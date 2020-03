Resumo das Novelas

TERÇA-FEIRA, 17

Malhação

Meg tem um sangramento e desmaia. Rugieri chantageia Rui para lhe contar o que sabe sobre Rita. Lígia inicia a cesariana de Meg. Leila revela a Filipe que está trabalhando como babá de Nina para Rui. Todos comemoram o sucesso da cirurgia de Meg e o nascimento do bebê. Rui entrega uma mala de dinheiro para Rugieri e exige saber o que aconteceu com Rita.

Éramos Seis

Adelaide afirma que esconderá Alfredo em sua casa até que consiga um navio no qual o rapaz possa embarcar. Isabel se despede de Alfredo. Emília aceita acolher Alfredo e despista Gusmões. Felício pensa em deixar São Paulo, e Isabel hesita. Clotilde enfrenta Nena e Almeida se orgulha. Marcelo convida Durvalina para morar com ele. Inês aceita a proposta de Lúcio para ficar com ela e os dois se beijam. Lola reclama da casa vazia com Genu. A febre de Shirley não cede. Tavinho alerta Zeca e Olga sobre um homem que observa a casa da família. Alfredo se declara para Adelaide, e agradece Emília e Justina. Julinho surpreende Lola. Alfredo deixa o país.

Salve-Se Quem Puder

Helena pede desculpas a Luna/Fiona por ter ido a sua casa. Ermelinda impõe regras para o relacionamento de Zezinho e Alexia dentro de casa. Helena liga para alguém e marca um encontro. Hugo desconfia de que Helena esteja escondendo algo. Bia deixa claro a Isaac que não quer competir. Ivo lembra a Alexia que Zezinho e Ermelinda não podem saber de sua verdadeira identidade. Luna se surpreende com o novo visual de Alexia/Josimara. Alexia garante a Luna que continuará na Labrador para descobrir quem é o chefe da quadrilha de Dominique e Renzo. Luna conta a Zezinho que Alexia quer investigar Renzo e Dominique por conta própria. Micaela defende Bruno quando Vicky afirma que o interesse do rapaz é conquistar a patroa. Luna e Alexia pedem para Kyra decidir se Alexia continua a trabalhar na Labrador.

Amor de Mãe

Thelma passa mal com sua descoberta sobre Danilo e pede ajuda a Jane. Álvaro e Lucas descobrem o paradeiro de Benjamim. Thelma conta a história de Danilo para Jane e afirma que Lurdes não pode saber que o menino é Domênico. Raul se preocupa com as ameaças de morte sofridas por Davi. Camila ajuda Felipe a se entrosar com os alunos. Danilo conhece Ludmila. Miranda e Vitória fazem as pazes. Thelma desmaia, e Danilo a leva para o hospital. Magno afirma que seu relacionamento com Betina acabou. Érica flagra Sandro beijando Betina. Jane informa a Danilo que Thelma teve uma crise de ansiedade. Thelma tenta convencer Lurdes a desistir de procurar Domênico. Thelma garante a Jane que irá separar Danilo de Camila.

RECORD

Escrava Isaura

Isaura diz que ama Álvaro e Leôncio se irrita. Malvina diz a Geraldo que não vai largar seu marido. Cel. Sebastião se lamenta com Margarida. Leôncio leva Isaura algemada para a casa de Estela. Isaura diz que ama Álvaro e Leôncio se irrita. Miguel é levado para a prisão. Isaura é trancada em um quarto. Rosa quer um dote para ela. Tomásia, André e Álvaro fazem um pacto contra Leôncio. Tomásia quer contratar advogados para libertar Miguel. Leôncio coloca mais ferros em Isaura para seguir viagem.

Caminhos do Coração

Homem-Gelo decide se vingar de Júlia. O Homem-Gelo avisa que irá se vingar de Júlia e lança um raio de gelo na direção dela. Júlia desvia, mas o raio congela o cachorrinho Cérbero e ela se desespera. Rodrigo e Amália vêem Meta-Lucas e descobrem a farsa de Metamorfo. Gór sente o cheiro de algo e diz para Meduso que eles têm companhia. Ela encontra Amália e Rodrigo escondidos e os dois ficam apavorados. Paola, transformada em cobra, rasteja pela sala da mansão. Irma e Aristóteles não percebem. Os dois discutem e sobem as escadas, enquanto a cobra fica solta. Amália e Rodrigo tentam disfarçar e ir embora, mas Gór não deixa e diz para Meduso que eles precisam dar um corretivo neles. Mauro e Simone saem para uma degustação no restaurante de Célia. Carvalho e Helga também vão juntos e rola um clima entre eles. Taveira, Dino, Fernando e Juanita avançam na direção de Marcelo. Júlia atira a pistola de dardo tranqüilizante contra o Homem-Gelo, mas nada acontece. Homem-Gelo a ameaça, enquanto Júlia tenta encontrar algo para se defender.

