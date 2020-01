Resumo das Novelas

QUINTA-FEIRA, 30

Malhação

Rita afirma a Cláudio que não confia em Rui. Leila chantageia Rui com uma informação sobre Lara. Marquinhos tenta convencer Nanda a fazer um show em apoio a Diana. Meg estranha o comportamento de Leila. Rita garante a Filipe que prefere falar sozinha com Rui. Eliane orienta Nanda a testar uma nova forma de cantar. Nanda aceita a proposta de Marquinhos. Jaqueline tem uma ideia para recuperar a biblioteca da escola, e Diana se revolta. Daniel afirma a César que apresentará sua família ao sogro. Fafi discute com Andressa, e Henrique a repreende. Daniel liga para sua mãe, com o apoio de Milena. Cléber cuida de Rafa. Juarez é hostil com Daniel, mas Mariliz aceita conhecer Milena. Leila apresenta a Rui uma prova contra Lara.

Éramos Seis

Carlos desabafa com Lola sobre sua briga com Inês. Olga e Zeca visitam Lola e Clotilde. Emília sente ciúmes da relação entre Justina e Candoca. Isabel pede que Felício adie sua conversa com Lola. Alfredo descobre sobre o relacionamento de Isabel e Felício. Shirley comenta com Durvalina sobre a proximidade entre Afonso e Lola. Carlos pede a Felício que se afaste de Isabel. Julinho descobre que Assad tem dívidas de jogo. Durvalina pressiona Clotilde a revelar sobre sua gravidez para Almeida. Alfredo e Lúcio se preparam para um importante comício político. Carlos e Inês fazem as pazes. Clotilde procura por Almeida, e Natália a questiona.

Salve-Se Quem Puder

Alexia e Renzo se beijam. Luna liga para Juan e conta sobre o perigo que passou, mas pede ao namorado que não conte nada para Mário. Renzo e os capangas de Dominique sequestram Alexia, Kyra e Luna. Agnes fica aflita com a falta de notícia de Kyra. Dionice aconselha Bia a contar para Agnes que voltou a treinar como ginasta. Isaac incentiva Bia a participar das competições. Alexia presume que ela e as amigas serão mortas por Renzo.

Renzo provoca um acidente com o carro, e Alexia, Kyra e Luna conseguem fugir. Helena conversa com Hugo sobre os enteados. Téo desperta no meio do furacão. Alexia e Kyra conseguem se abrigar em um prédio, mas Luna é levada pela correnteza. Petra tenta seduzir Alan, mas é hostilizada pelos filhos do primo. Téo salva Luna da correnteza e se desespera ao vê-la desacordada.

Amor de Mãe

Danilo socorre Camila e a leva para o hospital de Jane. Thelma tem um pressentimento e tenta falar com Danilo. Vitória se empenha em vender seu apartamento. Davi propõe morar com Vitória. Thelma desiste de viajar após ficar sabendo do ocorrido com Camila. Sandro conversa com Vinícius. Amanda e Vinícius se preparam para atacar a PWA. Nicete aconselha Betina sobre Magno. Durante uma gravação, Mel beija Ryan, e Marina se irrita. Betina socorre o filho de Guará. Vinícius pede perdão a Raul, mas afirma que não voltará para casa. Thelma desiste de vender o restaurante para Álvaro. Belizário atinge Vinícius durante a invasão dos ativistas à PWA.

RECORD

Escrava Isaura

Leôncio manda Martinho viajar atrás de Isaura. Pedrinho acorda Miguel pela noite para avisar que Isaura conversa com Álvaro e que ela deseja contar a verdade para o rapaz. Miguel vai até Isaura e diz que está muito tarde para os dois conversarem. Álvaro vai embora. Leôncio manda Martinho viajar atrás de Isaura. Dr. Paulo diz que a situação de Rosa é complicada. Henrique mostra a Malvina o dinheiro que conseguiu com a venda do diamante. Miguel briga com Isaura e ela diz que está apaixonada por Álvaro. Perpétua quer conhecer Isaura e seu pai. Diogo quer se casar com Helena.

Caminhos do Coração

Ísis e Demétrio se juntam à Liga do Bem. Lucas diz que tem três coisas para falar com Cassandra. Primeiro, ele diz que quer sua parte na herança do pai. Depois, ele fala que Cassandra não tinha o direito de passar os bens de Mauro para o nome dela. E por último, Lucas manda a mãe dizer tudo o que sabe sobre o mandante dos crimes. Cassandra fica furiosa e manda Lucas ir embora, mas ele avisa que só irá sair quando ela contar tudo. Lúcia fala com Zé Doido no telefone, enquanto Danilo, Ari, Irma, Regina e Batista observam, curiosos. Danilo conta que Zé Doido é o noivo que deixou Lúcia no altar. Lúcia tenta disfarçar o clima de mal estar, já que Zé Doido ficou sabendo que ela casou com um gay. Amália pede para Rodrigo descobrir qual será o tipo de mutação do filho deles. Rodrigo diz que falará com Gór para ver se ela descobre algo com Júlia. Demétrio conta que existe um ancoradouro secreto na ilha, por onde chegam os barcos de Júlia, mas avisa que não sabe onde ele fica. Todos ficam desanimados, mas Demétrio diz que tem uma pista.

