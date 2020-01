Resumo das Novelas

QUINTA-FEIRA, 23

Malhação

Filipe aplica golpes de judô em Matoso e Ramiro, mas acaba imobilizado. Leila consegue fugir e pede ajuda à polícia. Rita, Lígia e Cida se preocupam com Filipe. Leila avisa a Lígia que Filipe está no hospital. Rita confronta Leila. Regina se espanta com Max, que decide esbanjar dinheiro mesmo estando desempregado. Nanda sofre para se manter longe da música. Neide parabeniza a atuação de Nanda na escola. Marquinhos acredita que sua chapa vencerá a eleição para o grêmio. Fafi repreende Henrique por compactuar com as mentiras da chapa de Marquinhos. Regina pede que Guga converse com Max. Tatoo teme a entrega que Rui lhe pede para fazer. Lígia aceita viajar com Madureira. César chega em casa e questiona Milena quando encontra um preservativo. Um homem ameaça Tatoo. Filipe conta a Rita que Lígia permitiu sua convivência com Nina.

Éramos Seis

Inês se irrita com Shirley e Carlos tenta acalmar a namorada. Todos se desesperam ao ver Zeca como homem-bala. A festa de Inês acaba e Afonso se entristece. Justina se afasta da família e percorre os bastidores do circo. Afonso e Inês não aceitam conversar com Shirley. Justina se perde no circo e se apavora ao encontrar com o palhaço. Shirley vai ao quarto de Inês. Olga proíbe Zeca de performar como homem-bala novamente. Candoca se oferece para ir a São Paulo com Adelaide. Afonso reclama da presença de Shirley. Carlos tenta convencer Inês a conversar com Shirley. Julinho sugere que Alfredo fique com sua vaga na loja de Assad. Zeca se vangloria para os filhos. Shirley implora a ajuda de Afonso. Candoca chega com Adelaide e Justina, surpreendendo Emília.

Bom Sucesso

A emissora não divulgou o capítulo.

Amor de Mãe

Vitória assume o caso de Belizário. Lurdes implora para que Vitória ajude Magno. A ocupação da escola termina, e Eunice retoma suas atividades diante da reprovação dos alunos. Álvaro conclui que Lurdes roubou o documento de sua pasta para ajudar Camila. Thelma sofre com as dificuldades para sustentar o restaurante. Carol decide voltar a morar com Natália. Camila volta para casa. Ryan é convidado para ir ao programa de Luciano Huck. Leila visita Magno. Penha questiona Leila sobre a denúncia de Magno. Álvaro e Lurdes se enfrentam. Natália ajuda Miranda a reatar com Matias. Vitória avisa a Lurdes que não poderá mais ajudar Magno. Carol flagra Durval e Natália juntos. Oliveira se preocupa com Thelma. Ryan se apresenta no Caldeirão do Huck. Januário questiona Lurdes sobre seu passado.

RECORD

Escrava Isaura

O proprietário da casa visita Miguel. Sebastião se irrita com o sumiço de Helena. Leôncio pensa em Isaura. O quilombo está em festa. Isaura, Miguel e Pedrinho ceiam felizes. Geraldo conta a Branca que Álvaro está apaixonada por Isaura. Isaura lamenta não contar a verdade a Álvaro. Leôncio vai ao quarto de Rosa e convida Flor-de-Lis para cear com ele. Diogo e Helena se beijam. Gabriel acorda e vê tudo. Sebastião vai a casa de Tomásia. Álvaro pergunta a Isaura se pode fazer a corte a ela.

Caminhos do Coração

Célia se assusta ao ver a temperatura de Paola. Cléo e Toni procuram por Maria e ouvem o som de Velociraptor. Velociraptor anda na direção de Maria e Hélio, que se encolhem. O dinossauro pressente a presença dos dois. Vavá, Cris e Pachola falam com César, que está em outra cela. Vavá diz para Cris fazer Capeletti levitar e assim render o segurança. Célia coloca termômetro em Paola e se assusta ao ver que a temperatura dela está muito baixa. Paola disfarça e fala estar bem. Helga se despede de todos e vai embora. Paola avisa que irá se deitar e, quando vira de costas, fica com língua de cobra. Eric vê através do rastreador que Helga saiu do apartamento. Pepe se desespera com o misterioso telefonema do celular de Ana. O telefone é desligado e Pepe tenta ligar para o número, mas dá fora de área. Velociraptor olha para outra direção e se afasta rápido de Maria e Hélio. Maria diz para eles irem até o mar para tirar a gosma do corpo dele. Toni e Cléo vêem o dinossauro se aproximar e fogem.

