Resumo das Novelas

Malhação

Marco se esquiva dos questionamentos de Madureira. Guga sofre para se acostumar a paternidade. Lígia entrega Nina para Leila, que convida Filipe para passar a tarde com ela e a criança. Marco afirma a Rugieri que teme que a participação de Rui prejudique o esquema dos dois. Raíssa confessa a Nanda que não aprova seu namoro com Marquinhos. Jaqueline e Anjinha pensam em Rita. Cléber ajuda Thiago a pintar o Baixadas. Carla sofre com a falta de notícias sobre Rita, e Marco a conforta. Carla parabeniza Tatoo por seu grafite no novo Baixadas. Fafi beija Henrique, que afirma que os dois precisam se afastar. Carla diz a Marco que ele parece estar levando uma vida dupla. Filipe garante a Lígia que não desistirá de encontrar Rita.

Éramos Seis

Lola acredita que não voltará a ver Alfredo. Genu e Inês se desesperam com a prisão de Lúcio. Soraia e Karine destratam Lola. Virgulino e Afonso confrontam Gusmões sobre a situação de Lúcio. Há uma passagem de tempo. Inês dá à luz Leon. Genu, Virgulino e Afonso se empenham em libertar Lúcio. Soraia convence Julinho a pedir que Isabel receba Lola em sua casa. Soraia humilha Lola, e Julinho fica constrangido diante da mãe. Lola parte para São Paulo. Lúcio é libertado. Zeca é ovacionado pelo povo de Itapetininga. Olga se emociona quando Zeca a convida para viajar. Lola conhece Madre Joana na porta de um asilo. Lola chega à casa de Isabel.

Salve-Se Quem Puder

Gabi diz a Juan e Mário que sentirá falta dos dois. Verônica comenta com Gael que sabotou a distribuição dos convites para a inauguração do restaurante de Micaela a mando de Hugo. Helena diz a Micaela que desconfia que Bruno possa ser disléxico. Verônica se revolta ao ver o restaurante de Micaela repleto de celebridades. Ermelinda impede que Alexia e Zezinho namorem dentro de casa. Luna pergunta a Alexia se ela tem certeza de que Renzo não a reconheceu. Renzo confirma a Lúcia que irá ao psiquiatra que ela recomendou. Kyra diz a Alexia que teme que a atriz se apaixone por Renzo novamente. Dominique flagra Renzo com o anel de Alexia. Agnes resolve acompanhar Bia na aula de balé. Helena descobre que Téo passou a noite no Rio de Janeiro com Luna/Fiona.

Amor de Mãe

Davi aceita a proposta de Álvaro para impedir que Benjamim seja preso. Thelma conta a Jane seus planos de morar em Portugal com Danilo, para afastá-lo de Lurdes. Sandro e Betina declaram seu amor um pela outro. Durval aconselha Danilo a comparecer ao evento na escola de Camila. Álvaro pressiona Verena para ficar com Júnior.

Magno comenta com Lurdes que precisa de um sócio em sua oficina. Com ciúmes de Camila, Danilo agride Felipe. Lídia pede desculpas a Lurdes por destratá-la na frente de Iolanda. Lídia se encanta com Magno. Danilo e Camila fazem as pazes, e Thelma não gosta. Álvaro descobre os planos de Estela sobre ele. Raul revela a Benjamim que Davi o livrou da cadeia. Davi é hostil com Benjamim. Davi conta a Raul que Álvaro contratou o atirador para simular o atentado contra ele.

RECORD

Escrava Isaura

André e Álvaro planejam dar fuga a Isaura. Pedrinho sente falta de Isaura. Bernardo e Henrique continuam garimpando. Tomásia vai visitar Miguel na cadeia. Miguel conversa com a Fera de Macabú. Malvina lê uma poesia para Leôncio que se irrita. Leôncio bate em Isaura. André vai a fazenda de Leôncio conseguir notícias de Isaura. Sebastião visita Gabriel. Dr. Paulo conta a Rosa que Isaura está com Leôncio. Leôncio ameaça desfigurar Isaura. Álvaro convence Belchior a dar notícias de Isaura.

Caminhos do Coração

Júlia diz vai se tornar uma nova mulher com o soro da juventude. Aquiles entra em casa super-rápido e surpreende Teófilo e Ágata. Rodrigo propõe fazer uma aliança com Gór e promete não contar que César é Metamorfo em troca de ela lhe aceitar ao seu lado. Cléo, Lucas e Janete decidem não voltar para ilha e avisam que irão ficar no continente para caso a Liga do Bem precise de ajuda. Beto, Maria, Noé, Guiga e Toni se preparam para voltar à ilha. Metamorfo amarra Amália e ela implora para ele não lhe faça mal. Amália grita por socorro. Metamorfo a amordaça. Marcelo pede para Perpétua não lhe dar um choque. Ele passa mal e desmaia. Pachola diz para amarrar Marcelo, mas ele acorda e se coloca em posição de luta. Metamorfo liga para Gór e pergunta o que fazer com Cassandra e Amália.

