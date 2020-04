Resumo das Novelas

SEXTA-FEIRA, 17

Malhação

Ellen marca um encontro com Jota para resolver o problema do aplicativo nos celulares. K1 e K2 elogiam, na frente de Dóris, o aplicativo de Ellen. Ellen consegue desativar o aplicativo dos celulares e estranha que o mesmo não tenha sido ativado por Jota. Ellen conta para as amigas o acordo que tem com Dóris. Anderson dispensa uma entrega indicada por Moqueca. Benê cobra de Guto a aula de piano e Keyla explica como ela deve agir com ele. Roney e Josefina implicam um com o outro. Tato pede para namorar Keyla. Dóris desabafa com Bóris e lamenta a decisão de expulsar Ellen do colégio.

Novo Mundo

Tibiriçá sugere que Anna esteja grávida de Joaquim. Licurgo estranha ao ver Germana cuidar de Quinzinho. Thomas se angustia com a falta de notícias de Anna. Tibiriçá, Ubirajara e Olinto preparam Joaquim para o casamento. Joaquim e Anna se casam. Anna se emociona com a cerimônia de seu casamento. Olinto aconselha Joaquim a contar a verdade para Anna. Chalaça diz a Domitila que não pode levá-la ao Rio de Janeiro.

Anna e Joaquim voltam para casa. Sebastião fala para Wolfgang que não pode vender Idalina e seu filho e faz intriga sobre Diara e Matias. Leopoldina tenta convencer Piatã a conhecer os índios da tribo de Joaquim. Anna conta a Leopoldina que se casou com Joaquim. Joaquim anima Piatã a conhecer os índios. Domitila não encontra seus filhos e se desespera. Thomas diz a Anna que tem uma importante revelação a lhe fazer.

Totalmente Demais

Lili seleciona Eliza para ser candidata ao título Garota Totalmente Demais. Pietro aconselha Carolina a desistir da aposta com Arthur. Arthur comunica a Eliza que ela foi selecionada. Jonatas avisa a Arthur que acompanhará Eliza à coletiva de imprensa. Adele pede sigilo a Cassandra até que a lista das selecionadas seja divulgada à imprensa. Carolina dá uma oportunidade de trabalho para Rafael. Rafael conta a Lu que namorava Sofia e revela como o acidente o modificou. Lu diz a Max que será amiga de Rafael. Carolina decide engravidar de Arthur.

Fina Estampa

Patrícia é firme ao falar com Antenor. Paulo dispensa Marcela. René não consegue falar com Griselda. Teodora observa fotos de Quinzinho. Wallace desmaia diante de Teodora. Guaracy diz para Griselda que ela ganhou na loteria. Quinzé procura o comprovante premiado, mas não o encontra. Paulo ameaça se separar de Esther. Griselda, Quinzé, Amália e Guaracy procuram o bilhete premiando pela casa. Íris vai à casa de Tereza Cristina. Todos veem Griselda na televisão falando que ganhou o prêmio da loteria, mas não tem como provar.

RECORD

Escrava Isaura

Leôncio convence Miguel com a carta falsa de Álvaro. Leôncio e Tomásia discutem. Dr. Paulo leva Helena para a casa de Sebastião. Leôncio convence Miguel com a carta falsa de Álvaro. Helena bate em Dr. Paulo com uma garrafa. Isaura chora. Álvaro chega em sua casa. Malvina dá conselhos a Isaura.

Jesus

José se emociona ao ouvir as palavras de Gabriel. Isabel entra em trabalho de parto. Maria a apoia. José parte para em busca de Maria. Nicodemos, Simeão, Anás e Caifás falam sobre os rebeldes judeus. Saul dá em cima de Cívia, a própria sobrinha. Ana diz que José é um homem bom. Mirian se preocupa com Maria. Isabel dá à luz o bebê João. Caifás pede para continuar sendo informado. Herodes humilha seu servo. José segue em direção à casa de Isabel e Zacarias. Barrabás diz que se vingará de Saul. Arquelau e Antipas pedem para Herodes beber menos. Milagrosamente, Zacarias volta a falar.

Herodes sofre com sua paranoia. Maria e José se reencontram. No oriente, o mago Baltazar avisa ao seu soberano sobre a chegada de um novo rei que mudará a humanidade. José pede perdão à Maria. Baltazar segue a procura do novo rei. Maria e José retornam à Nazaré. Baltazar segue pelo deserto. Efraim e Asisa falam mal de Maria e José. Mirian reencontra Maria. Baltazar encontra Gaspar no deserto e seguem juntos. Maria e José trocam juras de amor. Gaspar e Baltazar seguem juntos na missão. Maria e José tomam café da manhã em clima de romance. Efraim difama Maria. Simeão estranha a rebeldia de Barrabás.

