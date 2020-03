Resumo das Novelas

TERÇA-FEIRA, 24

Malhação

Filipe discute com Lígia. Cléber sugere ir com Anjinha a um motel. Carla insiste em saber quais os assuntos que Marco trata com Rugieri. Guga, Serginho e Meg cuidam de Zé Rafael. Anjinha discute com Marco por conta de seu namoro com Cléber. Diana comemora o sucesso de sua campanha pela abstinência sexual. Nanda e Fafi pressionam para que Andressa conte a verdade a Henrique sobre sua sexualidade. Ramila descobre que Andressa não é mais virgem. Max nega a ajuda de Guga em seu novo negócio com Serginho, e Regina confronta o ex-marido. Todos comemoram o aniversário de Madureira. Marco e Anjinha se encontram na saída do motel. Filipe questiona se os amigos esqueceram Rita.

Éramos Seis

Isabel comemora a presença de Lola. Inês teme a proximidade de Lola e Leon. Olga e Zeca se preparam para sua viagem de navio. Lola se sente desconfortável na casa de Isabel e Felício, e comunica à filha que se mudará para a casa de repouso de Madre Joana. Afonso parte para o Rio de Janeiro em busca de Lola. Olga e Zeca encontram-se com Adelaide e Justina no navio que viajará para a Europa. Candoca convida Emília para ir a Itapetininga. Assad alerta Julinho sobre sua submissão a Soraia. Madre Joana recebe Lola.

Salve-Se Quem Puder

Helena diz a Téo que não quer Luna/Fiona em sua casa, mas volta atrás quando o enteado ameaça se mudar. Téo pede a Helena que prepare um jantar em família para receber Luna/Fiona. Alexia/Josimara promete fazer outra suposta sessão espiritual com Kyra para Rafael. Bia finge que faz balé com a prima de Dionice, e Agnes acredita. Isaac pede a Tarantino para convencer Bia a competir. Kyra se culpa por se sentir atraída por Alan. Helena acredita que Luna/Fiona está manipulando Téo. Renatinha vê quando Alexia/Josimara chega à Labrador acompanhada de uma mulher e decide investigar.

Fina Estampa

Antenor chega à casa de Patrícia e não percebe que sua mãe está no jardim. Patrícia avisa ao pai que convidou Vanessa para o jantar. Rafael avisa a Antenor que ele precisa devolver a moto que pegou emprestada. Tereza Cristina conversa com Griselda. Tereza Cristina culpa Crô por Patrícia ter convidado Vanessa para o jantar. Daniel avisa a Antenor que Griselda esteve na mansão e ele se preocupa. Guaracy corteja Griselda, que não lhe dá atenção. Renê contraria Tereza Cristina e pede que Vanessa vá ao Le Velmont fazer uma entrevista para o cargo de recepcionista. Tereza Cristina exige que a mãe de Antenor esteja presente na festa oficial de noivado de sua filha. Griselda procura Celeste. Antenor devolve a moto para Rafael e pede sua ajuda para continuar mantendo a história para Patrícia. Griselda repreende Antenor por tê-la destratado na faculdade.

RECORD

Escrava Isaura

Leôncio desconfia que Álvaro esteve em sua fazenda. Álvaro pede a Belchior que avise Isaura de que ele está na casa da Condessa de Campos. Leôncio da um tapa em Isaura. Malvina desconfia que Leôncio bateu em Isaura. Dr. Paulo beija Rosa. Coronel Sebastião chega em casa e encontra Dr. Paulo e Rosa na sala. Branca e Geraldo se despedem de Estela e seguem viagem para Campos.

Miguel conversa com Coqueiro, presidiário condenado a morte. Leôncio desconfia que Álvaro esteve em sua fazenda. Belchior conta a Isaura que seu noivo está na casa de Tomásia. Henrique descobre mina de diamantes. Leôncio diz a Isaura que prepara uma arapuca para Álvaro. Belchior conta a Álvaro que Isaura será leiloada. Leôncio recebe uma mensagem de telégrafo informando que Branca e Geraldo virão visitá-lo em poucos dias.

Caminhos do Coração

Aquiles desafia Teófilo e diz que irá para ilha. Irma, Aristóteles, Regina Danilo e Lúcia chamam um policial do Depecom para levar Paola-cobra. Valdemar coloca a cobra num saco plástico, quando Paola volta a sua forma humana e avisa que irá se vingar de todos. Valdemar atira a pistola de dardo tranqüilizante contra Paola. Cassandra e Amália imploram para Meduso não matá-las e prometem não contar nada sobre o plano dos mutantes. Gór pensa por um instante e manda Meduso e Metamorfo soltá-las, mas ameaça acabar com Cassandra e Amália, caso elas falem algo. Aquiles desafia Teófilo e diz que irá para ilha. Teófilo avisa que agora os dois filhos estão de castigo. Marcelo diz que precisa voltar ao laboratório para pedir explicações a Júlia e Perpétua resolve ir com ele para salvar Bianca.

