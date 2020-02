Resumo das Novelas

SEGUNDA-FEIRA, 17

Malhação

Filipe não se conforma com o plano de Rita contra Rui. Andressa descobre sobre o falso namoro de Henrique e Fafi. Lígia reclama com Rita de ter que deixar Nina passear com Rui. Leila se insinua para Filipe. O carro de Rui para no meio da estrada, e ele deixa Rita e Nina sozinhas para buscar gasolina. Filipe se surpreende ao saber que Joaquim conversou com Lara sobre o processo de Nina. Max decide se separar de Regina. Rui se preocupa ao voltar para o carro e não encontrar Rita e Nina. Rui descobre o plano de Rita contra ele.

Éramos Seis

Os soldados são treinados para a guerra. Lúcio é promovido a segundo tenente. Inês se alista para trabalhar como enfermeira na revolução e Shirley não gosta. Genu comenta com Lola que Afonso sente sua falta no armazém. Emília reprova a iniciativa de Adelaide. Felício revela a Isabel que Zulmira não aceitou a separação. Shirley afirma a Durvalina que reconquistará Afonso e sua família. Julinho decide escrever uma carta para Lili sobre o noivado dos dois. Gusmões alerta Almeida sobre o perigo que ronda Itapetininga. Maria sofre ao ver Clotilde com Francisco. A guerra é iniciada.

Salve-Se Quem Puder

Kyra/Cleyde fica tensa com a desconfiança de Petra sobre ela. Mário comenta com Juan que não compreende o motivo de Helena ter abandonado Luna. Kyra/Cleyde conta a Ignácio que conversou com Alexia sobre o anel da sorte que ele deu à neta. Ignácio pede a Alan que contrate Kyra/Cleyde, para a surpresa de Petra. Téo descobre os riscos que corre se fizer cirurgia e fica furioso com sua família por ter omitido a verdade. Ao atravessar a rua com Zezinho, Alexia vê Renzo em São Paulo. Luna/Fiona acode Téo, ao vê-lo cair da escada do Empório.

Amor de Mãe

Álvaro pede Isaura em casamento. Álvaro tira Isaura para dançar. Branca fica com ciúmes. Martinho e Raimundo chegam ao baile. Isaura e Miguel se assustam com a presença do chefe de polícia. Álvaro dança outra vez com Isaura. Miguel também convida Perpétua para dançar. Geraldo provoca Branca. Todos no quilombo saem para caçar lobisomem. Francisco diz a Leôncio que Isaura já foi localizada. Isaura conversa apavorada com Miguel e o chefe de polícia observa. Gabriel volta a sentir sua perna. Isaura toca e canta no baile. Branca fica com ciúmes de Isaura. Belchior desconfia que Leôncio matou Diogo. Miguel diz a Perpetua que vai viajar. Martinho e Raimundo mostram o anúncio sobre Isaura para Geraldo que fica surpreso. Malvina descobre as dívidas de Leôncio. Álvaro pede Isaura em casamento. Isaura vê Martinho e Raimundo no salão.

RECORD

Escrava Isaura

Álvaro pede Isaura em casamento. Álvaro tira Isaura para dançar. Branca fica com ciúmes. Martinho e Raimundo chegam ao baile. Isaura e Miguel se assustam com a presença do chefe de polícia. Álvaro dança outra vez com Isaura. Miguel também convida Perpétua para dançar. Geraldo provoca Branca. Todos no quilombo saem para caçar lobisomem. Francisco diz a Leôncio que Isaura já foi localizada. Isaura conversa apavorada com Miguel e o chefe de polícia observa. Gabriel volta a sentir sua perna. Isaura toca e canta no baile. Branca fica com ciúmes de Isaura. Belchior desconfia que Leôncio matou Diogo. Miguel diz a Perpetua que vai viajar. Martinho e Raimundo mostram o anúncio sobre Isaura para Geraldo que fica surpreso. Malvina descobre as dívidas de Leôncio. Álvaro pede Isaura em casamento. Isaura vê Martinho e Raimundo no salão.

