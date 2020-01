Resumo das Novelas

TERÇA-FEIRA, 21

Malhação

Matoso e Ramiro registram o encontro de Filipe e Nina para alertar Rui. Thiago se intromete no namoro de Daniel e Milena, que repreende o rapaz. Leila provoca Rita, e Filipe defende a namorada. Rafa ensina Anjinha a jogar capoeira. Rita conta para Serginho e Guga sobre seu encontro com Nina. Regina tenta animar Max. Lígia explica a Rita que sua união judicial com Rui impede que ela permita os encontros com Nina. Daniel e Milena dormem juntos pela primeira vez. Rui acusa Leila de mentir para ele. Regina se preocupa com Max, que não pensa em conseguir um novo trabalho. Andr essa confronta Fafi na frente de Henrique. Rui dá ordens a Matoso e Ramiro contra Filipe.

Éramos Seis

Carlos revela o motivo de sua raiva para Lola, que fica devastada. Afonso atende o telefonema de Shirley, e Inês e Durvalina ficam apreensivas. Isabel e Felício vão ao cinema. Inês seduz Carlos. Alfredo discute com Lola e sai de casa irritado. Clotilde passa mal novamente. Virgulino desabafa com Afonso. Tavinho quebra seu cofre para poder ir ao circo. Alfredo procura Adelaide, que não lhe dá atenção. Natália reclama de ver Almeida brincando com os filhos. Afonso vê Alfredo dormindo na rua e o convence a voltar para casa. Zeca ajuda na montagem do circo e se oferece para substituir a maior atração do espetáculo. Afonso constata que ama Lola, eles conversam e se beijam.

Bom Sucesso

Ramon e Francisca se surpreendem com a presença de Padre Paulo e alguns fiéis da igreja na viagem. Vera combina com Vicente de dizer aos pais do neto que ele viajará para um resort com Gabriela. Ramon e Francisca são obrigados a participar da gincana da igreja. Lulu ganha a promoção do Boka Loka pra assistir ao desfile de camarote, e convida Toshi para acompanhá-la. Alberto pede a Vera para ajudá-lo a fugir do hospital. Paloma se entristece porque Marcos não poderá vê-la na avenida. Alberto implora a Nana e Vera para deixá-lo ir ao sambódromo desfilar no seu último Carnaval.

Amor de Mãe

Leila fornece informações sobre Magno para a polícia. Lurdes pede demissão para Verena. A ocupação é sabotada, e Camila pede ajuda a Davi. Jane insiste para que Thelma revele a Danilo sobre seu aneurisma. Vitória ajuda a ocupação dos alunos, e Davi admira a amada. Miriam prende Magno como suspeito pela morte de Genilson, e Betina se espanta. Carol e Garnizé se beijam. Matias não acredita que Miranda não tenha beijado outro homem. Durval pensa em contar para Carol que reatou com Natália. O bar de Nuno reabre, e Danilo faz sucesso como chef. Vitória se incomoda com as ações de Álvaro. Magno confessa a morte de Genilson, e Betina se desespera. Lurdes promete que libertará Magno, e pede que Leila permaneça em sua casa para cuidar de Brenda. Wesley confidencia a Miriam que acredita que Belizário esteja envolvido na morte de Genilson. Belizário dispara contra Wesley.

RECORD

Escrava Isaura

André e Moleca invadem a fazenda com a ajuda de Belchior. Álvaro fala de sua vida para Isaura, Miguel e Pedrinho. Martinho conta ao Sargento que Miguel foi visto a caminho de Muriaé. Rosa tira satisfações de Leôncio. Belchior cuida de João e Joaquina e fala da fuga. Francisco e Raimundo dormem. André e Moleca invadem a fazenda com a ajuda de Belchior. Leôncio surpreende Moleca que dá um golpe de capoeira e o rende. Rosa ataca Moleca. André resgata João e Joaquina.

Rosa reencontra André e rouba um beijo, Moleca vê. Gabriel geme. Leôncio acorda e fica furioso com a fuga dos escravos. Sebastião lamenta passar a noite de Natal longe de Henrique. Bernardo encontra um diamante. João e Joaquina são recebidos com festa no quilombo. Sebastião se irrita quando sabe que Rosa dormiu com Leôncio. Rosa ganha um colar de ouro como presente de Natal. Leôncio fica sozinho na noite de Natal. Helena foge para a casa de Tomásia. Alguém bate na porta da casa de Miguel e Isaura.

Caminhos do Coração

Lúcia e Danilo contam para a família Mayer que ela está grávida. Maria se levanta e volta a correr. Hélio aparece na frente de Maria e ela leva um susto. Hélio conta que foi atacado pelo sapo-bufo gigante. Maria avisa que Velociraptor está próximo. Júlia diz que vai criar o embrião de um homem-escorpião. Marcelo sente dor de cabeça e Júlia avisa que é porque ele está se rebelando. Guiga e Eugênio acalmam Tati, mas ela grita que quer o pai e quebra objetos com seu poder. Leão salta na direção de Ágata. Teófilo ameaça Leão com a peixeira, mas o mutante dá uma patada e a joga longe. Aquiles pega rápido um rolo de pastel e atinge Leão, que desmaia. Noé diz que Meduso é um mutante. Meduso tira os óculos e lança raio contra Noé. Ele manda os enfermeiros levarem Noé para a clínica. Paola se sente mal e Célia avisa que ela está fria. Helga conta que irá se esconder num hotel no litoral. Juanita mostra escamas sobre sua pele.