Ele lança raio de gelo contra Júlia, que desvia e vê uma mangueira de incêndio. A médica se aproxima da mangueira, discretamente e abre a torneira. Homem-Gelo se prepara para lançar mais um raio de gelo, quando Júlia direciona a mangueira contra ele e a liga. Homem-Gelo se apavora e sai correndo, mas avisa que voltará para se vingar. Ágata chora por não ter notícias de Aquiles e Teófilo abraça a filha. A Liga do Bem consegue chegar à casa de Guiga. Maria diz que precisa da ajuda de Clara e Janete se desespera. Eugênio pergunta o que está acontecendo e Janete mostra os dentes e seus olhos vermelhos. Clara, Eugênio e Érica reagem com medo e Lucas mostra seus dentes de Leão. Lúcia e Danilo conversam na sala, enquanto a cobra rasteja. Lúcia sente-se mal e seu bebê começa a chutar sua barriga. Danilo se apavora e eles ficam com medo do bebê ser um mutante. Taveira, Dino, Fernando e Juanita atacam Marcelo, que golpeia um por um. Taveira e Dino caem no chão, mas Fernando e Juanita se recuperam rápido e abraçam Marcelo com força. Marcelo tenta se soltar e dá um golpe em Fernando, que sente dor e o solta. Juanita aperta Marcelo e se transforma em cobra.

Ela se enrosca no pescoço dele, enquanto Taveira, Dino e Fernando se aproximam. Clara diz que irá precisar da ajuda de todos. Maria segura Janete, enquanto Noé e Aquiles seguram Lucas. Janete tenta avançar contra Maria, que consegue prendê-la, e Lucas tentar morder Noé, que tira o braço. Clara coloca as mãos em Janete e a cura e depois cura Lucas. Guiga desmaia. Gór e Rodrigo hipnotizam Meduso ao mesmo tempo e ele fica paralisado. Amália aproveita para fugir. Gór e Rodrigo se encaram e acabam se beijando. Meta-Lucas chega em casa e engana Cassandra. Meta-Lucas se transforma em Metamorfo e Cassandra se apavora. Marcelo ameaça matar Juanita-cobra, caso eles não o deixem ir embora. Golias aparece por trás de Marcelo, sem ser visto por ele e o agarra. O gigante se prepara para mordê-lo, mas Marcelo joga a cobra em cima de Golias, que se assusta e o solta. Marcelo tenta fugir, mas Taveira, Dino e Fernando bloqueiam sua saída. Golias e Juanita cercam Marcelo do outro lado e todos avançam contra ele.

O Rico e Lázaro

Rabe-Sáris provoca Absalom, que o agride com um soco. Oziel não consegue contar para Elga o que queria. Ela autoriza Talita e Samira a investigarem o rapaz. Em conversa com Lia, Namnu conta que Nebuzaradã pretende matar o filho de Nitócris. Zac pede para Ayana entrar na cela de Asher e fingir ser uma amante para enganar Joana. Lia conta para Daniel sobre o plano do rei. Neusta conhece Malca no palácio. Benjamin se emociona ao ver Joana e foge. Joana encontra Lior e fala que Asher foi salvo milagrosamente. Asher conversa com Deus. Joana prepara pães de mel para o amado. Nebuzaradã fica furioso ao ver que os ratos sumiram da cela. Asher demonstra sua fé em Deus. Daniel ajuda Zac nas tarefas de governador.

Amor Sem Igual

Seu Ernani fala com Peppe e diz para ele ir no dia seguinte na agência para assinar o contrato. Na escolinha de futebol, todos comemoram com Peppe e ele se emociona. Pedro tenta terminar o relacionamento com Fernanda no Mercado. Ela diz para ele não desistir e para os dois conversarem. No meio da discussão, Pedro volta a falar do beijo no Beto. Fernanda insiste e se declara a Pedro. Os dois se olham. Ele também diz que a ama e se beijam. No Mademoiselle, Olympia diz à Carmen que não pode fazer o roubo sozinha e pede que a Cindy a acompanhe. Olympia se assusta por achar que Cindy seja muito inocente. Peppe comemora no Mercado ao lado de seus pais e amigos. Maria Antônia vai até o apartamento de Poderosa para irem juntas ao ginecologista. Ela se impressiona com o local em que Poderosa mora por ser muito pequeno. Poderosa insiste para Maria Antônia contar para toda a família o que Leandro fez com ela. Maria Antônia diz que se seu pai e seus irmãos souberem uma tragédia pode acontecer. Fernanda lê o contrato de Peppe e pede que Leandro faça algumas mudanças com relação a comissão de Tobias. Na agência, Tobias fala para Leandro que seu pai quer roubar o rim do Peppe e Leandro se espanta. Cindy chega no Mademoiselle e Olympia a aborda. Olympia diz que está organizando um roubo em um hotel de luxo e pergunta se Cindy quer fazer parte. Cindy se assusta.

SBT

As Aventuras de Poliana

Gleyce mantém a fé em mosquito. João conforta bento. Walt Disney arruma roupas novas e uma peruca para a mãe se disfarcar. Durval teme que Raquel possa ser acusada devido a circulação do vírus dark lady. Nancy chega na padaria e encontra Walt Disney com sua mãe. Luisa conta para Marcelo que Pendleton foi o responsável pela venda de seus quadros e programou sara para ficar em modo invisível. Pendleton invade a casa de durval em busca de Poliana. Marcelo leva Poliana e Luisa para a casa de sua mãe. Mirela pressiona Luca para que poste o vídeo sobre o término do namoro dos dois. Poliana liga para João e conta o que aconteceu. Pendleton vai até a casa de Glória e encontra Luisa e Poliana. João tenta sair escondido para a casa de Glória, mas é pego por ruth. Nancy convida Waltdisney e sua “suposta tia” para entrarem em sua casa.

(*) Os capítulos são fornecidos pelas emissoras de televisão. Sujeito a alterações.

