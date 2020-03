Resumo das Novelas

QUINTA-FEIRA, 12

Malhação

Rui comemora e Filipe tenta acalmar Lígia. Rui agradece Leila pelas provas contra Lara. Andressa conta a Nanda que Marquinhos inventou que namorava com ela. Nanda confronta Marquinhos. Madureira apoia Lígia. Cléber e Anjinha não conseguem ficar juntos. Max desabafa sobre Regina, e Serginho afirma que o ajudará a reconquistar a mulher. Neide e Celso conversam sobre a campanha de abstinência sexual promovida por Diana. Beto conforta Filipe, que sofre por Rita. Rugieri confidencia a Marco que acredita que foi Joaquim quem sequestrou Rita. Lígia confronta Joaquim.

Éramos Seis

Inês recusa a proposta de Lúcio. Shirley adoece e Afonso cuida da mulher. Osório e Gusmões tramam contra Alfredo. Afonso avisa a Inês sobre o estado de Shirley. Zeca e Olga partem para São Paulo. Justina pede que Selma ajude Emília. Isabel sugere a Clotilde que Felício a ajude a se casar com Almeida no Uruguai.Inês sente mágoa ao ver Alfredo com Adelaide. Lili aconselha Lúcio. Lola decide ir até o hospital em que está Afonso e Genu afirma que acompanhará a amiga. Karine descobre que Assad voltou a apostar no cassino, com a ajuda de Julinho. Lola se mobiliza com o estado de Shirley.

Salve-Se Quem Puder

Vicky fica assustada ao ver Luna/Fiona sendo destratada por Úrsula. Téo fica indignado ao saber que Helena investigou Luna/Fiona. Micaela se encanta por Bruno. Vicky alerta Micaela para o mau desempenho de Bruno no restaurante. Dominique planeja tirar todos os clientes da Labrador. Helena repreende Úrsula e percebe que ela voltou a tomar os calmantes. Renzo leva Lúcia para conhecer a Labrador. Téo impede que Luna/Fiona seja demitida do restaurante. Mário incentiva Juan a namorar Gabi. Kyra/Cleyde fica sem graça com o olhar de Alan. Mário conta a Juan que o dono do hotel quer contratá-lo como chef de um restaurante em São Paulo.

Amor de Mãe

Lurdes pensa em sua busca por Domênico. Jane aconselha Thelma a dar uma chance para Durval. Camila afirma a Jane que não desistirá de amamentar Caio. Durval marca um jantar com Thelma, e Danilo e Jane comemoram. Betina e Sandro se aproximam. Lurdes teme sua cirurgia, e Camila apoia a mãe. Carol dá dicas para Durval conquistar Thelma. Sandro chega ao hospital para visitar Lurdes. Vitória e Raul brigam com Miranda e Matias por causa das crianças. Raul pede para adotar Tiago. Sandro estuda com Betina. Durval e Thelma se beijam. Verena segue Álvaro e confronta Estela.

RECORD

Escrava Isaura

André quer matar Leôncio. André quer matar Leôncio. Geraldo diz a sua mãe que ama Malvina. Cel. Sebastião ensina Rosa a dançar. Leôncio vai atrás de Isaura na direção certa. Geraldo quer se casar com Malvina. Francisco convida as meninas do bordel para uma festa. Leôncio captura Isaura e Miguel é preso.

Caminhos do Coração

Júlia comemora sucesso de sua experiência. Cassandra mostra os extratos bancários da Progênese para os participantes da reunião e todos ficam perplexos ao descobrir que Gór, Metamorfo e Meduso estão roubando a empresa. Gór tenta hipnotizá-los, mas todos desviam o olhar. Gór manda Meduso fazer algo e o mutante ameaça matar alguém. Todos ficam paralisados com medo. Júlia comemora o sucesso de sua experiência com o soro da juventude. Vavá se desespera por Pachola estar congelado e chora abraçado ao pai. Sua lágrima cai no rosto de Pachola e descongela o local. A Mulher-Aranha se aproxima de Cris e Iara e a sereia canta para tentar espantá-la. Cris cria um escudo de energia para manter a Mulher-Aranha longe. Maria dá socos e pontapés em Taveira, que foge. Maria ajuda Aquiles, mas ele cai no chão desacordado. Fernando tenta golpear Maria, que luta com ele. Ela golpeia Fernando. Teófilo ameaça agredir Eugênio, mas Ágata tenta acalmar o pai. Eugênio foge e Teófilo grita para ele nunca mais voltar.

Teófilo avisa que Ágata ficará de castigo. Mauro checa seus e-mails e Simone fica desconfiada. Tati ouve o rugido de Velociraptor e corre pela mata. Ela se esconde e o dinossauro procura por ela. Tati provoca uma grande ventania e Velociraptor vai embora. Amália avisa que jamais trairia a confiança da família Mayer e diz que não admite que Rodrigo desconfie dela. Rodrigo e Amália entram na sala de reunião e vêem a confusão. Meduso diz que irá acabar com todo mundo e Rodrigo pede para Gór mandá-lo parar. Rodrigo avisa que garante o silêncio dos sócios da Progênese e todos concordam em ficar calado sobre a farsa da vacina. Ângela voa e fica indecisa se vai até a ilha ou não. Eric domina Beto e começa a sufocá-lo. Beto pega uma arma no chão e dá um tiro em Eric, que se apavora e o solta. Eric sai correndo e Beto corre para ajudar Cléo, que desmaia. Juanita é rápida e dá uma picada no braço de Beto. Juanita chama Fernando e os dois fogem. Maria olha para Beto e ele desmaia. Guiga vê sua arma no chão e tenta pegá-la, mas é atacado por Leão. Hélio encontra Tati e a menina percebe que ele está estranho. Hélio conta que foi mordido por Leão e manda Tati fugir.

