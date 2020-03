Resumo das Novelas

QUARTA-FEIRA, 25

Malhação

Todos confortam Filipe, que se desculpa com os amigos. Marco inventa para Anjinha que é sócio de Rui no motel, e pede segredo. Regina garante a Serginho e Guga que Max não quer trabalhar com eles por preconceito. Madureira faz uma homenagem a Rita em sua festa, e Filipe, Carla e Lígia se emocionam. Vânia e César se aproximam. Filipe tem uma alucinação com Rita, que afirma ao rapaz que é melhor não aparecer mais. Max decide mudar seu comportamento e aceita ser sócio de Guga e Serginho. Marco conta a Carla sua parceria com Rui, e a empresária desconfia que o marido esteja escondendo algo.

Éramos Seis

Resumos não divulgados pela emissora

Salve-Se Quem Puder

Bia entra para a equipe de Isaac, e Dionice não gosta. Os filhos de Alan zombam da atuação de Petra na novela. Helena incentiva Micaela a viver a paixão que sente por Bruno. Gabi decide ajudar Juan e Mário com a viagem deles para o Brasil. Luna teme que Zezinho descubra que o novo sócio da Labrador é Renzo. Bel finge para Ermelinda que Edgar está passando mal, com a intenção de atraí-la até a sua casa. Renatinha descobre que Kyra está viva.

Fina Estampa

Griselda reclama de Antenor e tenta disfarçar seu sofrimento. Tereza Cristina confessa a Renê que não aceita o noivado de Patrícia. Crô teme que Vanessa seja humilhada por Tereza Cristina. Quinzé questiona Guaracy sobre seu interesse em Griselda. Esther e Paulo acertam os últimos detalhes antes do desfile. Tereza Cristina não deixa Crô trocar de roupa para ir ao desfile. Daniel sugere que Antenor fale com Griselda sobre seu jeito. Antenor se desculpa com Griselda. Amália fica nervosa com o beijo de Rafael. Juan, Tereza Cristina e Crô chegam ao local do desfile. Antenor pede para Griselda se vestir com mais feminilidade e arrumar um novo emprego. Guaracy tenta consolar Griselda. Paulo e Esther são ovacionados na passarela após o desfile. Tereza Cristina repreende Renê Júnior. Baltazar se enfurece ao ver Solange na televisão e Celeste tenta defender a filha. Antenor pensa em encontrar uma pessoa para fingir ser sua mãe.

RECORD

Escrava Isaura

Leôncio obriga Isaura a novos trabalhos. Belchior vai a casa de Tomásia contar o que acontece na fazenda de Leôncio. Álvaro aproveita a situação e pede que o jardineiro entregue uma carta para Isaura. Rosa discute com seu pai. Leôncio obriga Isaura a novos trabalhos. Gioconda desconfia do leilão. Leôncio tenta não fazer o leilão, mas Malvina não concorda com seu marido. Dr. Paulo quer receber o dote de Helena.

Tomásia se lamenta pela situação de Miguel. Gioconda desconfia que sua filha esteja se envolvendo com Miguel. O Sargento confessa a Miguel que se sente atraído pela condessa e Miguel diz que se preocupa com ela. Leôncio vai até a senzala e se depara com Isaura após seu banho. Isaura pede a Belchior que avise sobre o leilão para Álvaro. André encontra Rosa que lhe pede para ajudá-la a fugir para o quilombo. Leôncio quer cancelar o leilão.

Caminhos do Coração

Noé e Beto contam para Maria que seus pais desapareceram. Maria diz que antes de voltar para ilha, precisa ligar para sua família. Noé e Beto contam para Maria que seus pais desapareceram. Ela fica em choque. Hélio tenta se controlar e manda Ângela fugir. Hélio avança contra Ângela, que consegue correr, mas tropeça e cai. Hélio se prepara para atacá-la. Guiga, Beto, Toni, Noé e Maria saem de volta para ilha. Juanita, Fernando e Golias procuram por Eric, quando vêem Tati na frente deles. Fernando e Juanita seguram Tati pelas mãos. Golias se aproxima. Fernando e Juanita soltam Tati. Tati levanta a mão formando uma tempestade de raios. Ela faz o porrete voar na cabeça de Golias, que cai com dor. Marcelo volta a sentir as dores na cabeça e se contorce no chão. Pachola fica irritado com Marcelo e começa a se transformar em lobisomem.

Vlado e Fúria lutam por causa de Leão. Leão se levanta e agarra Vlado pelo pescoço. Fúria aproveita para se livrar de Vlado e se junta a Leão. O casal de feras ameaça o mutante-vampiro. Demétrio não consegue encontrar Ísis. Ele se depara com o Homem-Gelo, que o ameaça. Homem-Gelo dispara gelo contra Demétrio, mas ele desvia rapidamente e sai correndo, sendo perseguido. Taveira amarra Ísis numa árvore e tenta beijá-la, mas ela não deixa. Ísis grita por socorro e Taveira tapa sua boca. Ela implora para Taveira soltá-la, mas ele a aterroriza e lhe dá uma mordida. Tati faz tudo voltar ao normal e avisa que não quer matar ninguém. Golias avança contra ela, mas Tati cria uma onda de energia e o derruba. Fernando e Juanita se aproximam de Tati e Golias também a cerca. Júlia ouve o rugido de Velociraptor e se apavora por ele ter conseguido entrar no laboratório.

