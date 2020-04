Resumo das Novelas

TERÇA-FEIRA, 14

Malhação

Keyla pensa em cancelar a festa de Tonico. Marta acusa Lica de traição e Leide sai em sua defesa. Marta se desculpa com Lica. Keyla, Lica, Benê, Ellen e Tina fazem um mutirão com os amigos na lanchonete. MB sente ciúmes de Felipe com Lica. Ellen tenta disfarçar a surpresa quando Jota revela o apelido virtual dela. Benê pede para Guto ensiná-la a tocar piano. Fio confessa a Anderson que gosta de Ellen. Roney se irrita quando vê a lanchonete sendo reformada, mas Keyla e Lica o tranquilizam.

Novo Mundo

Avilez pede que Thomas atente contra a vida de Pedro. Pedro se diverte com Dulcina na fazenda de Santa Cruz. Leopoldina distribui comida para o povo. Francisco afirma que se aliará a Pedro contra a Corte Portuguesa. Piatã incentiva Anna a não se casar com Thomas. Leopoldina reclama de seu casamento para Anna. Diara pede que Wolfgang contrate uma pessoa para lhe ensinar boas maneiras. Pedro é perseguido por Jacinto e seus capangas, quando Joaquim surge. Pedro se aproxima de Joaquim. Leopoldina sente-se constrangida ao ver Dulcina na rua. Sebastião avisa a Thomas que Pedro foi salvo por um índio. Germana e Licurgo vendem Elvira para Wolfgang.

Totalmente Demais

Gilda se surpreende com o estado de Eliza. Dino ameaça prender Eliza e Gilda teme a situação. Arthur insiste para que Eliza aceite seu convite para ser modelo. Zé Pedro avisa a Carolina que o contrato da aposta será informal. Carolina avisa a Dorinha que o teste de gravidez deu negativo. Dino pede a Gilda para recuperar o colar. A pedido de Cassandra, Hugo liga para Felipe Cabral, se fazendo passar por Max, e afirma que uma camponesa poderá ser a Garota Totalmente Demais. Florisval flagra Jonatas vendendo balas e ameaça contar para Rosângela.

Fina Estampa

Tereza Cristina culpa Vanessa pela chegada de Íris. Crô percebe que Antenor está embriagado. Todos estranham o sumiço de Tereza Cristina da festa. Íris ameaça revelar o segredo de Tereza Cristina, caso ela não a ajude financeiramente. Quinzinho pega o comprovante do jogo de loteria de Griselda para brincar. Wallace perde ponto na luta, e Teodora se preocupa. Tereza Cristina volta para a festa e todos estranham sua proximidade com Íris. Wallace desmaia durante a luta. Quinzé comemora a derrota de Wallace. René e Tereza Cristina renovam seus votos. Tereza Cristina vê Antenor.

RECORD

Escrava Isaura

Helena bate em Dr. Paulo com uma garrafa. Geraldo explica a verdadeira razão da partida de Álvaro. Branca decide voltar para sua cidade. Estela cuida de Perpétua. Leôncio quer que um falsário imite a letra de Álvaro em uma carta para Isaura. Na carta o amado dirá que não a quer mais. Diogo recebe a notícia que Helena está de volta. Moleca se encontra com Bernardo. Belchior conversa com Isaura na cozinha. Cel. Sebastião sonha com Gioconda. Branca escuta a conversa de Leôncio com Francisco e se oferece para ajudá-los para afastar Isaura de Álvaro.

Caminhos do Coração

Metamorfo revela que governo liberou uma verba milionária para o Depecom. Maria diz que precisa falar com sua avó e Noé lhe entrega o telefone de Simone. Eles ouvem sirene da polícia e ficam tensos. Júlia se coloca na frente de Taveira e diz para ele conter seu instinto. A médica aplica uma injeção com o soro regenerador em Marcelo e diz que na hora certa Taveira irá saber o motivo de ela querer impedir a morte dele. Taveira se enfurece e segura Júlia pelos braços, ameaçando mordê-la. Leão e Vlado lutam. O vampiro aproveita uma chance e consegue morder o pescoço do homem-leão. Fúria foge de Velociraptor. Ela tropeça e cai. O dinossauro se aproxima. Fúria se esconde. Guiga avisa que irá tirar satisfações com Teófilo por ele ter ameaçado bater em Eugênio. Maria manda Noé se esconder dentro de um baú. Os policiais entram na casa e Adolfo aponta sua arma para Maria, avisando que ela está presa. Maria diz ser inocente e avisa que os policiais não irão prendê-la. Ela vai para perto da parede e Adolfo avisa que Maria não tem como escapar.