Taveira conta para Dino que Ernesto e Esmeralda vão se casar. Golias vai atrás de Vlado. Fúria fere as costas de Golias com suas garras e Vlado joga terra nos olhos do gigante. Vlado acerta as pernas de Golias, que cai no chão. Fúria morde o pescoço de Golias. Vlado também morde o pescoço do gigante. Júlia manda Marcelo ajudá-la a misturar o DNA humano com o de um escorpião. Clara se aproxima de Tati, que pára de chorar e não consegue mais usar seu poder. Todos comemoram a cura de Tati, mas ela fica assustada e sente medo de não ser mais uma mutante. Tati desmaia. Guiga se desespera ao perceber que ela não está respirando. Lúpi se declara para Perpétua. Ela diz que não tem condição de pensar em namoro enquanto estiver na ilha. Lúpi fica triste. Demétrio insiste em pedir Ísis em namoro, mas ela nega. Demétrio conta que sabe muitas coisas e pode tirá-la da ilha. Iara beija Beto, que lembra de Regina.

Beto sai do estado hipnótico e diz para Iara que não poderá ir com ela. A sereia canta bem alto e Beto se desespera por não conseguir ir embora. Meduso chega na clínica acompanhado dos enfermeiros que trazem Noé desmaiado. Noé acorda assustado. Silvana avisa que ele está na Progênese. Gór conta para Metamorfo que conseguiu documentos novos para ela. Rodrigo dá em cima de Lúcia e Danilo fica furioso. Danilo conta que Lúcia está grávida e Rodrigo pergunta se o filho é dele. Lúcia diz que não há a menor chance do filho ser de Rodrigo. Capeletti desconfia de que Marcelo esteja fingindo, mas Júlia avisa que é esperta. Pepe recebe uma ligação do celular de Ana Luz, mas ninguém fala nada. Janete e Lucas decidem ir para ilha ajudar a Liga do Bem. Cassandra diz para Amália que irá contratar um detetive particular para descobrir o que está por trás da vacina anti-mutação. Lúcia e Danilo contam para a família Mayer que ela está grávida. Maria e Hélio vêem Velociraptor se aproximar de seu esconderijo.

O Rico e Lázaro

Malca pergunta a Ebede-Meleque sobre Joana. Namnu chama Arioque para dançar, mas ele se recusa. Amitis elogia a voz de Rebeca. Nabucodonosor se despede dos convidados. Sammu beija Nebuzaradã e fala de sua vontade de ter filho. Tamir e Shamir tentam atender aos desejos das gêmeas. Evil tenta confortar Shamiran. Nitócris flagra Sammu com Nebuzaradã. Beroso apresenta Malca a Zac. Nitócris ameaça Sammu e diz que Shamiran precisa perder o bebê. Nabucodonosor é recebido por dançarinas no palácio. Enquanto está com a prostituta, Fassur percebe a chegada deElga e se esconde. Acompanhada de Darice, Sammu vai até o quarto de Shamiran e lhe oferece uma infusão de ervas.

Amor Sem Igual

Ao saber que Santiago trabalha durante a noite, Ramiro reclama com Tobias e Leandro. Antônio Júnior se desespera ao saber que ligaram para Oxente. Pedro acompanha o pai até a delegacia. Maria Antônia (@mariantoniacord) conversa com Miguel e fica magoada ao ouvi-lo dizer que beijou Poderosa. Carmem vê as notícias da batida policial no clube noturno e reconhece Olympia. Oxente chega na delegacia e esbraveja com Antônio Júnior. Ele descobre que Olavo e Santiago também foram detidos. Oxente discute com Olympia. Maria Antônia (@mariantoniacord) conversa com os amigos virtuais. Norma apoia Donatella. Ramiro discute com Tobias e começa a passar mal. Ele sente uma forte dor no peito e pede para o filho chamar a ambulância. Tobias se lembra de momentos desagradáveis com o pai e decide não chamar socorro. Fernanda encontra Ramiro caído no chão de casa. Fabiana encontra com Leandro e diz ter visto as notícias da batida policial. Leandro confessa ter ido ao clube noturno e ela fica revoltada. Oxente chega com o filho em casa. Ramiro é atendido no hospital. Ele explica para o médico que não quer dizer aos filhos que procurou a filha bastarda somente para ver se ela era compatível. Poderosa se propõe a ajudar Maria Antônia (@mariantoniacord) a seduzir Miguel. Oxente obriga Antônio Júnior a voltar a trabalhar no mercadão. Olympia diz desconfiar de Donatella e Ioná. Donatella mede a glicose de Geovani e percebe que está altíssima. Furacão conta para Poderosa sobre a batida policial no clube de Olympia. Um fiscal bate no clube noturno e avisa que vai confiscar o local devido ao alvará estar vencido. Ramiro conversa com Tobias e diz que irá morrer.

SBT

As Aventuras de Poliana

Ruth se sente culpada pela fuga de João. Waldisney diz a Jeff que não está mais cometendo nenhum crime. Pendleton conta a Luisa mais alguns fatos sobre sua irmã. Lindomar é convidado para fazer uma turnê nacional. Lorena, Gael e Benício fazem alguns testes com Ester. Raquel e seus amigos pressionam Gabi para que a menina conte se tem alguma relação com a Dark Lady. Mosquito vai até a casa de Marcelo e diz o paradeiro de João para ajudá-lo.

(*) Os capítulos são fornecidos pelas emissoras de televisão. Sujeito a alterações.

