Resumo das Novelas

SÁBADO, 21

Malhação

Éramos Seis

Karine e Soraia se incomodam com a chegada de Lola, e Assad as repreende. Inês exige que Afonso mantenha a paternidade de seu bebê em segredo. Clotilde e Almeida se casam no Uruguai. Um mês se passa. Chega o dia do casamento de Julinho e Soraia. Durvalina se apresenta na rádio e Lola se emociona. Karine, Natália e Soraia desprezam Lola. Inês e Lúcio se casam. Marcelo pede Lili em casamento. Alguns meses se passam. Durvalina vence o concurso da rádio. Lola não gosta da forma como Soraia trata Julinho. Alfredo recebe uma carta. Zeca encontra uma pedra de diamante e pensar em usar com povo. Lúcio é preso em um encontro político. Lola sente saudade de Alfredo.

Salve-Se Quem Puder

Téo e Luna/Fiona se beijam e declaram sua paixão. Kyra diz a Alexia que precisa ouvir a voz de Rafael para parar de pensar em Alan. Bia garante a Dionice que contará a Tarantino sobre seu marca-passo, assim que confiar mais no rapaz. Júnior pergunta a Bia se ela voltou a treinar ginástica artística. Juan insiste para Mário ir com ele para o Brasil. Hugo pede ajuda a Verônica para sabotar o evento de Micaela. Chega o dia da inauguração do restaurante de Micaela e poucos convidados aparecem. Hugo diz a Helena que Micaela fracassou e ela se sente humilhada pelo pai. Mário decide ir para o Brasil junto com Juan.

Amor de Mãe

Verena se recusa a voltar para casa com Álvaro. Thelma elogia Felipe para Camila. Lurdes sugere que Verena procure Vitória. Álvaro conversa com Lucas sobre Verena e Estela. Verena pede abrigo a Lurdes enquanto decide o que fazer sobre seu casamento. Thelma arma para que Danilo tenha ciúmes de Camila com Felipe. Davi recusa a proposta de Álvaro para fazer as pazes com Benjamim. Raul aconselha Davi a contar para Benjamim sobre a proposta de Álvaro. Benjamin humilha Davi. Nicete apoia Verena. Danilo e Camila discutem, e Thelma vibra. Álvaro descobre segredo de Benjamim e planeja usar o fato contra Davi. Lídia resiste à bebida e continua seu tratamento. Álvaro chantageia Davi e ameaça prender Benjamim.

RECORD

Escrava Isaura

Caminhos do Coração

O Rico e Lázaro

Amor Sem Igual

SBT

As Aventuras de Poliana