Maria atravessa a parede e os policiais vão atrás dela. Noé sai do esconderijo e procura por Maria. Júlia convence Taveira de não atacá-la e diz que Marcelo pode ser útil servindo como isca para pegar Maria. Os agentes do Depecom se reúnem e o clima fica tenso entre Fredo e Beto. Uma antipatia imediata se estabelece entre os dois e Fredo diz que eles precisam exterminar os mutantes. Beto fica chocado e avisa que nem todos os mutantes oferecem perigo à sociedade, pois também existem os mutantes do bem. Fredo diz que a prioridade é a contenção dos mutantes. Hélio arranha os braços de Perpétua com suas garras, mas ela reúne forças e o abraça. Perpétua lança uma descarga elétrica em Hélio. Cris carrega Iara e pára diante do mar. Eles se despedem e Cris pede para Iara cantar mais uma vez. Os dois se beijam. Eric diz para Fernando que eles irão voltar para São Paulo e vender os ovos de dinossauro.

Ariadne avisa que não irá com Fernando e diz que se ele for, pode esquecer dela e de seus filhos. Lucas e Janete mandam Cassandra confessar se é a mandante dos crimes e ela fica atônita. Ela tem uma crise de choro e vai embora. Metamorfo comenta que os noticiários informaram que o governo liberou uma verba milionária para o Depecom. Meduso diz que os mutantes precisam demonstrar suas forças publicamente. Carvalho conta para Helga que saiu um laudo da perícia técnica sobre um fio de cabelo encontrado no quarto de Sócrates no dia do crime. Ele revela que o fio de cabelo é de Helga e isso é uma prova de que ela esteve na cena do crime. Maria reencontra Noé e avisa que eles precisam encontrar outro esconderijo. Adolfo arromba a porta. Maria tenta fugir, mas Adolfo percebe e mira em Noé.

Jesus

Em Jerusalém, uma multidão de pessoas joga pedras em Jesus, que passa carregando a cruz. Cristo é açoitado por soldados romanos. Caifás o olha com ódio e desprezo. Maria Madalena sofre ao ver a cena. Pedro fica aterrorizado. Maria, impotente, observa a crucificação do próprio filho. O centurião romano Petronius também sofre olhando a cruz. Do palácio de Herodes, Pôncio Pilatos olha pela janela, angustiado. Enquanto Jesus está pregado na cruz, a terra começa a tremer e o céu se enfurece. Simeão explica a origem da humanidade para os pequenos Barrabás e Simão Zelote. O Sumo-sacerdote Anás, auxiliado pelo levita Caifás, recebe as ofertas dos judeus perfilados. Isaque, pai de Barrabás e Simão, tenta argumentar com o líder religioso sobre os tributos pagos, mas não tem sucesso. Judas Galileu se apresenta a Isaque. Uma grande movimentação de transeuntes toma conta do Templo da cidade de Jerusalém, um ano antes de Cristo. Herodes, O Grande, é o rei da Judeia. Em seu palácio, ele discursa de maneira paranoica na presença dos filhos, Arquelau e Antipas. Judas Galileu inflama Isaque ao falar mal de Herodes e do sumo sacerdote Anás. Caifás diz que o rei não se importa com as leis de Deus. Simão fala sobre o Messias com os meninos Barrabás e Simão Zelote. Em uma casa humilde, a jovem Maria de Nazaré recebe uma flor do noivo José. No palácio, Herodes é avisado sobre a ação de judeus rebeldes. Furioso, o rei da Judeia manda chamar o Sumo-sacerdote. O soldado romano Petronius, com outros oficiais, conduz o camponês judeu Alfeu, obrigando-o a carregar um pesado fardo. Um grupo de rebeldes judeus observam e se preparam para atacar. Enquanto retira água do poço, Maria de Nazaré encontra com Miriam e Asisa.

