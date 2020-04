Resumo das Novelas

QUINTA-FEIRA, 16

Malhação

Clara e MB tiram satisfações com Lica e Felipe. Tina enfrenta Telma. Fio e Jota discutem por causa de Ellen. Roney e Josefina não conseguem se entender. Benê beija Guto. Fio dança com Ellen e Jota os observa. Keyla vai à escola com Tonico e Tato, e K2 reage com despeito. Dóris flagra Fio falando com Ellen sobre o aplicativo que colocou nos celulares durante a festa. Ellen critica Benê por ter gostado de beijar Guto. Keyla garante a Dóris que não perderá o ano escolar. Os celulares com o aplicativo que Ellen instalou na festa começam a disparar ao mesmo tempo e a menina se desespera, com medo da reação de Dóris.

Novo Mundo

Leopoldina reclama das traições de Pedro. Domitila pede para ir com Chalaça ao Rio de Janeiro. Pedro conta para Piatã que Joaquim está vivo. Wolfgang ensina Diara e Elvira a se portarem à mesa. Cecília deixa o convento e pede à Madre para visitar Amália. Pedro fala para Thomas que Anna foi embora com Joaquim. Jacira questiona Anna sobre seus sentimentos por Joaquim. Thomas chora por causa de Anna. Joaquim e Anna se amam. Chalaça salva Domitila e manda prender Felício. Joaquim pede a Ubirajara para se casar com Anna na aldeia. Anna fala de Piatã para Jurema e Jacira. Domitila ironiza o fato de Benedita tê-la denunciado a Felício.

Totalmente Demais

Jonatas não gosta de ver Arthur com Eliza. Cassandra faz ensaio fotográfico e Adele decide inscrevê-la no concurso. Jonatas se oferece para ir com Eliza visitar a Excalibur. Eliza aceita a proposta de Arthur. Carolina gosta do trabalho de Rafael e se interessa em agendar uma reunião com o fotógrafo. Rafael tira fotos de Eliza. Eliza faz um jantar especial para ela e Jonatas. Arthur e Carolina assinam o contrato da aposta. Germano incentiva Lili a deixar seu luto. Carolina observa a foto de Eliza e pensa em descartar a modelo de Arthur da seleção.

Fina Estampa

Tereza Cristina ofende Griselda. Baltazar vê Tereza Cristina passar mal e a conforta. Antenor tenta ajudar a mãe, mas não consegue. Teodora fica indignada ao saber o que Wallace sentiu durante a luta. Esther decide ir para Itaipava, e Paulo fica contrariado. René chega à casa de Griselda, que se envergonha de seu estado. Tereza Cristina discute com René. Antenor sente vergonha de Patrícia. Esther fala para Danielle que está decidida a fazer a fertilização in vitro, mesmo sem o apoio do marido. Marcela obriga Paulo a almoçar com ela. Patrícia procura Antenor.

RECORD

Escrava Isaura

Geraldo e sua irmã voltam para São Paulo. Rosa e André beijam-se. Branca conta a Malvina sobre o seu casamento. Perpétua tem medo de morrer. Leôncio recebe a carta de Álvaro falsificada e leva-a a Isaura, que se decepciona. Isaura conta a Malvina que Leôncio dará a liberdade a seu pai caso ela se case com Belchior. Gioconda vai a casa do coronel. Helena chega de carruagem e encontra o Dr. Paulo. Miguel declara-se a Tomásia. Leôncio chega logo depois.

Jesus

Maria nega a história contada por Asisa e diz amar José. Tribuno ordena que Petronius abaixe a espada. Arquelau o provoca. Herodes lamenta o término do impasse. Maria conversa com José e fala a verdade sobre o encontro com o anjo Gabriel. José fica chocado ao saber que a noiva está grávida. Desesperada com a morte de Isaque, Cívia tenta acalmar Simão Zelote e Barrabás. José não acredita em Maria e ela vai para casa chorando. Ana aconselha a filha a se mudar para a casa de Isabel e Zacarias. Na região montanhosa da Judeia, Isabel, que está grávida, recebe a ajuda da serva Elza. Ela troca palavras de amor com o marido Zacarias. Cívia decide pedir ajuda. Joaquim se irrita com as palavras de Sula sobre Maria e José.

Ana avisa que a filha ficará na casa de Isabel e Zacarias. Maria discute com Asisa. Tribuno diz que precisou transferir Petronius de cidade. Antipas fica sem saber o que fazer diante da crueldade de Herodes e Arquelau. Joaquim diz que a filha é inocente e pede para José ter paciência em sua decisão. Maria encontra com Mirian e revela que está grávida. Joaquim chega em casa e fala sobre o encontro com José. Maria agradece o apoio de Mirian. Petronius se despede de Cassandra. Cívia e os filhos vão até a hospedaria de Saul.

Ela pede ajuda ao tio, mas ele exige o trabalho de todos para acolhe-los. Maria deixa Nazaré e parte para a casa de Isabel e Zacarias. Petrônius deixa Jerusalém. Grávida já com certa idade, Isabel tenta conversar com o marido Zacarias, mas ele não consegue falar. Ela recebe o auxílio da serva Elza. Petrônius encontra soldados romanos no caminho. José não dá atenção à Asisa e pede ao amigo Alfeu para ficar sozinho. Isabel recebe Maria em sua casa. Ela fala do encontro com o anjo Gabriel e diz estar grávida do Messias. Isabel se emociona e diz que sua gravidez também foi obra do Senhor. José trabalha sofrendo com as lembranças. Isabel conta sobre o dia que Zacarias ficou mudo por ter duvidado do anjo. Sula se casa com Zebedeu. Herodes manda prender o próprio médico no calabouço. José diz ao amigo Alfeu que deixará a cidade. Ele é surpreendido pela presença do anjo Gabriel.

