Resumo das Novelas

QUARTA-FEIRA, 1

Malhação

A emissora não divulgou o capítulo

Novo Mundo

Joaquim se declara para Anna e a pede em namoro. Dom João e Carlota expulsam Noèmie do palácio real, e Pedro avisa que irá com a amante. Thomas desconfia da intimidade entre Joaquim e Anna. Elvira é descoberta no navio de carga e é obrigada a trabalhar com a tripulação. Pedro promete a Noèmie que seu casamento com Leopoldina não atrapalhará o relacionamento dos dois. Thomas oferece um jantar romântico a Anna. Joaquim se aproxima de Piatã. Anna aceita namorar Joaquim. Há uma passagem de tempo. Anna e Joaquim trocam juras de amor eterno. O navio atraca em sua última parada antes de chegar ao Brasil. Chalaça alerta Pedro sobre a importância de seu casamento com Leopoldina. Thomas arma para que Joaquim não consiga embarcar no navio.

Totalmente Demais

Eliza tenta se aproximar de Arthur, que não a reconhece. Cassandra pede a Hugo que a apresente a Carolina. Jonatas ensina a Eliza como se portar diante dos clientes. Dorinha e Zé Pedro vão à festa da Totalmente Demais e Cassandra e Hugo aproveitam para entrar com eles. Carolina, Germano e Lili anunciam o concurso que revelará a garota Totalmente Demais. Eliza vende todas as suas flores para Florisval, que finge ser um empresário para Maristela. Hugo agride Arthur ao vê-lo com Cassandra. Eliza agradece Jonatas por sua ajuda, e o menino a beija.

Fina Estampa

Griselda invade o jantar dos Velmont. Tereza Cristina acusa Griselda e seu filho de tentarem dar um golpe em sua família. Patrícia cobra uma explicação de Antenor. Rafael namora Amália, e Zuleika critica o rapaz para Edvaldo. Renê se desculpa com Griselda. Antenor sofre um acidente com o carro de Juan. Amália avisa à mãe do acidente de Antenor, e Renê a leva até o local. Patrícia vai ao encontro de Antenor no hospital. Rafael fala para Amália que Antenor roubou o carro de Juan.

RECORD

Escrava Isaura

Henrique não aceita o amor de Isaura e Álvaro. Diogo consegue escrever uma carta para Tomásia. Tomásia e Álvaro chegam ao leilão e Leôncio impede-os de entrar e proíbe que o Sargento participe. Álvaro pede para Geraldo comprar Isaura. Sebastião nega-se a comprar Isaura. Leôncio ordena que Belchior dê o lance mais alto. Leôncio ameaça matar Isaura. Leôncio tenta suicidar-se. Sebastião pede para suspender o leilão e Leôncio pensa em casar Isaura com Belchior e dar-lhe a liberdade. Álvaro paga a Belchior para chamar Isaura.

Caminhos do Coração

Liga do Bem encontra Tati e Ângela congeladas. Cassandra e Amália chegam à Progênese, como se nada tivesse acontecido, e Gór fica furiosa. As duas tentam convencer Gór de que ela não conseguirá comandar a empresa sem a ajuda delas. Golias olha com raiva para Fernando e Juanita e avisa que está com fome. Fernando lhe dá um soco, mas nada acontece. Golias dá um chute em Fernando e o joga para longe. Fernando sai correndo, enquanto Juanita começa a se transformar em cobra. Golias vai para cima de Juanita e Fernando observa tudo escondido. Golias bate várias vezes na cobra e Fernando fica desesperado. Marcelo se rebela contra Júlia e a manda confessar o que ela fez com ele. Tati dá de cara com Ângela congelada e fica horrorizada. Ela pressente a presença do Homem-Gelo e prepara as mãos para agir.

Homem-Gelo lança raio de gelo contra Tati, mas ela cria um escudo de proteção. O mutante lança novamente o gelo sobre Tati, que lança uma onda de calor superpoderosa. Ágata se assusta com suas garras e fica com medo de virar uma águia. Júlia aciona um gás sonífero dentro da cela de Marcelo e ele adormece. Carvalho faz uma visita à Helga e se declara para ela. Helga se rende e os dois se beijam. Taveira consegue alcançar Ísis. Ísis tenta escapar e dá uma mordida na mão de Taveira, que a solta. Ísis sai correndo, se esconde e dá uma rasteira em Taveira. Ele cai e ela aproveita para fugir. Gór aceita que Cassandra e Amália trabalhem para ela e diz para Meduso e Metamorfo que eles estão autorizados a matar as duas, caso elas traiam sua confiança.

