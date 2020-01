Resumo das Novelas

SEXTA-FEIRA,17

Malhação

Filipe promete a Rita que convencerá Lígia a permitir seu encontro com Nina. Marquinhos tem uma ideia para Diana vencer o debate com Jaqueline. César aceita viajar e deixar Milena sozinha em casa. Lígia permite que Rita veja Nina com Filipe. Ramiro e Matoso avisam a Rui sobre o namoro de Rita e Filipe. Filipe incentiva Lígia a sair com Madureira. Guga sofre com a situação de Max. Anjinha comenta com Rafa que lamenta ter deixado Tatoo triste. Lígia e Madureira se beijam. Nanda volta para a escola e afirma aos amigos que não deseja mais ser artista. Lígia conta para Regina sobre seu encontro com Madureira. Tatoo rejeita seus amigos. Rita se prepara para encontrar Nina, quando Rui a surpreende.

Éramos Seis

Padre Venâncio consola Clotilde. Felício convida Isabel para sair. Lola se preocupa com o estado de Clotilde. Almeida se lamenta com Gusmões. Emília fica incomodada com a visita de Lola. Alfredo pega uma das peças roubadas de Osório. Zeca tem uma ideia e pega a foto que tirou com Neves. Emília esconde os lápis de cor de Justina.

Adelaide percebe a inquietação de Alfredo. Lola se preocupa com Clotilde. Adelaide enfrenta Emília. Isabel confabula com Soraia sobre o encontro com Felício. Virgulino se preocupa com o jeito como Lúcio olha para Isabel. Hilton faz uma proposta ilícita para Virgulino. Felício se encanta por Isabel. Clotilde se penitencia em seu quarto. Almeida avisa a Natália que pretende sair de São Paulo com ela e os filhos. Lola encontra Clotilde desmaiada.

Bom Sucesso

Diogo ameaça a vida de Gisele. Marcos e Mário acompanham os policiais na busca por Diogo. Diogo planeja incendiar a Prado Monteiro. Gisele acaba refém de Diogo. Alberto vai para a Editora com Paloma e Leila. Nana descobre que foi Diogo quem provocou o acidente que a fez perder o bebê. Diogo aparece diante de todos na Editora e ateia fogo.

Amor de Mãe

Eunice repudia a ocupação, e Camila e os alunos enfrentam a diretora. Érica assume o papel de agente de Ryan e fecha um acordo de trabalho. Thelma se sente ofendida por Durval. Carolina se junta à ocupação, para desespero de Durval. Lurdes descobre que Camila foi agredida. Vitória revela a Raul que Vinícius faz parte do grupo de ativistas que quer destruir a PWA. Raul expulsa Vinícius e Amanda de sua casa. Leila conta do divórcio para Penha, que hesita em contar o que sabe sobre Magno para a amiga. Raul decide ajudar Vinícius e Amanda a fugir. Álvaro pressiona Vitória a usar sua relação com Lurdes para manipular Camila. Lurdes e Thelma enfrentam Veiga e Belizário. Vitória afirma a Lurdes que as duas estão em lados opostos sobre a situação de Camila.

RECORD

Escrava Isaura

André e Moleca invadem a fazenda com a ajuda de Belchior. Álvaro fala de sua vida para Isaura, Miguel e Pedrinho. Martinho conta ao Sargento que Miguel foi visto a caminho de Muriaé. Rosa tira satisfações de Leôncio. Belchior cuida de João e Joaquina e fala da fuga. Francisco e Raimundo dormem. André e Moleca invadem a fazenda com a ajuda de Belchior. Leôncio surpreende Moleca que dá um golpe de capoeira e o rende. Rosa ataca Moleca. André resgata João e Joaquina.

Rosa reencontra André e rouba um beijo, Moleca vê. Gabriel geme. Leôncio acorda e fica furioso com a fuga dos escravos. Sebastião lamenta passar a noite de Natal longe de Henrique. Bernardo encontra um diamante. João e Joaquina são recebidos com festa no quilombo. Sebastião se irrita quando sabe que Rosa dormiu com Leôncio. Rosa ganha um colar de ouro como presente de Natal. Leôncio fica sozinho na noite de Natal. Helena foge para a casa de Tomásia. Alguém bate na porta da casa de Miguel e Isaura.

