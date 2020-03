Resumo das Novelas

SEXTA-FEIRA, 27

Malhação

Carla afirma a Marco que Anjinha ficará com ela. Beto e Serginho conversam com Filipe sobre Rita. Marco deixa a casa de Carla, e Anjinha sofre ao deduzir que seu pai é um bandido. Fafi garante a Nanda que não foi ela quem espalhou que Andressa não era mais virgem. Nanda e Raíssa confrontam Diana por suas atitudes com Andressa. Jaqueline alerta Neide e Celso sobre o bullying contra Andressa. Filipe desabafa com Lígia que não tem mais forças para procurar Rita. Carla sofre ao pensar em Marco. Raíssa, Nanda e Jaqueline apoiam Andressa. Filipe visita Meg e Zé Rafael. Anjinha revela à família de Carla que Marco é um policial corrupto. Durante audiência sobre a guarda de Nina, Rui afirma que a adoção da criança por Lígia é ilegal.

Éramos Seis

Resumos não divulgados pela emissora

Salve-Se Quem Puder

Alexia/Josimara consegue despistar Renzo. Kyra teme que Renatinha conte para Rafael que ela está viva. Rafael mostra a carta de Kyra que Alexia/Josimara teria psicografado. Verônica não gosta de saber que Micaela está apaixonada por Bruno. Os filhos de Alan percebem que Kyra/Cleyde está triste e a consolam. Micaela diz a Bruno que quer ajudá-lo e revela que está gostando dele. Bruno receia que Micaela deixe de se interessar por ele, caso não seja diagnosticado com dislexia. Helena visita Úrsula na casa de Neusa, avó da jovem, e constata que ela voltou a ficar dependente de medicação. Renzo convida Alexia/Josimara para jantar. Petra observa Alan abraçando Kyra/Cleyde. Téo pede Luna/Fiona em namoro durante o jantar em família, provocando Helena.

Fina Estampa

Antenor fica impressionado com a atuação de Mirna, que se passa por sua mãe. Vilma presta depoimento sobre o seu assalto. Patrícia pergunta por Antenor para Daniel. Griselda decide aceitar uma carona de Renê. Patrícia avisa a Tereza Cristina que a mãe de Antenor marcou a data do encontro entre elas. Griselda convida Rafael para jantar em sua casa e oficializar o namoro da filha. Mirna decide sair para gastar o dinheiro que recebeu e Antenor ameaça acabar com o acordo entre eles. Tereza Cristina fica perturbada depois de receber uma ligação de sua tia Íris. Paulo confidencia a Renê que não pode ter filhos. Vilma sofre com a perda de seu táxi. Crô recebe uma visita misteriosa em sua casa. Um curto-circuito deixa o Le Velmont às escuras e Renê resolve procurar Griselda. Paulo fala para Esther que a apoiará em sua decisão de ter um filho. Antenor entra em pânico quando vê Renê em sua casa.

RECORD

Escrava Isaura

Álvaro diz a Henrique que é noivo de Isaura. Leôncio pede para Francisco pensar em algo que cancele o leilão. Malvina vai até Isaura lhe dizer que enviou um mensageiro até Álvaro para avisá-lo sobre o leilão. Álvaro e Tomásia recebem a mensagem. Cel. Sebastião é informado sobre o leilão. Rosa fica com inveja de Isaura. Henrique e Bernardo descobrem que o comprador de diamantes está na cidade. Bernardo consegue vender os diamantes por um bom preço. Leôncio pede para Isaura cortar suas unhas.

Sargento se declara para Tomásia. Miguel recebe a visita de Tomásia. Coqueiro tem seu pedido de clemência negado pelo juiz. João conta a história do Zumbi para Moleca. Leôncio quer estipular um preço mínimo por Isaura, Malvina nega. Dr. Paulo pensa comprar Isaura caso ele receba o dote. Leôncio diz que não vende Isaura para Álvaro. Depois de duas semanas desacordado, Diogo acorda ao lado do índio que cuidou do seu ferimento perto do coração. Álvaro diz a Henrique que é noivo de Isaura. Leôncio diz a Isaura que não a venderá.

Caminhos do Coração

A Liga do Bem chega à ilha. A Liga do Bem chega à ilha. Hélio avança para cima de Ângela e quando está prestes a atacá-la, a menina voa e foge. Iara canta e Dino fica encantado. A sereia aproveita para dar um golpe em Dino e Cris lança uma onda de choque na direção dele. Dino cai no chão e solta Iara, que corre para junto de Cris. Cris lança outra onda de energia sobre Dino, que cai sentindo dor. Júlia pega suas armas e se esconde no instante em que Velociraptor entra no laboratório. Ágata, Teófilo e Aquiles ficam apavorados com Draco e Telê. Draco conta que tem poderes de fogo como um dragão e Telê comenta que consegue produzir campos de força com seu pensamento, inclusive se comunicar telepaticamente. Os dois propõem uma aliança entre os mutantes para derrotar os humanos e avisam que irão se vingar de Marcelo por ele ter divulgado o Projeto DNA.

