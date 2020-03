Resumo das Novelas

QUARTA-FEIRA, 18

Malhação

Meg desperta, e Guga a conforta. Max e Regina conhecem o neto. Diana sugere que Marquinhos e Nanda formem um casal, para que ele a proteja. Meg reage ao comportamento de Regina e Max diante de Zezinho. Andressa questiona Henrique sobre seu relacionamento com Fafi. Marquinhos defende Nanda de uma provocação. Rui diz a Filipe que Rita está morta.

Éramos Seis

Adelaide dá notícias de Alfredo a Lola. Julinho conversa com Isabel sobre a venda da casa. Alfredo passeia pelo navio. Afonso questiona os médicos sobre o estado de Shirley. Julinho tenta convencer Lola a vender sua casa para que ele se torne sócio de Assad. Clotilde se emociona com Durvalina. Lola desabafa com Clotilde sobre a casa. Soraia sente raiva de Karine por ter influenciado Assad em relação a seu casamento com Julinho. Shirley não resiste à doença. Zeca reconhece Neves, que pede perdão ao amigo. Emília inicia um tratamento com Selma. Adelaide sugere ir para Paris com Justina. Afonso volta e Inês sofre a morte de Shirley. Julinho percebe os olhares entre Lola e Afonso.

Salve-Se Quem Puder

Kyra concorda com a permanência de Alexia na Labrador. Ignácio sente saudades de Alexia. Gael comenta a Verônica que Bruno está fazendo mais sucesso com Micaela do que ele. Gael escuta Vicky a Micaela que Bruno será demitido. Isaac pede para Tarantino convencer Bia a competir. Micaela confessa a Téo que se sente atraída por Bruno. Micaela avisa a Helena que Hugo está desconfiado das saídas misteriosas da mãe. Petra avisa a Graziela que colocará limite em Kyra/Cleyde. Juan comunica a Mário e Gabi que se mudará para o Brasil. Disfarçada, Alexia, com o visual Josimara 2.0, se apresenta a Renzo na empresa.

Amor de Mãe

Rita conta a Lurdes sobre Eudésio, e Thelma se desespera. Raul se incomoda com o desejo de Vitória de ajudar Farula. Lurdes incentiva Magno a retomar seu trabalho na oficina. Rita pede perdão a Camila. Thelma segue Rita, que afirma que ajudará Lurdes a encontrar Domênico. Valdir aceita fechar negócio com Magno na oficina mecânica.

Sandro pede ajuda a Ryan para falar com Magno sobre sua relação com Betina. Thelma vê quando Rita conversa com Eudésio. Vitória sugere visitar Marconi na prisão para interceder por Farula. Raul alerta Vitória e Sandro sobre o perigo de se envolver com Marconi. Eudésio diz a Lurdes que perdeu suas anotações sobre as crianças vendidas. Davi se sensibiliza ao lembrar de Benjamim, e Leila registra. Rita flagra Thelma subornando Eudésio.

RECORD

Escrava Isaura

Sebastião ensina Rosa a escrever. Tomásia, Álvaro e André se preparam para voltar para Campos. Perpétua se despede de Álvaro. Geraldo vai em busca do amor de Malvina. Isaura sofre na viagem. Francisco e Belchior levam as escravas para a casa-grande. Geraldo promete a Álvaro que será espião na casa de Leôncio. Miguel chega a Campos algemado. Pedrinho pede para ir com Álvaro. Branca se irrita com a viagem de Álvaro. Belchior dá seu primeiro beijo. Leôncio rasga as roupas de Isaura.

Caminhos do Coração

Homem-Gelo decide se vingar de Júlia. O Homem-Gelo avisa que irá se vingar de Júlia e lança um raio de gelo na direção dela. Júlia desvia, mas o raio congela o cachorrinho Cérbero e ela se desespera. Rodrigo e Amália vêem Meta-Lucas e descobrem a farsa de Metamorfo. Gór sente o cheiro de algo e diz para Meduso que eles têm companhia. Ela encontra Amália e Rodrigo escondidos e os dois ficam apavorados. Paola, transformada em cobra, rasteja pela sala da mansão. Irma e Aristóteles não percebem. Os dois discutem e sobem as escadas, enquanto a cobra fica solta. Amália e Rodrigo tentam disfarçar e ir embora, mas Gór não deixa e diz para Meduso que eles precisam dar um corretivo neles. Mauro e Simone saem para uma degustação no restaurante de Célia. Carvalho e Helga também vão juntos e rola um clima entre eles. Taveira, Dino, Fernando e Juanita avançam na direção de Marcelo. Júlia atira a pistola de dardo tranqüilizante contra o Homem-Gelo, mas nada acontece. Homem-Gelo a ameaça, enquanto Júlia tenta encontrar algo para se defender.

Ele lança raio de gelo contra Júlia, que desvia e vê uma mangueira de incêndio. A médica se aproxima da mangueira, discretamente e abre a torneira. Homem-Gelo se prepara para lançar mais um raio de gelo, quando Júlia direciona a mangueira contra ele e a liga. Homem-Gelo se apavora e sai correndo, mas avisa que voltará para se vingar. Ágata chora por não ter notícias de Aquiles e Teófilo abraça a filha. A Liga do Bem consegue chegar à casa de Guiga. Maria diz que precisa da ajuda de Clara e Janete se desespera. Eugênio pergunta o que está acontecendo e Janete mostra os dentes e seus olhos vermelhos. Clara, Eugênio e Érica reagem com medo e Lucas mostra seus dentes de Leão. Lúcia e Danilo conversam na sala, enquanto a cobra rasteja. Lúcia sente-se mal e seu bebê começa a chutar sua barriga. Danilo se apavora e eles ficam com medo do bebê ser um mutante. Taveira, Dino, Fernando e Juanita atacam Marcelo, que golpeia um por um. Taveira e Dino caem no chão, mas Fernando e Juanita se recuperam rápido e abraçam Marcelo com força. Marcelo tenta se soltar e dá um golpe em Fernando, que sente dor e o solta. Juanita aperta Marcelo e se transforma em cobra.

