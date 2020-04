Resumo das Novelas

QUARTA-FEIRA, 15

Malhação

Tato e Keyla mentem para K2. Felipe e MB convencem Clara a ir para a festa. Marta se encontra com Luís. Mitsuko obriga Telma a ir à festa do bebê. Marta e Luís veem Malu e Edgar no restaurante. Tina faz uma homenagem para Keyla, com a ajuda de Anderson. Ellen se recusa a dançar com Fio. Felipe toca a mão de Lica, sem que Clara veja.

Ellen e Jota copiam os contatos dos convidados da festa. K1 e Juca dançam juntos. Tato faz um discurso para elogiar Keyla. Ellen conserta o aplicativo no celular de Jota. Keyla beija Tato e Benê fotografa os dois. Tina e Anderson se beijam e Telma não gosta. Clara vê Lica e Felipe se beijando e avisa a MB.

Novo Mundo

Pedro anuncia ao povo que sofreu um atentado, e Joaquim se surpreende ao saber que ele é o Príncipe Regente. Joaquim revela a Pedro que é o marinheiro que salvou a vida de Leopoldina. Chalaça rasga a carta que Domitila escreve para Pedro. Pedro entra com Joaquim no palácio por uma passagem secreta. Anna e Joaquim se reencontram. Joaquim revela que veio falar com Leopoldina, e Anna lhe cobra explicações.

Thomas se surpreende ao ver Joaquim falando com Anna e anuncia ao rival que está noivo da professora. Wolfgang afirma a Diara que comprará Idalina e Matias. Elvira se despede de Quinzinho. Chalaça procura Domitila e os dois se beijam. Germana se emociona com a partida de Elvira. Joaquim invade o quarto de Anna e admira seus desenhos. Thomas tenta falar com a noiva, mas ela o manda embora do palácio. Joaquim leva Anna para a aldeia dos índios.

Totalmente Demais

Florisval ofende Jonatas. Arthur afirma a Carolina que escolherá o júri do concurso com ela para evitar fraudes. Eliza joga o cartão de visitas de Arthur no lixo do bar de Hugo. Cassandra descobre que a florista ruiva em que a Excalibur tem interesse é Eliza e chantageia Adele. Jonatas procura Rosângela e convence a mãe de que trabalha honestamente, mesmo morando na rua. Fabinho diz a Jonatas que se conseguir aprovar o projeto de despoluição do rio Tamanduá, arrumará um emprego para ele na Bastille. Jonatas sugere que Fabinho envolva as pessoas da comunidade no projeto. Eliza entra no carro de Arthur para fugir de Jacaré e Braço.

Fina Estampa

Tereza Cristina ofende Antenor e Patrícia fica nervosa. O estudante de medicina vai atrás da ex-namorada. Wallace é retirado de maca do octógono. Teodora mente ao treinador sobre o estado de saúde do marido. Dagmar sugere que Guaracy mude o visual para conquistar Griselda. A cozinheira vai para a cama com Quinzé. Rafael procura Amália. Celeste vai ver Solange cantar no baile funk. Marcela rouba beijo de Paulo no banheiro da mansão dos Velmonts. A jornalista impede Íris de entrar no quarto de hóspedes da casa de René. Griselda fica espantada ao abrir a porta de sua casa e encontrar Tereza Cristina ali. A faz-tudo é humilhada pela perua.

RECORD

Escrava Isaura

Belchior fala para Isaura que ela não precisa beijá-lo depois do casamento. Leôncio beija Branca. Geraldo vai até o quarto de Malvina lhe dizer galanteios. Margarida diz a Francisco que conhece um falsificador de cartas. Belchior fala para Isaura que ela não precisa beijá-lo depois do casamento. Bernardo pede Moleca em casamento e lhe dá um beijo. Tomásia confessa a sua mãe que se interessa por Miguel. Gioconda recebe um convite do Cel. Sebastião para almoçar em sua casa.

