Resumo das Novelas

SEGUNDA-FEIRA, 6

Novo Mundo

Os índios levam Joaquim para a aldeia. O pajé Tibiriça afirma que Joaquim não pode morrer e convence Ubirajara de manter o rapaz na aldeia. Thomas reconhece Elvira no porto. Peter, Letícia e Ferdinando não conseguem comer na taberna de Germana e Licurgo. Fred tenta descobrir os planos de Thomas. Pedro e Leopoldina se conhecem. Jurema repreende Jacira por observar Joaquim. Elvira fica arrasada com a suposta morte de Joaquim. Padre Olinto teme pela vida de Joaquim. Anna sente-se mal na festa de recepção para a princesa. Piatã descobre que os índios vivem escondidos na mata. Leopoldina pede para Piatã cantar e Dom João repreende o comportamento de Carlota diante do menino. Joaquim recupera a consciência.

Totalmente Demais

Eliza revela a Jonatas que teve problemas com seu padrasto. Rafael deixa claro para Lu que não deseja um relacionamento com compromisso. Germano vê sua foto no jornal levando o banho de tinta de Fabinho. Arthur recusa a proposta de Carolina de terem um filho juntos. Jonatas ajuda Fabinho e seus amigos ativistas a se esconderem da polícia. Fabinho agradece a ajuda de Jonatas e deixa um cartão com seu telefone. Arthur avisa a Max que a vencedora do concurso Garota Totalmente Demais deve ser de sua agência.

Fina Estampa

Griselda diz a Antenor que alugará um quarto para ele no Recanto da Zambeze. Esther sofre ao dizer para Paulo que não pensa mais em engravidar. Tereza Cristina discute com Patrícia. Dona Zilá desaparece em meio à vegetação. Amália diz a Quinzé que Teodora está prestes a chegar ao Brasil. Patrícia e Tereza Cristina se reconciliam. Solange canta e ensaia sua coreografia com as amigas. Esther marca um encontro com Danielle, e Paulo ouve. Teodora vê Quinzé na porta do hotel.

RECORD

Escrava Isaura

Branca aproxima um punhal perto dos olhos de Isaura. Belchior fica contente por ser o noivo de Isaura. Branca vai até o tronco onde está Isaura e a ameaça caso ela tente algo com Álvaro. Henrique se embriaga por Isaura. Belchior vai com os capangas para o bordel comemorar seu noivado. Malvina tenta entender o motivo do futuro casamento de Isaura com Belchior. Branca aproxima um punhal perto dos olhos de Isaura.

Caminhos do Coração

Taveira diz que quer ver Marcelo sofrer. Demétrio vê os dentes de Ísis e se assusta. Ela pede desculpas e conta ter sido mordida por Taveira. Ísis pede para Demétrio não abandoná-la e Vavá se coloca na frente dele para defendê-lo. Ísis fica invisível e Vavá, Demétrio e Pachola ficam com medo. Pachola começa a se transformar em lobisomem. Ísis aparece prestes a morder o pescoço de Demétrio. Ísis diz que não está conseguindo se controlar. Gór, Meduso e Metamorfo são surpreendidos pela chegada de Draco e Telê à Progênese. Os três ficam apreensivos e perguntam o que eles querem. A Liga do Bem observa uma luz que invade toda a casa e Clara corre até as meninas. Ela põe a mão sobre Ângela, que abre os olhos e sorri. Clara se vira para Tati e coloca a mão no coração dela. Tati também abre os olhos. Batista se emociona ao se despedir de Célia e diz que ela é o amor de sua vida.

Célia fica tocada e Batista se aproxima dela. Célia não resiste e Batista a beija. Marcelo sente dor na cabeça e tem alucinações. Júlia e Taveira observam a imagem de Marcelo e a médica conta o que fez com ele. Taveira diz que quer ver Marcelo sofrer e Júlia avisa que sabe como fazer isso. Teófilo avisa para Ágata e Aquiles que os mutantes vão se revoltar contra os humanos e que ele não quer que mais ninguém suspeite sobre a mutação dos filhos. Ágata se assusta e as garras de águia crescem em suas mãos. Júlia e Taveira se aproximam da cela de Marcelo, que se revolta contra os dois. Júlia avisa para Marcelo que se ele continuar com a dor na cabeça pode até morrer. Ela propõe um acordo e diz que irá soltá-lo, caso ele realize uma missão para ela e Taveira. Marcelo finge aceitar a proposta e Júlia abre a cela. Marcelo sai, empurra Júlia e dá um soco em Taveira. Taveira vai atrás dele e os dois lutam.

