Resumo das Novelas

QUINTA-FEIRA, 19

Malhação

Filipe se recusa a acreditar que Rita morreu. Meg e Guga pensam em uma forma de conseguir mais dinheiro para cuidar de Zezinho. Lígia e Filipe chegam ao evento organizado por Madureira para apoiar a busca por Rita. Meg se assusta com a declaração de Beto sobre Guga. Marquinhos agride Fake para defender Nanda. Lígia agradece Leila por ficar com Nina, e Cida desconfia da irmã. Rugieri apresenta Rui a Marco como seu novo sócio.

Éramos Seis

Adelaide dá notícias de Alfredo a Lola. Julinho conversa com Isabel sobre a venda da casa. Alfredo passeia pelo navio. Afonso questiona os médicos sobre o estado de Shirley. Julinho tenta convencer Lola a vender sua casa para que ele se torne sócio de Assad. Clotilde se emociona com Durvalina. Lola desabafa com Clotilde sobre a casa. Soraia sente raiva de Karine por ter influenciado Assad em relação a seu casamento com Julinho. Shirley não resiste à doença. Zeca reconhece Neves, que pede perdão ao amigo. Emília inicia um tratamento com Selma. Adelaide sugere ir para Paris com Justina. Afonso volta e Inês sofre a morte de Shirley. Julinho percebe os olhares entre Lola e Afonso.

Salve-Se Quem Puder

Renzo fica perturbado ao conhecer Alexia/Josimara. Dominique ameaça Lúcia. Renzo fica intrigado com a semelhança entre Josimara e Alexia. Graziela admite a Petra que Kyra/Cleyde está fazendo bem à família delas. Micaela procura Bruno para dizer que não demitiu o rapaz. Lúcia tenta convencer Renzo de que Alexia está morta. Alexia/Josimara conversa com Rafael e imagina que Renzo suspeita que ela e as amigas estejam vivas. Kyra/Cleyde percebe que está com ciúmes de Alan. Renzo pede para conversar com Alexia/Josimara.

Amor de Mãe

Thelma oferece dinheiro a Rita para se afastar de Lurdes. Sandro conversa com Magno sobre seu namoro com Betina. Rita enfrenta Thelma e deduz que Danilo é Domênico. Verena despista Álvaro para encontrar Érica e Farula. Estela entrega a Álvaro o contato de Benjamim. Thelma atropela Rita. Lídia se embriaga pensando em Vinícius. Para escapar de uma missão dada por Marconi, Farula se acidenta propositalmente. Lurdes se preocupa com Lídia. Davi desabafa com Danilo sobre Benjamim. Lurdes encontra Lídia desmaiada e cuida da socialite. Raul se desespera ao saber que Farula está em sua casa. Thelma queima os papéis que comprou de Eudésio, e Danilo estranha. Lídia pede que Lurdes a acompanhe no tratamento contra o alcoolismo. Raul diz a Sandro que deseja ajudar Farula. Lurdes conta a Camila que Rita morreu.

RECORD

Escrava Isaura

Sebastião ensina Rosa a escrever. Tomásia, Álvaro e André se preparam para voltar para Campos. Perpétua se despede de Álvaro. Geraldo vai em busca do amor de Malvina. Isaura sofre na viagem. Francisco e Belchior levam as escravas para a casa-grande. Geraldo promete a Álvaro que será espião na casa de Leôncio. Miguel chega a Campos algemado. Pedrinho pede para ir com Álvaro. Branca se irrita com a viagem de Álvaro. Belchior dá seu primeiro beijo. Leôncio rasga as roupas de Isaura.

Caminhos do Coração

Marcelo luta contra a Liga Bandida. Marcelo luta com Taveira, Dino, Fernando, Golias e Juanita e golpeia um por um. Ele sente dor e se refugia num canto, enquanto os cinco aproveitam para cercá-lo. Lúcia sai para cozinha e Paola aparece de repente na frente de Danilo, que leva um susto. Danilo grita e Paola tapa sua boca. Clara passa a mão pelo corpo de Guiga, mas ele não reage. A Liga do Bem faz uma corrente e uma luz invade a sala. Clara põe a mão no pai e ele abre os olhos. Beto se transforma em cobra, sem que ninguém o veja. Aquiles percebe que uma cobra está enroscada em sua perna e grita. Metamorfo se transforma em Cassandra e ela aponta uma arma para ele. Metamorfo fica invisível e Cassandra atira. O mutante a segura por trás e Cassandra tenta lutar contra ele. Metamorfo se torna visível e tira a arma da mão de Cassandra, que se apavora. Ele ameaça atirar e manda Cassandra ficar quieta, quando de repente lhe dá um beijo. Gór se afasta de Rodrigo e avisa que está namorando Metamorfo. Rodrigo diz que é melhor eles se aliarem. Marcelo desmaia e quando os mutantes do mal vão atacá-lo, chegam Perpétua, Vavá, Pachola, Demétrio e Ísis. A Liga Bandida os encara. Júlia descongela o cachorro Cérbero. Maria e Noé tentam socorrer Aquiles e ele avisa que a cobra está lhe apertando cada vez mais.