Demétrio e Ísis jogam a água de côco em Pachola, que cai duro após o gelo derreter. Vavá se desespera e cai em cima do corpo de Pachola, pensando que ele morreu. Golias agarra Noé e se prepara para mordê-lo. Noé avisa que quase todos da Liga Bandida fugiram. Golias fica receoso e foge. Guiga aponta a arma para Leão, que fica nervoso e vai para cima dele. Guiga atira em Leão, que foge. Vlado começa a morder Janete e Lucas tenta se soltar de Fúria, mas ela lhe dá uma patada e ele desmaia. Fúria morde Lucas. Janete empurra Vlado e fica com olhos roxos. Vlado cai e vê que está em minoria. Vlado chama Fúria e eles saem correndo. Janete olha para Lucas, mas cai desmaiada. Hélio começa a se transformar em homem-leão e Tati implora para Hélio ajudá-la a encontrar Marcelo. Hélio conta que Marcelo morreu. Tati grita, desesperada, e faz a floresta toda tremer. Homem-Gelo dispara rajadas de gelo na direção de Marcelo, que consegue escapar. Os dois sentem o chão tremer e vêem plantas e árvores balançarem. Homem-Gelo se assusta e foge. Marcelo tenta se proteger e o tremor fica mais intenso.

O Rico e Lázaro

Zac decide acompanhar Joana até o calabouço. Sammu-Ramat humilha Nitócris. Oziel aconselha Benjamin a levar Arioque até a Casa da Lua. Fassur provoca Ravina. Elga fica animada com a nova posição de Zac no reino. Nebuzaradã ordena a morte de qualquer revoltoso. Indignados com o aumento dos impostos, alguns comerciantes reclamam com Tamir e Shamir por eles serem irmãos do novo governador. Nitócris diz que se vingará de Sammu. Asher sente ciúmes ao ver Zac trazendo Joana até a prisão. Em conversa com Malca, Namnu deixa escapar que Nebuzaradã pretende matar Belsazar. Asher troca palavras de amor com Joana. Daniel diz que Nebuzaradã exterminará os descendentes de Nabucodonosor. Neusta tenta se esconder ao ver Aspenaz entrando na Casa da Lua. Darice alerta Sammu sobre Aspenaz. Na Casa da Lua, Neusta é reconhecida pelo eunuco.

Shag-Shag descobre que Arioque foi encontrado. Ilana pede para Dana ter calma. Absalom revela suas intenções para Ravina. Labash-Marduk brinca, amigavelmente, com as outras crianças no palácio. Shag-Shag cuida de Arioque. Nebuzaradã tenta se explicar para Labash-Marduk. Aspenaz pede para falar com o novo rei sobre Neusta. Oziel oferece ajuda a Benjamin. Arioque recebe os cuidados e carinho de Shag-Shag. Daniel e Abednego demonstram fé em Deus. Zac e Malca são tratados como nobres no palácio. Rabe-Sáris diz para Namnu não se meter nos assuntos do rei. Convidado por Ravina, Absalom aparece para jantar com a família de Dana. Oziel se mostra magoado com Fassur. Zelfa se distrai durante o jantar. Dana diz que Absalom se comportou bem. Asher ora a Deus. Joana e Lior olham as estrelas e conversam sobre o Senhor. Daniel diz que Deus ajudará Asher. Nebuzaradã vai até o calabouço e provoca Asher. O novo rei joga um cesto cheio de ratos dentro da cela do hebreu.

Amor Sem Igual

Bernardo liberta Ramiro e tira um lenço para que limpe o rosto. Ramiro pergunta quanto pagou pelo resgate. Bernardo diz que pagou duzentos mil reais. Ramiro o elogia e Bernardo faz maior cara de pau. Maria Antônia conta à Poderosa o que Leandro fez com ela. Poderosa consternada com seu relato, fica com pena de Maria Antonia que só chora. Poderosa emocionada, se lembra de quando também foi estuprada e abraça Maria Antônia. No campo, Seu Ernani pede que Santiago saia de campo, mas ele se recusa. Leandro chega ao estádio e comenta com Seu Ernani que Ramiro foi salvo e que podem mandar os jogadores darem o sangue pela Brás.

SBT

As Aventuras de Poliana

Gleyce não acredira que Mosquito tenha voltado para o mundo do crime. Guilherme se declara para Raquel e os dois se beijam. Fernanda convida Pendleton para jantar em sua casa. Glória flagra Violeta experimentando suas jóias. Eric se afasta de Poliana, e a menina fica chateada. Helô informa aos alunos que a apresentação da companhia de dança não irá mais acontecer, mas sugere que os alunos se apresentem no sarau. Branca vê uma notícia sobre a fuga de uma ladra do presídio e desconfia que possa ser a mãe de Waldisney. Durval e Gleyce vão atrás de Mosquito na comunidade e pedem para ele voltar Jeff avisa Raquel e Mirela que descobriu um vírus de celular em circulação com o nome ‘Dark Lady’. Waldisney avisa Pendleton que Roger irá lançar um robô semelhante a Sara no mercado. Falcão diz a Durval que só irá liberar Mosquito caso Durval e Gleyce paguem. Roger cai no golpe e tem o celular invadido pelo vírus ‘Dark Lady’.

(*) Os capítulos são fornecidos pelas emissoras de televisão. Sujeito a alterações.

