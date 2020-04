Resumo das Novelas

QUINTA-FEIRA, 2

Malhação

Novo Mundo

Anna se desespera ao constatar que Joaquim não embarcou no navio, e Thomas comemora com o capitão o sucesso de seu plano. Perdido na ilha, Joaquim conhece os piratas Hassan e Fred Sem Alma, que o obrigam a viajar em seu navio pirata, com a intenção de roubar a princesa Leopoldina ao chegar ao Brasil. Anna revela seu relacionamento com Joaquim a Leopoldina e Piatã. Thomas finge ser solidário ao sofrimento de Anna. Joaquim tenta fugir do navio pirata, e Fred ameaça a vida de Anna. Chalaça garante a Carlota e Dom João que Pedro se casará com Leopoldina. Germana e Licurgo sofrem para manter a Taberna dos Portos funcionando. Noèmie anuncia que está grávida de Pedro, e Chalaça se desespera. Há uma passagem de tempo. O navio com a comitiva de Leopoldina chega ao território brasileiro e é atacado por piratas.

Totalmente Demais

O policial Wilson recomenda a Eliza que procure um abrigo. Jonatas leva Wesley e Jeniffer ao baile, mas os três acabam expulsos. Carolina e Arthur ficam juntos à beira do mar. Diante da ameaça de corte de investimento na Totalmente Demais, Carolina convence Lili a manter seu patrocínio à revista. Lili e Carolina decidem realizar um concurso de beleza para firmar sua parceria. Jacaré e Braço encurralam Eliza e Jonatas aparece para salvá-la.

Fina Estampa

Antenor e Griselda discutem na UTI, e o rapaz passa mal. Carolina conta para Letícia que recebeu uma ligação do programa de televisão que consertará o carro de Vilma. Dagmar comenta com Quinzé que Teodora está voltando para o Brasil. Rafael convence Patrícia a ir ao hospital falar com Antenor. Griselda rasga a foto de Pereirinha. Danielle revela que Esther não pode mais ter filhos. Dagmar e Quinzé se beijam. Patrícia confronta Antenor. Antenor tenta convencer Patrícia a perdoá-lo. Guaracy percebe que Griselda tirou o retrato de Pereirinha da parede. Rafael não consegue convencer Juan a retirar a queixa contra Antenor. Quinzé conta para Griselda que Teodora está voltando para o Brasil.

RECORD

Escrava Isaura

Leôncio diz a Malvina que vai casar Belchior com Isaura. Henrique vê Isaura beijar Álvaro. André leva Rosa para o quilombo. Leôncio conta Belchior que vai casá-lo com Isaura. Belchior diz a Leôncio que Isaura está com Álvaro. Leôncio bate em Isaura e diz que vai casá-la com Belchior. Isaura é colocada no tronco. Tomásia recebe a carta de Diogo. Sebastião se sente só. Perpétua se sente mal e manda avisar Álvaro. Belchior visita Isaura na senzala. Leôncio revela a Francisco detalhes de seu plano.

Caminhos do Coração

Fernando conta a Eric que Juanita foi morta por Golias. Vlado promete se vingar de Fúria e Leão e se surpreende ao ver Hélio pronto para atacá-lo. Hélio avança contra Vlado e os dois lutam. Iara fica assustada com o ato violento de Cris, mas ele diz que seu desejo de vingança ainda não se cumpriu, pois ainda falta matar Vlado. Leão admira Fúria e tenta agarrá-la, mas a mulher-pantera o empurra e avisa que Leão só irá possuí-la quando ela quiser. Leão agarra Fúria novamente e lhe beija, mas ela o interrompe e se insinua para ele. Os dois se beijam. Fernando e Ariadne vêem um corpo caído no chão e descobrem ser Eric, que está muito fraco. Fernando ajuda Eric e conta que Juanita foi morta por Golias. Ariadne ameaça atacar Eric, enquanto ele puxa a arma da cintura. Toni avisa que eles precisam descongelar as meninas e a Liga do Bem decide voltar para casa.

