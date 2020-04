Resumo das Novelas

TERÇA-FEIRA, 21

Malhação

Ellen, Tina, Lica e Benê disfarçam para que Keyla não perceba o motivo da discussão. Marta tenta convencer Lica a se entender com Clara. Keyla descobre a página de Deco aberta no computador e Benê fica nervosa. Ellen vai ao hospital se aconselhar com a mãe e Nena a orienta a procurar Dóris. Anderson decide ir com a irmã até o colégio. Ellen se surpreende ao ver Jota deixar a sala de Dóris. Keyla decide falar com Deco.

Novo Mundo

Joaquim tenta convencer Anna a reatar com ele. Wolfgang implora que Elvira o ajude a encontrar Diara. Cecília descobre onde encontrar Libério. Sebastião manda seus capangas castigarem o editor do jornal. Joaquim leva Quinzinho para passear. Domitila deixa seus filhos aos cuidados de freiras. Anna revela a Leopoldina que conversou com Joaquim. Fred recebe o convite do casamento de Thomas e Anna. Joaquim assiste ao casamento de Anna. Germana e Licurgo tentam comprar um escravo. Peter sofre por Libério ter sido acusado de escrever o seu artigo. Leopoldina percebe os olhares de Dulcina para Pedro e comenta com Anna. Cauré reclama de Jacira para Ubirajara. Thomas consegue adiar o processo de Domitila. Leopoldina surpreende Dulcina.

Joaquim decide ir embora e leva Quinzinho com ele. Anna se prepara para sua noite de núpcias. Anna observa Thomas dormir, entristecida. Elvira encontra o bilhete de Joaquim. Leopoldina agradece Pedro por não ter se encontrado com Dulcina. Jacira garante a Jurema que encontrará caça perto da aldeia. Dulcina vai ao palácio e Leopoldina decide falar com ela. Joaquim e Quinzinho chegam à aldeia. Anna muda seu visual. Lurdes, Dalva e Patrício ajudam Leopoldina a mandar Dulcina embora. Cecília visita Amália. Tibiriçá reclama do comportamento de Jacira para Joaquim. Jacira salva a vida de Ubirajara.

Totalmente Demais

Débora diz a Cassandra que a agressão de Eliza ao Comendador foi amplamente divulgada. Rafael comenta com Lu que Sofia foi um grande amor. Fabinho fica surpreso ao ver Germano e Lili se beijando. Jonatas consola Eliza. Rosângela conta para Jonatas que Florisval se mudou para Curicica. Cassandra tenta queimar a foto que Hugo guarda de Carolina, mas Débora impede. Cassandra rasga a foto.

Fina Estampa

Solange critica Celeste por aceitar as grosserias de Baltazar. Quinzé fala com Dagmar sobre o encontro com Teodora. René e Guaracy convidam Griselda para jantar e Amália arruma a mãe. O mafioso que invadiu o apartamento de Íris chega ao Rio de Janeiro. René e Guaracy ficam boquiabertos ao verem Griselda arrumada. Tereza Cristina vai com Crodoaldo ao treino do time de vôlei e se surpreende com o time dele. Vanessa conta para Patrícia que Griselda está no restaurante. Pedro deixa outro recado para a avó avisando que vai fugir da casa de Danielle. Letícia fecha o vidro do carro, ignorando Juan, que fica indignado. Celina fica desesperada ao ouvir o recado de seu neto e liga para Danielle, que se apavora ao ver que o sobrinho não está no quarto. Um caminhoneiro oferece carona para Pedro. Tereza Cristina chega ao Le Velmont e pergunta para Renê o que ele está festejando com Griselda e Guaracy.

Tereza Cristina tenta humilhar Griselda, mas não consegue. Beatriz incentiva Danielle a lutar para ficar com Pedro. Guaracy pede Griselda novamente em casamento, mas ela o rejeita de novo. Quinzé chama Dagmar de Teodora e ela o expulsa de sua casa. Paulo e Esther têm uma grande discussão. Celina e Henrique chegam à casa de Danielle e os três trocam acusações. O caminhoneiro leva Pedro de volta para a clínica e todos ficam aliviados. Teodora olha a foto de Quinzinho, mas desliga o laptop rapidamente quando Wallace se mexe na cama. Paulo procura René em casa e Marcela o seduz. Amália e Quinzé ficam pasmos ao ver Griselda pronta para trabalhar. René avisa a Tereza Cristina que eles não podem mais continuar juntos por causa do comportamento dela.

