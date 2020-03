Resumo das Novelas

SEGUNDA-FEIRA, 30

Malhação

Rui ganha a guarda de Nina, e Lígia se desespera. Marquinhos fala mal de Marco, e Anjinha se incomoda. Rui exige que Leila continue cuidando de Nina. Joaquim acusa Lígia pelo afastamento de Nina. Lígia revela a Filipe que Joaquim perdeu seu bebê com Aline. Marquinhos regula a roupa de Nanda, e Raíssa se preocupa. Rui vai buscar Nina e afirma a Lígia e Filipe que os dois jamais verão a criança novamente.

Novo Mundo

Carlota e Dom João repreendem o comportamento de Dom Pedro e alertam sobre a chegada de Leopoldina ao Rio de Janeiro. No baile de despedida de Leopoldina na Europa, o oficial Thomas se interessa por Anna e comenta com Marquês de Marialva. A companhia teatral de Joaquim chega ao Palácio Ducale. Thomas se aproxima de Anna, e seu irmão, Piatã, não gosta. Elvira furta uma barra de ouro e coloca o furto no bolso de Joaquim. Joaquim e Anna se encantam um pelo outro.

Joaquim e Elvira fogem dos guardas do palácio e se escondem em baús. Thomas garante que protegerá Leopoldina e Anna, e Piatã se incomoda. Leopoldina dá um diário de presente a Anna e a incentiva a escrever. Leopoldina admira uma foto de Dom Pedro. Dom Pedro beija Noèmie. Thomas confessa a Marialva sua intenção de se aproximar de Anna para ter acesso à família real portuguesa. Joaquim acaba embarcando no navio que levará Leopoldina ao Rio de Janeiro e se disfarça de marujo. Joaquim encontra Anna no navio. Elvira embarca em outro navio com destino ao Brasil.

Totalmente Demais

Gilda tenta convencer Eliza de que seu pai faleceu. Arthur ganha a competição de caiaque e é saudado por Daniele. Carolina comunica que irá para Austrália participar de um editorial de moda. Pietro informa que a modelo do editorial será Daniele Lieb Dich. Dorinha e Zé Pedro se hospedam com as crianças na casa de Carolina. Pietro e Lu insinuam para Carolina que Germano está interessado na executiva. Lili decide acompanhar Germano na viagem à Austrália com Carolina. O carro de Arthur quebra na estrada e ele encontra Eliza na oficina de Dino.

Fina Estampa

Renê Junior consegue marcar um encontro por causa da foto de Juan. Griselda resolve convidar Guaracy para jantar em sua casa. Antenor faz mudanças em seu plano com Mirna. Crodoaldo atende o telefonema de Íris e Tereza Cristina avisa que não quer falar com ela. Íris liga para Paulo e pede que ele dê um recado para Tereza Cristina. Vanessa começa a trabalhar no Le Velmont. Griselda recebe flores de Renê. Letícia atende um telefonema avisando que encontraram o táxi de Vilma. Rafael diz a Griselda quais são suas intenções com Amália. Baltazar ameaça Solange e Celeste tenta defender a filha. Renê Junior chega ao Le Velmont para o seu suposto encontro. Tereza Cristina lembra da chantagem que Íris fez com ela antes de ir para Nova York. Crodoaldo avisa a Patrícia que sua mãe saiu sem dizer aonde ia. Tereza Cristina exige que Álvaro proíba Íris de voltar para o Brasil.

RECORD

Escrava Isaura

Leôncio acorrenta Isaura. Malvina encontra Leôncio tentando aproveitar-se de Isaura. Henrique chora pelo amor de Isaura. Álvaro e Tomásia pensam em alguém para representá-los no leilão de Isaura. Geraldo e Branca chegam a fazenda de Leôncio. Malvina tem medo do que possa acontecer no leilão. Branca ameaça Isaura. Tomásia solicita escolta para ir ao leilão e contrata o Sargento para representá-la. Sebastião, Paulo, Henrique e Bernardo chegam ao leilão. Henrique encontra Isaura.

Caminhos do Coração

Fúria manda Leão fugir e encara Vlado. Pachola avança contra Maria e ela lhe dá um chute. Vavá sai do esconderijo e Guiga se surpreende ao vê-lo. Vavá corre para os braços de Guiga e depois abraça Noé e Toni. Maria diz para eles irem para o laboratório e procurarem Tati e Ângela no caminho. Pachola conta que Perpétua e Gabriel (Marcelo) também foram para o laboratório e Maria fica interessada. Júlia atira em Velociraptor com a pistola de raios e se joga no chão para pegar o soro da juventude. Ela se levanta rapidamente e foge para o corredor. Ágata e Aquiles avisam que não irão fazer guerra contra os humanos e Telê tenta pegá-la. Teófilo joga spray de pimenta nos olhos de Draco e Telê. Draco lança fogo e diz que irá tacar fogo na casa toda. Aquiles bate em Draco e Telê segura Ágata. Teófilo vai para cima de Telê, mas leva um soco invisível e cai no chão. Crescem garras em Ágata e ela enfia as garras em Telê. Draco e Telê fogem e Ágata olha para suas garras, surpresa. Golias, Fernando e Juanita mandam Tati parar de levitar e avisam que não irão desistir de pegá-la. Tati levanta as mãos e joga areia nos olhos de Juanita, Golias e Fernando. Ela foge e os três ficam frustrados.