José perde alguns clientes e passa dificuldades no ofício de carpinteiro. Alguns dias se passam e Maria apoia José. Antipas alerta para a insatisfação do povo em ser governado por Roma. Simeão diz que o povo está sofrendo em Jerusalém. Asisa provoca Maria e Mirian. José sofre com a cobrança de impostos. Mirian apoia Maria. Alfeu reclama da cobrança abusiva de impostos. Herodes manda matar seu médico. José e Maria são surpreendidos por um grupo de pessoas ateando fogo na casa.

Caminhos do Coração

Teófilo é atingido por uma onda mental de Telê e leva uma surra invisível. Draco e Telê surgem diante de Teófilo e ele pega sua peixeira para se defender. Draco lança uma chama de fogo na peixeira, que incendeia. Teófilo é atingido por uma onda mental de Telê e leva uma surra invisível. Draco e Telê avisam que irão acabar com a vida de Teófilo e falam que a guerra contra os humanos já começou. Draco lança fogo na direção do pescador, que se esconde a tempo. Aquiles não encontra Ágata em casa e diz que precisa ter uma conversa com ela. Ele sai correndo em super velocidade. Eugênio e Ágata namoram, quando Aquiles chega e os surpreendem. Guiga lê a carta de Vivi e conta que ela está vindo para o Brasil. O carro de Maria e Noé consegue passar por um triz entre um caminhão e o meio-fio, mas o carro da polícia freia.

Fredo avisa que o Depecom tem outra missão importante, pois existe um galpão que está tomado por mutantes vampiros. Eric e Fernando convencem Ariadne a ir para São Paulo e saem levando os ovos. O Homem-Gelo caminha pela mata, quando leva uma paulada de Vlado. Ele se enfurece e os dois lutam. Vlado pula em cima do Homem-Gelo e abre a boca para mordê-lo. Fúria rasteja para tentar fugir de Velociraptor e encontra um ovo de dinossauro. Velociraptor a encontra e fica bem próximo a ela. Esmeralda diz para Ernesto que ela vai encontrar Clara para ver se a menina consegue fazê-lo voltar a andar. Júlia pede para Taveira lhe ajudar a eliminar todas as evidências de suas experiências antes de voltar para São Paulo.

Ela comenta que também precisa resolver o que irá fazer com suas experiências mais importantes que estão presas no subterrâneo do laboratório. Amália entra na sala da presidência e avisa para Cassandra que a recepção da Progênese está cheia de jornalistas. Cassandra diz que o povo invadirá a empresa e avisa que eles precisam sair o mais rápido possível. A polícia atira contra o carro de Noé e Maria e se aproxima cada vez mais deles. Maria pede para Noé fazer alguma coisa e ele acelera o carro. Janete e Lucas tentam avisar para Aquiles que Teófilo está sendo atacado, mas não encontram o telefone dele. Júlia e Taveira fazem a “limpa” no laboratório. Noé e Maria vêem uma blitz e ficam cercados pela polícia.

Amor Sem Igual

Bernardo ameaça matar Caio, caso Furacão conte alguma coisa para Fernanda que está batendo à porta. Bernardo se esconde debaixo da cama e fica com a arma apontada para o colchão. Caio está mudo e Furacão desconversa dizendo que está tudo bem. Caio revela à Fernanda que viu Ramiro saindo do hospital acompanhado de Xavier. Antônio pede Cindy em casamento e ela aceita. Bernardo vai embora da casa de Furacão. Maria Antônia volta a usar o computador e entrar em sites de conversas on-line. Miguel pede que Oxente conte para Zenaide porque deu a parte da herança para Antônio Júnior.

No Mademoiselle, Leandro pergunta de Poderosa para Olympia. Poderosa se apresenta. Bernardo revela a Ramiro que Fernanda foi até a casa de Caio perguntar sobre sua saída do hospital e ele confirmou tudo. É quando Fernanda entra e não gosta de ver Bernardo ali. Maria Antônia diz a Hugo que vai ajudar Miguel a tirar Poderosa do Mademoiselle de uma vez por todas. Duplex fica inconformado ao saber que Bernardo foi até lá e Furacão pede para ele se acalmar. Tobias finge para Fernanda e diz que estava desconfiado que Ramiro não foi viajar. Beto vai ao hotel vagabundo e diz que paga o dobro ao gerente se ele revelar quem largou o Peppe no hotel.

SBT

As Aventuras de Poliana

João e Bento chegam em casa e Ruth fica furiosa por eles não terem a avisado. Yasmin fica chateada pela ausência de seu pai. Joana e Sérgio decidem permitir que Mário jogue Vetherna. Fernanda e Afonso retomam o romance e Débora fica incomodada. Verônica e Gleyce descobrem que Arlete e Lindomar foram presos e estranham a situação. Luigi desabafa sobre Yasmin com sua mãe. Nancy diz a Gleyce que Waldineusa é cleptomaníaca. Kessya vê uma movimentação estranha na comunidade, grava tudo e mostra para Gleyce. Vini descobre que os pais estão presos e corre para a delegacia.

