Resumo das Novelas

SEGUNDA-FEIRA, 13

Malhação

Keyla manda para as amigas uma foto de todas com Tonico. Keyla tenta fazer as pazes com Tato. Lica não conta para Marta que Malu está com Edgar. Mitsuko manda Tina se afastar de Anderson e Ellen. Marta estranha o comportamento de Malu e questiona a amiga sobre Edgar. Clara tenta se explicar para Lica, que se afasta correndo. K1 e K2 enviam uma denúncia falsa sobre a lanchonete do pai de Keyla pelas redes sociais e um fiscal aparece no local. Marta vê Lica falando com Malu e Edgar. Roney avisa a Keyla que a lanchonete será interditada.

Novo Mundo

Avilez entrega a Dom João uma carta com a ordem para que retorne a Portugal. Dom João passa o comando do Brasil para Dom Pedro. Thomas volta para o Rio de Janeiro e pensa em se casar com Anna. Dom João faz sua última saída misteriosa e pede que Chalaça não releve o seu segredo. Pedro afirma que destituirá Thomas de seu cargo na corte. Pedro se surpreende ao saber que terá que seguir as ordens da Corte Portuguesa.

Pedro se enfurece com Avilez. Leopoldina incentiva Pedro a armar uma estratégia contra Avilez. Domitila foge de Felício com os filhos. Benedita repreende Domitila por ter saído de casa, e Francisco contraria a irmã. Leopoldina flagra Pedro trocando olhares com Dulcina. Wolfgang e Diara chegam para a festa, e todos observam o casal. Pedro e Dulcina têm um encontro amoroso. Thomas pede Anna em noivado. Joaquim se aproxima do Rio de Janeiro.

Totalmente Demais

Eliza e Jonatas desconfiam da proposta de Arthur. Dino decide proibir Gilda de encontrar sua tia em Itaguaí. Florisval é preso por não pagar a pensão dos filhos. Lu destrata Rafael. Fabinho questiona se Germano está traindo Lili com Carolina. Carolina paga as pensões atrasadas de Florisval. Carolina pergunta a Zé Pedro se é possível colocar uma aposta em contrato. Hugo aceita ajudar Eliza e oferece a melhor mesa do restaurante para ela e Gilda. Débora empresta roupas a Eliza. Dino descobre que Gilda penhorou o colar e deduz que a esposa foi atrás de Eliza.

Fina Estampa

Wallace garante a Teodora que vencerá a luta. Amália pergunta se Griselda perdoaria Antenor. Todos vibram com o desempenho de Vilma no programa de TV. Paulo afirma a Esther que não quer que ela faça a fertilização. Danielle tenta convencer Pedro Jorge a morar com ela. Paulo se desculpa com Esther. Antenor invade a festa de René e Tereza Cristina. Vanessa se insinua para René. Griselda perde o comprovante do seu jogo de loteria. Crô encontra Antenor. Íris chega à festa, e Tereza Cristina entra em choque.

RECORD

Escrava Isaura

Helena bate em Dr. Paulo com uma garrafa. Geraldo explica a verdadeira razão da partida de Álvaro. Branca decide voltar para sua cidade. Estela cuida de Perpétua. Leôncio quer que um falsário imite a letra de Álvaro em uma carta para Isaura. Na carta o amado dirá que não a quer mais. Diogo recebe a notícia que Helena está de volta. Moleca se encontra com Bernardo. Belchior conversa com Isaura na cozinha. Cel. Sebastião sonha com Gioconda. Branca escuta a conversa de Leôncio com Francisco e se oferece para ajudá-los para afastar Isaura de Álvaro.

Caminhos do Coração

Eric encontra ovos valiosos. Ágata consegue controlar suas garras e descobre ter esse novo poder. Teófilo manda a filha recolher as garras e avisa que não quer que as pessoas descubram que ela é mutante. Marcelo diz que jamais irá concordar em tirar a vida de Maria e sente uma forte pontada na cabeça. Maria mostra a mala de dinheiro e jóias para Beto e Noé. Taveira avisa para Marcelo que ele terá que matar a pessoa que colocou os pesadelos na cabeça dele. Marcelo olha a foto de Maria e insiste em dizer que jamais irá matá-la. Ele desmaia e Júlia conta ter um plano muito interessante. Perpétua vê Hélio ao longe e corre atrás dele. Hélio se sente mal, mas disfarça. Perpétua estranha o jeito dele e Hélio vira leão. Ele manda Perpétua fugir, mas ela resiste e ele avança contra ela. Perpétua se apavora e Hélio ameaça mordê-la. Iara se sente muito fraca e diz que não pode mais viver na terra.

Cris diz que não pode perdê-la, mas a sereia diz que precisa ir e pede ajuda para voltar para o mar. Cris e Iara se beijam e se abraçam emocionados. Eric leva Fernando e Ariadne até uma casa abandonada e avisa que lá está o tesouro escondido. Fernando e Ariadne se apavoram com a aparência assustadora da casa e Eric conta que a casa era de um caseiro que morava na ilha antes de tudo começar. Ele conta ainda que Júlia usou por um tempo o porão da casa para dar inicio às suas experiências, mas algo deu errado. Eric mostra um grande baú, com um cobertor ao lado. Ele tira o cobertor e revela a parte de cima de um esqueleto sem as pernas. Taveira diz que vai acabar com Marcelo e estica as mãos para agarrar o pescoço dele. Júlia manda Taveira ter calma, mas ele avisa que esganará Marcelo com as próprias mãos. Golias dá de cara com Homem-Gelo e o ameaça.