Marcelo tenta fugir novamente, mas pára e cai de joelhos, sentindo dor. Júlia promete fazer a dor de Marcelo parar, mas avisa que ele terá que fazer o que ela mandar. Pachola segura Ísis pelos braços e a ameaça. Demétrio a defende e Pachola se irrita com ele. Vavá tenta conter o pai, quando eles ouvem um estrondo assustador. Regina pergunta de Beto para Cléo e fica decepcionada ao descobrir que ele gosta de Maria. Tati chora por causa de Marcelo e grita com Maria, acusando-a de ser culpada pela morte de seu pai. Cassandra diz que irá se livrar de Gór, Meduso e Metamorfo e Lucas escuta sem querer o pensamento dela. Marcelo pergunta qual é a proposta de Júlia e ela diz que ele precisa acabar com a pessoa que lhe causou toda esta dor. Júlia mostra a foto de Maria e avisa para Marcelo que a única opção dele é matá-la.

O Rico e Lázaro

Fassur provoca Asher e Joana. Neusta fala sobre sua vontade de deixar o palácio. Lia avisa a Daniel sobre a morte de Larsa. Nitócris aconselha Nabonido a deixar o trono. Shag-Shag e Hurzabum lembram do passado de Sammu-Ramat. Neusta conversa com Elga no palácio. Kidist cobra uma atitude de Nicolau em relação ao casamento. Madai tranquiliza Belsazar. Arioque agradece Shag-Shag por não ter dito que o viu na noite do assassinato de Chaim. Fassur fala mal de Joana na sinagoga. Asher se declara para sua amada. Rabe-Sáris lembra de Chaim. Nabonido permite que Neusta deixe o palácio. Ele avisa que precisará se ausentar e que Belsazar assumirá o reinado. Nabonido pede para Zac acompanha-lo durante o tempo fora. Neusta fica feliz com a notícia. Zac se despede de Malca e avisa que voltará em breve. Elga se espanta ao ver Fassur tendo um surto psicótico.

Amor Sem Igual

No Mademoiselle, Maikitaison serve uma água para Ramiro que encara Olympia. Ela pergunta o que aconteceu com Cindy e Ramiro diz que atirou nela. Maria Antônia revela a seu pai que foi ela quem ofereceu bebida para Hugo, desmentindo toda a história. Oxente fica arrasado. Ramiro diz à Olympia que a trouxe para o Brasil e abriu o Club para ela e não esperava que ela o traísse.

Olympia diz que pagou um preço alto por ele e que o Club dá um bom retorno para ele. Ramiro ri debochado. Miguel tenta animar Oxente que está desapontado com a filha Maria Antônia. Maria Antônia vai embora de casa e pede ajuda à Poderosa. Maria Antônia diz que quer ser uma Poderosa também e quer trabalhar no Club onde ela trabalha e Poderosa fica surpresa.

SBT

As Aventuras de Poliana

Marcelo diz a Luisa que não tem nada com Nadine e que a mulher deve ter enviado a mensagem por engano. As crianças do Clubinho MaGaBeLo conversam com Sophie sobre Sr. P. Joana desconfia que Sérgio esteja a traindo e desabafa com Cláudia. Iure desconfia que Sophie esteja escondendo algo dele. Poliana reúne a trupe do Esquadrão Antibullying para traçar um plano contra o responsável pelo canal “Vou Te Zuar”, para isso lançam uma campanha contra o bullying virtual. Roger faz o lançamento da “O11OCoin”, a nova criptomoeda da empresa. Arlete deixa o CLP. Afonso volta a sair com Débora e Durval da conselhos amorosos ao amigo. Antônio conta a Violeta que não está mais com Branca. Waldineusa começa a se aproximar de Arlete. Bento flagra Luca jogando uma máscara no lixo, e desconfia que ele seja o autor do canal “Vou Te Zuar”.

(*) Os capítulos são fornecidos pelas emissoras de televisão. Sujeito a alterações.