RECORD

Escrava Isaura

Isaura visita Miguel na cadeia. Martinho e Raimundo vão em busca de Rosa a pedido de Sebastião. Leôncio rouba beijo de Isaura. Isaura visita Miguel na cadeia. Isaura aceita casar com Belchior. Rosa deixa o quilombo. Helena ameaça Dr. Paulo. Tomásia visita Miguel. Henrique visita Malvina e conversa com Isaura. Raimundo e Martinho encontram André e Rosa. André e Martinho brigam. Leôncio encontra Isaura fraca e com febre.

Jesus

José corre para pedir ajuda. Nos campos, um pastor de ovelhas estranha o brilho intenso de uma estrela. Sula ajuda Maria no parto. José ora a Deus. Melchior, Baltazar e Gaspar seguem pelo deserto. Herodes reclama da preocupação dos filhos. Sula passa mal e José ajuda Maria no parto. O anjo Gabriel anuncia a chegada do Messias. Uma chuva de estrelas-cadente risca o céu. Nasce o menino Jesus. Simeão sorri ao ver a estrela brilhando forte. Sula fica aliviada. Barrabás vê a estrela, intrigado. Maria e José se emocionam. Nos campos, o anjo e os pastores observam a chuva de estrelas. Sula passa mal novamente ao ver sangue. José diz amar Maria. Zebedeu diz para Sula ir descansar. Alguns pastores vão até José e Maria. Eles falam do encontro com o anjo. O dia amanhece e Gabriel vai ver o menino. Ana e Joaquim se preocupam com a filha. Maria cuida do pequeno Jesus. Os pastores comentam sobre o nascimento do Messias. Zacarias e Isabel cuidam do bebê João. Jesus é circuncidado.

A caravana de Belchior, Gaspar e Baltazar se aproxima de Jerusalém. Em Belém, todos admiram o bebê Jesus. Maria e José levam Jesus para ser apresentado no templo em Jerusalém. Os magos chegam na cidade. Herodes descansa em sua piscina com duas concubinas. No Templo de Salomão, Nicodemos conversa com Hanna, uma profetisa idosa. José pede a Barrabás para vigiar sua mula. José compra uma pomba para ofertar a Deus. Nicodemos se despede de Hanna. José e Maria se colocam diante de Anás. Simeão vê a pomba sobrevoando Jesus e se aproxima. Ele segura o bebê e ora a Deus. Herodes é avisado sobre um movimento estranho na cidade. Baltazar, Belchior e Gaspar seguem para o palácio. Simeão e Hanna dizem que Maria precisa ser forte. Baltazar flagra Barrabás roubando. Simeão fala para Caifás e Anás sobre o nascimento do Messias, mas não é levado a sério. Nicodemos fica intrigado. Baltazar livra Barrabás de ser apedrejado. Em Belém, Sula sente as dores do parto. José e Maria deixam Jerusalém. Baltazar, Melchior e Gaspar se encontram com Herodes. Os magos falam sobre a chegada de um novo rei.

Caminhos do Coração

Carro capota com Maria e Noé. Fredo recebe a localização exata do carro de Maria e sai em disparada. Noé e Maria continuam sendo perseguidos pela polícia, que atira contra o carro deles. Aquiles ameaça dar um soco em Eugênio, mas Ágata entra na frente e avisa que ele terá que bater nela antes. Ágata diz que sente amor por Eugênio e pede para namorar em paz. Homem-Gelo lança raio em Ariadne e a congela. Fernando e Eric sacam suas armas e ameaçam atirar, mas Homem-Gelo congela as armas. Júlia e Taveira abandonam Marcelo numa praia do litoral de São Paulo e voltam para ilha. Luna e Joca vêem o corpo de Marcelo desacordado e se aproximam. Aquiles se acalma e pede desculpas à Ágata. Eugênio diz que quer ser amigo de Aquiles. Guiga chega e fica furioso ao ver Ágata e Aquiles. Ele avisa que não quer mais confusão com Teófilo e diz que Eugênio está proibido de namorar Ágata.

