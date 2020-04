Resumo das Novelas

SEXTA-FEIRA, 3

Malhação

A emissora não divulgou o capítulo

Novo Mundo

Joaquim tenta convencer Anna de que não é cúmplice de Fred. Leopoldina aceita ser levada como refém pelos piratas. Thomas afirma a Piatã que Joaquim está envolvido com os piratas. Leopoldina esconde uma arma dos piratas. Germana ouve Pedro combinar uma fuga com Noémie. Fred questiona Thomas sobre seu interesse por Anna. Leopoldina tenta atacar os piratas, mas é rendida. Dom João manda seus guardas vigiarem Dom Pedro. Joaquim lidera a tripulação em um plano contra os piratas. Joaquim salva Leopoldina e pede Anna em casamento. Thomas faz Fred acertar um tiro em Joaquim, que acaba caindo no mar.

Totalmente Demais

Jonatas e Eliza conseguem fugir de Jacaré. Zé Pedro avisa a Germano que Fabinho está protestanto em frente à Bastille e o empresário decide chamar a polícia. Carolina não gosta de encontrar Dorinha em seu apartamento. Jojô não gosta de ver Carolina dormindo em seu quarto. Eliza diz a Jonatas que também deseja se tornar uma empresária das ruas. Fabinho garante a Jamaica que acabará com a Bastille por poluir o ambiente. Jonatas sugere que Eliza venda flores à noite. Eliza se surpreende ao ver Arthur novamente.

Fina Estampa

Mirna exige que Antenor pague o que lhe deve. Griselda pede para Juan Guilherme manter a queixa contra Antenor. Tereza Cristina comenta com Renê que o Le Velmont precisa de uma reforma. Renê Junior marca um novo encontro, fingindo ser Juan Guilherme. Juan Guilherme retira a queixa contra Antenor. Quinzinho vê Teodora na televisão, e Quinzé tenta acalmá-lo. Renê chama Griselda para fazer a reforma de seu restaurante. Deusa chega à pousada, e Zambeze comenta com Álvaro que Luana acertou o que previu sobre a nova hóspede. Rafael se insinua para Mirna e se oferece como pagamento da dívida de Antenor. Esther pensa em sua consulta com Danielle. Antenor recebe alta do hospital.

RECORD

Escrava Isaura

Branca aproxima um punhal perto dos olhos de Isaura. Belchior fica contente por ser o noivo de Isaura. Branca vai até o tronco onde está Isaura e a ameaça caso ela tente algo com Álvaro. Henrique se embriaga por Isaura. Belchior vai com os capangas para o bordel comemorar seu noivado. Malvina tenta entender o motivo do futuro casamento de Isaura com Belchior. Branca aproxima um punhal perto dos olhos de Isaura.

Caminhos do Coração

Taveira diz que quer ver Marcelo sofrer. Demétrio vê os dentes de Ísis e se assusta. Ela pede desculpas e conta ter sido mordida por Taveira. Ísis pede para Demétrio não abandoná-la e Vavá se coloca na frente dele para defendê-lo. Ísis fica invisível e Vavá, Demétrio e Pachola ficam com medo. Pachola começa a se transformar em lobisomem. Ísis aparece prestes a morder o pescoço de Demétrio. Ísis diz que não está conseguindo se controlar. Gór, Meduso e Metamorfo são surpreendidos pela chegada de Draco e Telê à Progênese. Os três ficam apreensivos e perguntam o que eles querem. A Liga do Bem observa uma luz que invade toda a casa e Clara corre até as meninas. Ela põe a mão sobre Ângela, que abre os olhos e sorri. Clara se vira para Tati e coloca a mão no coração dela. Tati também abre os olhos. Batista se emociona ao se despedir de Célia e diz que ela é o amor de sua vida.

