Resumo das Novelas

SEGUNDA-FEIRA, 20

Malhação

Rui impede que Rita visite Nina sozinha com Filipe. Rui tenta cooptar Tatoo para serviços ilegais. Henrique se interessa pela chapa de Fafi e Jaqueline, e Diana e Marquinhos se preocupam. Andressa se recusa a se insinuar para Henrique para ganhar a eleição do grêmio. Nanda dá um fora em Marquinhos. Madureira convida Lígia para viajar. Neide e Camelo se preocupam com Tatoo, e Raíssa pede que Anjinha converse com ele. Andressa se espanta ao ver Fafi e Henrique se beijando. Filipe surpreende Rita e leva Nina a seu encontro. Tatoo afirma a Anjinha que não quer mais saber do colégio, e Rui o incentiva. Os capangas de Rui observam Filipe, Rita e Nina.

Éramos Seis

Lola pede para Julinho conversar com Lili antes de viajar. Lili pede para que o namorado firme um compromisso com ela antes de viajar. Karine incentiva a ida de Julinho para o Rio de Janeiro, e Soraia agradece. Adelaide sofre com o estado de Justina. Alfredo tenta se explicar para Adelaide. Shirley pensa na conversa que teve com Inês. Afonso repreende Alfredo pelo roubo na oficina. Clotilde sente-se mal. Felício pede que Marcelo não conte para Carlos sobre seu namoro com Isabel. Lola vê o terno novo de Alfredo e desconfia. Marcelo se decepciona ao saber que Lili ficará noiva de Julinho. Lola pede para Carlos falar com Osório sobre Alfredo. O circo chega a Itapetininga e Tavinho fica fascinado. Carlos briga com Alfredo e Lola se desespera.

Bom Sucesso

Alberto disfarça sua febre para Leila. Paloma consegue comprar uma fantasia para desfilar como destaque na escola de samba. Nana e Marcos aprovam a ideia de Evelyn de relançar a Editora com a publicação do livro de Alice. Alberto fica feliz por poder desfilar no Sambódromo. Alice comemora com Francisca e Cláudia o lançamento de seu livro. Vera nota que Alberto está mal, mas cede ao pedido do amigo para não avisar a Leila. Todos decidem ir ao lançamento do livro de Alice. Mauri obriga Alberto a se internar.

Amor de Mãe

Penha pede segredo a Leila sobre o envolvimento de Magno na morte de Genilson. Magno pede Betina em casamento. Miguel aconselha Davi sobre Vitória. Álvaro confessa a Vitória que atentará contra a ocupação dos alunos à escola. Camila e os alunos encontram materiais novos na escola e denunciam com um vídeo nas redes sociais. Thelma procura Danilo.

Lurdes desconfia ao ver Eunice na casa de Álvaro, e alerta Camila. Thelma desabafa com Durval. Álvaro presenteia Estela. Érica incentiva Ryan, que faz sucesso na gravação de seu comercial. Vinícius sente falta de Amanda. Lurdes consegue uma prova de que a PWA está envolvida com o fechamento da escola, e Camila agradece a mãe. Leila denuncia Magno para a polícia.

RECORD

Escrava Isaura

André planeja invadir a fazenda de Leôncio. Isaura conversa com Álvaro e se apresenta como Elvira. Leôncio não consegue dormir. Raimundo avisa que não vai trabalhar mais para Tomásia. Leôncio tem outro pesadelo com Almeida. Malvina fica chocada ao saber que João e Joaquina estão presos. André planeja invadir a fazenda de Leôncio. Henrique e Bernardo garimpam. Rosa recebe Flor-de-Lis em seu quarto. Malvina pede a Leôncio que liberte João e Joaquina. Leôncio nega e Malvina vai embora. Pedrinho percebe que Isaura está interessada em Álvaro. Apaixonado Álvaro fala de Isaura para Geraldo. Branca sonha com o amor de Álvaro. Leôncio bate em Joaquina e João. Isaura chora. João e Joaquina pedem a Belchior que vá buscar a ajuda de Tomásia. Belchior arquiteta um plano para salvar João e Joaquina. Miguel recebe Álvaro em sua casa.