Vlado golpeia Leão e se solta dele. Ele também consegue se desvencilhar de Fúria e dá uma seqüência de golpes em Leão, que fica fraco e machucado. Fúria manda Leão fugir e encara Vlado. A mulher-pantera avisa que a parceria dela com Vlado acabou e vai embora. Vlado fica arrasado e chora lágrimas de sangue. Pachola conta o que aconteceu com Gabriel (Marcelo) e Maria fica esperançosa. Beto manda Maria parar de se iludir e ela se entristece. Júlia se tranca dentro de uma cela do laboratório para escapar do dinossauro. Cléo defende a inocência de Maria e a família Mayer fica contra ela. Rodrigo fica irritadíssimo com Cléo e todos estranham a reação dele. Marcelo e Perpétua entram no laboratório e escutam o rugido de Velociraptor. Dino implora para Cris não fazer nada contra ele, mas Cris avisa que irá acabar com todos os vampiros. Ele lança uma onda de energia cor de fogo na direção de Dino, que morre queimado.

Homem-Gelo encontra Ângela e se faz de bonzinho. Ângela conta estar perdida e vai saindo, mas Homem-Gelo impede que ela fuja e a congela. Velociraptor invade o laboratório e Perpétua lhe dá um choque. Marcelo corre para perto das celas e Perpétua sobe as escadas, perseguida pelo dinossauro. Marcelo aparece na frente da cela de Júlia e exige que a médica conte o que fez com ele. Ele fica agressivo e diz que precisa saber toda verdade. Taveira tenta agarrar Ísis a força, mas ela consegue se soltar e começa a jogar pedras nele. Taveira cai no chão e Ísis aproveita para correr, mas se levanta rapidamente e vai atrás dela. Júlia diz que irá ajudar Marcelo, mas avisa que ele terá que confiar nela. Ela aciona um comando para abrir a porta da cela e manda Marcelo entrar. Marcelo se acalma e entra na cela. Ele diz que irá dar um voto de confiança para Júlia, mas a médica sai da cela e tranca Marcelo lá dentro.

O Rico e Lázaro

Dana é recebida pelos familiares de Absalom. Fassur se encontra com uma prostituta e faz pedidos excêntricos. Aspenaz procura a rainha e avisa que Darice está sumida. Beroso confabula com Nitócris e Nabonido. Ravina janta em clima de harmonia com os familiares. Absalom trata Dana com carinho e eles se amam. Lior implica com Benjamin. Sammu não encontra Darice. A serva se propõe a ajudar Nitócris a se livrar da rainha. Namnu se preocupa com a ausência de Rabe-Sáris. Elga discute com Fassur. Nitócris, Nabonido e Darice vão até a sala do trono e pedem apara falar com o rei. Asher conta para Daniel que Nitócris fará algo contra Sammu-Ramat. Darice afirma que Nebuzaradã foi traído pela rainha. Nitócris e a serva revelam a verdade sobre o passado de Sammu. O rei descobre que Kassaia foi assassinada por Sammu. Darice e Nitócris então revelam que Labash-Marduk não é filho de Nebuzaradã.

Amor Sem Igual

Furacão faz seu primeiro dia de trabalho no Mercado Municipal, no box do Miguel, e vende seus produtos para os clientes. Poderosa chega e se aproxima dela. Poderosa ajuda Furacão a vender abóbora para um cliente antigo. Furacão pede desculpas ao cliente e diz que é seu primeiro dia de trabalho. Carmem orienta Antônio que o roubo será amanhã e precisa de todos atentos e preparados.

Hugo orienta Maria Antônia sobre as fotos na internet. No hospital, o médico diz a Luiggi que o rim de Peppe foi retirado. Tobias, Leandro e Bernardo fingem estar chocados, enquanto Luiggi fica incrédulo. Luiggi e Serena são tomados pelo desespero. Pedro Antônio e Maria Antônia discutem fortemente. Maria Antônia diz que está cansada do pai e Miguel pergunta o que pode fazer.

SBT

As Aventuras de Poliana

Mesmo Após O Jantar, Violeta Continua Relutante Para Aceitar O Namoro Do Pai. Mosquito Diz A Gleyce Que Está Saindo Da Comunidade. Joana E Sérgio Revisam As Finanças Da Família. Poliana Entra No Laboratorio E Vê Ester Deitada, Pendleton Diz Que A Menina Está Dormindo. Ruth Faz Um Menu Especial Com Comidas Típicas Do Nordeste Para Agradar João, E Bento Fica Com Ciúmes. Se Passando Por “Leandro”, Zóio Vai Encontrar Mirela E Pede Seu Tênis De Volta. Débora Sugere Que Afonso Faça Ciúmes A Fernanda. A Família De Lindomar Recebe Uma Carta De Despejo E Arlete Fica Desesperada. Gleyce Incentiva Mosquito A Ir Atrás De Seus Pais. A Muleta De Bento Quebra, E O Menino Cai Na Sala. Ruth O Obriga A Ir De Cadeira De Rodas Para A Escola. Pendleton Permite Que Durval E Luisa Visitem Poliana. Pendleton Consegue Controlar As Acusações Contra Ele, E Nadine Furiosa, Planeja Outra Armadilha.

(*) Os capítulos são fornecidos pelas emissoras de televisão. Sujeito a alterações.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também