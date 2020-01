Resumo das Novelas

QUARTA-FEIRA,15

Malhação

Leila pede uma nova chance a Rui, e afirma que reconquistará Filipe. As chapas de Jaqueline e Diana se enfrentam na arrecadação de votos dos alunos. Cida ouve quando Filipe conta para Lígia que terminou com Leila. Raíssa afirma a Jaqueline que não autorizou a distribuição de seus DVDs pela chapa de Diana e Marquinhos. Diana alerta Andressa sobre Henrique e Fafi. Jaqueline denuncia a ação de Diana e Marquinhos para Neide. Anjinha confessa a Tatoo que não consegue parar de pensar em Cléber. Diana acata as orientações de Neide, e Marquinhos fica contrariado. Anjinha e Cléber se beijam novamente. Nanda desiste de ser cantora, e Ivete ofende a filha. Max é demitido e acusa Serginho para Regina. Rui se encontra com Ramiro e Matoso. Rita e Filipe reatam o namoro.

Éramos Seis

Carlos não gosta do jeito como o irmão conversa com Inês. Felício tenta se explicar para Isabel. Virgulino revela para a família a ameaça que sofreu de Hilton. Inês conversa com Durvalina sobre as diferenças entre Carlos e Alfredo. Lola pede que Alfredo não atrapalhe o namoro de Carlos. Osório recebe mais mercadorias roubadas. Olga sugere que Zeca peça seu emprego de volta para Emília. Marcelo entrega para Adelaide o contato de uma médica que pode ajudar Justina. Isabel questiona Clotilde sobre seu romance com Almeida. Soraia pede que Karine convença Assad a levar Julinho para trabalhar na loja do Rio de Janeiro. Virgulino foge de Hilton. Médica indicada por Marcelo vai à casa de Emília falar com Adelaide e Justina. Julinho avisa a Lola que foi chamado para trabalhar no Rio de Janeiro.

Bom Sucesso

Gisele prova a Nana que está fingindo apoiar Diogo apenas para descobrir seus planos. Pessanha consegue escapar da polícia. Machado revela a Alberto que eles conseguiram a prova de que o livro “O Satanás Burlesco” é de Eric Feitosa. Diogo se surpreende ao chegar à Editora, pois é recebido por Alberto, que o expulsa da Prado Monteiro.

Amor de Mãe

Vinícius e Amanda fogem com os ativistas. Davi afirma a Vitória, Raul e Álvaro que não teve envolvimento na ação do grupo radical. Wesley conta a Magno que decidiu se separar de Penha. Betina afirma a Magno que só voltará a ficar com ele quando Leila deixar sua casa. Vitória garante a Davi que Álvaro encontrará Amanda. Sandro confronta Vinícius sobre a ação de seu grupo. Belizário segue Davi e encontra Amanda, que consegue fugir. Miranda diz a Matias que aceita continuar casada, desde que ela possa passar uma noite com outro homem. Penha comenta com Leila sua desconfiança de Wesley. Lurdes e Betina denunciam a Miriam o caso de Gilberto e Tânia. Para acalmar Penha, Wesley inventa que se encontrou com Miriam para ajudar Magno. Davi e Vitória se declaram um para o outro. Leila se faz de vítima ao descobrir que Magno deseja se divorciar dela. Danilo descobre que Thelma armou para que Camila engravidasse.

RECORD

Escrava Isaura

Isaura se esconde de Álvaro por timidez, mas ele se diverte com esse joguinho de sedução. Helena diz a seu pai que se ele a forçar a se casar com o Dr. Paulo ela fará um escândalo. Malvina chega na fazenda. Leôncio ouve o barulho da charrete e pede para que Rosa vá embora. Rosa vai para o quarto antigo de Isaura para que Malvina não a veja. Leôncio vai encontrar Malvina. Moleca quer ajudar André a libertar seu pai e sua tia. Rosa dá água e pão para Joaquina e João. Henrique se irrita por não achar diamante.

Álvaro diz a sua mãe que achou a mulher de sua vida e que não pode ficar noivo de Branca. Malvina janta com Leôncio. Raimundo leva uma cobra para o quarto de Leôncio. Malvina e Leôncio vão para o quarto. Eles se beijam e Malvina se entrega. Francisco leva Rosa para fora de casa. Malvina abre os olhos e vê a cobra. Branca se lamenta. Perpétua briga com seu filho. Isaura tenta ler um livro, mas não consegue se concentrar. Álvaro surge em um cavalo e Isaura sorri para ele.

Caminhos do Coração

Helga diz ter certeza de que foi a chefia quem mandou matá-la. Eugênio avisa que irá mandar um recado para a mulher e Guiga se preocupa. Gór convence Rodrigo a ir embora. Assim que ele sai, Meta-César se transforma em Metamorfo. Ele comemora o plano junto com Gór e pergunta o que eles irão fazer a respeito da vacina. Gór avisa que eles irão usar placebo, um medicamento sem nenhum princípio ativo, e enganar todo mundo. Metamorfo agarra Gór e a beija, mas ela o empurra e confessa estar apaixonada por Rodrigo. Meduso diz para Silvana esquecer Metamorfo, pois ele gosta de Gór. Amália conta para Rodrigo que está tendo pesadelos de que o filho deles é um mutante com genes de jacaré. Rodrigo diz que irá acabar com Júlia. Lúcia conta para Danilo que está grávida. Ela pede para Danilo conter sua empolgação e diz que não sabe quem é o pai. Danilo avisa que irá assumir o filho, mesmo não sendo o verdadeiro pai. Metamorfo diz para Gór que ela não merece ficar com Rodrigo.