O Rico e Lázaro

Edissa tenta se esquivar do rei, mas Nabucodonosor ordena que ela o obedeça. Darice não tem coragem para matar Shamiran. Sammu-Ramat manda Rabe-Sáris sair de seu quarto e é ameaçada por Zabaia. Fassur tenta se livrar de Elga. Neusta discute com Nitócris. Amitis autoriza a entrada das servas na piscina do harém. Zabaia chantageia Sammu. Evil e Arioque falam sobre o comportamento do rei. Aspenaz encontra Nabonido e avisa que Daniel deseja vê-lo. Rabe-Sáris mente para Nebuzaradã sobre a noite anterior. Daniel pede a ajuda de Nabonido e Evil para acabar com a crueldade no tratamento aos escravos.

Naomi diz que é preciso manter a fé. Evil-Merodaque diz que está do lado dos hebreus. Nabucodonosor pede para Edissa ajudá-lo a tomar banho. Gadise é amparada por Aspenaz. Asher conta sobre seu passado para Aksumai. Nabonido também diz apoiar Daniel. Joana vê Fassur se aproximando e se afasta. Oziel olha Dana com desejo. Fassur se antecipa às falas de Elga e diz que ela pretende se casar. Amitis chega ao quarto do rei e ordena que Edissa se retire. Beroso encontra Isaque, pai de Malca.

Eles conversam sobre Zac. Joana agradece pelas lãs dadas por Zac. Nabonido conversa com Nitócris e ela diz que Daniel não pode tentar dominar o reino. Rabe-Sáris encontra Nebuzaradã e diz que Zac não é mais noivo de Joana. Joana acolhe algumas pessoas miseráveis na casa de Ravina. Talita e Samira costuram roupas para o enxoval. Sammu-Ramat propõe um casamento para Darice. Enquanto cuida dos pobres e necessitados em sua casa, Ilana escuta batidas na porta. Ela se assusta ao se deparar com Nebuzaradã e Rabe-Sáris.

Amor Sem Igual

Olympia diz que dará uma lição em Tobias. Leandro lamenta a interdição do Mademoiselle Olympia Night Club. Pedro Antônio diz a verdade para Fernanda e conta como foi tratado por Ramiro na vez em que esteve na mansão. O milionário pressiona Beto e pede para o rapaz dar um jeito de afastar sua filha de Pedro Antônio. Oxente reclama da aproximação do filho com a moça rica. Fernanda questiona a atitude de Ramiro. Norma conversa com Geovani sobre o namoro da neta. Carmem trama algo contra Olympia. A dona do clube noturno promete se vingar de Tobias. Em conversa com Ramiro, Tobias promete afastar a irmã de Pedro Antônio. Fernanda lamenta não poder visitar mais as crianças de rua. Poderosa fracassa ao tentar fazer comida para Miguel. Maria Antônia (@mariantoniacord) pede conselho no fórum dos apaixonados. Antônio Júnior não escuta os conselhos do irmão José Antônio. Miguel pede pizza para comer com Poderosa. O agrônomo pede para Hugo ajudar Poderosa com a arrumação de casa. Maria Antônia (@mariantoniacord) pede para ir com o pai para o mercadão. Luiggi e Peppe ficam ansiosos à espera de um teste na Bras Esportes (@brasesportes). Fabiana diz estar com ódio de Leandro. Tobias fala para o advogado sobre o pedido de Ramiro. O rapaz explica que o pai quer encontrar um doador compatível entre os atletas da agência esportiva. Ramiro fala com seu motorista, Xavier, sobre sua doença. Miguel se despede de Poderosa e segue para o trabalho. Os jovens atletas treinam na Bras Esportes (@brasesportes). Seu Ernani marca um encontro com Dona Sonia. Mauro aconselha o treinador a escolher entre a secretária da agência esportiva e Yara. A cozinheira da casa de idosos tagarela na cozinha com a ajudante Marly. Donatella fica feliz ao saber que o avô está namorando com Norma. Tobias se surpreende ao ouvir sua vó dizer que Donatella é sua ex-namorada.

SBT

As Aventuras de Poliana

Poliana reencontra João e conta a ele todo o ocorrido. Filipa escuta parte da conversa e descobre que eles estão escondendo algo de Bento. Marcelo encontra Pendleton e Luisa na exposição de Glória e eles se desentendem. Roger faz a cabeça de Marcelo contra Luisa. Guilherme descobre que Carla tem dois celulares e fica desconfiado da menina. Filipa pressiona João para que ele conte seu segredo a ela. Durval e Claudia tem alguns desentendimentos quanto a criação de seus filhos. Pendleton da um quadro da exposição de Glória de presente para Luisa. Lindomar se assusta com a fatura de seu cartão de crédito e briga com Arlete. Pendleton conta algumas curiosidades sobre sua família para Poliana.

(*) Os capítulos são fornecidos pelas emissoras de televisão. Sujeito a alterações.

