Resumo das Novelas

SEGUNDA-FEIRA, 27

Malhação

Lígia ajuda Rita a se entender com Nina. Rui intimida Leila, que entra em pânico. Filipe sugere que Rita aceite compartilhar a guarda de Nina com Lígia. Thiago deixa escapar para Rui sobre as visitas de Rita à casa de Lígia, e Carla repreende o filho. Fafi tem uma conversa com Henrique. Lígia se nega a compartilhar a guarda de Nina com Rita. Marquinhos se preocupa com a insatisfação dos alunos frente às propostas de sua chapa com Diana. Lígia e Madureira viajam juntos. Andressa beija Henrique. Rita se preocupa com as ameaças de Rui. Max evita falar sobre trabalho e Regina fica tensa. Marquinhos orienta Fake a espalhar notícias falsas sobre a chapa de Jaqueline. Rita confidencia a Carla seu temor em relação a Rui.

Éramos Seis

Clotilde se desespera com a notícia de sua gravidez. Durvalina aconselha Clotilde a contar a novidade para Lola. Assad se despede da loja e de Almeida. Natália reclama dos filhos de Almeida para Karine. Lola tem uma conversa séria com Isabel. Afonso se preocupa com a presença de Shirley, e Lola o consola. Olga e Zeca descobrem o paradeiro de Neves. Afonso conversa com Shirley. Julinho e Lili ficam noivos. Lola se despede de Julinho.

SALVE-SE QUEM PUDER

Luna trabalha no resort em Cancún. Gabi avisa a Luna sobre a previsão de tempestade. Juan pede ajuda a Gabi para reconquistar Luna. Rafael é impedido de viajar por causa da validade do passaporte, e Kyra embarca sozinha para o México. Alexia conta a Téo sobre a promessa de ficar longe dos homens porque conseguiu o papel na novela.

O juiz Vitório embarca no mesmo voo que Kyra e Alexia, e é observado por Donato. Alexia reconhece Kyra, lembrando que foi ela quem atrapalhou uma sessão de seu musical. Com a ajuda de Gabi, Juan surpreende Luna com uma cena romântica para reconquistar a moça. Kyra esbarra em Donato no momento em que ele ameaça Vitório. Kyra pega a arma de Donato e, sem querer, atinge a fuselagem do avião.

Amor de Mãe

Vitória e Sandro procuram por Tiago. Ryan garante a Lurdes que contratará um advogado para tirar Magno da cadeia. Tales confessa a Estela que está gostando de Lídia. Vinícius conta para Raul sobre o plano de Tales e Estela contra Lídia. Januário se oferece para ajudar Lurdes. Raul conversa com Lídia sobre Tales. Sandro e Vitória relatam o desaparecimento de Tiago para Miriam. Miriam confirma a Penha suas suspeitas sobre Belizário. Matias ofende Miranda, que decide terminar de vez seu casamento. Tales consegue despistar as desconfianças de Lídia. Érica e Raul se desentendem. Durval se muda para a casa de Natália, e Carol se irrita. Camila perdoa Thelma. Miguel e Davi libertam Guará. Oliveira sente ciúmes de Januário. Amanda retorna ao Brasil e pressiona Davi. Álvaro aciona Belizário para encontrar Tiago. Vitória e Sandro têm uma pista sobre Tiago.

RECORD

Escrava Isaura

Isaura chora por mentir para Álvaro. Álvaro diz a Isaura que ela tocou seu coração desde o primeiro instante que a viu. Leôncio acorda ao lado de Flor-de-Liz. Cel. Sebastião vai até a casa de dona Gioconda buscar Helena. Gabriel sai do coma. É dia de natal. Leôncio aperta o pescoço de Flor-de-Liz e diz que ela o pertence. Álvaro quase beija Isaura quando chega Pedrinho e Miguel. Gabriel diz ao coronel de preferia não ser seu filho para poder se casar com Helena.

Branca pede a Geraldo que descubra o endereço de Elvira (Isaura). Leôncio prende Flor-de-Liz no quarto. João conta a história de um negro que ficou rico para Bernardo. Álvaro conversa com Geraldo sobre Isaura. Isaura chora por mentir para Álvaro. Cel. Sebastião insiste em dizer que sua filha está na casa de dona Gioconda. Belchior ouve os berros de Flor-de-Liz, mas não pode ajudá-la. Henrique mostra um diamante à Malvina. Isaura decide contar toda a verdade a Álvaro.

Caminhos do Coração

Vlado e Fúria param de morder Golias e se beijam . Helga sai correndo e Eric atira em sua direção. Eric, Fernando e Juanita voltam rápido para o carro e saem em disparada depois que ouvem a sirene a polícia. Clara, Ângela, Eugênio, Guiga e Érica unem as mãos e fazem uma corrente para Tati, que começa a levitar. Tati desperta. Ernesto e Esmeralda se casam. Metamorfo consola Gór e diz que irá fazê-la esquecer Rodrigo. Quando eles vão se beijar, o celular de Metamorfo toca e ele se transforma em Meta-César. Ele recebe a notícia de que sua assinatura não conferiu com as originais de César e inventa uma desculpa.