Marcelo grita o nome de Júlia e sente uma pontada na cabeça. Ele tenta sair da cela. Júlia observa Marcelo pelo monitor e ri vitoriosa. Taveira entra no laboratório e avisa que veio acertar as contas com Júlia. Ele caminha na direção da médica com dentes de vampiro e ela fica encurralada. Vlado e Hélio param de lutar ao ouvir o rugido de Velociraptor. Os dois se escondem e vêem Perpétua correndo do dinossauro. Hélio grita por Perpétua e a manda correr para a água. Ele se joga no mar e Perpétua vai atrás dele, enquanto Vlado corre. Velociraptor olha na direção de Vlado e vai atrás dele. Eric aponta a arma para Fernando e Ariadne e os ameaça. Ele conta que descobriu um verdadeiro tesouro na ilha e diz que poderá mostrar aos dois, caso eles não tentem traí-lo. Fernando e Ariadne aceitam. Célia faz um jantar de despedida para Simone, Mauro, Batista, Helga e Carvalho.

A Liga do Bem chega à casa de Guiga com Ângela e Tati. Guiga diz que só Clara pode salvar as meninas. Clara se ajoelha perto das duas e diz que não sabe se irá conseguir curá-las. Demétrio volta para o depósito e chora por não ter encontrado Ísis. Vavá o consola, quando Ísis aparece. Demétrio corre para abraçar Ísis, mas nota algo diferente nela. Ela corresponde ao abraço dele e abre a boca, pronta para atacá-lo. Esmeralda entra no quarto de Ernesto empurrando uma cadeira de rodas e ele se emociona. Clara coloca a mão em Ângela e Tati, mas elas não reagem. A Liga do Bem faz uma corrente e rezam pelas meninas. Taveira segura Júlia, mas ela pede para ele se acalmar e lhe oferece comidas feitas de sangue. Taveira devora as guloseimas e escuta os gritos de Marcelo. Júlia mostra o monitor com a imagem de Marcelo e Taveira diz que ele terá o que merece.

O Rico e Lázaro

Belsazar reconhece Nabonido como rei, mas trata Daniel com desdém. O hebreu avisa que Labash-Marduk não é filho de Nebuzaradã. Shag-Shag pede para falar a sós com Hurzabum e Rebeca. No palácio, Daniel revela que Labash-Marduk é filho de Hurzabum e Rebeca. Nabonido diz que o menino deverá ser entregue aos verdadeiros pais. Joana pede para Zac ajudá-la a libertar Asher. Larsa tenta bater em Asher, mas ele desvia dos golpes. Nabonido manda libertar Asher e pede para agradecer a ajuda de Lior. Revoltada, Namnu termina o casamento com Rabe-Sáris. Hurzabum e Rebeca se emocionam ao saber que são os verdadeiros pais de Labash-Marduk.

Amor Sem Igual

Miguel pede para que Maria Antônia se vista. Maria Antônia bêbada pede um beijo a Miguel. Miguel a pega no colo e sai carregando Maria Antônia para fora. Poderosa conta à Furacão que é filha de Ramiro e ela cai na gargalhada e pergunta se Poderosa acredita em Coelho da Páscoa. Furacão sugere que Poderosa conte tudo a Ramiro, mas ela diz que não irá revelar que é filha dele, mas que vai destruir um por um, e Furacão fica chocada com a amiga.

Peppe sendo monitorado, ainda fraco no hospital. Luiggi, Serena, Bibiana e Rosa Flor com ele. Peppe entra em estado de choque. Ramiro se hospeda em um hotel de luxo e pede para ninguém revelar onde está hospedado. Poderosa entra no apartamento de Leandro com suas malas, mas Leandro diz que não quer que ela more com ele.

SBT

As Aventuras de Poliana

Nancy leva Waldineusa para renovar o guarda roupa, e vê a mulher roubando as lojas. Lindomar e Arlete voltam para casa na comunidade, mas Falcão exige dinheiro do casal. Sophie pressiona Pendleton e pergunta se Ester é uma android. Marcelo ajuda João a publicar um vídeo em homenagem aos nordestinos. Escondida, Ester escuta a conversa entre Pendleton e Sophie. Bento foge de casa e vai para a comunidade. Marcelo e Luisa tentam retomar o romance. A família de Lindomar deixa a mansão. Waldineusa oferece ajuda para esconder Bento, e pede dinheiro a Ruth pelo “resgate” do menino. Pendleton explica a Ester o motivo pelo qual ele a criou.

(*) Os capítulos são fornecidos pelas emissoras de televisão. Sujeito a alterações.

