Resumo das Novelas

QUARTA-FEIRA, 8

Malhação

Keyla insiste para que Tato reflita sobre a decisão de cuidar do bebê ao seu lado, mesmo não sendo o pai biológico. Keyla dá ao filho o nome de Antônio, em homenagem à mãe. Roney permite que Tato se mude para sua casa com Keyla e o bebê. Passam-se dois meses. As meninas visitam Keyla e Tonico e comemoram sua amizade. Anderson e Tina se interessam um pelo outro. Juca se insinua para Ellen, que tenta ajudar Jota com o computador. Ellen, Lica e Tina discutem e afirmam que não são mais amigas.

Novo Mundo

Guayi se incomoda com o encantamento de Jacira por Joaquim. Leopoldina tenta falar com Anna sobre sua noite de núpcias. Elvira rouba a mala de uma mulher no porto. Guayi ataca Joaquim ao vê-lo pintar o rosto de Jacira. Miguel fala sobre Noémie na frente de Leopoldina. Thomas se preocupa com o conteúdo do baú do capitão Millman. Germana observa Sebastião conversando com Wolfgang e Schultz. Elvira pede para se hospedar na estalagem. Joaquim diz a Padre Olinto que precisa sair da aldeia o quanto antes. Wolfgang compra uma chácara de Sebastião. Thomas percebe a vontade de Piatã de ir para a expedição com Ferdinando e Letícia. Joaquim aprende alguns costumes indígenas. Anna fica indignada ao saber que Thomas está hospedado na casa de um comerciante de escravos. Pedro sofre um ataque epilético na frente de Leopoldina.

Totalmente Demais

Lu fica arrasada ao perceber que Carolina está flertando com Rafael. Rafael aproveita para se aproximar de Lorena. Max leva Lu para a boate de sempre e acabam encontrando Rafael e Lorena. Max percebe que Lu vai ao encontro de Rafael e, para impedir que a amiga se decepcione mais uma vez, a beija diante do fotógrafo. Rosângela e Maristela brigam por causa de Florisval. Rosângela avisa a Cleide que conseguirá um advogado para colocar Florisval na cadeia por falta de pagamento de pensão. Jonatas insinua para a mãe que está apaixonado por Eliza. Jojô tira uma foto comprometedora de Carolina e ameaça mostrar a Arthur.

Fina Estampa

Teodora é recriminada por ter abandonado Quinzé e o filho para ficar com Wallace. Tereza Cristina organiza sua festa. Ellen suspeita de que Vanessa esteja interessada em Renê, mas Patrícia não acredita. Esther diz a Paulo que vai procurar Danielle para conversar sobre uma possível gravidez. Danielle é avisada de que seu irmão morreu em um acidente de carro. Griselda obriga Quinzé a prometer para Wallace que não importunará mais Teodora. Renê cozinha para Griselda. Tereza Cristina liga para Renê e ouve a voz de Griselda.

RECORD

Escrava Isaura

Leôncio rouba um beijo de Isaura. Geraldo chega a tempo de impedir que sua irmã a machuque. Isaura pede a Geraldo que avise a Álvaro sobre seu noivado. Malvina explica a Isaura que não pode ajudá-la. Cel. Sebastião pede que Martinho procure por Rosa, pois ela fugiu. Rosa chega no quilombo com André e Moleca fica furiosa. Álvaro recebe uma carta avisando que sua mãe está doente, decide então seguir viagem. Helena descobre que Diogo está vivo.

Caminhos do Coração

Júlia avisa que a missão de Marcelo é exterminar Maria . Marcelo olha a foto de Maria. Ele sente que já a viu em algum lugar e diz que ela alivia sua dor. Júlia e Taveira observam Marcelo falar e prevêem que não será fácil convencê-lo. Beto e Noé disputam a atenção de Maria. Gór diz que Draco e Telê precisam ter paciência, mas eles avisam que não irão esperar. Os dois avisam que é melhor eles se aliarem do que se tornarem inimigos. Gór diz que sabe bem como usar Draco e Telê a seu favor. Marcelo não acredita no que Júlia e Taveira falam e volta a ter alucinações. Júlia e Taveira pressionam Marcelo, que se desespera por causa de suas dores e diz que fará qualquer coisa para ter sua memória de volta. Júlia avisa que a missão de Marcelo é exterminar Maria.

O Rico e Lázaro

Daniel chega à sala do trono e tenta defender Joana, mas Belsazar ordena que a levem para o calabouço e depois a atirem no Eufrates. Asher corre em direção ao palácio. Daniel fica indignado com a injustiça cometida. Abednego diz que Zac precisa ser avisado sobre o parto de Malca. Elga discute com Fassur e diz saber de toda a verdade. Ele a ameaça, mas Elga o enfrenta. Neusta e Ebede-Meleque deixam o palácio. Eles se emocionam com as lembranças do passado. Asher chega ao palácio e fica indignado com a condenação de Joana. Abednego envia uma mensagem para Zac. Ele pede a ajuda de Mesaque. Fassur é ajudado por alguns sacerdotes. Mesaque chega para ajudar Malca. Joana pede a ajuda de Deus. Daniel ajuda Asher a visitar Joana.

Nitócris delira e conversa com o espírito de seus pais e irmão. Elga vai até a casa de Ravina e diz ter expulsado Fassur de sua casa. Asher visita Joana na prisão. O bebê de Malca nasce morto. Joana pede para Daniel abençoar sua união com Asher. Nicolau lamenta a morte do bebê de Malca e Zac. Elga tenta amparar Malca. Abednego estranha a ausência de Zac. Ilana ora por Joana. Com a benção de Daniel, Joana e Asher se casam na prisão. Benjamin agradece a amizade de Lior. Asher e Joana se amam. Fassur chega às margens do rio Eufrates para presenciar a execução de Joana. Zac retorna e lamenta a perda do filho. Ele é avisado sobre a condenação de Joana e corre para tentar salvá-la. Joana chega às margens do Eufrates com o rosto coberto por um capuz.

Amor Sem Igual

Na clínica, Cindy lamenta com Antônio o roubo não ter dado certo para ela e que vai ficar sem a parte do dinheiro e que ainda se arriscou por nada. Fonseca chega a delegacia para levar Cindy. Antônio vê Fonseca na clínica e corre para avisar Cindy que ela precisa fugir de lá, mas não dá tempo e ela se esconde. Fonseca liga para Bernardo e diz que Cindy sumiu. Poderosa diz a Hugo e Miguel que vai cuidar de Maria Antônia. Antônio chega ao sítio de Miguel carregando Cindy no colo, desmaiada, e pede socorro. Poderosa faz compressa em Cindy. Antônio revela que Ramiro atirou em Cindy. Miguel tenta ligar para a polícia, mas Antônio impede.

SBT

As Aventuras de Poliana

Disfarçado de Leandro, Zóio leva Mirela ao cinema. Gleyce e Verônica desconfiam de que Waldineusa possa ter as roubado. Filipa e Paola ajudam Ester a criar perfis em redes sociais. Após a campanha do Espelho Amigo, Filipa vira meme na internet. Marcelo e Luisa brigam. Verônica e Gleyce pedem desculpa para Arlete e a convidam de volta para o CLP. Guilherme pede que a avó ajude Raquel financeiramente para que a menina possa ir para a Austrália. Claudia e Joana decidem seguir Sérgio. Poliana conta a Pendleton que seu maior sonho é se tornar uma grande atriz, como sua mãe.