Branca vai até Isaura lhe dizer ela se casará com Álvaro. Geraldo e sua irmã voltam para São Paulo. Rosa e André se beijam. Branca conta a Malvina sobre seu casamento. Perpétua tem medo de morrer. Leôncio recebe a carta de Álvaro falsificada e a leva para Isaura, que se decepciona. Isaura conta para Malvina que Leôncio dará a liberdade de seu pai caso ela se case com Belchior. Gioconda vai até a casa do coronel. Helena chega de carruagem e encontra o Dr. Paulo. Miguel se declara para Tomásia. Leôncio chega logo depois.

Jesus

O Anjo Gabriel diz que Maria foi escolhida por Deus para trazer o Messias ao mundo. Em conversa com Tribuno, Petronius fala com admiração sobre o encontro com Maria em Nazaré. Cívia pede para o marido não seguir na missão com os rebeldes, mas ele se mostra decidido. Isaque se encontra com Judas Galileu. Temendo a força de Roma, Herodes dá uma bronca em Arquelau e Antipas. Barrabás acorda no meio da noite e vai atrás de Isaque. Simão Zelote segue o irmão e acaba entrando em uma estrebaria. O menino acaba provocando um incêndio no local e cai sobre as palhas. Simeão encontra Barrabás perdido na rua. Cívia nota a ausência dos filhos e se desespera. Petronius consegue salvar a vida de Simão Zelote. Caifás procura Tribuno e avisa sobre a ação dos rebeldes judeus. Judas Galileu, Isaque e os outros entram no palácio de Herodes, mas acabam capturados. Maria se emociona ao lembrar do encontro com o anjo.

Herodes é avisado sobre a captura dos rebeldes e ordena a morte do único sobrevivente. Simeão fala sobre a vinda de Messias para Barrabás. Cívia reencontra o filho. Maria não consegue dizer a verdade a José. Judas Galileu avisa que capturaram Isaque. Cívia e os filhos se apavoram. Maria tenta revelar o ocorrido para Ana, mas é interrompida por Sula. Barrabás se desespera ao ver o pai amarrado a um poste, prestes a ser queimado. Isaque enfrenta Tribuno e Petronius. Ele é queimado vivo. Arquelau critica o posicionamento de Herodes perante os romanos. Inconformado, Barrabás questiona os sacerdotes do Templo. Herodes premia Anás por ter delatado o ataque dos rebeldes. Petronius apresenta sua irmã, Cassandra, a Tribuno. Barrabás diz que se vingará de Petronius. Eles são observados por Satanás. Maria conversa com Ana e diz que recebeu a visita de um anjo. Petronius fala sobre Maria com Cassandra. Emocionada, Ana apoia Maria.

Um mensageiro procura por Maria para lhe entregar encomenda. Asisa finge ser melhor amiga da moça e pede ao mensageiro para lhe entregar o pacote. Ana dá forças para Maria. José se despede de Alfeu. Sula acusa Maria de estar mentindo. Ana pede para falar a sós com Joaquim. Maria sai de casa, angustiada. Petronius leva Cassandra até a festa de Herodes. Asisa procura José e mostra o presente enviado para Maria. Satanás os observa. José se descontrola e arranca o vestido das mãos de Asisa. Arquelau se oferece para apresentar o palácio à Cassandra. Petronius impede a ação do rapaz. Ana diz para Joaquim que é preciso apoiar Maria. Sula esbraveja e diz que se casará logo com Zebedeu para viver longe de Maria. Arquelau questiona a atitude de Petronius e saca sua espada. Maria encontra José e ele diz que precisa ter uma conversa.