Dino se perde da Liga Bandida e encontra Iara e Cris. Dino dá em cima de Iara e vira vampiro. Cris ameaça usar seu poder, mas Dino segura Iara. Vavá, Marcelo e Perpétua tentam acalmar Pachola, mas ele não se controla e vira lobisomem. Batista vai ao apartamento de Simone convidar Célia para sair e fica surpreso ao encontrar o chef francês Jean Pierre. Célia conta ter sido convidada para morar em Paris e Batista fica pasmo. Cléo diz que irá montar uma equipe com a ajuda de Lucas, Janete e o Depecom para combater os mutantes do mal. Metamorfo fica com ciúmes de Gór por causa de Rodrigo e Meduso diz para ela ter cuidado com ele. Teófilo abre a porta de casa e é surpreendido por Draco e Telê. Teófilo impede a entrada dos dois, mas Telê avisa que irá entrar à força. Telê encara Teófilo, que é jogado para trás com força, e Ágata grita. Draco mostra uma chama que sai da ponta do seu dedo e os ameaça.

O Rico e Lázaro

Joana se surpreende ao ver que Benjamin está vivo. Shag-Shag diz que o melhor para Hurzabum é ficar longe do palácio. Nitócris descobre que Belsazar conseguiu fugir a tempo. Nebuzaradã manda intensificar as buscas a Belsazar. Malca diz não suportar viver no mesmo local do homem que matou seu pai. Neusta recebe uma carta de Joaquim e descobre que será avó. Benjamim se abre com Joana. Ravina e Zadoque seguem para a sinagoga. Fassur ameaça Oziel. Joana procura Zac e pede autorização para Benjamim visitar Asher. Shag-Shag e Arioque trocam palavras carinhosas. Daniel lê as palavras de Deus para as crianças no palácio.

Zac fica revoltado com a felicidade de Asher e Joana. Asher se emociona ao rever Benjamin. Aproximadamente dois anos se passam. Shag-Shag e Kidist cuidam de Arioque. Zelfa se casa com Zadoque. Dana passeia feliz ao lado de Absalom. Shag-Shag visita Hurzabum. Nicolau paquera Kidist. Fassur olha com maldade para uma moça na rua. Nitócris se enche de ódio ao ter que fazer reverência para Sammu. Nebuzaradã permanece reinando, cruel. Asher lê a palavra de Deus para Joana, Benjamin e Lior. Grávida, Malca tenta animar Zac. Absalom se arruma para o casamento com Dana.

Nebuzaradã e Sammu-Ramat condenam uma serva à morte. Aspenaz diz que o rei está chamando Labash-Marduk. Aflita, Nitócris aguarda por alguma notícia do filho. Belsazar e Madai chegam à Casa da Lua. O filho de Nitócris reconhece Arioque. Neusta procura Daniel e diz que quer fugir do palácio. Labash-Marduk é obrigado por Nebuzaradã a matar a serva. Nervoso, Absalom chega até a casa de Ravina para o casamento. Fassur provoca o noivo. Elga diz sentir falta de Zelfa. Nicolau namora com Kidist. Dana aparece linda, vestida de noiva. Todos a admiram. Absalom se emociona. Rabe-Sáris chega e chama a tenção de todos. Ele diz que o casamento não poderá acontecer.

Amor Sem Igual

Leandro finge não saber do que Oxente está falando. Oxente espuma de raiva, mas se segura para não partir para agressão física. Fernanda entra na sala e diz acreditar em Maria Antônia. Oxente diz que vai denunciá-lo na delegacia. Xavier ansioso e nervoso, ajuda Bernardo, que está tranquilo. Xavier diz que a cirurgia está demorando demais. Leandro vai até a agência onde está Leandro enfurecido e o ameaça pagar por tudo que fez com sua irmã. Leandro diz a Pedro que não sabia que sua irmã era garota de programa senão teria pagado na hora. Pedro Antônio desfere um soco em Leandro, que cai sobre uma mesa, assustado com o olhar de ódio de Pedro Antônio.

SBT

As Aventuras de Poliana

Lorena e Raquel ficam com ciúmes da mãe por seu encontro com Pendleton. Zóio invade o sarau do CLP. Eric se recupera da lesão e é escalado novamente para dança com Kessya, que fica responsável pela escolha da dupla. No colégio, Zóio se passa por outra pessoa flerta com Mirela. Gabriela e luca se desentendem durante sua apresentação no sarau. João e Bento dedicam sua apresentação musical a Ruth, que fica emocionada. Filipa fica chateada com o pai por ele não ter comparecido para assistir sua apresentação no colégio. Raquel diz a Guilherme que irá sentir sua falta durante a viagem, e o casal se beija.

(*) Os capítulos são fornecidos pelas emissoras de televisão. Sujeito a alterações.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também