Resumo das Novelas

SÁBADO, 28

Malhação

A novela não é exibida aos sábados.

Éramos Seis

Resumos não divulgados pela emissora.

Salve-Se Quem Puder

Helena acusa Luna/Fiona de causar desentendimento entre os membros de sua família. Mário comenta com Gabi que, ao abandonar a filha, Helena provou que o amor de sua vida é o dinheiro. Luna/Fiona deixa claro para Helena que não está interessada no dinheiro de Téo. Rafael mostra a carta ‘psicografada’ de Kyra para Júnior. Durante o jantar, Renzo diz a Alexia/Josimara que a secretária o faz lembrar de uma pessoa especial. Téo exige que Helena trate Luna/Fiona com respeito. Helena faz uma ligação misteriosa. Bruno pede informações a Solange sobre dislexia. Alexia/Josimara fica surpresa quando Renzo lhe pede para ter um encontro espiritual com uma pessoa que morreu. Renzo comenta com Lúcia que está interessado em Alexia/Josimara. Hugo desconfia das saídas de Helena. Zezinho flagra Alexia com seus disfarces.

Fina Estampa

Quinzé reclama ao ver Griselda sair com Renê de madrugada para trabalhar. Letícia e Carolina ficam preocupadas com o comportamento de Vilma. Griselda ajuda Renê. Tereza Cristina resolve ir ao restaurante para procurar o marido e Patrícia vai atrás da mãe. Vanessa volta para casa e flagra Crô dormindo acompanhado.Tereza Cristina entra no restaurante e flagra Griselda junto a Renê. Griselda comenta a coincidência de ter um filho com o mesmo nome do noivo de Patrícia. Guaracy chega ao Le Velmont e Renê é simpático com ele. Celeste conta a Tereza Cristina que Baltazar foi atropelado. Guaracy beija Griselda, que o expulsa de sua casa. Renê decide mandar flores para Griselda.

RECORD

Escrava Isaura

A novela não é exibida aos sábados.

Caminhos do Coração

A novela não é exibida aos sábados.

O Rico e Lázaro

A novela não é exibida aos sábados.

Amor Sem Igual

A novela não é exibida aos sábados.

SBT

As Aventuras de Poliana

A novela não é exibida aos sábados.