Gór se convence de que não precisa de Rodrigo e avisa que irá esquecê-lo. Metamorfo e Gór se beijam. Marcelo sente uma forte dor na cabeça e pede explicações a Júlia. Ela avisa que eles estão numa ilha e Marcelo se desespera. Marcelo segura Júlia pelos braços e a ameaça. Capeletti dá um choque em Marcelo, que cai no chão. Marcelo derruba Capeletti e quando se vira para Júlia, ela lhe acerta com a pistola de raios tranqüilizantes. Marcelo desmaia e Júlia avisa que ele só irá parar de sentir dor quando aceitar suas ordens. Lúpi, Toni e Cléo ajudam a limpar os ferimentos de Perpétua e ela sobrevive. Perpétua se preocupa com o sumiço de Minotauro e diz ter a sensação de que algo aconteceu com ele. Gór termina o namoro com Rodrigo. Ela avisa que ela e César não irão voltar para mansão. Rodrigo fala para Amália que terminou tudo com Gór e os dois se beijam.

Maria tenta descer da árvore, mas Velociraptor continua por ali. Ela se desequilibra e quase cai, mas consegue se posicionar de forma segura. Noé encontra o mendigo, que fica com olhos vermelhos. Noé percebe que mendigo é um homem. Mendigo dá um salto para cima de Noé e ameaça mordê-lo. Iara conduz Beto para o mar e continua hipnotizando-o. Ísis cuida de Demétrio e ele diz que irá sempre protegê-la. Demétrio olha para Ísis e confessa ter se apaixonado por ela. Vlado e Fúria andam pela mata e param ao sentir o cheiro de um mutante. Golias, um mutante gigante e com genes de elefante se aproxima deles. Vlado e Fúria aparecem para Golias e falam que querem experimentar o gosto de seu sangue. Golias avisa ser forte o suficiente para derrotar seus inimigos, mesmo assim Vlado e Fúria avançam na direção do gigante. Golias os repele. Helga diz ter certeza de que foi a chefia quem mandou matá-la.

O Rico e Lázaro

Amitis corre para ajudar Shamiran. A esposa de Evil avisa que está bem. Daniel e os sábios hebreus ficam ansiosos com a chegada das noivas. Beroso critica a realização da cerimônia nos jardins. Malca chega na cerimônia acompanhada de seu pai. Nebuzaradã implica com Joana. Malca fica encantada por Zac. Lior trabalha para Zabaia na Casa da Lua. Absalom diz para Nicolau jamais contar a Joana que Asher está vivo. Zadoque começa a celebrar a cerimônia. Lia, Naomi, Raquel e Dalila chegam vestidas de noivas. Malca conhece Belsazar. Zac troca olhares com Malca. Joana fica aliviada ao notar o clima entre os dois. Zelfa discute com Elga sobre Fassur. O sacerdote sai com uma prostituta. Joana se lembra dos pais de Asher. O hebreu segue na caravana de Aksumai.

Amor Sem Igual

Caio pede para Poderosa não enfrentar Bernardo. Contrariado, Tobias aceita dividir a direção da empresa com Fernanda. Poderosa vê Bernardo e fica em choque. Ela deixa o local e passa mal. Miguel é avisado que Poderosa foi levada para o hospital. Bernardo pede a atenção da fisioterapeuta Tatiana. Bernardo pergunta sobre Furacão para Caio. Wesley dá aula de dança para os idosos. Yara conversa com a ajudante Marly. Olympia chama a atenção de Donatella e avisa que ela não pode namorar nenhum cliente. Miguel volta para casa com Poderosa e estranha o comportamento dela. Ela se lembra do passado com sua mãe.

Maria Antônia (@mariantoniacord) se irrita com os conselhos recebidos nas redes sociais. Oxente exige que os filhos se sentem à mesa. Maria Antônia (@mariantoniacord) surpreende os irmãos ao se preocupar com Poderosa. Ramiro se irrita ao ouvir Xavier falando sobre seu problema de saúde. Fernanda conversa com Norma sobre seu novo emprego. Tobias orienta Leandro e Bernardo sobre como agirem com Fernanda na empresa. Caio conta para Furacão que Poderosa esteve na escolinha atrás de Bernardo. Poderosa fica tocada com as palavras de Miguel e eles acabam se beijando. Logo em seguida, ela se mostra arrependida e arredia. Antônio Júnior chega na casa de Miguel. Poderosa avisa que um beijo não significa nada. No calor da raiva, ela beija o filho de Oxente. Antônio Júnior e Miguel ficam chocados.

SBT

As Aventuras de Poliana

Filipa marca um encontro com Eric, porém o menino convida Paola e Hugo para irem também. Gleyce segue preocupada com o sumiço de Mosquito. Sophie faz algumas perguntas a Ester. A falsa Dark Lady envia uma mensagem a Raquel propondo um encontro entre as duas. Para animar Luisa, Poliana prepara uma surpresa para a tia. Pressionado por Marcelo, João conta toda a verdade. Nanci recebe a notícia sobre um assalto a uma joalheria e desconfia de Waldisney. Luigi conta aos pais que está namorando com Yasmin. Lindomar sai na capa de uma importante revista nacional.

(*) Os capítulos são fornecidos pelas emissoras de televisão. Sujeito a alterações.

