Resumo das Novelas

SEXTA-FEIRA, 10

Malhação

Keyla conta para Lica, Benê, Ellen e Tina como se envolveu com o pai de Antônio. Tato faz uma tatuagem com os pezinhos de Tonico, e Keyla se emociona. Lica e Benê organizam a “Balada do Bebê”. Keyla mostra para Lica, Benê, Ellen e Tina o galpão de Roney. Lica procura Clara e descobre que Malu está namorando Edgar. Keyla é rude com Tato. Benê toca a música de Roney no galpão.

Novo Mundo

Anna tenta se livrar de Pedro. Sebastião avisa a Thomas que ele terá uma audiência com Dom João. Ferdinando e Letícia impedem que Piatã os acompanhe na expedição. Jacira finge ser amiga de Joaquim. Wolfgang foge de Elvira. Leopoldina conta para a Anna que Carlota atacou Piatã. Anna não consegue contar para Piatã que Pedro a beijou à força. Catarina revela que foi roubada por Elvira, e Germana e Licurgo exigem que ela passe a trabalhar na taberna. Guayi manda os guerreiros da aldeia levarem Joaquim até ele. Thomas estranha ao ver Pedro em sua audiência com Dom João. Patrício não gosta de ouvir Leopoldina falando de Carlota. Thomas convence Dom João a lhe dar um cargo de confiança para investigar um complô contra a monarquia. Jacinto finge conhecer os índios e convida Piatã para uma expedição à mata. Joaquim cai em uma armadilha de Guayi.

Totalmente Demais

Eliza leve um susto ao acordar de seu sonho com Arthur e se deparar com Jonatas. Aparecida aconselha Arthur a cuidar melhor de Jojô. Gilda mente para Dino e penhora o colar que o pai de Eliza lhe deu como garantia de um empréstimo. Germano avisa a Fabinho que precisa saber o valor do projeto de despoluição do Rio Tamanduá para avaliar se pode executá-lo. Florisval tem a impressão de ver Jonatas trabalhando nas ruas. Eliza vende flores em um restaurante e se depara com Arthur e Carolina. Na frente de Eliza, Arthur aposta com Carolina que pode transformar a menina na Garota Totalmente Demais.

Fina Estampa

Antenor parte, e Griselda sofre. Griselda não percebe quando o comprovante de seu jogo de loteria cai no chão do quarto de Antenor. Wallace se sente mal durante um treino. Amália e Quinzé tentam convencer Griselda a voltar atrás na decisão sobre o irmão. Quinzinho guarda no bolso o comprovante do jogo de loteria. Patrícia procura Antenor, que beija a moça. Wallace comenta com Teodora sobre o mal-estar que teve no treino. Esther afirma a Danielle que fará o que for preciso para ter um bebê.

RECORD

Escrava Isaura

Helena bate em Dr. Paulo com uma garrafa. Geraldo explica a verdadeira razão da partida de Álvaro. Branca decide voltar para sua cidade. Estela cuida de Perpétua. Leôncio quer que um falsário imite a letra de Álvaro em uma carta para Isaura. Na carta o amado dirá que não a quer mais. Diogo recebe a notícia que Helena está de volta. Moleca se encontra com Bernardo. Belchior conversa com Isaura na cozinha. Cel. Sebastião sonha com Gioconda. Branca escuta a conversa de Leôncio com Francisco e se oferece para ajudá-los para afastar Isaura de Álvaro.

Caminhos do Coração

Júlia avisa que a missão de Marcelo é exterminar Maria . Marcelo olha a foto de Maria. Ele sente que já a viu em algum lugar e diz que ela alivia sua dor. Júlia e Taveira observam Marcelo falar e prevêem que não será fácil convencê-lo. Beto e Noé disputam a atenção de Maria. Gór diz que Draco e Telê precisam ter paciência, mas eles avisam que não irão esperar. Os dois avisam que é melhor eles se aliarem do que se tornarem inimigos. Gór diz que sabe bem como usar Draco e Telê a seu favor. Marcelo não acredita no que Júlia e Taveira falam e volta a ter alucinações. Júlia e Taveira pressionam Marcelo, que se desespera por causa de suas dores e diz que fará qualquer coisa para ter sua memória de volta. Júlia avisa que a missão de Marcelo é exterminar Maria.

O Rico e Lázaro

Daniel conversa com Belsazar e relembra algumas atitudes de Nabucodonosor. Labash-Marduk e Ainoã aproveitam a distração dos soldados inimigos e fogem. Dario e seus homens atacam alguns oficiais babilônicos. Daniel diz a Belsazar que a Babilônia corre perigo. Dario invade o palácio. Nitócris e os outros nobres se apavoram. Dario se apresenta como o general do exército do rei Ciro. Belsazar o enfrenta e acaba assassinado. Nitócris se desespera e parte para cima do general. Ele a empurra e ela bate com a cabeça no chão. Zac é ferido. Madai tenta correr, mas também é morto. Aspenaz chora a morte de Nitócris. Dario assume o trono da Babilônia em nome do rei Ciro. Asher enterra o corpo de Joana. Ele avisa que voltará para a Babilônia para cumprir o último desejo de sua amada.

Amor Sem Igual

Donatella diz a Ramiro que quer dar um passo a mais em sua parceira. Ramiro pergunta à Donatella se é um pedido de casamento e ela diz que sim. Ramiro diz que não pode se casar com ela, pois Tobias e Fernanda iriam descobrir que são parceiros desde o início. Donatella chantageia Ramiro e ele cede. Ramiro diz que vai fazer um jantar em família para apresentá-la a família. Hugo visita Maria Antônia na casa de Duplex.

Cindy está dormindo, Donatella tira o termômetro e se impressiona com os trinta e nove graus de febre de Cindy. Maria Antônia está com medo de ficar sozinha e não quer que Hugo vá embora. Fernanda pede perdão a Pedro Antônio. Maria Antônia prepara um jantar para Hugo. Alguém bate a porta e quando ela vai abrir, dá de cara com Leandro, ele está com a mala de Poderosa. Maria Antônia fica apavorada. Leandro, sorri.

SBT

As Aventuras de Poliana

Mosquito diz para Waldisney contar a verdade para Nancy e abandonar de vez sua vida passada. Yasmin, Benício e Gael descobrem que o pai se mudou para o interior com a nova família e ficam chateados. Luca convence Zóio a manter-se no plano contra Mirela. Waldisney tenta contar a verdade para Nancy. Pendleton obriga Ester a reaproximar-se de Poliana. Luisa encoraja Antônio a se resolver com Branca. Yasmin tenta se afastar de Luigi. Sophie tem uma séria conversa com Iure. A polícia aparece na casa de Arlete, e a família teme por Falcão. Waldisneia manda uma carta anônima para Ruth a ameaçando.

(*) Os capítulos são fornecidos pelas emissoras de televisão. Sujeito a alterações.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também