Caminhos do Coração

Noé e Maria são perseguidos pela polícia. Maria dá um salto e Adolfo atira. Ela desvia das balas e luta com Adolfo. Noé luta com outro policial. Adolfo pega sua arma e aponta para Maria. Noé golpeia Adolfo por trás e o policial desmaia. Maria e Noé se abraçam e ele diz que nunca irá deixá-la sozinha. Helga fica com medo que achem que foi ela quem matou Sócrates, mas Carvalho avisa que o fio de cabelo dela prova que ela falou a verdade em seu depoimento. Ele diz que Helga é uma testemunha importante para convencer o júri da inocência de Maria. Noé e Maria amarram Adolfo e se preparam para fugir, quando ouvem sirenes da polícia. Adolfo avisa que eles não conseguirão escapar. Maria pega a mala de dinheiro e foge com Noé. Júlia diz que irá reprogramar o microchip na cabeça de Marcelo para que ele não se lembre de nada do que aconteceu depois de chegar à ilha.

A médica pede que Taveira lhe ajude a levar Marcelo para São Paulo, pois irá abandoná-lo na cidade. Demétrio fica desconsolado por causa de Ísis e diz que perdeu o ânimo de viver. Pachola e Vavá tentam convencê-lo a fugir da ilha. Demétrio avisa que não deixará Ísis e que faz qualquer coisa para ficar com ela. Gór recebe uma ligação avisando que a Progênese sofrerá intervenção do governo e que todos os laboratórios serão interditados, pois descobriram que as vacinas são falsas. Ágata e Eugênio se encontram na estufa da casa de Guiga. Érica entra em casa com um envelope na mão e avisa que chegou uma carta de Viviane Figueira para Guiga. Guiga vai tirar satisfações com Teófilo e os dois têm uma séria discussão. Draco e Telê observam tudo, escondidos atrás de um barco.

Eles avisam que irão se vingar de Teófilo por tê-los expulsado da casa dele e se escondem no barco do pescador. Guiga ameaça bater em Teófilo, mas Aquiles o segura e pede para ele ir embora. Teófilo pede para Aquiles cuidar de Ágata. Ele entra no barco e sai para pescaria. Gór comenta que haverá uma grande batalha entre os humanos e os mutantes. Batista conta para família Mayer sobre a intervenção na Progênese. Janete tem uma visão de Teófilo sendo atacado por Draco e Telê. Perpétua lança vários raios em Hélio, que sai correndo. Iara e Cris sofrem na despedida e a sereia mergulha na água. Cris chora ao ver que Iara foi embora. Eric manda Fernando resolver sua situação com Ariadne e a mulher-aranha avisa que não sairá da ilha. Beto tenta convencer Fredo sobre sua ida para ilha, mas ele avisa que por enquanto não haverá nova missão do Depecom no local. Noé dirige o carro em alta velocidade com Maria e os dois são perseguidos pela polícia.

Amor Sem Igual

Oxente pede desculpas para Maria Antônia e pede que ela volte para casa. Poderosa diz que por causa de Maria Antônia, aceita voltar para a casa de Miguel e ele sorri, porém Antônio decide ficar no conjugado. Fernanda chateada toma o seu café sob o olhar cínico de Donatella e Ramiro, mas Tobias passa direto e vai trabalhar sem toma café da manhã na mansão. Antônio Júnior visita Cindy. Ele explica que os dois correm perigo e não podem continuar no Mademoiselle, que precisam sair de lá. Maria Antônia volta para casa e é recebida por Zenaide que fica muito emocionada. Oxente fica do lado de fora e Miguel insiste para que ele entre. Tobias diz para Beto denunciar seu pai, porém Beto diz não ter provas contra ele.

SBT

As Aventuras de Poliana

Helô chama Eric e Hugo na diretoria para fazer perguntas sobre o canal “Vou Te Zuar”. No laboratório, Pendleton apresenta o projeto de Sophie para Iure. Poliana pede para Pendleton libera-la para ir ao show de mágica com seus amigos. Durval proíbe Raquel de ir para Austrália. Waldineusa diz a Nancy que Waldisney não é o homem certo para ela. Sérgio conta a Pendleton que contou sobre o projeto para Joana. Ruth proíbe Bento e João de irem no show de mágica e eles decidem ir escondido. No show de mágica, Poliana se oferece como voluntária para fazer uma participação no espetáculo e é reconhecida pelo Sr. Gigantoso.