Caminhos do Coração

Leão diz que irá acabar com todo mundo. Helga diz para Ernesto que há a possibilidade de Eric ter voltado para seu esconderijo. Helga diz que precisa se esconder, mas não sabe para onde ir. Eric conta que colocou um rastreador na bolsa de Helga e diz que ela não irá escapar. Júlia diz para Marcelo fazer um teste e obedecê-la, para ver se suas dores param. Marcelo obedece a uma ordem de Júlia e diz que não sente mais dor. Iara dá a mão para Beto e o conduz em direção ao mar. Ísis dá um fora em Demétrio e avisa que não está com cabeça para pensar em namoro. Mendigo se prepara para morder Noé. Meduso lança um raio em Mendigo, que cai no chão. Ele manda os enfermeiros colocarem mendigo na maca e Noé não entende nada. Tati diz que precisa ir à ilha para ajudar Marcelo. Tati fica nervosa e começa a quebrar vários objetos. Leão entra na casa de Teófilo e avisa que irá acabar com todo mundo. Teófilo pega sua peixeira e manda Leão sair da sua casa. O mutante diz que vai começar por Ágata. Maria corre de Velociraptor e fica apavorada. Ela tropeça e cai.

O Rico e Lázaro

Zac e Nebuzaradã falam sobre a morte de Uriel. Em conversa com Shamiran, Evil lamenta a atitude cruel de Nebuzaradã durante a caçada aos leões. Joana vê Fassur importunando uma criança na rua e o ameaça. Tamir e Shamir reclamam das vontades das esposas. Zelfa diz saber o que está havendo com as gêmeas. Lia se ilumina ao ver que Daniel veio busca-la. Zelfa diz que Talita e Samira estão grávidas. Joana ampara a menina atacada por Fassur. Asher deixa a Babilônia com a caravana do príncipe Aksumai. Daniel convida Zadoque para presidir a cerimônia de casamento. Joaquim elogia a beleza de Edissa. Neusta se arruma para a festa. Tamir e Shamir tentam satisfazer os desejos das esposas. Nabucodonosor chega aos jardins para o casamento de Daniel. Sammu-Ramat pisa no vestido de Shamiran, que se desequilibra e cai da escada.

Amor Sem Igual

Oxente e Miguel questionam Poderosa. Ela diz que não dormiu com Antônio Júnior, conta a verdade e volta ao trabalho. Maria Antônia (@mariantoniacord) diz acreditar que Poderosa esteja apaixonada por Antônio Júnior. Pedro avisa que Poderosa também beijou Miguel. Ramiro manda Tobias entrar logo na linha. Fernanda marca um encontro com Pedro. Na Bras Esportes (@brasesportes) Vânia dá em cima de Tobias. O filho de Ramiro é surpreendido com a chegada de Ioná. Fernanda se abre com Beto. Ioná diz que quer fazer uma proposta a Tobias para dar uma lição em Doutorzinha. Donatella vai ao mercadão com Yara e compra na barraca de Poderosa. Pedro Antônio a admira. Donatella escuta Poderosa chamando Berenice de Furacão. Tobias fecha um acordo com Ioná.

A prostituta deixa a Bras Esportes (@brasesportes) e provoca Leandro na frente de Fabiana. Poderosa apresenta Pedro à Donatella. Luiggi e Serena pressionam Bibiana e dizem que ela precisa arrumar um emprego. A menina se revolta com os pais. Chang e Takashi descobrem que Duplex não é cafetão de Poderosa. Geovani manda flores para Norma e Bento finge ter sido ele quem mandou. Tobias arma com Bernardo e convida Ramiro para ir ao clube noturno. Chegam novas flores na casa de idosos e Carmem pensa ter recebido de Geovani. Ioná avisa à Olympia que não irá trabalhar essa noite. Leandro reclama com Olympia sobre a ida de Ioná até a agência Bras Esportes (@brasesportes). Tobias avisa que Donatella não irá dormir com Ramiro. Logo em seguida a polícia chega à casa noturna.

SBT

As Aventuras de Poliana

Filipa convida Eric para passar a tarde com ela. Lorena, Gael e Benício passam a vigiar Ester. Ruth descobre que o acidente de seu irmão aconteceu no nordeste. Waldisney diz a Nanci que o anel que deu a ela é falso. A falsa Dark Lady consegue invadir os autos falantes do colégio e mandar um recado para os alunos, deixando Raquel assustada. Durante o jogo de queimada, João acaba acertando uma bola na cabeça de Ruth, que fica furiosa. Afonso vai visitar Fernanda em seu trabalho. Devido ao incidente, Ruth expulsa João do colégio. Marcelo conversa com a diretora e conta a ela toda a verdade sobre João. Débora difama a imagem de Marcelo entre os funcionários da escola.

(*) Os capítulos são fornecidos pelas emissoras de televisão. Sujeito a alterações.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também