Ela se enrosca no pescoço dele, enquanto Taveira, Dino e Fernando se aproximam. Clara diz que irá precisar da ajuda de todos. Maria segura Janete, enquanto Noé e Aquiles seguram Lucas. Janete tenta avançar contra Maria, que consegue prendê-la, e Lucas tentar morder Noé, que tira o braço. Clara coloca as mãos em Janete e a cura e depois cura Lucas. Guiga desmaia. Gór e Rodrigo hipnotizam Meduso ao mesmo tempo e ele fica paralisado. Amália aproveita para fugir. Gór e Rodrigo se encaram e acabam se beijando. Meta-Lucas chega em casa e engana Cassandra. Meta-Lucas se transforma em Metamorfo e Cassandra se apavora. Marcelo ameaça matar Juanita-cobra, caso eles não o deixem ir embora. Golias aparece por trás de Marcelo, sem ser visto por ele e o agarra. O gigante se prepara para mordê-lo, mas Marcelo joga a cobra em cima de Golias, que se assusta e o solta. Marcelo tenta fugir, mas Taveira, Dino e Fernando bloqueiam sua saída. Golias e Juanita cercam Marcelo do outro lado e todos avançam contra ele.

O Rico e Lázaro

Rabe-Sáris provoca Absalom, que o agride com um soco. Oziel não consegue contar para Elga o que queria. Ela autoriza Talita e Samira a investigarem o rapaz. Em conversa com Lia, Namnu conta que Nebuzaradã pretende matar o filho de Nitócris. Zac pede para Ayana entrar na cela de Asher e fingir ser uma amante para enganar Joana. Lia conta para Daniel sobre o plano do rei. Neusta conhece Malca no palácio. Benjamin se emociona ao ver Joana e foge. Joana encontra Lior e fala que Asher foi salvo milagrosamente. Asher conversa com Deus. Joana prepara pães de mel para o amado. Nebuzaradã fica furioso ao ver que os ratos sumiram da cela. Asher demonstra sua fé em Deus. Daniel ajuda Zac nas tarefas de governador.

Zelfa pede mais um tempo a Zadoque. Lia e Naomi pedem para Lior ir ao encontro de Belsazar. Oziel se enfurece com Fassur. Arioque pede para beber cerveja. Lior se despede dos familiares de Joana e deixa a cidade. Hurzabum se entristece ao ver Arioque deprimido. Sammu conforta Nebuzaradã e diz que o melhor é eliminar logo Belsazar. Nitócris se preocupa com o filho. Tamir e Shamir pede para Zac ajuda-los com os impostos. O novo governador diz que Malca tem jeito com crianças. Beroso entrega um sonífero para Zac usar contra Asher. Aspenaz aconselha Shag-Shag a revelar a descendência de Hurzabum. A adivinha diz ter medo que seu filho morra na disputa pelo poder. Arioque se enfurece ao ouvir Larsa o chamar de aleijado.

Amor Sem Igual

Ioná escuta tudo atrás da porta, escondida, e de repente surge dizendo à Mademoiselle que aceita participar do roubo. Cindy, Olympia e Maikitaison se voltam para Ioná, surpresos. Cindy interfere e diz que a proposta foi feita a ela. Fernanda pergunta se Tobias e Leandro já discutiram a cláusula do contrato. Miguel chega em casa e se surpreende ao encontrar Poderosa, e se assusta. Eles combinam de fazer um jantar. Maria Antônia pesquisa em seu computador o termo “Fui estuprada, e agora?”. Zenaide abre a porta e entra para chamá-la para jantar, mas Zenaide recusa e diz que comeu na rua. Poderosa conta seu plano de vingança a Miguel que não dá ouvidos. Poderosa devolve o dinheiro para Miguel e ele fica decepcionado e não aceita. Os dois discutem e Poderosa joga o envelope em Miguel. Poderosa pede um táxi e chora, magoada. Pedro busca Fernanda para levá-la a um lugar diferente. Miguel oferece emprego à Furacão. Poderosa deseja boa sorte à Furacão e sai batendo a porta. Bernardo combina com os capangas sobre o sequestro de Peppe. Bibiana está com Peppe tomando um chá acompanhado por Serena. Campainha toca e Luiggi vai abrir quando é surpreendido por Bernardo, Paulo, Caíque e Vinícius que invadem o apartamento, armados e mascarados.

SBT

As Aventuras de Poliana

Arlete avisa Lindomar que ele irá se apresentar no Sarau do Laço Pink. Pendleton justifica o fato de estar com os quadros de Luisa e Poliana acredita no pai. Branca percebe que está faltando dinheiro em sua caixinha, Nancy estranha. Poliana pergunta se Ester sabia do laboratório secreto. A polícia vai até a casa de Durval para investigar Raquel. Luisa reencontra Violeta, sua conhecida de longa data. Sérgio começa a trabalhar na “Zuber Entregas”. Luca posta o vídeo do término com Mirela. Para provar a Mirela que é o mesmo Vini de sempre, o menino muda o visual novamente. Gael escuta a conversa entre Kessya e Bento e descobre que Pendleton tem mesmo um laboratório secreto. Waldisney diz a mãe que está tentando ser uma pessoa honesta, mas ela não aceita.

(*) Os capítulos são fornecidos pelas emissoras de televisão. Sujeito a alterações.