Janete tem visões do futuro. Toni e Cléo vão à Progênese ajudar a família. Irma dá uma cotovelada em Waldick e escapa. Waldick fica furioso e vai atrás dela. Aristóteles dá uma surpreendente seqüência de golpes em Lindomar e consegue se desvencilhar dele. Meduso lança raio em Lindomar e o mata. Waldick avisa que a Progênese está cercada por mutantes ferozes e tenta morder Irma. Meduso lança raio contra Waldick e também o mata. Hélio avança em Vavá e tenta agarrá-lo, mas ele dá um salto e escapa. Pachola luta com Hélio e se transforma em lobisomem. Ísis fica invisível e implora para Cris não matá-la. Cris lança uma onda de energia na direção da voz de Ísis, que aparece sendo sufocada. Perpétua manda Cris parar e sem querer lhe dá um choque. Ísis aproveita e foge.

Eric ameaça jogar água em Homem-Gelo, que foge com medo. Eric joga água em Ariadne e a descongela. Lucas fala com Aquiles e avisa que Teófilo foi atacado por Draco e Telê. Janete diz que viu Teófilo ser jogado no mar. Ágata e Aquiles choram desesperados. Fredo vê o carro de Maria e Noé se aproximando e aponta uma metralhadora para fora do carro. Maria e Noé vêem que estão cercados e Fredo atira. Os tiros atingem o carro de Maria e Noé, que se desgoverna e capota. Demétrio encontra Ísis e diz que não se importa de virar vampiro para ficar ao lado dela. Maria, machucada, consegue sair do carro e ajuda Noé a se levantar. Fredo vê Maria e Noé fugindo e manda a polícia ir atrás deles. Marcelo acorda totalmente perdido. Luna e Joca fazem perguntas a Marcelo, mas ele não lembra de nada sobre sua vida. Fredo mira sua arma em Maria e Noé e se prepara para atirar.

Apocalipse

Imagens do planeta em guerra. Pessoas sofrendo com a fome. Pestes e doenças se alastram. Desastres naturais e a consequência da interferência do homem na natureza. Genocídios. Efeitos do aquecimento global. Desastres e matança por todo o planeta. Nos anos 80, em um resort paradisíaco no continente asiático, Jonathan e Elisa Gudman se divertem com os filhos Alan e Uri. Alan sai para mergulhar em alto mar. Enquanto caminha pela praia, Uri ouve um ruído forte. Ele vê uma grande revoada de pássaros no céu e estranha. Alan contempla a paisagem do fundo do mar. Na praia, Uri fica intrigado ao perceber o mar se recolher deixando a faixa de areia cada vez maior. Alan e o instrutor percebem uma movimentação diferente da água durante o mergulho. Jonathan elogia a beleza de Elisa. Uri se aproxima dos pais e diz que algo estranho está acontecendo. Rapidamente, eles veem alguns turistas correndo. Jonathan, Elisa e Uri se desesperam com a chegada de um tsunami. Eles tentam correr, mas são engolidos pela onda. Alan e o instrutor retornam à superfície. Uri consegue sobreviver e grita, desesperado, pelos pais. Alan e o professor de mergulho voltam para o barco e estranham a maré.

Ferido, Uri vê uma criança e tenta ajuda-la. O barco de Alan se aproxima da costa e, em choque, percebe o desastre ocorrido. Ele tenta achar seus familiares. Uri avista o irmão. Eles se abraçam, emocionados. Alguns dias depois, em Jerusalém, Jonathan e Elisa Gudman são sepultados. Acompanhados de Oziel, Marta, Saulo, Gideon, Tamar, Hanna e Débora, Uri e Alan choram a morte dos pais. Em hebraico, um rabino recita uma oração de luto. Oziel, irmão de Jonathan, se emociona e é consolado por sua esposa, Marta. Débora percebe sua irmã, Hanna, olhando para seu marido, Saulo, e a provoca. No Rio de Janeiro, Lia e Ruben Aisen acompanham as filhas Estela e Susana no saguão do aeroporto internacional, enquanto assistem a uma reportagem sobre a tragédia provocada pelo tsunami. Susana se prepara para deixar o Brasil. Ruben lhe entrega um livro antigo de medicina que usou com Lia na faculdade. Susana fica lisonjeada com a atitude do pai e promete não os decepcionar. Ali no aeroporto, Teresa se emociona ao ter que se despedir do filho Felipe. Ela diz que se preocupa com o futuro dele nos Estados Unidos. Felipe pede para a irmã, Raquel, cuidar de Teresa. Os policiais Luis Sardes e Guido chegam ao local de um crime. Eles investigam um homicídio e ficam perplexo com a crueldade do assassino. Na casa de Oziel em Jerusalém, Alan tenta confortar o irmão Uri. Débora se encontra com a amiga Ariela em um bar e diz não ver a hora de ficar livre dos familiares. Na casa de Teresa no Rio de Janeiro, ela sente a falta dos filhos Felipe e Oswaldo.