Homem-Gelo joga raio de gelo em Golias e o congela. Lucas conta que escutou Cassandra pensando em se livrar de Gór e Janete pergunta se a mãe irá mesmo fazer isso. Eric conta que o esqueleto é do caseiro e que ele foi devorado por uma criatura criada por Júlia. O bandido abre o baú e retira duas caixas de dentro. Ele abre a tampa da primeira caixa e mostra ovos de Pterodáctilo. Fernando não entende nada e pergunta onde está o tesouro. Eric avisa que os ovos são dos dinossauros mais incríveis e que colecionadores pagarão uma fortuna por eles. Eric abre a Segunda caixa e retira mais um ovo, dessa vez do Tiranossauro Rex. Fúria e Leão se agarram e são surpreendidos pela chegada de Vlado. O vampiro ameaça atacar os dois, mas eles ouvem o rugido de Velociraptor e se escondem. Fúria procura um lugar para ficar e o dinossauro vai para cima dela. Ela foge e Velociraptor a persegue. Toni à mansão. Júlia impede Taveira de esganar Marcelo. Taveira avisa que não irá desperdiçar essa chance e se aproxima de Marcelo.

O Rico e Lázaro

Todos na casa de Elga ficam aliviados com a recuperação de Zac. Asher segue para a Babilônia. Beroso e Aspenaz lamentam a morte de Nitócris. Nabonido é avisado sobre a morte da esposa. Arioque e Shag-Shag falam sobre a invasão Persa. Daniel permite o casamento entre Ainoã e Labash-Marduk. Daniel defende Shamir e Tamir. Asher ajuda um leproso nas ruas. Zac se lembra da morte de Malca. Dana não permite que Absalom use um amuleto pagão. Rabe-Sáris pede esmola nas ruas. Daniel ora ao Senhor. Asher percebe marcas de lepra em seu braço. Zac sonha com Zelfa. Daniel escuta as palavras do anjo Gabriel. Naomi diz que o rei Ciro chegou ao palácio.

Daniel se apresenta ao monarca e fala das profecias de Isaías e Jeremias. Ciro ordena a libertação dos escravos hebreus. Ravina escuta o anúncio de um oficial e fica animado ao saber que poderá voltar a sua terra natal. Beroso fica indignado. Abednego diz que voltará à Judá com Naomi. Daniel diz que ficará na Babilônia com Lia. Ravina e Ilana deixam sua casa. Zac diz que seu lugar é a Babilônia. Asher, adoentado e com várias feridas de lepra, caminha pela cidade. Beroso tenta se aliar a Zac para destruir Daniel. Lia se despede de Naomi. Muitos hebreus deixam a Babilônia. Os objetos sagrados do templo são levados de volta à Judá. O rei Ciro coloca Daniel à frente do governo da Babilônia. Beroso trama contra Daniel. Debilitado, Asher chega à Babilônia.

Amor Sem Igual

Maria Antônia fica em choque ao ver Leandro. Hugo pergunta à Maria Antônia quem é ele. Maria Antônia fica tão perturbada que não responde. Hugo desconfia que Leandro seja o homem que fez mal a Maria Antônia e o manda embora. Leandro parte para cima de Hugo e os dois brigam. Maria Antônia grita por socorro. Oxente arruma a mala e sai de casa. José pergunta o que aconteceu e ele diz que Zenaide não gostou dele ter adiantado a parte da herança para Antônio Junior. Oxente vai para a casa de Miguel. Poderosa comenta com Olympia que a Mademoiselle deve ter faturado uma nota com o roubo às custas da Cindy, mas Olympia diz que após o assalto, Ramiro apareceu e levou todo o dinheiro. Poderosa e Olympia se juntam para se vingarem de Ramiro. No jantar realizado na casa de Ramiro, ele declara que vai se casar com Donatella. Tobias que está a mesa fica chocado.

SBT

As Aventuras de Poliana

Roger vai até a casa de Pendleton e o acusa de ser o responsável pelo grupo de hackers que esta atacando a O11O. Ruth pede para Helô checar as cameras de segurança para ver quem deixou o envelope em sua mesa. Iure fica inconformado com o término do namoro. A polícia faz uma busca na casa de Lindomar em busca de mercadorias roubadas. Luisa começa a trabalhar na galeria de Glória. Yasmin termina o namoro com Luigi e fica chateada. Waldineusa pede para Falcão continuar assustando Ruth. Nadine apresenta a atualização da Hagar, a nova robô da O11O que consegue ficar invisível além de uma série de outras habilidades. Ester aparece no colégio com um novo visual. Filipa é a nova vítima do canal “Vou Te Zuar”. Brenda decide ir a uma festa com seus antigos amigos e convida Gabi. Na galeria, Luisa e Violeta começam a ter atritos.