Caminhos do Coração

Cris fica envolto em uma bola de energia e sente dor. Júlia entra no laboratório perseguida por Vlado e Fúria e se tranca dentro de uma cela. Os dois tentam abrir a porta, mas não conseguem e Júlia avisa que ela só abre com uma senha. Vlado e Fúria avisam que a médica irá apodrecer lá dentro. Júlia tenta fazer um acordo, mas eles ficam irredutíveis e ela se desespera. Eric, Fernando e Juanita ameaçam matar Maria, Beto e Noé, que ficam tensos e não tiram os olhos dos bandidos. Iara corre apavorada e Perpétua foge para outro lado. Cris sai correndo, gritando, se contorcendo de dor. Marcelo pede para Taveira e Dino falarem sobre sua vida e os dois inventam uma história. Marcelo se irrita e diz que não acredita neles.

Os três lutam. Marcelo corre pela mata, enquanto Taveira e Dino vão atrás dele. Cris chega na praia e cai de joelhos do chão. Ele olha para o céu e é atingido por um relâmpago. Cris fica envolto em uma bola de energia e sente dor. Teófilo dá uma bronca em Ágata e a pega pelo braço. Ele manda Eugênio nunca mais chegar perto de sua filha. Guiga aparece na praia, percebe a tristeza de Eugênio e tenta acalmar Teófilo, mas ele é seco e vai embora com Ágata. Eugênio fica arrasado e Guiga o consola. Júlia aciona um comando e uma fumaça começa a vazar pelo corredor. Vlado e Fúria ficam tontos e fogem. Hélio ouve o rugido de Velociraptor e se encolhe para se proteger. De repente fica um silêncio e Hélio fica aliviado.

O Rico e Lázaro

Nabucodonosor avisa que Belsazar será exilado. Shag-Shag se esconde de Hurzabum. Rabe-Sáris conversa com Absalom e diz que Dana foi violentada. Ilana estranha o comportamento da filha. Zadoque elogia a beleza de Zelfa. Gadise diz ter recuperado a felicidade. Saul fala sobre como sobreviveu nas ruas. Daniel elogia o caráter de Lior. Asher se declara para Joana. Larsa descobre que Zac é irmão de Tamir e Shamir. Furioso, Belsazar deixa o palácio. Fassur diz que Oziel não pode se casar. Elga tenta animar Malca. Nitócris reclama com Amitis sobre a atitude do pai. Belsazar pede para Madai mantê-lo informado. Arioque convida Shag-Shag para conversar.

O rei conversa com Daniel e diz estar precisando de descanso. Sammu cuida de seu filho, Labash-Marduk. Ebede dá as últimas instruções para a fuga de Joaquim. Arioque ampara Shag-Shag. Dana diz estar indisposta. Zelfa sugere que Malca adote um filho. Absalom pede para Nicolau deixa-lo sozinho. As gêmeas fingem que Tamir e Shamir estão sendo procurados. Nabonido tenta acalmar Nitócris. Lia faz juras de amor a Daniel. Nabucodonosor se declara para Amitis. Neusta prepara Edissa para a fuga. Dana se recusa a conversar com Joana. Rabe-Sáris segue para fazer a inspeção no calabouço. Lior procura Asher e avisa que opríncipe de Judá vai fugir.

Amor Sem Igual

Tobias nega conhecer Poderosa e deixa o local. Miguel percebe o desconforto do filho de Ramiro. Serena e Luiggi pensam que Bibiana está fazendo programa. Furacão perde a aliança dada por Duplex. Bibiana diz que o vestido que está fazendo é para Poderosa. Furacão pede a ajuda de sua amiga para achar a aliança, mas acaba provocando um vazamento de água. Tobias procura Leandro e Bernardo. Ele avisa que foi abordado por um homem com a foto da irmã bastarda. Luiggi e Serena pedem para Poderosa não influenciar Bibiana. Furacão se desespera com o sumiço da aliança. Em conversa com Duplex, Poderosa conta seu plano para o dia da reinauguração do clube noturno. Hugo questiona Juliano pela aproximação com Maria Antônia (@mariantoniacord).

SBT

As Aventuras de Poliana

Pendleton sugere que Luisa fique em sua casa enquanto se recupera do acidente. Violeta avisa Antônio, seu pai, que voltou de viagem para ficar. Débora continua a reivindicar pela casa. Raquel encontra Chuvisco, mas não consegue descobrir a verdadeira identidade de Dark Lady. Glória oferece que Violeta fique em sua casa. Brenda não aparece no encontro e Jeff suspeita de que ela seja a Dark Lady. Ruth pede a Bento que passe a considerar a ideia de João ir morar com eles. Receoso de que as ameaças continuem, Durval decide conversar com Ruth sobre a situação com a Dark Lady.

(*) Os capítulos são fornecidos pelas emissoras de televisão. Sujeito a alterações.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também