Ariadne entra no depósito, sem eles perceberem, lança sua teia e prende Vavá. A Mulher-Aranha ordena que todos fiquem parados. Valdemar e outros agentes do Depecom carregam Paola. Rodrigo conta para família Mayer que César na verdade é Metamorfo. Ele avisa que todo mundo tem que guardar segredo ou todos podem morrer. Pachola parte para cima de Ariadne. Perpétua lança um raio na Mulher-Aranha, mas consegue desviar a tempo e propõe um acordo. Ela diz que liberta Vavá, caso Marcelo aceite ser dela. Regina atende o interfone da mansão e dá um grito. Ela corre para abrir a porta e Cléo entra. Irma corre em direção a filha e abraça emocionada. Lucas e Janete entram em casa e levam um susto ao ver Ivonete caída no chão. Cassandra conta o que aconteceu e Lucas diz que eles precisam chamar a polícia.

Cassandra o impede e Amália avisa que Gór irá matá-las, caso elas falem alguma coisa. Perpétua lança raio contra Ariadne e ela solta Vavá por um instante. Marcelo tira Vavá de perto da Muher-Aranha. Ele tira as teias de volta de Vavá, mas fica com as mãos presas. Ariadne joga sua teia sobre Marcelo. Perpétua lança outro raio em Ariadne, que sente dor. Ariadne foge com medo. Tati chega à praia da ilha e se desespera ao descobrir que o barco da Liga do Bem foi embora. Vlado fala com Fúria e propõe atacar Leão. Fúria impede que Vlado morda o felino. Fúria rosna para Vlado e os dois se encaram. Célia é convidada para trabalhar em Paris junto a um chef francês. Hélio vê Ângela caminhando pela ilha e se aproxima dela. Ângela fica feliz, mas Hélio avisa que foi atacado por Leão e que se tornou novamente um mutante do mal. Ângela se assusta e Hélio ameaça atacá-la.

O Rico e Lázaro

Nebuzaradã pede notícias sobre o reino. Nabonido diz que tentará falar com Arioque. Neusta se preocupa com Joaquim. Nicolau deixa a oficina para ajudar Kidist. Zac diz permitir que Zelfa faça o que quiser. Aspenaz diz sentir pena de Arioque. Joana visita Asher na prisão. Eles trocam palavras de amor. Elga pede para Talita e Samira deixarem Fassur em paz. Zelfa tenta acalmar os netos de Elga. Neusta volta a tentar fazer adivinhações. Nabonido avisa à Nitócris que procurará Arioque. Aspenaz tenta reanimar o general. Asher diz que manterá a fé. Malca chora a morte de Isaque no cortejo fúnebre. Zadoque conversa com os netos. Zelfa pede para os netos de Elga não ligarem para Fassur. Shag-Shag recebe a visita de Hurzabum. Ravina diz aos familiares que é preciso ter fé. Nebuzaradã fica furioso ao saber Belsazar não foi assassinado. Nitócris fica aliviada. Benjamin avista Joana na rua e pede para falar com ela.

Amor Sem Igual

Dr. Afonso conversa com a equipe médica e consegue estancar a hemorragia em Peppe. Hugo consegue salvar Maria Antônia do afogamento. Poderosa tenta dormir, porém Caio não para de jogar videogame. Oxente vai à casa de Poderosa e implora que ela diga o nome do homem que a violentou. Poderosa revela a Oxente que foi Leandro quem a violentou. Maria Antônia pede que Miguel vá embora, que não quer mais ele em sua casa. Poderosa dá o endereço de Leandro e pede para que não faça nenhuma besteira. Na casa de idosos, Geovani revela a Bento que está com HIV. Maria Antônia revela a Zenaide que não é mais virgem e que foi violentada. Oxente chega a agência onde Leandro trabalha. Oxente aguarda impaciente com cara de poucos amigos. Ele anda de um lado para o outro. Fernanda chega ali acompanhada por Beto. Leandro disfarça o medo. Fernanda estranha, mas deixa eles a sós. Leandro pergunta do que se trata o assunto com ele e Oxente diz se tratar do estupro que ele cometeu contra a sua filha.

SBT

As Aventuras de Poliana

Vini vai até a casa de Mirela e os dois ensaiam para a apresentação de teatro do colégio. Luisa começa a ficar com ciúmes de violeta. Gael, Benício e Lorena começam procuram a passagem secreta para o laboratório no quarto de estela. Marcelo questiona o irmão quanto as transações suspeitas que encontrou enquanto analisava as ações da mãe. Um investigador da polícia vai até a casa de Luca para interroga-lo. Sergio é assaltado enquanto realiza suas entregas. A mãe de Walt Disney conhece Gleyce e se apresenta a mulher como Waldineusa. Pendleton oferece uma proposta de emprego a Fernanda. Bento e João vão até a casa de Glória para entregar uma carta de Poliana e Luisa. Fernanda perde o encanto por Pendleton. Walt Disney pede que sua mãe se passe por sua tia novamente e o acompanhe em um jantar organizado por branca.

