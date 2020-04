Resumo das Novelas

SEGUNDA-FEIRA, 20

Malhação

Ellen suspeita de quem possa ter tentado prejudicá-la. Lica vende bolo no colégio. Bóris questiona Jota sobre o aplicativo do celular. Josefina não deixa Benê ouvir a conversa de Dóris com os professores. Tina e Lica sugerem que Jota assuma a culpa do ocorrido para Dóris. Luís convida Marta para ser a modelo de sua campanha. Ellen encontra o culpado pela alteração no aplicativo. Benê percebe que está com ciúmes de Guto. Frostbyte encontra o perfil de Deco na rede social. Keyla flagra Ellen, Tina, Lica e Benê discutindo.

Novo Mundo

Anna sofre por causa de Joaquim e Leopoldina se preocupa com a professora. Patrício avisa a Dom Pedro que Dulcina está furiosa por ele não ter se encontrado com ela. Matias tenta esconder a felicidade ao saber que Wolfgang sumiu. Piatã estranha a presença de Thomas no palácio. Anna decide conversar com Thomas. Diara encontra Wolfgang. Joaquim afirma a Elvira que não ficará com ela. Anna decide se casar com Thomas. Thomas fica eufórico com a decisão de Anna. Germana e Licurgo aconselham Elvira a usar Quinzinho para prender Joaquim. Pedro não resiste a Dulcina. Piatã se incomoda com a decisão repentina de Anna.

Chalaça não fala de Domitila para Dom Pedro e pede ajuda a Thomas. Diara tenta ajudar Wolfgang. Elvira procura Thomas. Diara se desentende com Wolfgang e sai de casa. Idalina encontra o livro que Cecília está lendo escondida. Sebastião manda Matias descobrir quem escreveu o artigo contra ele. Libério e Peter comemoram a publicação do artigo contra Sebastião. Germana e Licurgo se esforçam para fingir que Quinzinho está doente. Joaquim questiona Elvira sobre como ela descobriu que ele estava no palácio. Wolfgang fica transtornado com o sumiço de Diara. Thomas instrui Nívea a organizar a casa para o seu casamento. Anna aceita conversar com Joaquim.

Totalmente Demais

Germano acusa Rafael pela morte de Sofia e avisa a Carolina que romperá sua parceria caso o fotógrafo permaneça trabalhando para o concurso. Lili não admite que Rafael seja demitido. Lorena provoca Eliza. Germano fica irritado e sai do evento. Jonatas e Germano conversam e o dono da Bastille chama o rapaz pra trabalhar com ele. Carolina se preocupa com o sucesso de Eliza entre os jornalistas. Fabinho pede Leila em namoro. Eliza é abordada pelo Comendador e acaba o agredindo. Lili comenta com Carolina que talvez tenha se precipitado em elogiar Eliza. Eliza informa a Arthur que desistiu do concurso e deixa o evento.

Fina Estampa

Griselda festeja o prêmio da loteria com Celeste, Vilma, Isolina e Amália. A nova milionária se arruma para dar uma entrevista para a taxista. Teodora vê a ex-sogra na TV e reage com a notícia. Ela garante a Wallace que não vai abandoná-lo só porque a família de Quinzé ficou rica. René liga para Griselda e dá os parabéns à sortuda. Antenor vai até a casa da mãe, mas é recebido com frieza. Baltazar revela a Celeste que odeia a portuguesa. Luana diz a Íris e Alice que elas receberão uma visita indesejável. Griselda fala para Amália que, apesar de ser milionária, vai continuar trabalhando. Antenor leva um fora de Patrícia. Invejando a sorte da portuguesa, Tereza Cristina manda Crodoaldo jogar na loteria para ela.