Petronius e os outros soldados romanos são atacados pelo grupo de judeus rebeldes. Herodes manda Anás fazer algo contra os revoltosos. Maria, Mirian e Asisa se espantam ao verem Petronius sendo arrastado por um cavalo. Maria decide ajudar o soldado romano. Anás encontra Caifás e fala sobre a ordem de Herodes. O Sumo-sacerdote avisa que o rei quer a cabeça do líder dos judeus rebeldes. Petronius agradece a ajuda de Maria e tenta beijá-la. Indignada, ela lhe acerta um tapa. Os outros soldados chegam e levam Petronius. Asisa chama Maria de devassa e traidora. Simeão encontra o jovem Nicodemos. Eles veem um falso Messias e Simeão diz que não é o verdadeiro Salvador. Em Nazaré, Maria é observada pelo anjo Gabriel. Judas Galileu é denunciado por um judeu informante. Asisa encontra seu pai, Efraim. Ela mente e diz que Maria foi beijada pelo soldado romano. Maria dá satisfação aos pais Joaquim e Ana. Inconformado com a cobrança abusiva de impostos, Isaque diz a Barrabás que é preciso agir. Anás conta a Tribuno sobre a presença de Judas Galileu em Jerusalém. Alfeu, marido de Mirian, procura José. Maria diz a verdade para os pais. Sula critica a irmã. Alfeu tenta acalmar José, mas ele sai andando. Petronius ordena que prendam os corpos dos rebeldes mortos nas árvores. Asisa fica contra Maria e ela quase é linchada pelas pessoas. Petronius e os outros soldados retornam à Jerusalém. José chega e questiona a noiva. Mirian surpreende a todos e diz que Maria é inocente. José fica do lado de Maria e critica a atitude de Efraim. Joaquim agradece o apoio do genro. Em Jerusalém, Isaque caminha com a esposa e os filhos, Barrabás e Simão Zelote, pelas ruas. Joaquim diz que Judas Galileu partiu com os rebeldes para Jerusalém. Isaque tranquila a família dizendo que vai arrumar um trabalho logo. Maria e José trocam juras de amor. Petronius chega em Jerusalém. Cívia pede para Barrabás não dizer nada sobre a missão de Isaque. Caifás avisa que os rebeldes agirão em breve. Em conversa com Petrônius, Tribuno diz que está sendo informado por Anás e Caifás. José trata Maria com carinho. Simeão fala sobre a vinda do Messias. Sombrio, Satanás observa a cidade de Jerusalém. O anjo Gabriel para em frente à casa de Maria e se depara com o Satanás. Maria desperta e vê uma luz entrando no quarto. Assustada, ela se encontra com Gabriel. O anjo avisa que Maria dará à luz a um menino que se chamará Jesus.

Amor Sem Igual

Tobias fica furioso diante de Ramiro e Donatella. Fernanda chega e Tobias dá a notícia que Donatella será sua madrasta e Ramiro confirma. Poderosa conversa com Antônio para tentar convencer Maria Antônia voltar para casa. Tobias bebe até ficar embriagado e Vânia o consola e diz que ele pode virar o jogo e que ela está disposta a ajudá-lo. Tobias diz que foi enganado o tempo todo por Donatella e que a amava. No conjugado de Furacão, Maria Antônia prepara o café da manhã. Poderosa vai até a casa de Furacão a procura de Maria Antônia com Antônio Junior. Maria Antônia diz que ladrão não entra em sua casa e os dois discutem. Miguel e Oxente vão à casa de Maria Antônia. Ramiro pede para Ludmila chamar seus filhos para o café da manhã, pois quer a família toda reunida. Tobias ao telefone com Beto revela que seu pai Ramiro foi quem roubou o rim de Peppe e Beto fica em choque.

SBT

As Aventuras de Poliana

Verônica diz a Gleyce que conseguiu novos interessados pelo projeto social de reabilitação de jovens no crime. Gleyce descobre que o terreno que seria a sede do CLP na realidade é da prefeitura. Filipa acusa Eric e Hugo de serem os responsáveis pelo canal “Vou Te Zuar”. Poliana sugere que Pendleton crie um aplicativo do Jogo do Contente. Luisa e Glória chegam em casa e encontram Antônio caído no chão. Joana briga com Sérgio por achar que o marido está mentindo para ela, e pressionado, ele conta a verdade. Waldineusa pressiona Waldisney para que ele termine com Nancy. Roger coloca Hagar em modo invisível na casa de Pendleton para vigia-lo. Poliana vê que um antigo mágico da Trupe Vagalume irá realizar uma apresentação na cidade e fica empolgada. Marcelo e Iure vão até a casa de Pendleton e perguntam se ele tem algo a ver com o comportamento estranho de Sophie. Marcelo exige que Pendleton mostre seu laboratório a ele.