Caminhos do Coração

Noé e Maria são perseguidos pela polícia. Maria dá um salto e Adolfo atira. Ela desvia das balas e luta com Adolfo. Noé luta com outro policial. Adolfo pega sua arma e aponta para Maria. Noé golpeia Adolfo por trás e o policial desmaia. Maria e Noé se abraçam e ele diz que nunca irá deixá-la sozinha. Helga fica com medo que achem que foi ela quem matou Sócrates, mas Carvalho avisa que o fio de cabelo dela prova que ela falou a verdade em seu depoimento. Ele diz que Helga é uma testemunha importante para convencer o júri da inocência de Maria. Noé e Maria amarram Adolfo e se preparam para fugir, quando ouvem sirenes da polícia. Adolfo avisa que eles não conseguirão escapar. Maria pega a mala de dinheiro e foge com Noé. Júlia diz que irá reprogramar o microchip na cabeça de Marcelo para que ele não se lembre de nada do que aconteceu depois de chegar à ilha.

A médica pede que Taveira lhe ajude a levar Marcelo para São Paulo, pois irá abandoná-lo na cidade. Demétrio fica desconsolado por causa de Ísis e diz que perdeu o ânimo de viver. Pachola e Vavá tentam convencê-lo a fugir da ilha. Demétrio avisa que não deixará Ísis e que faz qualquer coisa para ficar com ela. Gór recebe uma ligação avisando que a Progênese sofrerá intervenção do governo e que todos os laboratórios serão interditados, pois descobriram que as vacinas são falsas. Ágata e Eugênio se encontram na estufa da casa de Guiga. Érica entra em casa com um envelope na mão e avisa que chegou uma carta de Viviane Figueira para Guiga. Guiga vai tirar satisfações com Teófilo e os dois têm uma séria discussão. Draco e Telê observam tudo, escondidos atrás de um barco.

Eles avisam que irão se vingar de Teófilo por tê-los expulsado da casa dele e se escondem no barco do pescador. Guiga ameaça bater em Teófilo, mas Aquiles o segura e pede para ele ir embora. Teófilo pede para Aquiles cuidar de Ágata. Ele entra no barco e sai para pescaria. Gór comenta que haverá uma grande batalha entre os humanos e os mutantes. Batista conta para família Mayer sobre a intervenção na Progênese. Janete tem uma visão de Teófilo sendo atacado por Draco e Telê. Perpétua lança vários raios em Hélio, que sai correndo. Iara e Cris sofrem na despedida e a sereia mergulha na água. Cris chora ao ver que Iara foi embora. Eric manda Fernando resolver sua situação com Ariadne e a mulher-aranha avisa que não sairá da ilha. Beto tenta convencer Fredo sobre sua ida para ilha, mas ele avisa que por enquanto não haverá nova missão do Depecom no local. Noé dirige o carro em alta velocidade com Maria e os dois são perseguidos pela polícia.

Amor Sem Igual

Beto diz a Tobias que o que ele está pedindo para fazer é muito sério. Tobias diz que tem certeza que seu pai mandou sequestrar Peppe e roubar seu rim. Pedro pede para José Antônio segurar as pontas no box para ir com Fernanda até sua casa. Hugo vai até a casa de Oxente para ver Maria Antônia e abre um sorrisão ao vê-la. Leandro recebe a visita de Tobias em seu apartamento. Leandro envia mensagem para Poderosa não aparecer por lá, pois Tobias está em seu apartamento.

Tobias pede ajuda a Leandro para se vingar de Donatella. Leandro aceita o plano. Fernanda e Pedro perguntam a Ramiro porque ele estava num hospital e não viajando como havia dito. Pedro pede a Ramiro para abrir o jogo se estiver doente. Miguel pergunta à Poderosa se ela não quer falar sobre o que contou a ele sobre Ramiro ser seu pai, mas Poderosa não quer falar. Caio pergunta à Furacão quando ela e Duplex vão se casar. Fernanda e Pedro vão a casa de Furacão para saber se Caio pode confirmar que viu Xavier saindo do hospital.

SBT

As Aventuras de Poliana

Iure e Sophie conversam e conseguem se entender. Ruth percebe que Bento e João não estão em casa e fica desesperada. Arlete e Lindomar decidem tirar os pertences roubados de sua casa, mas são pegos pela polícia e acabam presos. Vini, Guilherme e Jeff encontram Gabi, Luca e Brenda no mesmo bar. Sr. Gigantoso diz a Poliana que tem certeza de que Lorenzo é seu pai verdadeiro, e dá o contato de uma pessoa que poderia ajuda-la, Barbara, a mulher barbada. Ruth pensa que Bento e João foram sequestrados e Waldineusa tenta se aproveitar da situação. Branca diz a Glória que Violeta é uma mentirosa. Mirela e Raquel também aparecem no mesmo bar que os colegas de escola. Gleyce diz para Verônica não deixar todo o projeto da sede do CLP na mão de Roger. “Leandro” aparece no bar para encontrar Mirela, mas é reconhecido por Jeff e Vini, que o entregam e contam a verdade para a menina.

