e Demétrio chora. Joca e Luna levam Marcelo para um camping. Beto escolta Maria para garantir sua segurança. Carvalho conta que uma nova prova foi anexada pela defesa aos autos do processo contra Maria. Ele conta que a prova é uma declaração de Sócrates, revelando quem é a chefia. Toni e Cléo voltam para mansão muito assustados e avisam que a casa está cercada por vampiros.

Regina e Batista se apavoram e quatro vampiros aparecem nas janelas. Fúria diz ter nojo de Vlado por ele ter aura de morcego. Cris e Perpétua discutem por causa do desejo dele em exterminar os vampiros. Os dois se beijam. Pachola-lobisomem avança contra Hélio, que dá um salto e se afasta. Hélio pede para se livrar do espírito do mal e foge. Vavá aparece na janela e o lobisomem se aproxima dele. Vavá pergunta se Pachola-lobiosomem irá machucá-lo e grita. Eric, Fernando e Ariadne se escondem ao ouvir o rugido de Velociraptor. Os mutantes vampiros conseguem arrombar a porta e Gór os hipnotiza. Meduso fuzila os vampiros com o olhar e eles correm para fora da sala. Noé é encaminhado para uma delegacia comum, mas Maria fica presa no Depecom. Fredo comemora a prisão de Maria. Os mutantes vampiros entram pela janela da mansão e ameaçam atacar. Toni e Cléo lutam contra os vampiros, protegendo Regina e Batista. Eric atira em Velociraptor, mas ele não sente os tiros.

O bandido joga uma granada e o dinossauro foge assustado. Fúria some da vista de Vlado. O vampiro corre na direção em que pressente Fúria. Janete tem uma visão de Ágata e Aquiles sendo atacados por Draco e Telê. Draco e Telê invadem a casa de Teófilo e ameaçam Ágata e Aquiles. Eles avisam que os mutantes precisam se unir contra os humanos e que os poderes deles serão úteis nas batalhas. Ágata e Aquiles se recusam a se unir e perguntam o que os mutantes fizeram com Teófilo. Draco e Telê contam que mataram o pescador e atiraram seu corpo no mar. Taveira pede para Júlia lhe entregar a chave do Cofre e diz que irá matar todos que estão lá dentro. Júlia proíbe Taveira de fazer algo com suas criaturas. Beto, Fredo e equipe do Depecom chegam à Progênese e se deparam com um grupo de vampiros. Fredo permite que os policiais matem os vampiros. Beto fica horrorizado. Um vampiro aproveita a distração de Beto e chuta a arma dele. Beto luta e tenta impedir que ele morda seu pescoço.

Apocalipse

Débora e Adriano fazem juras de amor. Luis é surpreendido com um telefona do assassino misterioso. O criminoso avisa que tem uma nova vítima em suas mãos e passa um endereço. Luis se desespera e avisa à Ana que precisará sair. Oswaldo agradece a ajuda de Letícia. Teresa pede para o filho esperar o dia seguinte para ir ao endereço de Sandra. Ele se recusa e avisa que precisa ir imediatamente. Aflito, Luis para no meio do caminho. Ele liga para Guido e avisa sobre o telefonema do assassino. Em Nova Iorque, Alan fala sobre sua família com Susana. Débora diz amar Adriano. Hanna sente ciúmes da preocupação dos pais com Débora. Luis chega ao local combinado com o assassino. O detetive reconhece a vítima e a chama de Júlia. Luis se surpreendo ao identificar o assassino misterioso. Ruben fala do profissionalismo da esposa Lia. Oswaldo chega até periferia onde vive Sandra. Ele se emociona ao rever o filho Tiago. Sandra chega bêbada e manda ele se afastar da criança. Navalha, o traficante que namora Sandra, ameaça Oswaldo. Ele diz que lutará na justiça pela guarda de Tiago. Guido dirige para o esconderijo do assassino, mas tem problemas com o carro e não consegue chegar.

Luis está surpreso diante de Nicanor, motorista da família Aisen. Ele fala sobre os crimes que cometeu, baseando-se na Bíblia. Luis diz que Nicanor tem uma visão distorcida do Livro Sagrado. O criminoso revela já saber da relação entre o policial e Júlia, sua amante. Nicanor diz ter descoberto os próximos pecadores a serem punidos. Guido consegue consertar o carro e continua indo em direção ao esconderijo do assassino em série. Oswaldo chega em casa e fala que viu Tiago. Teresa avisa que ele precisa arrumar um emprego para lutar pela guarda do menino. Alan aconselha Débora a contar a verdade para Saulo. Ana fica preocupada com a demora do marido. No esconderijo de Nicanor, Júlia consegue empurrar o criminoso e foge. Luis começa a lutar com ele. Guido se aproxima do local e ouve um tiro. Ele ainda consegue ver Júlia fugindo do esconderijo. Luis é atingido por um tiro na barriga. Nicanor mira para atirar novamente nele quando Guido invade o local e dá voz de prisão. O assassino atira e foge. Júlia tenta fugir, apavorada. Guido persegue Nicanor, que acaba sendo capturado. O policial retorna ao esconderijo e se entristece ao ver que Luis está morto. Em Nova Iorque, Felipe caminha, exausto, pelas ruas. Ele acaba conhecendo Sabrina, que lhe oferece um emprego.

Ana fica apavorada ao saber que Luis está morto. Lia liga para Susana e fala sobre Nicanor. Na delegacia, Guido comenta sobre a moça que viu fugindo do esconderijo de Nicanor. Com muito sofrimento, Ana é obrigada a contar para César que Luis morreu. Adriano conversa com Débora sobre sua rica família em Roma. Ele diz que precisa partir. Eles se despedem. Débora sente uma leve tontura. Felipe se abriga na casa de Sabrina. O traficante Navalha convida Oswaldo para trabalhar nas finanças do tráfico. Guido visita Ana. Ela pergunta se já acharam a moça que Luis salvou do assassino. O policial diz que não. Oswaldo recusa a proposta de Navalha. Em Jerusalém, Hanna sente ciúmes de Saulo. Susana estranha o comportamento de Débora e diz que a amiga pode estar grávida. Adriano chega em sua imponente mansão de Roma. Ele é recebido por sua mãe Verônica e seu pai Giancarlo. Na igreja Sagrada Luz, Stefano Nicolazi escuta as palavras de Lorenzo Viscone. Em Nova Iorque, Débora se desespera ao descobrir que está grávida de Adriano. Ela se contorce e seus olhos se reviram, claramente possuída por um demônio.

SBT

As Aventuras de Poliana

Filipa pede para conhecer o quarto de Yasmin. Raquel passa a morar na casa de sua mãe. Raquel dá a autorização para Luigi continuar com os filmes baseados na Dark Lady. Vini conta para Mirela sobre a armação de Luca e Zóio. Zóio pede desculpas para Mirela pessoalmente. Gleyce conta toda a verdade sobre Waldineusa/Waldisneia para Ruth. Fernanda diz a Raquel que irá bancar sua viagem para Austrália. Ruth arma um plano para tentar desmascarar Waldisneia. Verônica fica chateada com a maneira com que seu marido vem a tratando e desabafa com Arlete. Pendleton compra a ex mansão de Luisa de volta e coloca no nome de Poliana. Verônica confronta Roger e o acusa de estar usando o dinheiro do CLP.