Ela diz para ele se controlar e avisa que está indo para lá com Meduso. Aristóteles amarra Paola, que fica assustada. Paola se transforma em cobra e todos se desesperam tentando impedi-la de fugir. Danilo pega a cobra e coloca dentro de um saco, mas ninguém sabe o que fazer com ela. Marcelo avisa que não irá fazer mal a ninguém e se aproxima de Perpétua para se explicar, mas ela pensa que ele irá atacá-la e lhe dá um choque. Aquiles conta para Teófilo que a Liga do Bem irá voltar para ilha e pede para ir com eles. Teófilo avisa que Aquiles está proibido de voltar para ilha. Marcelo cai de joelhos no chão, chorando, e Perpétua olha para Pachola sem entender nada. Marcelo avisa ser uma pessoa boa e implora para acreditarem nele.

Júlia diz que irá tomar o soro da juventude e se tornar uma nova mulher. Carvalho se declara para Helga e a pede em namoro. Helga fica lisonjeada e pede um tempo para pensar. Gór manda Meduso lançar raios contra Cassandra e Amália. As duas imploram para Gór deixá-las ir embora. Perpétua, Vavá e Pachola acreditam em Marcelo. Ernesto diz que está difícil aceitar o fato de não poder mais andar e fica arrasado. A doméstica Ivonete entra no apartamento de Cassandra e se apavora ao ver a patroa e Amália amarradas. Ivonete tenta fugir para pedir ajuda, mas Meduso joga o raio do seu olhar sobre ela e a doméstica fica caída no chão. Meduso olha para Cassandra e Amália e avisa que chegou a hora delas morrerem.

O Rico e Lázaro

Lior grita tentando avisar sobre a presença do assassino. O cavalo se assusta e parte em disparada. O animal acaba atropelando o criminoso. Madai diz que o rapaz os salvou do ataque. Joana pede para Ayana se explicar. Arioque troca farpas com Zac na Casa da Lua. Sammu-Ramat ameaça Nitócris. Ayana revela a verdade para Joana, mas não diz que foi mandada por Zac. Sammu-Ramat diz lamentar a morte do pai de Malca. Zac se irrita ao saber que Ayana contou quase toda a verdade para Joana. Zelfa fica triste com o egoísmo de Tamir e Shamir. Talita e Samira tentam ouvir o sermão de Fassur na sinagoga, mas o sacerdote percebe a presença das moças no local. Belsazar manda Lior dá um recado aos familiares. O príncipe avisa que fugirá, mas um dia tomará o trono da Babilônia.

Amor Sem Igual

Poderosa liga para Leandro e diz que precisa falar com ele pessoalmente. Jornalistas estão à frente da agência e perguntam à Fabiana quem é o jogador contratado para o clube espanhol. Fabiana responde apenas que a assinatura do contrato foi adiada por motivos de força maior. Peppe está numa clínica e pede para o soltarem e grita por socorro. Enfermeiro pede a ele que se acalme. Bernardo conversa com Dr. Afonso e diz que o centro cirúrgico está preparado. No hospital, Ramiro conversa com o médico e diz que Bernardo está informando cada passo do processo com Peppe. Seu Ernani dá a notícia a Caio e Rosa Flor que Peppe foi sequestrado. Poderosa acusa Leandro de ter estuprado Maria Antônia. Ele não se abala. Miguel vai à casa de Oxente e pede para Maria Antônia contar que foi estuprada. Maria Antônia chora e acaba convencida por Miguel a contar a verdade. Oxente fica em estado de choque. Oxente sai desorientado em direção a caminhonete e Miguel vai atrás dele. Maria Antônia chora, muito nervosa, abalada. Maria Antônia corre pelo sítio e se joga no lago. Dr. Afonso começa a cirurgia em Peppe que perde muito sangue. Dr. Afonso acha estranho e percebe que o paciente está entrando em choque.

SBT

As Aventuras de Poliana

Luigi tenta conversar com Mário sobre o vício do irmão no jogo Vetherna. Poliana fica chateada com o pai por proibi-la de ver sua tia. Glória diz a Luísa que irá tentar convencer Pendleton a mudar de ideia. Marcelo verifica as finanças de sua mãe e descobre algumas movimentações estranhas na conta da empresa. Kessya e Filipa começam a ensaiar para a apresentação de dança. Falcão aparece na casa de Lindomar para cobrar dinheiro. Mosquito diz a Zóio que não está feliz por ter voltado para o crime. Nancy sugere que a avó convide violeta para um jantar em casa. Pressionado por Falcão, Lindomar cede sua casa no jardim bem te vi ao bandido. Pendleton leva Poliana ao seu laboratório e tira algumas dúvidas da filha. Benício, Gael e Lorena vão até a casa de Pendleton em busca de informações. Pendleton pede para Poliana manter o laboratório em segredo.

