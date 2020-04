Resumo das Novelas

QUARTA-FEIRA, 22

Malhação

Keyla questiona Deco para saber se ele é mesmo o rapaz que conheceu. Ellen conta a verdade para Dóris sobre o aplicativo. Lica é obrigada a almoçar com Clara e Luís. Lica e Clara discutem. Ellen comemora a decisão de Dóris com as amigas na lanchonete. Tato inventa um sanduíche com o nome de Keyla. Luís e Marta combinam de almoçar juntos. Benê pede para Tina gravar sua performance ao piano e envia para Guto. MB vai à casa de Lica. Keyla pede um tempo para Tato. Keyla pede para se encontrar com Deco.

Novo Mundo

Cecília fala de Libério para Amália. Piatã e Peter se preocupam com Libério. Idalina afirma a Wolfgang que Diara não quer saber de Matias. Diara pede para ser comprada por Sebastião. Chalaça ameaça Dulcina para afastá-la de Dom Pedro. Anna fica eufórica com o presente que recebe de Thomas. Joaquim se incomoda com o retorno de Ubirajara para a aldeia. Leopoldina tem um mau pressentimento. Dulcina invade o palácio e ameaça a vida de Avilez, na frente de Dom Pedro.

Pedro consegue desarmar Dulcina e Avilez pede segredo sobre o incidente. Joaquim tem uma ideia para tentar conter a revolta dos índios contra Dom Pedro. Diara teme por seu futuro. Chalaça alerta Pedro sobre a situação de São Paulo. Thomas surpreende Anna ao dizer que trará os pertences de seu pai para o Brasil. Elvira reconhece Diara entre as pessoas escravizadas e procura Wolfgang. Avilez manda Dulcina de volta para a Europa. Leopoldina desabafa com Anna. Domitila confronta Felício. Dom Pedro convoca uma reunião com os Ministros. Wolfgang tenta resgatar Diara. Peter revela a Cecília o motivo do ataque a Libério. Jacira consegue se juntar aos índios guerreiros. Chalaça afirma a Dom Pedro que o Brasil está falido.

Totalmente Demais

Débora repreende Cassandra por ter rasgado a foto de Hugo com Carolina e acusa a irmã de sentir vergonha do pai. Eliza aceita o convite de Jonatas para morar com ele em Curicica. Jonatas impede que Jeniffer saia com Cascudo. Jojô observa uma ligação de Eliza no celular de Arthur e manda uma mensagem, acreditando que se trata de uma nova amante do pai. Arthur estranha que a agenda de seu celular tenha desaparecido. Arthur esclarece a Eliza que quem mandou as mensagens foi Jojô, e a deixa feliz ao lhe dizer que ainda está participando do concurso. Arthur avisa a Eliza que ela terá que morar com ele.

Fina Estampa

Tereza Cristina responde a René como se nada tivesse acontecido. Quinzé e Amália convencem Griselda de que ela não pode mais trabalhar. Paulo acorda no quarto de Marcela, se desculpa e vai embora. René afirma a Tereza Cristina que vai abandoná-la se ela não parar de humilhar as pessoas. Griselda se arruma para levar Quinzinho à escola. Tereza Cristina diz a René que tem medo de Griselda. Teodora simula para os vizinhos um desespero pela falta de Quinzinho em frente à casa da ex-sogra. Paulo confessa a Esther que dormiu com outra mulher. Rafael avisa a Leandro que a moto que ele vai entregar vai ser assaltada e manda que ele se machuque na ação. Juan procura Letícia na universidade e ela o destrata. O mafioso liga para Tereza Cristina procurando Íris. Griselda encontra Teodora no hotel. Tereza Cristina vai falar com René no Le Velmont.

RECORD

Escrava Isaura

Isaura serve o jantar e logo depois desmaia. Isaura passa mal e Leôncio tenta descobrir a razão. Francisco avisa Malvina que Helena voltou para casa e que Diogo está na casa da Condessa de Campos. Dr. Paulo proíbe Helena de comer no jantar. Tomásia diz a Diogo que está apaixonada por Miguel e que pretende ajudar seu primo na fuga com Helena. Belchior ajuda Isaura na cozinha. Gioconda desaprova a atitude do Dr. Paulo, mas o Cel. Sebastião nada faz. Álvaro e Pedrinho falam de Isaura.

Jesus

Herodes ri ao perceber que os magos falam sobre a chegada de um Messias. Zebedeu corre para chamar alguma parteira. Maria fica mexida com as palavras de Simeão. Anás e outros sacerdotes são chamados por Herodes para esclarecer as informações dos magos. Eles falam que as profecias dizem que o Messias nascerá em Belém. Herodes manda os três magos seguirem para Belém. Sula dá à luz um menino. Baltazar, Melchior e Gaspar chegam a Belém. Herodes é perturbado por Satanás. Sula fica com ciúmes de toda a atenção dada ao bebê de Maria. Barrabás cuida do pequeno Simão Zelote. Baltazar, Melchior e Gaspar chegam à frente da casa de Sula e são recebidos pelo anjo Gabriel. José e Maria estranham a visita dos três magos. Antipas e Arquelau seguem para atender ao chamado de Herodes. Na manjedoura da casa de Sula, Baltazar, Melchior e Gaspar conhecem o pequeno Jesus.

