Resumo das Novelas

SÁBADO, 29

Malhação

A novela não é exibida aos sábados.

Éramos Seis

Zulmira exige que Felício se afaste de Isabel. Alfredo pede demissão a Almeida. Lola aconselha Alfredo sobre o amor. Higino ajuda Adelaide a conseguir fotos de Hamilton, e Justina tem crises. Almeida desconfia do comportamento de Natália. Zeca conversa com Clotilde sobre Chiquinho. Karine afirma a Natália seu desgosto pela família de Lola. Clotilde e Olga se emocionam ao ouvir Tavinho falar de Chiquinho. Shirley provoca Lola, que rebate a rival. Lúcio se incomoda quando Inês fala de Alfredo. Adelaide desabafa com Alfredo sobre Justina. Lili afirma a Isabel que jamais perdoará Julinho. Lili beija Marcelo para provocar Julinho. Selma inicia uma sessão de hipnose com Justina.

Salve-Se Quem Puder

Kyra/Cleyde tranquiliza os filhos de Alan. Petra insiste em convencer Graziela a internar Ignácio. Alan impede que Ignácio seja assaltado. Luna/Fiona evita pensar em Téo. Bel e Alexia/Josimara tentam seduzir Zezinho. Tammy descobre que Bia e Tarantino ficaram juntos, mas insiste com o ginasta. Kyra/Cleyde descobre que Ignácio não está tomando o remédio para a memória. Alan diz a Kyra/Cleyde que está muito feliz por ela ter entrado na vida de sua família. Alexia/Josimara e Bel se agridem.

Amor de Mãe

Vitória estranha o comportamento de Raul. Danilo confirma com Durval que foi adotado por Thelma. Sandro e Érica tentam evitar de pensar um no outro. Danilo sofre por não poder conversar com Thelma, e Camila o apoia. Vitória desconfia da origem do dinheiro emprestado por Davi. Sabrina arma para que seja fotografada ao lado de Ryan. Magno conta para Betina que Leila ameaçou afastá-lo de Brenda. Betina confronta Leila. Lurdes se irrita ao descobrir sobre o namoro de Ryan pela internet. Thelma desconfia do comportamento de Danilo. Vitória descobre que Raul e Davi mentiram para ela. Raul pede Vitória em casamento. Leila inventa para Brenda que foi agredida por Betina. Raul ajuda Betina a mudar sua vida, e a apresenta para Lídia. Brenda ofende Betina. Camila revela a Lurdes que Danilo foi adotado.

RECORD

Escrava Isaura

A novela não é exibida aos sábados.

Caminhos do Coração

A novela não é exibida aos sábados.

O Rico e Lázaro

A novela não é exibida aos sábados.

Amor Sem Igual

A novela não é exibida aos sábados.

SBT

As Aventuras de Poliana

A novela não é exibida aos sábados.

