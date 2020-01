Resumo das Novelas

SÁBADO, 18

Malhação

A novela não é exibida aos sábados.

Éramos Seis

Lola pede para Julinho conversar com Lili antes de viajar. Lili pede para o namorado firmar um compromisso com ela antes de viajar. Karine incentiva a ida de Julinho para o Rio de Janeiro, e Soraia a agradece. Adelaide sofre com o estado de Justina. Alfredo tenta se explicar para Adelaide. Shirley pensa na conversa que teve com Inês. Afonso repreende Alfredo pelo roubo na oficina. Clotilde sente-se mal. Felício pede que Marcelo não conte para Carlos sobre seu namoro com Isabel. Lola vê o terno novo de Alfredo e desconfia. Marcelo se decepciona ao saber que Lili ficará noiva de Julinho. Lola pede para Carlos falar com Osório sobre Alfredo. O circo chega a Itapetininga, e Tavinho fica fascinado. Carlos briga com Alfredo e Lola se desespera.

Bom Sucesso

Alberto, Paloma e Leila ficam presos por causa das chamas. Diogo ameaça os funcionários. Paloma e Leila ajudam Alberto a sair da sala. Gisele consegue se soltar e luta contra Diogo, permitindo que os outros fujam. Gisele é homenageada pelos funcionários da Editora. Paloma volta com as crianças para casa. Mauri avisa que Alberto está com uma lesão no pulmão. Sofia convoca a todos para a festa de despedida de Alberto.

Amor de Mãe

Vitória usa sua amizade com Lurdes para conversar com Camila. Álvaro se aproxima de Lucas. Camila e os alunos não interrompem a ocupação, e Vitória diz a Lurdes que não tem mais como ajudar sua filha. Amanda alerta Érica sobre Álvaro. Lurdes e Danilo apoiam a luta de Camila. Thelma faz doações para a ocupação. Álvaro comemora a reintegração de posse conseguida pela prefeitura, e Vitória se preocupa. A polícia invade a escola, chefiada por Belizário. Wesley defende Camila e os alunos ao lado de Lurdes. A polícia recebe ordens para recuar, e Camila e os alunos comemoram. Dalto conta para Belizário que Wesley o acusou para Miriam. Magno cobra que Leila assine o divórcio. Wesley pede a separação para Penha. Magno percebe que Betina estava falando a verdade sobre Leila. Penha revela a Leila que Magno assassinou o irmão de Betina.

RECORD

Escrava Isaura

A novela não é exibida aos sábados.

Caminhos do Coração

A novela não é exibida aos sábados.

O Rico e Lázaro

A novela não é exibida aos sábados.

Amor Sem Igual

A novela não é exibida aos sábados.

SBT

As Aventuras de Poliana

A novela não é exibida aos sábados.

