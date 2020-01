Resumo das Novelas

QUARTA-FEIRA, 22

Malhação

Filipe tem um mau pressentimento. Andressa atrapalha a relação de Fafi e Henrique. Nanda doa seus pertences musicais, e Raíssa lamenta. Leila interpela Filipe para protegê-lo da ação de Ramiro e Matoso, e o rapaz desconfia do comportamento dela. Começa o debate entre Jaqueline e Diana. Ramiro e Matoso sequestram Leila. Regina e Guga se preocupam com o comportamento de Max. Marquinhos insiste para que Diana aborde a proximidade entre Celso e Jaqueline no debate do grêmio. Rui ameaça Leila. Orientada por Rui, Leila liga para Filipe e diz que foi assaltada. Filipe chega para resgatar Leila, e é acuado por Matoso e Ramiro.

Éramos Seis

Tavinho elogia Zeca. Alfredo e Lola fazem as pazes. Afonso pensa em Lola. Candoca chama Justina para ver o circo. Hilton ameaça Virgulino. Carlos e Alfredo fazem as pazes. Virgulino conta que não aceitou o suborno e Genu se irrita. Emília se enfurece ao ver que Adelaide levou Justina ao circo. Lola se arruma para a festa de Inês. Julinho inventa uma desculpa para adiar seu noivado com Lili. Durvalina repreende Alfredo por observar Carlos e Inês. Adelaide incentiva Justina a servir de ajudante para o mágico. Zeca tenta se tranquilizar para o seu número. Olga se desespera ao saber que Zeca será o homem-bala. Quando Afonso vai contar a todos sobre ele e Lola, Shirley reaparece com um bolo para Inês.

Bom Sucesso

Nana consente que Batista leve Alberto para o Sambódromo. Ramon conta ao garçom da pousada seu plano para pedir Francisca em casamento. Vera deixa escapar para Eugênia que Vicente foi para um camping. Francisca aceita o pedido de casamento de Ramon.

Batista se esforça para Alberto chegar a tempo ao desfile da Unidos do Bom Sucesso. Silvana rouba a fantasia de Paloma, que fica desolada. Marcos e Peter veem Silvana desfilando no lugar de Paloma como destaque. Alberto encontra Paloma, e os dois desfilam juntos na avenida.

Amor de Mãe

Wesley não resiste aos ferimentos. Belizário e Veiga armam a cena da morte de Wesley. Daniel mente, e Matias decide terminar seu casamento com Miranda. Álvaro descobre que Danilo é filho de Thelma. Durval insinua a Danilo que Thelma tem um problema. Miriam conta para Penha sobre a morte de Wesley. Betina desabafa com Marina. Magno diz a Lurdes que acredita que Wesley tenha sido assassinado por investigar seu caso. Orientado por Álvaro, Nuno convida Danilo para ser seu sócio. Érica fica magoa com os comentários de Raul sobre seu trabalho com Ryan. Nicete afirma a Betina que Genilson não era uma pessoa boa, e revela à filha sobre Verena. Lurdes e a família vibram com o comercial de Ryan. Acuado, Álvaro desiste de fechar a escola, e Miguel, Camila e Davi comemoram. Miriam deduz que Belizário assassinou Wesley. Álvaro exige que Vitória defenda Belizário.

RECORD

Escrava Isaura

O proprietário da casa visita Miguel. Sebastião se irrita com o sumiço de Helena. Leôncio pensa em Isaura. O quilombo está em festa. Isaura, Miguel e Pedrinho ceiam felizes. Geraldo conta a Branca que Álvaro está apaixonada por Isaura. Isaura lamenta não contar a verdade a Álvaro. Leôncio vai ao quarto de Rosa e convida Flor-de-Lis para cear com ele. Diogo e Helena se beijam. Gabriel acorda e vê tudo. Sebastião vai a casa de Tomásia. Álvaro pergunta a Isaura se pode fazer a corte a ela.

Caminhos do Coração

Célia se assusta ao ver a temperatura de Paola. Cléo e Toni procuram por Maria e ouvem o som de Velociraptor. Velociraptor anda na direção de Maria e Hélio, que se encolhem. O dinossauro pressente a presença dos dois. Vavá, Cris e Pachola falam com César, que está em outra cela. Vavá diz para Cris fazer Capeletti levitar e assim render o segurança. Célia coloca termômetro em Paola e se assusta ao ver que a temperatura dela está muito baixa. Paola disfarça e fala estar bem. Helga se despede de todos e vai embora. Paola avisa que irá se deitar e, quando vira de costas, fica com língua de cobra. Eric vê através do rastreador que Helga saiu do apartamento. Pepe se desespera com o misterioso telefonema do celular de Ana. O telefone é desligado e Pepe tenta ligar para o número, mas dá fora de área. Velociraptor olha para outra direção e se afasta rápido de Maria e Hélio. Maria diz para eles irem até o mar para tirar a gosma do corpo dele. Toni e Cléo vêem o dinossauro se aproximar e fogem.