Lúpi se assusta e sente alguém se aproximar. Lúpi se transforma em Lobo, enquanto Ísis e Demétrio se escondem e Perpétua fica com uma bola de energia na mão. Gór pergunta por que Meduso matou Silvana e ele diz que ela está apenas desmaiada. Metamorfo avisa que Silvana está respirando e Gór dá uma bronca no irmão. Ela avisa que haverá uma guerra contra os mutantes e manda Meduso se controlar. Maria, Beto, Hélio e Iara entram no depósito e deixam Perpétua, Lúpi, Demétrio e Ísis aliviados. Maria apresenta Beto a todos e os dois ficam tristes por causa de Marcelo. Júlia repreende Capeletti por ele ter deixado os mutantes fugirem. Marcelo resolve intervir e discute com Júlia. Ele volta a sentir fortes dores na cabeça e cai no chão, mas Júlia nem se importa. Noé vai à casa de Guiga e conta o que aconteceu com ele. Eugênio avisa que Meduso é um mutante do mal e Guiga diz que eles precisam tomar cuidado. Noé avisa que irá para ilha e Tati diz que irá junto com ele. Guiga e Érica falam para Tati esquecer essa idéia e ela fica furiosa. Tati faz algumas bonecas pegarem fogo e todos se preocupam. Paola passa muito mal e confessa que virou uma mulher-cobra. Paola vira uma cobra, sob o olhar horrorizado de Simone, Mauro e Célia.

O Rico e Lázaro

Madai procura Daniel e avisa que os sábios desejam lhe falar algo. Elga fala de seu desejo em casar com Fassur e seus familiares a criticam. Ela pede para não comentarem com Zac. Sammu-Ramat fala do ritual com Nebuzaradã. Mesaque e Sadraque dizem a Daniel que partirão da Babilônia com suas esposas. Sammu-Ramat agradece pela ajuda de Mesaque. Shamiran se prepara para ter o filho em um lugar mais seguro que o palácio. Amitis diz que Evil precisa ser forte durante a ausência do rei. Os anos vão passando e Nabucodonosor ganha pelos e se parece cada vez mais com um animal. Joana cuida de pessoas carentes.

Malca presenteia Elga. Joana não dá muita atenção para Zac. Hurzabum e Amitis observam Nabucodonosor comendo como um bicho. Shamir e Tamir brincam com os filhos. Elga gosta do clima entre Zac e Malca. Hurzabum toca para acalmar Nabuco. Grávida, Lia recebe o carinho de Daniel. Mais velho e acabado, Joaquim permanece na prisão. Nebuzaradã e Sammu-Ramat se emocionam ao pegarem o filho no colo. Um bebê é deixado na porta da casa de Ravina. Malca sofre ao ver o olhar de Zac para Joana. Sete anos se passam e Gadise chega com os dois filhos de Daniel e Lia. Evil gosta de ver Shamiran com seus três filhos. Amitis, Evil e Daniel vão até a floresta para buscarem Nabucodonosor.

Amor Sem Igual

Bernardo tenta negar as acusações de Miguel, mas o agrônomo se mostra decidido a descobrir o motivo do chefe da segurança da Bras Esportes (@brasesportes) ter espancado Poderosa. Norma vê Antônio Júnior pedindo moradia para Donatella e autoriza que ele fique na casa de idosos. Bento avisa a Geovani que Norma entrou no quarto com um rapaz. O avô de Donatella questiona Norma. Miguel diz desconfiar que tem alguém muito poderoso por trás de Bernardo. Furacão liga para Poderosa e avisa que Miguel procurou Bernardo. Maikitaison fala sobre Poderosa com Olympia. Oxente fica furioso ao saber que o filho fugiu de casa. Poderosa fica radiante ao receber uma ligação de Maikitaison marcando um teste para o dia seguinte. Geovani volta a se desculpar com Norma. Poderosa questiona Miguel sobre o encontro dele com Bernardo. Leandro diz que ele e o chefe da segurança precisam culpar alguém pelo espancamento de Poderosa. Ioná chega e diz que veio se desculpar com Bernardo. Pedro Antônio procura Miguel e pede ajuda para controlar Oxente. O rapaz diz que o pai foi procurar pelo filho caçula no clube noturno. Ioná implora para Leandro e Bernardo ajudarem a ela voltar para o clube de Olympia. Bernardo pede uma apresentação exclusiva para ele. Fernanda estranha ao ouvir Ramiro e Tobias falarem sobre Donatella. Olympia é surpreendida com a chegada de Oxente, furioso, em seu clube.

SBT

As Aventuras de Poliana

Ruth pede para João e Bento tocarem uma música juntos e fica emocionada. Fernanda pede para Afonso liberar Vinicius para voltar a trabalhar na padaria. Lindomar conta para Arlete que ela não poderá acompanha-lo na turnê. Filipa vê Yasmin e Raquel vestida como garçonetes e as humilha. Ester confronta OTTO, e surpreso com o comportamento da menina robô, ele revê seu sistema. Afonso libera Vini e o menino volta a trabalhar na padaria de Durval. Luisa chama Antônio para ajudá-la a tirar algumas dúvidas sobre o passado de sua irmã. Com a saída de Luisa, Ester se muda para o quarto de Poliana.

(*) Os capítulos são fornecidos pelas emissoras de televisão. Sujeito a alterações.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também