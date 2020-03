Resumo das Novelas

QUINTA-FEIRA, 26

Malhação

Marco garante a Carla que não está envolvido em crimes e pede que a esposa confie nele. Camelo revela a Anjinha, Jaqueline e Raíssa que Rui é traficante de drogas. Ramila conta a Diana que Andressa não é mais virgem. Carla confronta Rui. Henrique rejeita Andressa, que pede ajuda a Diana. Anjinha, Jaqueline e Raíssa defendem Andressa. Nanda cobra uma atitude de Henrique. Marco confessa a Rugieri que teme perder seu casamento. Nanda e Andressa pressionam Fafi. Milena e Jaqueline flagram Vânia e César se beijando. Anjinha ouve uma conversa entre Marco e Peixoto, e questiona o caráter do pai. Carla pede que Marco deixe sua casa.

Éramos Seis

Resumos não divulgados pela emissora

Salve-Se Quem Puder

Kyra inventa para Renatinha que se fingiu de morta porque sentiu um pavor repentino de se casar. Zezinho não gosta de saber que Edgar preparou uma surpresa para Ermelinda. Dulce se interessa por Zezinho. Gabi liga para a avó, Dulce, acertando a ida de Juan e Mário para morar com ela em São Paulo. Renatinha obriga Kyra a escrever uma carta de despedida para Rafael, pedindo ao ex-noivo que fique com a secretária. Renzo se convence de que Josimara não pode ser Alexia. Alexia decide investigar Renzo por conta própria para tentar agilizar a saída do Programa de Proteção. Renzo flagra Alexia/Josimara mexendo em seus pertences.

Fina Stampa

Griselda finge tranquilidade ao saber que Antenor não dormiu em casa.Tereza Cristina descobre um grande vazamento em seu banheiro e chama por Renê. Zuleika e Edvaldo estranham o comportamento de Rafael ao chegar à oficina. Ferdinand, Pezão, Gigante e Enzo implicam com Crô quando ele passa em frente à rede de vôlei. Griselda estranha as perguntas que Tereza Cristina faz sobre sua vida. Antenor encontra uma atriz para se passar por sua mãe. Esther confessa a Paulo que sempre quis ter um filho. Griselda flagra Rafael e Amália se beijando. Antenor tenta explicar seu plano para Mirna. Tereza Cristina impõe que Vanessa a acompanhe no jantar e Renê fica preocupado. Antenor pede dinheiro emprestado a Rafael para contratar Mirna. Renê discute com Tereza Cristina e decide contratar Vanessa para contrariá-la. Patrícia ouve Antenor conversando com Daniel sobre Mirna. Vilma é assaltada e dois homens levam seu táxi.

RECORD

Escrava Isaura

Leôncio obriga Isaura a novos trabalhos. Belchior vai a casa de Tomásia contar o que acontece na fazenda de Leôncio. Álvaro aproveita a situação e pede que o jardineiro entregue uma carta para Isaura. Rosa discute com seu pai. Leôncio obriga Isaura a novos trabalhos. Gioconda desconfia do leilão. Leôncio tenta não fazer o leilão, mas Malvina não concorda com seu marido. Dr. Paulo quer receber o dote de Helena.

Tomásia se lamenta pela situação de Miguel. Gioconda desconfia que sua filha esteja se envolvendo com Miguel. O Sargento confessa a Miguel que se sente atraído pela condessa e Miguel diz que se preocupa com ela. Leôncio vai até a senzala e se depara com Isaura após seu banho. Isaura pede a Belchior que avise sobre o leilão para Álvaro. André encontra Rosa que lhe pede para ajudá-la a fugir para o quilombo. Leôncio quer cancelar o leilão.

Caminhos do Coração

Noé e Beto contam para Maria que seus pais desapareceram. Maria diz que antes de voltar para ilha, precisa ligar para sua família. Noé e Beto contam para Maria que seus pais desapareceram. Ela fica em choque. Hélio tenta se controlar e manda Ângela fugir. Hélio avança contra Ângela, que consegue correr, mas tropeça e cai. Hélio se prepara para atacá-la. Guiga, Beto, Toni, Noé e Maria saem de volta para ilha. Juanita, Fernando e Golias procuram por Eric, quando vêem Tati na frente deles. Fernando e Juanita seguram Tati pelas mãos. Golias se aproxima. Fernando e Juanita soltam Tati. Tati levanta a mão formando uma tempestade de raios. Ela faz o porrete voar na cabeça de Golias, que cai com dor. Marcelo volta a sentir as dores na cabeça e se contorce no chão. Pachola fica irritado com Marcelo e começa a se transformar em lobisomem.

Vlado e Fúria lutam por causa de Leão. Leão se levanta e agarra Vlado pelo pescoço. Fúria aproveita para se livrar de Vlado e se junta a Leão. O casal de feras ameaça o mutante-vampiro. Demétrio não consegue encontrar Ísis. Ele se depara com o Homem-Gelo, que o ameaça. Homem-Gelo dispara gelo contra Demétrio, mas ele desvia rapidamente e sai correndo, sendo perseguido. Taveira amarra Ísis numa árvore e tenta beijá-la, mas ela não deixa. Ísis grita por socorro e Taveira tapa sua boca. Ela implora para Taveira soltá-la, mas ele a aterroriza e lhe dá uma mordida. Tati faz tudo voltar ao normal e avisa que não quer matar ninguém. Golias avança contra ela, mas Tati cria uma onda de energia e o derruba. Fernando e Juanita se aproximam de Tati e Golias também a cerca. Júlia ouve o rugido de Velociraptor e se apavora por ele ter conseguido entrar no laboratório.