Em Nova Iorque, Felipe caminha pelas ruas, encantado. Em Jerusalém, Débora chega em casa tentando não fazer barulho. Desconfiada, Tamar vê a filha chegando tarde da noite e a questiona. Débora mente e diz que estava estudando com sua amiga, Ariela. No Rio de Janeiro, Lia Aisen discursa em um congresso de medicina. Teresa aguarda, ansiosa, pela saída de seu filho Oswaldo do presídio. O rapaz deixa a prisão e abraça a mãe, emocionado. Guido e Luis Sardes seguem em busca de pistas que possam levar à captura do assassino. Em Jerusalém, enquanto se divertem com dois rapazes, Débora e Ariela tentam despistar Hanna. Alan tenta reanimar Uri. Saulo entra no quarto e avisa que chegou visita. Oziel e Marta recebem Gideon, Tamar e as filhas Débora e Hanna. Saulo apresenta Alan aos sogros Gideon e Tamar, à noiva Débora e à cunhada Hanna. Alan fala de seus estudos em Nova Iorque. Saulo pede para ele cuidar de sua noiva Débora nos Estados Unidos. No hospital dos Aisen no Rio, Lia e Ruben se encontram com a secretária Letícia. Nicanor, o motorista da família, executa algumas funções para os patrões. Luis e Guido chegam ao hospital e pedem para falar com Lia e Ruben. Os policiais informam que a vítima encontrada é um médico do hospital. Ruben e Lia ficam inconformados com o crime. Teresa fica satisfeita ao ver que o filho Oswaldo tomou jeito. Guido e Luis descobrem mais detalhes sobre o assassinato. Em Jerusalém, Débora se prepara para a viagem. Ela se despede do noivo Saulo. Tamar se emociona e pede para a filha ter juízo.

No Rio, o detetive Luis chega em sua casa e brinca com o filho César e a esposa Ana Sardes. Oswaldo tenta encontrar novamente Sandra, a ex-esposa, e seu filho. Ele os procuram pelas ruas. Durante a busca, Oswaldo acaba vendo o assassino entrando com um corpo em um galpão. Desesperado, ele chama a polícia. Luis e Guido são avisados sobre a denúncia. Em Nova Iorque, um vulto negro, uma espécie de sombra maligna, segue em direção à universidade onde Alan estuda. O vulto vai deixando um rastro de destruição por onde passa. Na instituição de ensino, Alan conversa com o colega Adriano. Débora caminha, animada, ao lado de Susana. O vulto negro se aproxima de Débora e a faz derrubar os livros no chão. A sombra segue até Adriano e o envolve. Ele para do nada e segue na direção de Débora. O vulto passa por Débora e Adriano como se estivesse selando seus destinos. Alan apresenta a noiva de Saulo para o colega Adriano. Eles se olham com desejo. Alan se interessa por Susana. Preocupado, Oswaldo conversa com Teresa sobre a cena que presenciou. Ele fala do espírito do Anticristo. Luis e Guido chegam ao galpão do homicida. O assassino misterioso consegue escapar e foge de carro. Os policiais o seguem e acabam se acidentando durante a perseguição. Guido desmaia. Ferido, Luis tenta sair do veículo capotado e dá de cara com a arma do assassino apontada para seu rosto.

SBT

As Aventuras de Poliana

O canal “Vou Te Zuar” posta mais um vídeo, e as vítimas da vez são Eric e Hugo. Antônio tem uma piora em seu quadro e Violeta decide leva-lo ao hospital. Falcão deixa a casa de Arlete e Lindomar, mas diz que ainda quer seu dinheiro. Pendleton descobre que está sendo vigiado e sabota a robô Hagar. Marcelo e Luisa vão atrás da cigana para descobrir a verdade sobre o pai de Poliana. Branca vai visitar Antônio no hospital. Nancy pressiona Waldisney para que se casem. Zóio vai atrás de Mirela para pedir desculpa. Marcelo e Luisa encontram Barbara Barbada, a cigana mencionada por Sr. Gigantoso.

