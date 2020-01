Resumo das Novelas

SÁBADO, 25

Malhação

A novela não é exibida aos sábados.

Éramos Seis

Osório se surpreende com a visita de Alfredo e Lola. Virgulino é punido por Hilton. Lola renegocia o valor da dívida de sua casa. Candoca questiona Emília. Justina gosta de ir ao consultório de Selma. Zeca volta a trabalhar na farmácia. Emília se lembra do passado e fica perturbada. Isabel reclama de ajudar Lola. Julinho aconselha Alfredo sobre o trabalho. Clotilde vê Almeida com a família e acaba passando mal na rua. Durvalina socorre Clotilde. Virgulino lamenta a falta de apoio de Genu. Shirley faz uma proposta para Inês. Inês revela a Afonso o pedido de Shirley. Clotilde descobre que está grávida de Almeida.

Bom Sucesso

A emissora não divulgou o capítulo.

Amor de Mãe

Vitória sofre por conta de seu trabalho, e Davi a conforta. Sandro afirma a Vinícius que Tales está se aproveitando de Lídia. Sob orientação de Álvaro, Vitória faz uma nova proposta pelo restaurante de Thelma. Thelma aceita viajar com Gabo para Portugal, e Danilo se alarma. Carol fica inconformada com o namoro de Natália e Durval. Penha revela a Vinícius que viu Tales com outra mulher na casa de Lídia. Magno teme por sua integridade na prisão. Miriam ajuda Magno. Lurdes se desespera ao saber que a vida de Magno está em risco. Vinícius descobre que Tales levou Estela para a casa de Lídia. Thelma decide vender o restaurante. Tiago se perde de Sandro durante uma confusão na praia.

RECORD

Escrava Isaura

A novela não é exibida aos sábados.

Caminhos do Coração

A novela não é exibida aos sábados.

O Rico e Lázaro

A novela não é exibida aos sábados.

Amor Sem Igual

A novela não é exibida aos sábados.

SBT

As Aventuras de Poliana

A novela não é exibida aos sábados.