O Rico e Lázaro

Amitis pede para o rei parar imediatamente. Bêbado, Nabucodonosor tenta acertar Madai, mas acerta a orelha do servo. Malca faz amizade com Joana. Matias trata Gadise com frieza. Em conversa com Zac, Elga não diz com quem pretende casar. Daniel diz amar Lia. Matias encontra uma peça de roupa feminina na sinagoga e estranha. Joana apresenta Malca aos familiares. Durante o banho, Zac se lembra de Joana e Malca. Gadise retorna ao palácio. Shamir e Tamir pedem ajuda à Zelfa para cuidar das barracas. Edissa visita Joaquim. Lior serve Zabaia na Casa da Lua. Asher e Aksumai seguem para Meroé. Amitis recebe Gadise. Malca é apresentada à Elga.

Daniel procura os sábios e avisa que precisa falar sobre a escravidão dos hebreus. Sammu-Ramat se irrita com a indiferença de Nebuzaradã. Ela encontra Rabe-Sáris bêbado e o seduz. Zelfa quebra os ídolos vendidos por Shamir e Tamir. Elga encontra Ilana e fala de sua vontade em se casar novamente. Sammu-Ramat manda Rabe-Sáris se deitar em sua cama. Zabaia e Beroso discutem sobre o lucro da Casa da Lua. Gadise sente tontura. Nitócris discrimina Raquel e Dalila. Fassur encontra Elga e diz que agiu por impulso. Darice vai até o quarto de Shamiran e tenta disfarçar a tensão. Zabaia entra no quarto de Sammu-Ramat e flagra a sacerdotisa aos beijos com Rabe-Sáris. Nabucodonosor elogia a beleza de Edissa e ordena que ela prepare seu banho.

Amor Sem Igual

Ramiro conta a verdade para Tobias. O milionário diz que precisa de um transplante de rim e por isso procurou a filha bastarda. Tobias tenta disfarçar sua satisfação. Ramiro avisa que fará de tudo para conseguir um novo órgão. Ele diz que algum aluno da Bras Esportes (@brasesportes) pode ser compatível. O clube noturno de Olympia é interditado por falta de alvará. Ioná envenena a proprietária do prostíbulo contra Donatella. Geovani confessa que foi ele quem mandou as flores para Norma. A avó de Tobias descobre que ele pagou as despesas do avô de Donatella no hospital. O filho de Ramiro debocha de Doutorzinha. Luiggi pede para Santiago indicar Peppe para a agência esportiva. Poderosa descobre que Bernardo trabalha para Ramiro. Oxente manda Miguel escolher entre Poderosa e a amizade deles. Maria Antônia (@mariantoniacord) decide dar um tempo para Miguel. Leandro e Vânia se beijam. Fabiana chama Bernardo de machista. Fernanda diz estar preocupada com a saúde de Ramiro. Norma questiona Donatella, que mente e diz já ter namorado Tobias. Escondido, Seu Ernani fala ao telefone com Yara. Oxente fala sobre o desentendimento com Miguel. O agrônomo desabafa com Poderosa. Maria Antônia fala que irá se valorizar e não vai mais na casa de Miguel. Olympia avisa que o clube terá que fechar por um tempo, até conseguir um novo alvará. Ela manda Maikitaison buscar Donatella. Miguel, depois de não ser atendido por Oxente, questiona a ausência de Maria Antônia (@mariantoniacord) e ela avisa que não irá mais trabalhar na casa dele. Poderosa liga para Furacão e chama a amiga para fazer uma faxina na casa de Miguel. Furacão aceita o convite, mas Poderosa mente para Miguel e diz que ela mesmo ficará em casa para arrumar o local. Olympia pressiona Donatella, que acaba confessando que a batida policial foi armada por Tobias.

SBT

As Aventuras de Poliana

Malca pergunta a Ebede-Meleque sobre Joana. Namnu chama Arioque para dançar, mas ele se recusa. Amitis elogia a voz de Rebeca. Nabucodonosor se despede dos convidados. Sammu beija Nebuzaradã e fala de sua vontade de ter filho. Tamir e Shamir tentam atender aos desejos das gêmeas. Evil tenta confortar Shamiran. Nitócris flagra Sammu com Nebuzaradã. Beroso apresenta Malca a Zac. Nitócris ameaça Sammu e diz que Shamiran precisa perder o bebê. Nabucodonosor é recebido por dançarinas no palácio. Enquanto está com a prostituta, Fassur percebe a chegada deElga e se esconde. Acompanhada de Darice, Sammu vai até o quarto de Shamiran e lhe oferece uma infusão de

(*) Os capítulos são fornecidos pelas emissoras de televisão. Sujeito a alterações.