Dino se perde da Liga Bandida e encontra Iara e Cris. Dino dá em cima de Iara e vira vampiro. Cris ameaça usar seu poder, mas Dino segura Iara. Vavá, Marcelo e Perpétua tentam acalmar Pachola, mas ele não se controla e vira lobisomem. Batista vai ao apartamento de Simone convidar Célia para sair e fica surpreso ao encontrar o chef francês Jean Pierre. Célia conta ter sido convidada para morar em Paris e Batista fica pasmo. Cléo diz que irá montar uma equipe com a ajuda de Lucas, Janete e o Depecom para combater os mutantes do mal. Metamorfo fica com ciúmes de Gór por causa de Rodrigo e Meduso diz para ela ter cuidado com ele. Teófilo abre a porta de casa e é surpreendido por Draco e Telê. Teófilo impede a entrada dos dois, mas Telê avisa que irá entrar à força. Telê encara Teófilo, que é jogado para trás com força, e Ágata grita. Draco mostra uma chama que sai da ponta do seu dedo e os ameaça.

O Rico e Lázaro

Rabe-Sáris diz que Dana não é pura. Todos se espantam. Dana começa a chorar. Ravina enfrenta Rabe-Sáris e lhe acerta um soco. No palácio, Labash-Marduk se recusa a assassinar a serva. Nebuzaradã se enche de ódio. Dana confessa ter sido violentada. Absalom defende sua noiva. Fassur tenta jogar Elga contra Dana. As crianças hebreias ajudam Labash-Marduk a se esconder do rei. Elga diz abençoar a união entre Absalom e Dana. Daniel diz que Neusta não pode fugir e pede para ela manter a fé. Rabe-Sáris discute com Namnu e acaba deixando escapar que já tem um filho. Escondida, Nitócris escuta e fica desconfiada. Nebuzaradã reclama da criação do filho. Beroso provoca Sammu-Ramat. Ela ameaça o sacerdote.

Na sinagoga, Fassur discursa contra as mulheres. Belsazar descobre que Arioque tornou-se inimigo de Nebuzaradã. Em conversa com Beroso, Larsa diz que Zabaia viu Sammu-Ramat deitada com Rabe-Sáris. Dana retorna à cerimônia e Zadoque oficializa a união entre ela e Absalom. Ebede-Meleque tenta confortar Namnu. Beroso se encontra com Nabonido e Nitócris. Eles chegam a conclusão de que Sammu-Ramat e Rabe-Sáris são os pais de Labash-Marduk. Beroso avisa que é preciso ter provas. Ele diz que tentará usar Darice. Ebede-Meleque pede para Neusta não fazer nenhuma besteira. Darice é humilhada pela rainha.

Labash-Marduk pede para se esconder no quarto de Lia. Beroso joga Darice contra Sammu-Ramat. Joana agradece por Zac autorizá-la a visitar Asher. Daniel e Abednego falam do poder de manipulação de Beroso. Aspenaz encontra Labash-Marduk e acalma o menino. Rabe-Sáris e Sammu-Ramat discutem. Nitócris diz que Asher pode saber mais sobre o passado de Sammu. Arioque se espanta ao encontrar Belsazar na Casa da lua. Darice descobre que Sammu-Ramat não tentou salvar a vida de Zabaia. Magoada ela revela para Rabe-Sáris que seu filho com a sacerdotisa nasceu morto. Nitócris vai até o calabouço e diz que precisa conversar com Asher.

Amor Sem Igual

Leandro se levanta do chão e diz que vai processar Pedro. Tobias percebe algo diferente na sala de Leandro e vai lá saber o que está acontecendo. Tobias vê toda a confusão e liga para a segurança. Fernanda comenta com Hugo que Pedro Antônio está demorando demais para voltar. Geovani conversa com Bento e diz que terá que falar com todas as mulheres que se relacionou para falar sobre a doença e teme morrer. Bento fica penalizado pelo amigo. Peppe está num hotel de péssima categoria, deitado no chão com a roupa suja de sangue. Uma prostituta se desespera ao vê-lo ali sangrando e chama por socorro. Uma ambulância chega ao local e leva Peppe para o hospital. A enfermeira diz a Chico que o paciente está delirando e falando um nome diferente, Pépe ou Pepê e que é jogador de futebol. Chico reconhece o rapaz e diz que é o jogador da Brás e que conhece a sogra do dono da agência, Dona Norma. Chico liga para Dona Norma e pede para que ela vá ao hospital urgente.

SBT

As Aventuras de Poliana

João encontra Zóio disfarçado na escola e o denuncia para Helô. Luisa sugere um acordo a Pendleton para ver sua sobrinha. Lindomar acorda rouco e sua apresentação no sarau é cancelada. A notícia de que Sara tem a habilidade de ficar invisível se espalha pela a imprensa, e pais e alunos se revoltam com Pendleton no sarau do colégio. Sem saber da verdadeira identidade de Zóio, Mirela fica interessada pelo menino. Furioso, Pendleton acha que Luisa foi a responsável por espalhar a notícia de Sara para a imprensa. Ruth solicita o desligamento imediato de todos os robôs do colégio. Guilherme pergunta para o pai sobre a possibilidade de adiar sua viagem para o final do ano. Waldineusa pede para Gleyce emprestar uma roupa para ela comparecer ao jantar de branca. Lindomar fala para Arlete que a família terá que mudar-se novamente para a comunidade. Luisa fala para Pendleton que não tem nada a ver com o vazamento da notícia sobre Sara, e pede que ele não a afaste de sua sobrinha.

(*) Os capítulos são fornecidos pelas emissoras de televisão. Sujeito a alterações.

