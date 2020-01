Resumo das Novelas

QUINTA-FEIRA,16

Malhação

Rita se preocupa com Lígia, e Filipe garante que conversará com a mãe. Anjinha e Cléber decidem ficar juntos, e ela termina o namoro com Tatoo. Rui pede que Matoso e Ramiro deem uma lição em Filipe. Lígia afirma a Filipe que, enquanto Rita estiver unida judicialmente a Rui, não facilitará encontro dela com Nina. Diana pressiona Andressa a afastar Henrique de Fafi. Diana aceita participar de um debate com Jaqueline. Guga descobre que Max perdeu seu emprego. Todos comemoram o namoro de Cléber e Anjinha, e Tatoo se sente humilhado. Madureira convida Lígia par sair, e Carla o apoia. Camelo e Raíssa tentam confortar Tatoo. Matoso observa Rita e Filipe.

Éramos Seis

Osório demite Alfredo e Tião. Isabel pede para Felício esperar para falar com Lola. Almeida alerta Julinho sobre a proximidade com Soraia. Genu fala mal da filha de Lola para Lúcio e Lili. Isabel conta sobre seu namoro para Soraia. Zeca procura emprego na farmácia. Adelaide se surpreende quando Emília afirma que quer proteger Justina de seus sonhos. Alfredo afirma que ajudará Tião. Afonso encomenda com Lola um bolo para o aniversário de Inês. Isabel fala com Lola sobre a viagem de Julinho. Alfredo revela à família que foi demitido. Afonso comenta com Inês sobre os telefonemas que anda recebendo. Shirley liga para Inês, que pede segredo a Durvalina. Lola se reconcilia com Julinho.

Bom Sucesso

Alberto é ovacionado pelos funcionários ao expulsar Diogo da Editora. Patrick recebe os amigos em sua festa de despedida. Diogo descobre que suas contas foram bloqueadas. Patrick convida Lorena para morar com ele. Pessanha é preso e confirma seu envolvimento com Diogo. Machado avisa a Marcos que ele está livre. Silvana passa mal, e Mário a visita. Diogo descobre que Gisele está o traindo.

Amor de Mãe

Danilo se revolta contra Thelma e sai de sua casa. Lurdes confronta Gilberto, e Miriam afirma que encontrará Tânia. Vinícius pede ajuda a Sandro para esconder Amanda. Davi abriga Danilo. Jane provoca Matias por conta da decisão de Miranda. Raul cobra que Vinícius lhe traga propostas para melhorar a atuação da PWA. Camila confronta Thelma e avisa à sogra que seu filho crescerá longe dela. Jane aconselha Thelma a revelar para Danilo sobre o aneurisma. Thelma desabafa com Lurdes. Miriam procura por Tânia. Miranda encontra Daniel, mas não consegue ficar com o rapaz. Oliveira e Lurdes se beijam. Miranda finge para Matias que ficou com outro homem. Vitória descobre que Vinícius é integrante do grupo de Amanda. Raul vê Amanda dormindo no quarto de Vinícius. Camila e seus alunos montam uma ocupação na escola.

RECORD

Escrava Isaura

André planeja invadir a fazenda de Leôncio. Isaura conversa com Álvaro e se apresenta como Elvira. Leôncio não consegue dormir. Raimundo avisa que não vai trabalhar mais para Tomásia. Leôncio tem outro pesadelo com Almeida. Malvina fica chocada ao saber que João e Joaquina estão presos. André planeja invadir a fazenda de Leôncio. Henrique e Bernardo garimpam. Rosa recebe Flor-de-Lis em seu quarto. Malvina pede a Leôncio que liberte João e Joaquina. Leôncio nega e Malvina vai embora. Pedrinho percebe que Isaura está interessada em Álvaro. Apaixonado Álvaro fala de Isaura para Geraldo. Branca sonha com o amor de Álvaro. Leôncio bate em Joaquina e João. Isaura chora. João e Joaquina pedem a Belchior que vá buscar a ajuda de Tomásia. Belchior arquiteta um plano para salvar João e Joaquina. Miguel recebe Álvaro em sua casa.