Uma aranha se aproxima dos pés de Tati e ela grita assustada. Homem-Gelo se aproveita da distração de Tati e a congela ao lado de Ângela. Fernando chora por causa de Juanita e é surpreendido pela chegada de Ariadne. Fernando avisa que é um mutante perigoso e diz para a Mulher-Aranha não tentar nada contra ele. Ariadne avança contra Fernando, mas pára ao vê-lo com língua de cobra. Os dois se sentem atraídos e se beijam. Perpétua tenta fugir de Velociraptor e Júlia chega. Perpétua pergunta onde Júlia escondeu Bianca e lhe dá um choque. A médica avisa que o dinossauro irá atacá-las e as duas correm pelo laboratório. Júlia se esconde e Velociraptor vai atrás de Perpétua, que foge e sai do laboratório. A Liga do Bem encontra Tati e Ângela congeladas.

O Rico e Lázaro

Nitócris manda os guardas darem fim aos corpos de Nebuzaradã e Sammu-Ramat. Larsa é levado preso. Labash-Marduk foge do palácio. Em conversa com Aspenaz, Daniel diz que Labash não é filho de Nebuzaradã. Os soldados procuram por Rabe-Sáris na casa de Elga. Lior e Benjamin estranham a procura pelo oficial. Shag-Shag vê Labash-Marduk tentando fugir do palácio. Hurzabum e Rebeca descobrem que Nebuzaradã e Sammu estão mortos. Asher, agora chamado de Lázaro, muda de cela no calabouço. Zac avisa à Nitócris que Belsazar está na cidade. Shag-Shag se aproxima de Labash-Marduk. Hurzabum se depara com o corpo de Sammu-Ramat. Lia descobre que Labash fugiu. Namnu pede notícias sobre Rabe-Sáris.

Os soldados não encontram o oficial na casa de Elga. Larsa é jogado na mesma cela de Asher. Arioque acoberta Belsazar e Madai. Zadoque, Ravina e Fassur são avisados sobre a morte dos reis. Shag-Shag se abre com Aspenaz e revela que Labash-Marduk na verdade é filho de Rebeca e Hurzabum. Arioque descobre que Nebuzaradã está morto e revela a presença de Belsazar na Casa da Lua. Absalom avisa à Dana que denunciou Larsa às autoridades. Namnu se revolta ao saber que foi traída por Rabe-Sáris. Larsa provoca Asher no calabouço. Dana concorda em testemunhar contra Larsa. Neusta se anima com a ideia de deixar o palácio. Namnu pede a separação de Rabe-Sáris. Joana diz que Nitócris vai libertar Asher. Aspenaz tranquiliza Lia. Shag-Shag leva o menino Labash-Marduk ao encontro de Hurzabum e Rebeca. Belsazar retorna ao palácio e surpreende a todos ao sentar no trono ocupado por Nabonido.

Amor Sem Igual

Leandro encontra com Poderosa em um restaurante. Ramiro comenta com Xavier que já pode ter alta, mas não quer ir para casa ainda, pois teme que achem coincidência que recebeu um rim. Xavier diz que Tobias e Fernanda não vão pensar isso dele. Leandro revela à Poderosa que Tobias é seu irmão e ela fica impactada, chocada. Poderosa cambaleia e quase desmaia, mas é amparada por Leandro. Leandro revela que Ramiro é seu pai e que ele nunca iria assumir a filha de uma amante.

Leandro também diz que no dia em que Bernardo a espancou e a largou no matagal, achou que ela morreria, mas ninguém poderia imaginar que Miguel fosse encontrá-la. Leandro diz à Poderosa que Miguel é apaixonado por ela. Miguel chega ao restaurante e encara Poderosa. Os dois discutem. Miguel vai embora arrasado e para no acostamento da estrada, no matagal, de joelhos, com o olhar para o céu. Miguel chega em casa e se depara com Hugo, sem camisa e Maria Antônia também seminua, muito próximos, embriagados.

SBT

As Aventuras de Poliana

Violeta edita o áudio gravado durante a conversa com Branca e mostra para seu pai. Filipa diz as meninas da escola que será a garota propaganda do espelho amigo. Roger se oferece como novo investidor da escola Ruth Goulart e sugere algumas implementações tecnológicas. O investigador de polícia vai até o colégio e pede para falar com Luca e Gabi. Mirela começa a trocar mensagens com “Leandro” e marca um encontro com o garoto. Os computadores da O110 travam e Roger suspeita de que seja alguma armação de Otto. Mosquito pede o emprego de volta a Durval. Gleyce e Veronica acusam Arlete de ter pego o dinheiro do Clp. Filipa chega na O110 para gravar o comercial do espelho amigo. Jeferson descobre que existem hackers tentando invadir o sistema da O110. Bento escuta Ruth falando no telefone e acha que a diretora irá o expulsar de casa.

(*) Os capítulos são fornecidos pelas emissoras de televisão. Sujeito a alterações.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também