Sula parece não acreditar que Jesus é o Messias. Os magos presenteiam o menino Jesus. Arquelau e Antipas se assustam com a ordem de Herodes. Baltazar, Melchior e Gaspar se recusam a voltarem para Jerusalém, temendo Herodes. Maria e José fazem planos ao lado de Jesus. Soldados de Herodes seguem pela estrada em direção à Belém. Gabriel aparece diante de José a visa que eles precisam fugir com Jesus para o Egito, pois Herodes quer matar o menino. Os soldados chegam na cidade para aniquilar todos os bebês. Sula se recusa a partir com José e Maria. Um soldado os flagra fugindo e levanta a espada para matar Jesus. Sula e Zebedeu percebem que os soldados estão se aproximando. O anjo Gabriel impede que Jesus seja atacado e manda José e Maria fugirem com o bebê. Antipas parece não acreditar na ordem dada pelo pai de matar crianças inocentes. Os soldados invadem a casa de Sula. Um bebê é poupado por ser uma menina. Um dos soldados se arrepende do que fez. José e Maria seguem em direção ao Egito.

Caminhos do Coração

Carro capota com Maria e Noé. Fredo recebe a localização exata do carro de Maria e sai em disparada. Noé e Maria continuam sendo perseguidos pela polícia, que atira contra o carro deles. Aquiles ameaça dar um soco em Eugênio, mas Ágata entra na frente e avisa que ele terá que bater nela antes. Ágata diz que sente amor por Eugênio e pede para namorar em paz. Homem-Gelo lança raio em Ariadne e a congela. Fernando e Eric sacam suas armas e ameaçam atirar, mas Homem-Gelo congela as armas. Júlia e Taveira abandonam Marcelo numa praia do litoral de São Paulo e voltam para ilha. Luna e Joca vêem o corpo de Marcelo desacordado e se aproximam. Aquiles se acalma e pede desculpas à Ágata. Eugênio diz que quer ser amigo de Aquiles. Guiga chega e fica furioso ao ver Ágata e Aquiles. Ele avisa que não quer mais confusão com Teófilo e diz que Eugênio está proibido de namorar Ágata.

Janete tem visões do futuro. Toni e Cléo vão à Progênese ajudar a família. Irma dá uma cotovelada em Waldick e escapa. Waldick fica furioso e vai atrás dela. Aristóteles dá uma surpreendente seqüência de golpes em Lindomar e consegue se desvencilhar dele. Meduso lança raio em Lindomar e o mata. Waldick avisa que a Progênese está cercada por mutantes ferozes e tenta morder Irma. Meduso lança raio contra Waldick e também o mata. Hélio avança em Vavá e tenta agarrá-lo, mas ele dá um salto e escapa. Pachola luta com Hélio e se transforma em lobisomem. Ísis fica invisível e implora para Cris não matá-la. Cris lança uma onda de energia na direção da voz de Ísis, que aparece sendo sufocada. Perpétua manda Cris parar e sem querer lhe dá um choque. Ísis aproveita e foge.

Eric ameaça jogar água em Homem-Gelo, que foge com medo. Eric joga água em Ariadne e a descongela. Lucas fala com Aquiles e avisa que Teófilo foi atacado por Draco e Telê. Janete diz que viu Teófilo ser jogado no mar. Ágata e Aquiles choram desesperados. Fredo vê o carro de Maria e Noé se aproximando e aponta uma metralhadora para fora do carro. Maria e Noé vêem que estão cercados e Fredo atira. Os tiros atingem o carro de Maria e Noé, que se desgoverna e capota. Demétrio encontra Ísis e diz que não se importa de virar vampiro para ficar ao lado dela. Maria, machucada, consegue sair do carro e ajuda Noé a se levantar. Fredo vê Maria e Noé fugindo e manda a polícia ir atrás deles. Marcelo acorda totalmente perdido. Luna e Joca fazem perguntas a Marcelo, mas ele não lembra de nada sobre sua vida. Fredo mira sua arma em Maria e Noé e se prepara para atirar.