Caminhos do Coração

Maria implora para Velociraptor que ele vá embora. Capeletti avisa que Marcelo não pode sair do laboratório, pois é perigoso. A dor de cabeça de Marcelo aumenta e Capeletti avisa que só irá melhorar quando ele parar de contrariar as ordens de Júlia. Marcelo diz que não aceita a idéia de viver sem seu passado. César chama Vavá, Pachola e Cris e diz que eles precisam de um plano para sair do laboratório. Batista conta para Irma e Aristóteles que um ladrão quebrou o vidro do carro e roubou seu celular. Noé e mendigo lutam na praia. Silvana recebe um telefonema, avisando que mendigo está lutando com um homem.

Meduso diz que irá até a praia resolver tudo. Gór pensa em Rodrigo e chora. Metamorfo percebe a tristeza de Gór. Ele lhe dá um beijo. Aristóteles e Rodrigo comentam que não acreditam que César tenha se curado. Regina conta que sonhou de novo com Cléo e que ela mandou outra mensagem. Maria olha para Velociraptor e implora que ele vá embora. Ela se surpreende ao ver o dinossauro se afastar e desce da árvore. Maria sai correndo, mas Velociraptor percebe sua fuga e vai atrás dela. Janete e Cassandra discutem. Lucas tenta ouvir o pensamento de Cassandra, mas ela percebe e fica tensa.

O Rico e Lázaro

Zac fala com Asher sobre o dia da invasão babilônica. Absalom mente para Joana e nega ter falado com Rafael. Zac relembra o dia da invasão babilônica e confessa ter sido o responsável pela morte de Uriel. Asher fica revoltado com a revelação do amigo. Joana se recorda do passado. Asher tenta agredir Zac, mas é interrompido pelo príncipe Aksumai. Zelfa convida Joana para comer. Neusta reclama do comportamento de Rabe-Sáris com Amitis. Daniel avisa que o rei autorizou o casamento dos hebreus. Beroso conversa com Sammu e reclama do comportamento do rei com os hebreus. Joana e Zelfa comentam sobre o lado doentio de Fassur. Ilana apoia Dana. Evil tenta conter a felicidade por ser pai. Nabucodonosor se irrita ao saber que Rabe-Sáris está implicando com Joaquim.

Amor Sem Igual

Miguel e Antônio Júnior ficam surpresos com a atitude de Poderosa. Ela liga para algum lugar e marca um embarque imediato. Caio exige que Furacão fale com Poderosa. Angélica deixa a casa de Miguel. Ramiro recebe Pedro Antônio em sua casa e tenta fazer o rapaz desistir de sua filha. Norma fala com a neta sobre o novo namorado. Bento tenta se unir à Carmem para separar Norma e Geovani. Poderosa volta a trabalhar nas ruas. Furacão a encontra e tira satisfação sobre a ida dela a Bras Esportes (@brasesportes). Elas brigam e saem no tapa. Tobias diz querer Donatella só para ele. Ela o humilha.

O filho de Ramiro deixa a casa noturna irritado. Pedro encontra com Poderosa no posto de gasolina. Ela conta que beijou Antônio Júnior. Hugo estranha o comportamento de Miguel. Pedro fala com Antônio Júnior sobre o beijo em Poderosa. Escondida, Maria Antônia (@mariantoniacord) escuta a conversa. Ela conta para Oxente e Zenaide que o irmão foi beijado pela Poderosa. Oxente fica inconformado e vai tirar satisfação com Miguel. Poderosa discute com Caio na frente de Furacão. Oxente tenta alertar Miguel sobre quem ele está colocando dentro de casa. Eles se surpreendem ao verem Poderosa chegando para trabalhar no mercadão.

SBT

As Aventuras de Poliana

Marcelo insiste para João revelar a verdade a Ruth, mas o menino hesita. Jeff participa como finalista da segunda fase do projeto “Geração O11O”. Lindomar começa a ser assediado pela imprensa e Arlete recebe jornalistas em sua casa. Raquel vai para a escola a pé e suspeita de que esteja sendo perseguida. Devido a fama, Lindomar é obrigado a ir para o trabalho disfarçado. Pendleton pede para Sophie para de investigar Ester. Helô chama Raquel para conversar na diretoria.

(*) Os capítulos são fornecidos pelas emissoras de televisão. Sujeito a alterações.