Caminhos do Coração

Leão diz que irá acabar com todo mundo. Helga diz para Ernesto que há a possibilidade de Eric ter voltado para seu esconderijo. Helga diz que precisa se esconder, mas não sabe para onde ir. Eric conta que colocou um rastreador na bolsa de Helga e diz que ela não irá escapar. Júlia diz para Marcelo fazer um teste e obedecê-la, para ver se suas dores param. Marcelo obedece a uma ordem de Júlia e diz que não sente mais dor. Iara dá a mão para Beto e o conduz em direção ao mar. Ísis dá um fora em Demétrio e avisa que não está com cabeça para pensar em namoro. Mendigo se prepara para morder Noé. Meduso lança um raio em Mendigo, que cai no chão. Ele manda os enfermeiros colocarem mendigo na maca e Noé não entende nada. Tati diz que precisa ir à ilha para ajudar Marcelo. Tati fica nervosa e começa a quebrar vários objetos. Leão entra na casa de Teófilo e avisa que irá acabar com todo mundo. Teófilo pega sua peixeira e manda Leão sair da sua casa. O mutante diz que vai começar por Ágata. Maria corre de Velociraptor e fica apavorada. Ela tropeça e cai.

O Rico e Lázaro

Amitis corre para ajudar Shamiran. A esposa de Evil avisa que está bem. Daniel e os sábios hebreus ficam ansiosos com a chegada das noivas. Beroso critica a realização da cerimônia nos jardins. Malca chega na cerimônia acompanhada de seu pai. Nebuzaradã implica com Joana. Malca fica encantada por Zac. Lior trabalha para Zabaia na Casa da Lua. Absalom diz para Nicolau jamais contar a Joana que Asher está vivo. Zadoque começa a celebrar a cerimônia. Lia, Naomi, Raquel e Dalila chegam vestidas de noivas. Malca conhece Belsazar. Zac troca olhares com Malca. Joana fica aliviada ao notar o clima entre os dois. Zelfa discute com Elga sobre Fassur. O sacerdote sai com uma prostituta. Joana se lembra dos pais de Asher. O hebreu segue na caravana de Aksumai.

Amor Sem Igual

Donatella fica furiosa com a atitude de Tobias. Olympia é questionada pelo delegado, mas mantém a pose. Ramiro tenta deixar a casa noturna, mas é impedido por Fonseca. Antônio Júnior tenta proteger Cindy. Leandro liga para Bernardo e descobre que a batida policial foi armada por Tobias. O filho de Ramiro chantageia Donatella. O delegado segue para fazer uma inspeção nos quartos. Donatella fica horrorizada ao ver Tobias dando dinheiro para o delegado. Olympia entrega um alvará vencido para os policiais. Antônio Júnior tenta proteger Cindy. Oxente e Zenaide falam sobre os filhos. Os jornalistas cercam o clube noturno. Ramiro fica indignado. Tobias se encontra com Bernardo. Duplex cuida de Caio. Miguel fica contente com a postura de Poderosa. Fernanda estranha o comportamento de Pedro. Dona Sonia procura Fernanda e diz achar que Tobias esteja roubando a Bras Esportes (@brasesportes). Na delegacia, Fonseca tenta controlar o ânimo dos detidos. Donatella chega em casa chorando e Geovani fica entristecido. Em conversa com Dona Sonia, Fernanda diz que vai investigar o irmão. Tobias chega até a delegacia e libera Ramiro e Leandro. Eles reconhecem Santiago. Oxente recebe uma ligação e descobre que o filho foi detido.

SBT

As Aventuras de Poliana

Ruth fica perplexa após a descoberta de que João é seu sobrinho. Revoltado após o desentendimento na escola, João foge para a rodoviária com Feijão. Luisa passa mal e desmaia, Pendleton a socorre. Bento se preocupa de que Ruth deixe de o amar caso encontre seu sobrinho. Nadine aplica os exercícios aos candidatos que concorrem a vaga de estágio da O11O. Marcelo e Ruth procuram por João. Mário pede conselhos amorosos a Poliana. Jeff vence o concurso e é o mais novo estagiário da O11O. Durante a fuga, João se encontra com Mosquito e o menino diz que está mudado.

(*) Os capítulos são fornecidos pelas emissoras de televisão. Sujeito a alterações.