Griselda dá um fora em Íris. Tereza Cristina combina com um rapaz detalhes da festa dele. Teodora fala para Wallace que tem um plano para eles ganharem dinheiro. Griselda deixa dinheiro em uma conta para Antenor receber depois de se formar. Marcela diz que vai fazer uma reportagem de primeira página com Tereza Cristina e ela a deixa ficar mais um tempo em sua casa. Paulo se recusa a conversar com Esther. Vilma ouve Teodora falando com Wallace sobre seu plano contra Quinzé. Crodoaldo reclama com Tereza Cristina da falta de interesse dela com o time de vôlei dele. Gigante tenta fazer com que o pessoal da praia desista do jogo depois de ver seus adversários. Guaracy visita Griselda e se surpreende ao encontrar com René.

RECORD

Escrava Isaura

Leôncio faz juras de amor a Isaura. Malvina presenteia Isaura com colar de ouro. Leôncio faz juras de amor a Isaura. Tomásia convida Belchior a morar em sua fazenda. Helena discute com Dr. Paulo. Leôncio sonha com Isaura. Malvina fica irritada com Leôncio. Henrique fica sabendo do casamento de Isaura. Bernardo pede Moleca em casamento. Rosa quer voltar para a casa de Sebastião.

Jesus

A casa de Maria e José começa a pegar fogo. Satanás observa, satisfeito. José protege Maria e a conduz para fora da casa. Ana e Joaquim se desesperam com o incêndio. José e Maria se salvam. Joaquim fica espantando ao saber que tentaram os queimar vivos. José decide se mudar com Maira para a casa de Sula e Zebedeu, em Belém. Revoltados com a interferência de Roma, os judeus seguem para protestar no palácio de Herodes. Barrabás rouba um comerciante nas ruas. Os revoltosos chegam ao palácio. Maria avisa que deixará Nazaré. Efraim e Asisa falam sobre o incêndio. Judas Galileu lidera os judeus. Herodes manda executarem todos. Barrabás segue para o tumulto. Os soldados de Herodes atacam os rebeldes. Arquelau lidera os soldados. Barrabás é golpeado. Maria se despede de Mirian. Simeão se espanta com a destruição na frente do palácio. Ele encontra Barrabás desacordado e o ajuda.

José e Maria se despedem de Ana e Joaquim. Barrabás desperta e corre para procurar Simão. Enquanto viajam, Maria e José avistam Judas Galileu sendo capturado. Barrabás reencontra Simão Zelote. Baltazar e Gaspar encontram Melchior no deserto e seguem viagem juntos. José e Maria param na cidade de Betania para descansarem. Judas Galileu é condenado à morte por crucificação. Na cidade de Betania, José e Maria são recebidos na casa de Adela, Abiel e as filhas Marta e Maria de Betania. Todos se emocionam ao saberem do encontro de Maria com o anjo. Barrabás observa a crucificação de Judas Galileu. O satanás aparece atrás do menino. Maria e José agradecem a acolhida de Adela e Abiel. Simeão observa a maneira grosseira como Saul trata Cívia. José e Maria chegam à casa de Sula. Eles são colocados junto aos animais. Herodes reclama dos ferimentos na pele. Zebedeu estranha a atitude de Sula. Os magos seguem pelo deserto. Os meses passam e José e Maria se adaptam à vida em Belém. Nos campos, um pastor de ovelhas estranha o brilho intenso de uma estrela. Maria começa a sentir as dores do parto.

Caminhos do Coração

Vlado diz que matou Leão. Maria diz que precisa desligar o telefone, pois a polícia está atirando contra o carro. Carvalho pede para falar com Maria e avisa que o julgamento dela começa no dia seguinte. Cassandra, cercada por Gór, Meduso e Meta-César, responde às perguntas de um grupo de repórteres, quando três populares invadem a sala. Lindomar avisa que irá processar todo mundo por ter sido enganado e começa a se transformar em lobisomem. Draco e Telê festejam a morte de Teófilo, mas ele se mexe e começa a delirar. Teófilo se levanta e olha para o mar, chamando pelo nome de Rosana. O pescador chega ao convés do barco, faz um discurso para a ex-mulher e morre. Draco e Telê pegam Teófilo e o jogam no mar. Noé é atingido por um tiro de raspão no braço e Maria dá um grito. Aquiles continua discutindo com Eugênio e diz que desde que ele apareceu na vida de Ágata, ela vive brigando com ele e Teófilo.