Clara coloca a mão sobre a cobra e cura Beto, que volta a sua forma humana. Guiga pergunta por Ângela e Tati. Érica, Eugênio e Clara se entreolham sem saber o que dizer. Dino avança em Demétrio, que pula de um lado para o outro como um macaco. Dino avança novamente e consegue puxar Demétrio pelo rabo, mas ele escapa. Demétrio segura Dino, tentando evitar sua mordida. Juanita abraça Perpétua e a aperta com força. Perpétua lança raios nas pernas de Juanita, que a solta. Golias levanta o porrete para bater em Pachola, que desvia e derruba o gigante no chão. Taveira ameaça Ísis e ela fica invisível. Ela tenta passar ao lado de Taveira, que sente a presença dela e a agarra. Taveira arrasta Ísis para a porta e os dois saem. Fernando corre atrás de Vavá e o menino aproveita uma oportunidade para dar uma rasteira nele. Vavá bate com uma vassoura na cabeça de Fernando, que apanha. Clara avisa que Tati e Ângela foram para ilha e a Liga do Bem decide voltar ao local para resgatá-las. Paola dá um abraço forte em Danilo. Lúcia e Regina chegam na hora. Danilo pede socorro e as duas seguram Paola, que larga Danilo e empurra Lúcia.

Regina e Paola brigam, enquanto Lúcia e Danilo tentam defendê-la. Todos cercam Paola. Metamorfo amordaça Cassandra e ouve a campainha. Ele se transforma em Meta-Cassandra e abre a porta para Amália. Meta-Cassandra se transforma em Metamorfo e Amália se apavora. Dino avança no pescoço de Demétrio, mas bem na hora ele dá uma mordida no vampiro e se afasta. Dino fica furioso e impede que Demétrio vá embora. O mutante-macaco lhe dá um golpe e Dino foge assustado. Juanita abraça Perpétua novamente e a mulher-elétrica lança uma descarga elétrica contra ela. Juanita cai no chão com dor e foge. Golias agarra Pachola e quando está prestes a mordê-lo, Perpétua lhe dá um choque e o gigante foge. Vavá tenta morder Fernando, que pede ajuda e se surpreende ao perceber que está sozinho. Fernando empurra Vavá e sai correndo. Demétrio se desespera por Taveira ter levado Ísis e sai para procurá-la. Perpétua vê Marcelo caído num canto do depósito e diz que ele é um dos mutantes do mal. Marcelo acorda. Pachola e Vavá ficam com medo. Perpétua cria uma bola de energia e se prepara para dar um choque em Marcelo.

O Rico e Lázaro

Arioque tenta enfrentar Larsa e é defendido por Shag-Shag. Zelfa pede para falar com Elga. Arioque se declara para Shag-Shag. Rabe-Sáris estranha o ocorrido com Asher na prisão. Asher conversa com Zac e diz ter aceitado Deus em sua vida. Zelfa diz que foi pedida em casamento por Zadoque e acaba se sentindo ofendida por Elga. Sammu-Ramat manda Rabe-Sáris ficar longe de seu caminho. Absalom visita Dana. Na prisão, Asher mantém a fé em Deus. Absalom se declara para Dana. Fassur evita Elga. Ayana chega até a prisão de Asher e percebe que o hebreu está dormindo. Ela deita ao seu lado. Zadoque e Ravina saem para a sinagoga. Nebuzaradã pede para Beroso ficar de olho em Nitócris. Elga diz que Zelfa tem o direito de ser feliz.

Shag-Shag tenta reanimar Arioque. Lia avisa à Nitócris que Lior foi ao encontro de Belsazar. Joana vai visitar Asher na prisão e se surpreende ao ver o amado deitado ao lado de outra mulher. Lior segue para longe da Babilônia. Zac finge espanto e tenta acalmar Joana. Zadoque explode de felicidade ao ouvir Zelfa dizer que aceita se casar. Isaque, o pai de Malca, retorna à Babilônia e diz estar indignado com os impostos cobrados. Sammu-Ramat proíbe Labash-Marduk de brincar com as crianças hebreias. Isaque pede para falar com o rei pessoalmente. Fassur provoca Joana. No calabouço, Asher acorda sem entender o que houve. Malca encontra Zac e diz que seu pai está no palácio. Isaque enfrenta o rei e sofre uma ameaça.

Amor Sem Igual

Bernardo e os sequestradores amarram Peppe e também amarram e amordaçam a família toda. Ramiro está tenso sentado em sua cadeira à espera de informações do sequestro de Bernardo. Bibiana consegue se soltar e ajuda Luiggi a se soltar também. Luiggi liga para a polícia. Peppe é levado a um prédio abandonado. Pedro pergunta à Fernanda se ela gostou do programa deles e ela diz que gostou demais. Paulo conversa ao telefone com Bernardo que pergunta se nenhum imprevisto aconteceu no caminho do sequestro de Peppe. Leandro pega Poderosa pela mão e a leva na direção dos quartos. Miguel percebe que Maria Antônia anda muito quieta ultimamente e pergunta o que está acontecendo. Maria Antônia não aguenta e desaba a chorar. Miguel a abraça. Miguel pede para Maria Antônia confiar nele e contar o que aconteceu e promete ajudar no que for.

SBT

As Aventuras de Poliana

Falcão descobre que a “Waldão”, mãe de Waldisney e matriarca do crime no Bem Te Vi está de volta. Sérgio realiza uma entrega para Roger e joga café no ex chefe. As crianças do Clubinho decidem invadir o laboratório secreto de Pendleton. OTTO ordena que Luisa se mantenha afastada de Poliana. Mirela diz a Vinicius que sente falta do antigo jeito do menino e na verdade não se importa com a aparência. Nadine traz o protótipo do Hagar, a “nova Sara” da O11O para Roger aprovar. Helô flagra Mário jogando Vetherna no colégio. Brenda e Jeff pedem para Débora ajuda-los com uma coreografia. A mãe de Waldisney pressiona o filho para que ele volte tomar conta da comunidade. Durval vai até a casa de Pendleton para conversar. Eric se machuca durante o ensaio da Companhia de Dança.