Marcelo se rebela contra Júlia e joga o frasco com o DNA humano no chão. Ele se contorce de dor e desmaia. Júlia não faz nada. Maria ajuda a lavar Hélio com folhas umedecidas e tira toda a gosma de sapo-bufo. Maria o carrega em direção a praia. Vlado e Fúria param de morder Golias e se beijam. Ísis e Demétrio falam que são do bem e Lobo se acalma. Cada um mostra seu poder e Perpétua comenta que os poderes não irão ajudá-los a sair da ilha. Ísis conta que Demétrio conhece um jeito de sair da ilha. Capeletti chega com Mendigo na cela de César, enquanto Cris se concentra. Cris faz Capeletti levitar e o manda abrir a porta de sua cela. Capeletti abre a porta da cela. Pachola, Vavá e Cris saem da cela correndo. Toni e Cléo correm pela trilha e se escondem de Velociraptor.

O Rico e Lázaro

Beroso questiona Daniel sobre o sumiço do rei. Os sábios falam do desaparecimento. Nitócris fica preocupada com a ausência de Nabucodonosor. Joana, Rebeca e Hurzabum saem a procura dos necessitados. Nebuzaradã ordena que os oficiais procurem pelo rei em toda a cidade. Sammu-Ramat começa a sangrar novamente e Darice se preocupa. Os oficiais do palácio iniciam a procura pelo rei. Nabonido apoia Evil-Merodaque. Joana, Hurzabum e Rebeca saem da cidade procurando os necessitados. Rabe-Sáris lidera um grupo de oficiais. Dalila e Raquel falam em viver longe da Babilônia com os maridos. Ebede recorda das profecias de Jeremias. Darice se desespera ao ver Sammu tossindo sangue. Os oficiais vasculham a casa de Elga a procura do rei. Zac encontra com Malca na rua e se oferece para ajudá-la.

Os oficiais vasculham a Casa da Lua e Zabaia teme que descubram sua produção secreta de cerveja. Arioque e Nebuzaradã saem da cidade a procura do rei. Amitis pede para ficar sozinha. Ravina e Zadoque se preocupam com a situação dos hebreus na cidade. Absalom acompanha a revista na casa de Dana. Joana e seus amigos seguem a procura dos necessitados. Darice chama Mesaque para ajudar Sammu. Amitis sofre com a ausência de Nabucodonosor. Evil diz que o mais seguro é Shamiran se afastar. Belsazar zomba do sumiço do rei e Amitis lhe acerta um tapa. Rabe-Sáris questiona a fabricação de bebidas de Zabaia. Ravina e Zadoque tentam proteger os documentos sagrados da sinagoga e são ameaçados. Dana pergunta se Absalom fez algum mal a Rafael. Darice implora para Mesaque salvar a sacerdotisa. Joana, Hurzabum e Rebeca se assustam ao verem o rei na floresta se comportando como um animal.

Amor Sem Igual

Ramiro diz para Olympia que dará um jeito em seu filho. Donatella se desculpa com Geovani por não ter dito nada sobre Tobias. Fernanda apresenta Dona Sonia como sua nova assessora e avisa que quer incluir os meninos de rua na escolinha. Tobias se revolta. Poderosa vai até o Mademoiselle Olympia Night Club. Ela se depara com o clube fechado, mas se apresenta a Maikitaison e troca contatos. Miguel faz as pazes com Oxente e chama Poderosa para comemorar. Geovani chama Norma para jantar. Donatella também é convidada. Tobias conversa com leandro e fala que dará um jeito de mudar o resultado dos exames dos jovens atletas, caso algum seja compatível com Ramiro. O dono da Bras Esportes (@brasesportes) conversa com Seu Ernani e fala que quer arrumar um laboratório de confiança. Miguel fica triste ao saber que Poderosa pediu emprego no clube noturno. Donatella chega no mercadão para comer com Geovani e Norma. José Antônio fica encantado por ela. Bernardo chama Cindy e Ioná para um programa. Tobias fica espantando ao ouvir Ramiro autorizando Fernanda a trazer os menores abandonados para treinarem na escolinha. Antônio Júnior aborda Donatella. Ela fica tensa. O rapaz fala sobre José Antônio para ela. Tobias critica o namoro da irmã com o filho de Oxente. Ioná e Cindy chegam até a casa de Leandro. Ioná se recusa a deitar com Bernardo. Miguel se abre com Poderosa e diz amá-la. Eles se beijam. Ramiro surpreende Tobias e diz já saber que o rapaz foi quem armou a batida policial no Mademoiselle Night Club.

SBT

As Aventuras de Poliana

Bento desconfia de que estejam escondendo algo dele. Lindomar pede demissão da Ruth Goulart. Marcelo confronta Débora e pergunta o motivo da ex estar espalhando boatos negativos sobre ele no colégio. Guilherme sugere uma ideia para descobrir se é Carla quem está enviando as mensagens anônimas para Raquel. Filipa e Paola convidam Ester para entrar no grupo das “3-Sis”. Luisa tem um sonho estranho com Otto e fica assustada. Gleyce encontra Mosquito e o leva para a casa de Arlete. Ruth conta para Helô que João é seu sobrinho. Luisa toma uma importante decisão e conta a notícia para Poliana e Pendleton.