Apocalipse

O assassino tira a arma da cabeça de Luís e se afasta. O policial procura pela arma no coldre, mas não encontra. O criminoso consegue fugir. Os detetives são atendidos por uma ambulância. Em Nova Iorque, Alan, Susana, Adriano e Débora saem para passear na cidade. Oswaldo ajuda Teresa a vender quentinhas. Guido e Luis investigam o galpão usado pelo assassino. Débora se encanta por Adriano. Alan conversa com Susana e fala sobre o acidente que matou seus pais. Adriano e Débora continuam o passeio sozinhos e Alan fica preocupado. Felipe tem dificuldades para arrumar emprego em Nova Iorque, mas mente e avisa à Teresa que está conseguindo se estabelecer na cidade. O detetive Luis descobre que o assassino tentou desenhar um candelabro em uma das vítimas. Saulo tenta animar Uri e sugere que ele se aliste no exército de Israel. O menino sai para dar uma volta. Oswaldo leva as quentinhas de Teresa para vender no hospital da família Aisen. Ele é recebido por Letícia e deixa escapar um sorriso. De repente, ele vê Sandra, mãe de seu filho. Ela tenta evita-lo, mas Oswaldo a segura pelo braço. Guido e Luis continuam investigando novas pistas. Sandra grita pedindo para Oswaldo solta-la. Sem alternativa, Letícia chama os seguranças do hospital. Sandra deixa o local. Em Jerusalém, Gideon permite que Hanna se aliste no exército.

Tamar insinua que a filha só se alistou para ficar perto de Saulo, noivo da irmã Débora. No Rio, Oswaldo conversa sobre seu passado com Letícia. Ele implora para ela fornecer o endereço de Sandra, mas Letícia se recusa. Durante treinamento do exército israelense, Hanna conversa com a amiga Tiatira e diz ter ciúmes da irmã Débora. Tiatira insinua que Hanna esteja apaixonada por Saulo. Entristecido com a perda dos pais, Uri se lembra de alguns momentos ao lado deles. Em Nova Iorque, Susana consola Alan. Adriano e Débora se beijam. Luis recebe os cuidados da esposa Ana e do filho César. Alguém observa a casa do detetive. Débora se abre com Susana e diz estar apaixonada por Adriano. Alan conversa com Adriano e confessa estar louco por Susana. Teresa e Raquel admiram a fé de Oswaldo. O assassino misterioso faz mais uma vítima. Ele ataca uma mulher. Lia e Ruben abrem o jornal e veem que o assassino matou outra pessoa. Os detetives chegam a conclusão que se trata de um assassino em série. Durante treinamento do exército israelense, Hanna fica desapontada ao ouvir Saulo falando sobre Débora. Adriano joga seu charme para cima de Débora. No hospital Aisen, Ruben recebe os detetives Guido e Luis.

O dono do hospital diz conhecer mais uma das vítimas do assassino em série. Ruben avisa que se trata de uma cuidadora do hospital. Os policiais falam dos números encontrados nos lábios das vítimas, mas Ruben diz não saber nada sobre isso. Depois de passar anos na prisão, Oswaldo não consegue arrumar novo emprego. Alguns dias se passam e o detetive Luis amanhece ao lado de outra mulher, sua amante. Em Nova Iorque, Adriano passeia com Débora pela cidade. Ela cada vez mais seduzida por ele. Susana e Alan também passeiam, apaixonados. Adriano dá uma festa em seu apartamento. Alan vê Débora bebendo e fica preocupado. Susana pede sua atenção e eles se olham, apaixonados. Penalizada, Letícia procura Oswaldo e passa o endereço de Sandra. Adriano se despede dos convidados e começa a beijar Débora. Luis vai com a esposa Ana e o filho César até a igreja. Eles escutam as palavras de Ezequiel. O pastor fala sobre o Anticristo. Adriano faz juras de amor para Débora. Ele se declara. De repente, o vulto negro surge, misteriosamente, e une os dois. Luis consulta a bíblia e descobre a origem dos números escritos nas vítimas do assassino em série. Ele diz que os crimes estão relacionados ao Apocalipse. O vulto negro une Débora e Adriano por completo. O Anticristo começa a ser gerado.

SBT

As Aventuras de Poliana

O grupo de hackers ‘Ratz’ viraliza um meme de Verônica e Roger fica furioso. Kessya alerta João e Bento sobre Waldineusa e diz que ela pode ser uma criminosa da comunidade. Glória tem uma séria conversa com Violeta e pede que ela mude seu comportamento. Débora insiste em Afonso, e Fernanda fica furiosa. Nervosa com Yasmin, Raquel pede para ficar na casa da mãe por um tempo. Preocupada com a sequestradora, Ruth proíbe João e Bento de sairem de casa. Poliana pergunta para Pendleton se os testes de DNA eram realmente verdadeiros. Luigi pede desculpa para Raquel por ter usado sua personagem no filme sem permissão. Kessya diz a mãe que Waldineusa é uma criminosa. Vini insiste e Zóio conta a ele a verdade sobre a armação de Luca contra Mirela.

(*) Os capítulos são fornecidos pelas emissoras de televisão. Sujeito a alterações.