Célia fica tocada e Batista se aproxima dela. Célia não resiste e Batista a beija. Marcelo sente dor na cabeça e tem alucinações. Júlia e Taveira observam a imagem de Marcelo e a médica conta o que fez com ele. Taveira diz que quer ver Marcelo sofrer e Júlia avisa que sabe como fazer isso. Teófilo avisa para Ágata e Aquiles que os mutantes vão se revoltar contra os humanos e que ele não quer que mais ninguém suspeite sobre a mutação dos filhos. Ágata se assusta e as garras de águia crescem em suas mãos. Júlia e Taveira se aproximam da cela de Marcelo, que se revolta contra os dois. Júlia avisa para Marcelo que se ele continuar com a dor na cabeça pode até morrer. Ela propõe um acordo e diz que irá soltá-lo, caso ele realize uma missão para ela e Taveira. Marcelo finge aceitar a proposta e Júlia abre a cela. Marcelo sai, empurra Júlia e dá um soco em Taveira. Taveira vai atrás dele e os dois lutam.

Marcelo tenta fugir novamente, mas pára e cai de joelhos, sentindo dor. Júlia promete fazer a dor de Marcelo parar, mas avisa que ele terá que fazer o que ela mandar. Pachola segura Ísis pelos braços e a ameaça. Demétrio a defende e Pachola se irrita com ele. Vavá tenta conter o pai, quando eles ouvem um estrondo assustador. Regina pergunta de Beto para Cléo e fica decepcionada ao descobrir que ele gosta de Maria. Tati chora por causa de Marcelo e grita com Maria, acusando-a de ser culpada pela morte de seu pai. Cassandra diz que irá se livrar de Gór, Meduso e Metamorfo e Lucas escuta sem querer o pensamento dela. Marcelo pergunta qual é a proposta de Júlia e ela diz que ele precisa acabar com a pessoa que lhe causou toda esta dor. Júlia mostra a foto de Maria e avisa para Marcelo que a única opção dele é matá-la.

O Rico e Lázaro

Em conversa com Lia, Daniel fala sobre a visão que teve na noite anterior. Lior implica com Benjamin. Na casa de Ravina, Labash-Marduk é bem tratado por todos. Belsazar diz que Nabonido não tem jeito para governar. Nitócris concorda. Elga implica com Samira e Talita. Asher se declara para Joana. Mesaque e Sadraque visitam Daniel e Abednego. Elga visita Malca no palácio. Daniel conversa com Mesaque e Sadraque. Dana depõe contra Larsa no palácio. Lia e Naomi testemunham contra o feitor. Belsazar surpreende a todos e assassina Larsa.

Amor Sem Igual

Leandro diz que seu apartamento não é lugar para Poderosa porque por enquanto ela é ainda uma garota de programa e Bernardo frequenta sua casa também. Cindy entra no quarto de Ramiro e o surpreende. Cindy é baleada por Ramiro. Miguel está em sua casa jantando com Hugo que não consegue comer. Oxente leva Maria Antônia até a casa de Miguel. Hugo pede desculpas a Oxente por ter se deixado envolver por sua filha. Oxente diz que Maria Antônia está mentindo. No Mademoiselle, Carmem comenta com Olympia que ela é a única que pode voltar ao hotel e encontrar com a Cindy. É quando Ramiro aparece e diz que vai dizer o que aconteceu com ela.

SBT

As Aventuras de Poliana

Branca dá conselhos amorosos à Mirela. Filipa vai dormir na casa da avó. Ruth vai até a comunidade e paga o valor do resgate. O investigador da polícia libera Raquel. Ruth encontra Bento são e salvo. Nancy diz a Walt Disney que sua tia é cleptomaníaca. Arlete, Lindomar e Vini voltam para a comunidade e são obrigados a dividir a casa com Falcão. Na casa de Glória, Filipa arma contra Poliana. Pendleton decide apagar a memória de Ester nas últimas 24hrs para que a menina se esqueça da conversa com Sophie. Branca sugere que Antônio e ela terminaram o relacionamento. O canal “vou te zuar” publica mais um vídeo de chacota, desta vez tirando sarro de Yasmin e Luigi.

(*) Os capítulos são fornecidos pelas emissoras de televisão. Sujeito a alterações.

