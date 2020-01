Resumo das Novelas

SEXTA-FEIRA, 24

Malhação

Rita comemora a notícia dada por Filipe. Tatoo descobre que foi testado por Rui. César repreende Vânia e Jaqueline por terem sido permissivas com Milena. Max compra um apartamento novo, e Regina se desespera. Milena se irrita com a atitude de César. Meg aconselha Guga a conversar com Max. Cida questiona Leila sobre a veracidade do assalto. Diana convida Nanda para cantar o hino do Estado, e a jovem se recusa. Meg tenta abordar Max sobre trabalho. Nanda decide ajudar a chapa de Jaqueline nas eleições para o grêmio. Rita e Lígia começam a se entender. Leila é sequestrada novamente. Filipe chega em casa com Nina, para a alegria de Rita.

Éramos Seis

Justina conta sobre sua ida ao circo para Emília, que fica admirada com a filha. Afonso é hostil com Shirley. Alfredo pede para Alaor empregar Tião. Lola sugere que Inês deve conversar com Shirley. Alfredo e Adelaide fazem as pazes. Emília impõe uma condição para deixar Adelaide levar Justina para falar com Selma. Olga sente ciúmes do assédio das mulheres a Zeca. Karine se interessa por Alfredo e incentiva sua contratação. Virgulino não acredita em retaliações de Hilton. Tião começa a trabalhar no cabaré. Lola se preocupa ao saber que Alfredo trabalhará na loja de Assad. Isabel decide falar com Lola quando Felício conseguir se divorciar. Shirley desiste de voltar para a Bahia. Lola exige que Alfredo devolva a Osório o dinheiro que roubou.

Bom Sucesso

A emissora não divulgou o capítulo.

Amor de Mãe

Luciano Huck ajuda Lurdes a despistar Januário. Thelma fecha seu restaurante. Januário vai à casa de Lurdes. Oliveira conta a Danilo sobre o fechamento do restaurante. Matias e Miranda não conseguem se entender. Vitória liberta Belizário e Veiga. Betina vê uma foto de Verena, e Nicete se preocupa com a filha. Lurdes confessa a Januário o ocorrido com Jandir, e Ryan ouve. Januário convida Lurdes para sair. Danilo procura Thelma. Vitória desabafa com Davi sobre seu trabalho. Natália confessa às irmãs que está namorando Durval. Ryan e Érica confortam Lurdes. Gabo surpreende Thelma e a convida para viajar. Betina confronta Verena. Miguel assume o caso de Magno. Januário revela a Lurdes que pode ter uma pista de Domênico.

RECORD

Escrava Isaura

Isaura chora por mentir para Álvaro. Álvaro diz a Isaura que ela tocou seu coração desde o primeiro instante que a viu. Leôncio acorda ao lado de Flor-de-Liz. Cel. Sebastião vai até a casa de dona Gioconda buscar Helena. Gabriel sai do coma. É dia de natal. Leôncio aperta o pescoço de Flor-de-Liz e diz que ela o pertence. Álvaro quase beija Isaura quando chega Pedrinho e Miguel. Gabriel diz ao coronel de preferia não ser seu filho para poder se casar com Helena.

Branca pede a Geraldo que descubra o endereço de Elvira (Isaura). Leôncio prende Flor-de-Liz no quarto. João conta a história de um negro que ficou rico para Bernardo. Álvaro conversa com Geraldo sobre Isaura. Isaura chora por mentir para Álvaro. Cel. Sebastião insiste em dizer que sua filha está na casa de dona Gioconda. Belchior ouve os berros de Flor-de-Liz, mas não pode ajudá-la. Henrique mostra um diamante à Malvina. Isaura decide contar toda a verdade a Álvaro.

Caminhos do Coração

Noé conta para Silvana que Meduso é um mutante do mal. Beto diz que não pode viver no mar e Iara avisa que viveria na terra para ficar com ele. Mendigo fica com olhos vermelhos e seus dentes crescem. Júlia manda Capeletti aplicar um sonífero nele. Mendigo desmaia. Marcelo acha um absurdo e volta a sentir forte dor na cabeça. Ernesto aguarda a chegada de Esmeralda à Igreja. Helga entra num táxi e é seguida por Eric, Fernando e Juanita. Helga vê Eric emparelhar o carro. Eric aponta arma para Helga. Lúpi ajuda Perpétua a se esconder. Demétrio e Ísis entram no depósito e se assustam ao ver lobo. Ísis fica invisível e Demétrio tenta acalmar lobo. Teófilo e Aquiles amarram Leão, mas ele faz força e consegue se soltar. Leão escuta a sirene da polícia e foge. O carro de Eric vai atrás do táxi com Helga e inicia-se uma perseguição. Eric atira contra o táxi. Clara, Guiga e Érica tentam acordar Tati, mas ela não se mexe. Noé conta para Silvana que Meduso é um mutante do mal. Silvana lembra de algumas cenas e resolve desamarrar Noé. Ele sai correndo. Eric atira no pneu do táxi, que fica descontrolado e pára. Eric vai em direção ao táxi.