Eugênio começa a construir um robô e diz que ele será capaz de lutar contra os mutantes do mal. Vavá se aproxima de Pachola-lobisomem e diz que o ama. Ele pede para o pai escutar seu coração e Pachola volta ao normal. Tati provoca uma forte ventania e chora. Golias, Fernando e Juanita avançam para atacá-la, mas Tati levita e consegue escapar. Marcelo e Perpétua saem de volta ao laboratório. Célia aceita o convite para morar em Paris. Batista fica com ciúmes e pede para Célia desistir. Cassandra avisa que voltará à Progênese, pois não vai permitir que os mutantes dominem o local. Ísis passa mal e se apavora após ser mordida por Taveira. Os dentes dela crescem e Taveira tenta beijá-la. Ísis empurra Taveira para longe dela e avisa que nunca será dele. O Homem-Gelo segura e congela o rabo de Demétrio.

O mutante-macaco distrai o Homem-Gelo e consegue correr. Homem-Gelo lança um raio de gelo em Demétrio, mas ele sobe numa árvore e escapa. A Liga do Bem entra no depósito e Pachola os ameaça, enquanto Vavá se esconde. Maria se prepara para lutar e Pachola começa a se transformar em lobisomem. Júlia sai do esconderijo e dispara a arma de raios contra Velociraptor, mas o dinossauro avança para cima dela. A médica esbarra no tubo contendo o soro da juventude e se desespera. Ela fica indecisa se foge para salvar sua vida ou se salva sua maior experiência e corre o risco de ser atacada. Fúria tenta morder Vlado, que também tenta mordê-la. Leão pula nas costas de Vlado e também tenta atacá-lo. Draco e Telê avisam que Ágata e Aquiles precisam decidir se irão se aliar a eles ou não.

O Rico e Lázaro

Asher conta para Nitócris tudo que sabe sobre Nebuzaradã e Sammu-Ramat. Em conversa com Rabe-Sáris, Darice revela que seu filho com Sammu nasceu morto e que Labash-Marduk na verdade é uma criança roubada. Belsazar pede o apoio de Arioque. Labash-Marduk volta com Aspenaz. Arioque se irrita com a arrogância de Belsazar. Zac trata Malca com carinho. Sammu-Ramat reencontra Labash-Marduk e pede para o filho se acalmar. Zac estranha o comportamento de Rabe-Sáris. Asher recebe a visita de Joana na prisão. Irritado, Rabe-Sáris bebe na Casa da Lua. Zac e Beroso falam sobre as contas do palácio. Asher agradece o apoio de Joana.

Amor Sem Igual

Fernanda pede aos seguranças que leve Leandro para fora da agência. Leandro com o rosto machucado sai, mas antes diz para Fernanda que isso não vai ficar assim. Dona Sônia fala para Leandro que ele vai para a cadeia. Poderosa diz para Furacão que errou e que deveria ter levado Maria Antônia direto para a delegacia da mulher. Furacão chega no box de Miguel para o seu primeiro dia de trabalho. Leandro e Bernardo conversam sobre o transplante de Ramiro. Hugo leva Maria Antônia para um piquenique surpresa. Pedro aparece de surpresa para saber de Maria Antônia o que realmente aconteceu entre ela e Leandro. Pedro mostra o celular e pergunta se aquilo é realmente coisa de moça de família.

SBT

As Aventuras de Poliana

Marcelo acusa Nadine de ter espalhado a notícia sobre Sara. Yasmin sugere que Luigi faça um curta metragem sobre a Dark Lady. Mirela insiste em procurar “Leandro”, seu novo crush que conheceu no sarau do colégio. Walt Disney aparece para o jantar na casa de Branca, e se depara com Violeta, que já conhecia de longa data. Uma “pane” no sistema de Ester faz a menina ficar paralisada e Poliana, assustada, pede a ajuda de Pendleton. Usando o tênis como pista, Pendleton. Usando o tênis como pista, Raquel e Mirela iniciam uma busca por “Leandro” nas redes sociais. Nancy desconfia da relação entre Walt Disney e Violeta. Pendleton permite que Poliana tenha contato com seus tios. Sophie vai até a casa de Pendleton, e encontra Ester encubada no seu laboratório secreto.

(*) Os capítulos são fornecidos pelas emissoras de televisão. Sujeito a alterações.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também