Ágata manda Aquiles parar, mas ele fica ainda mais bravo e dá um empurrão forte em Eugênio. Tati tem a sensação de que Marcelo está em perigo e fica com esperança de ele ainda estar vivo. Janete tem uma visão de que Irma e Aristóteles serão atacados na Progênese. Vlado dá de cara com Fúria e ela pergunta o que ele fez com Leão. Vlado conta que matou Leão. Fúria avisa que irá vingar a morte dele. Fúria parte para cima de Vlado e os dois lutam. Noé continua dirigindo o carro e um policial atira novamente. O tiro acerta o celular que estava na mão de Maria e ela se assusta. Hélio entra no depósito e ameaça atacar Pachola e Vavá. Pachola fica com olhos vermelhos e os dois se encaram. Perpétua dá um choque em Ísis, que cai no chão. Cris diz que irá eliminar Ísis, mas ela tem uma crise de choro e implora que ele não a mate.

Perpétua diz para Cris dar um voto de confiança para Ísis, mas ele avisa que odeia vampiros. Ísis começa a sufocar. Lucas avisa para Toni que o pai e a tia dele serão atacados na Progênese. Cléo e Regina tentam ligar para os dois, mas não conseguem. Marcelo tem pesadelos com imagens do passado e Júlia lhe aplica um tranqüilizante. Eric, Fernando e Ariadne encontram o Homem-Gelo. Lindomar avança para cima de todos e um tumulto se instala na Progênese. O outro popular começa a virar vampiro e o pânico é geral. Irma e Aristóteles chegam e se apavoram. Lindomar agarra Aristóteles e ameaça mordê-lo, ao mesmo tempo em que Waldick agarra Irma e também ameaça mordê-la. Beto tenta falar com Maria, mas não consegue e decide tentar encontrá-la. Maria tenta estancar o sangue do braço de Noé e se apavora ao perceber que a polícia não irá desistir de prendê-la.

Amor Sem Igual

Beto leva o gerente do hotel até o carro e lhe mostra o dinheiro. O gerente descreve os homens que deixaram Peppe no hotel. Seu Ernani diz que a Bras vai fazer um churrasco para homenagear Peppe e que Fabiana e Beto estão cuidando de tudo. Duplex vai até a agência tirar satisfação com Bernardo. Duplex parte pra cima de Bernardo que recua e aponta uma arma. Vânia é atingida por um disparo. Fonseca chega à agência e pergunta quem fez o disparo. Tobias acusa Duplex de ter acertado sua noiva com um tiro. Vania é levada pelos paramédicos. Fonseca manda Bernardo, Beto e Duplex para a delegacia. Fonseca acusa Duplex. Miguel vai à delegacia para falar com Duplex. Furacão em casa aguardando notícias de Duplex. Batidas na porta e Furacão vai abrir e dá de cara com Bernardo que força a entrada. Bernardo diz que ela vai pagar por ter dito que ele esteve lá.

SBT

As Aventuras de Poliana

Yasmin começa a usar as bijuterias de Raquel sem seu consentimento. Joana ajuda Sérgio em seu novo projeto da Starship. Verônica aparece na escola para ver a filha e Filipa é grossa com a mãe em frente a todos. Glória presencia Violeta sendo rude com seu pai. Brenda e Jeff decidem manter uma distância saudável em seu relacionamento. Gleyce pede para Ruth ajudar a tirar Lindomar e Arlete da cadeia. Através de seu novo robô Roger e Nadine continuam espionando Pendleton. Raquel briga feio com Yasmin. Marcelo pergunta se Poliana quer que ele vá atrás da tal cigana para descobrir a verdade sobre Lorenzo.

(*) Os capítulos são fornecidos pelas emissoras de televisão. Sujeito a alterações.