O Rico e Lázaro

Nebuzaradã avisa que não permitirá a presença das pessoas carentes no reino. O Chefe da Guarda Real expulsa as pessoas da casa de Ravina. Joana tenta impedir, mas Zac pede para ela ter calma. Absalom convida Matias para ir até a Casa da Lua. Zabaia troca segredos com Larsa. Sammu-Ramat ordena que Darice se case com Zabaia. Nitócris chega e chama a sacerdotisa para uma conversa. Raquel diz estar à disposição de Shamiran. Aspenaz reclama do comportamento de Belsazar. Joana diz que falará sobre a atitude de Nebuzaradã com o governador Daniel. Sammu-Ramat diz precisar de um objeto de Shamiran para enfeitiça-la. Influenciado por Absalom, Matias bebe e joga na Casa da Lua. Joana encontra Daniel e diz que Nebuzaradã impediu o auxílio às pessoas necessitadas.

Gadise estranha a ausência do marido. Matias gosta de jogar e começa a apostar valores mais altos. Daniel pede uma audiência com o rei. Nebuzaradã troca farpas com o governador. Os sábios se encontram com suas esposas. Daniel pede para o rei dar um pouco de dignidade aos escravos. Tamir e Shamir reclamam por Zelfa ter quebrado os terafins. Beroso empresta dinheiro para Matias jogar mais. Arioque e Hurzabum sentem falta de Shag-Shag. Nabucodonosor não atende aos pedidos de Daniel e Evil. Rabe-Sáris provoca Joaquim. Amitis tenta acalmar o rei. Lia e Daniel trocam palavras de amor. Joana tem um pesadelo com Asher. Shamiran tenta apoiar Evil. Nabucodonosor acorda desesperado depois de te rum pesadelo.

Amor Sem Igual

Tobias se irrita com o questionamento de Norma. Ele diz que já namorou Donatella. Durante a conversa, Tobias explode e diz que quer ver Ramiro morto. Poderosa tenta lavar as roupas de Miguel, mas acaba manchando algumas camisas. Furacão descobre que Poderosa mentiu para Miguel. Chang e Takashi recusam a proposta de Olavo. Bibiana pede a ajuda do irmão para desenhar um vestido. Maria Antônia (@mariantoniacord) se aproxima e gosta da peça de roupa. Chang e Takashi elogiam a filha de Oxente. Tobias pressiona Donatella para jantarem juntos. Fernanda recebe notícias das crianças carentes. Tobias exige que Santiago abandone o emprego na casa noturna e se dedique apenas à escolinha. O jovem tenta pedir um teste para um amigo, mas o filho de Ramiro não o escuta. Poderosa recebe a visita de Furacão. Maria Antônia (@mariantoniacord) fica satisfeita ao saber que Poderosa não foi para o mercadão. Furacão chega para ajudar a amiga na faxina. Beto aconselha Pedro Antônio a se afastar de Fernanda. Ioná discute com Fabiana. Olympia diz que Tobias vai pagar. Seu Ernani chega em um restaurante com Dona Sonia e dá de cara com Tobias almoçando com Donatella. Furacão ri da comida feita pela amiga. Tobias não apresenta Donatella e Dona Sonia fica desconfiada. Yara fala com entusiasmo sobre o marido, Seu Ernani. Bibiana pede dinheiro aos pais para fazer um vestido para uma cliente. Maria Antônia (@mariantoniacord) pede dinheiro ao pai para comprar um vestido novo. Antônio Júnior presta atenção ao ouvir o pai falar sobre as economias da irmã. Poderosa fica impressionada ao ver que Miguel tem um diploma. Donatella esbraveja com Norma por ela ter contado tudo para Tobias. Geovani questiona a atitude da neta, que disfarça. Carmem tenta ligar para Olympia, mas ela não atende. Ramiro chega à casa noturna. Olympia conta que a batida policial foi armada por Tobias.

SBT

As Aventuras de Poliana

Joana e Sérgio recebem algumas encomendas em sua casa e descobrem que Mário pediu o cartão de crédito para o seu avô. Devido a difamação feita por Débora, Marcelo começa a ser evitado pelas professoras do colégio. Ruth mostra a João uma foto de sua verdadeira mãe. Mirela pede para Luca ajuda-lo com a rádio da escola. João decide contar para Kessya o paradeiro de Mosquito. Mirela surge com uma nova ideia para o grêmio realizar no colégio. Carla diz a Guilherme e Raquel que está pensando em mudar-se para São Paulo. Filipa diz a Bento que João e Poliana estão escondendo algo dele. Iure conta para Marcelo que Débora está o difamando. Filipa propõe a Eric que a ajude num plano contra Yasmin e Luigi.

(*) Os capítulos são fornecidos pelas emissoras de televisão. Sujeito a alterações.

