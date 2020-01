Resumo das Novelas

TERÇA-FEIRA,14

Malhação

Madureira gosta da presença de Lígia. Filipe pede que Rita o perdoe. Anjinha fica constrangida ao encontrar Tatoo. Carla se surpreende ao encontrar Lígia. Filipe e Rita se beijam, e ele afirma que terminará o namoro com Leila. Madureira convida Lígia para dançar. Rui vê Filipe com Rita e pressiona Leila. Ramila desconfia da relação entre Jaqueline e Celso. Madureira declara seu interesse por Lígia, e os dois se beijam. Thiago se incomoda com a proximidade de Jaqueline e Celso. Leila flagra Filipe com Rita. Filipe termina o namoro com Leila. Vânia e César dançam juntos. Rui afirma a Leila que agirá contra Filipe.

Éramos Seis

Felício garante a Marcelo que contará a verdade para Isabel. Lúcio beija Isabel. Julinho questiona Assad sobre a loja no Rio de Janeiro. Zeca volta para Itapetininga. Genu reclama da falta de dinheiro. Hilton ameaça Virgulino. Tião se preocupa por Alfredo continuar pegando as peças roubadas de Osório. Adelaide discute com Emília por causa de Justina. Assad promove Almeida para convencê-lo a ficar. Carlos fica desconfortável por encontrar Alfredo e Adelaide no cinema. Olga se anima com a volta de Zeca. Adelaide fica abalada com um comentário de Alfredo. Felício revela a Isabel que é casado. Alfredo se insinua para Inês.

Bom Sucesso

Paloma vê Pessanha fugindo e tenta alcançá-lo. Marcos segue Pessanha. Léo informa que Ramon está fora de perigo. Pessanha avisa a Diogo que está sendo perseguido, e o advogado pede que ele se afaste. Marcos revela a Paloma os planos de Diogo contra ela. Alberto recomenda que Paloma fique com os filhos na mansão. Nana fica furiosa ao flagrar Diogo com Gisele e ouve quando o ex-marido ironiza a perda de seu bebê.

Amor de Mãe

Lurdes confronta Gilberto, que tenta despistar a mulher. Vitória sugere que Álvaro se responsabilize pela escola de Camila. Álvaro convida Lídia para organizar o jantar para os acionistas da PWA. Vinícius arma com Amanda para sabotar o jantar. Marina aceita integrar o grupo de Amanda. Magno vê quando Gilberto fala com a enfermeira Tânia e pede ajuda a Betina para investigar os dois. Durval e Natália ficam juntos. Érica desmascara Carlinhos para Ryan. Miranda exige que Matias lhe conte a verdade sobre Jane. Thelma confidencia a Durval que furou os preservativos de Danilo. Betina ajuda Lurdes a encontrar o endereço de Tânia. Camila recusa a proposta de Vitória e afirma que lutará pela escola pública. Matias confessa a Miranda que já ficou com Jane. Guará se preocupa com a ação comandada por Amanda e alerta Davi. Marina e Cássia colocam veneno na comida do jantar da PWA. Sandro reconhece Vinícius durante a invasão de ativistas ao jantar.

RECORD

Escrava Isaura

Gabriel fica de olhos abertos, mas continua imóvel. Isaura chora de alívio. Gabriel fica de olhos abertos, mas continua imóvel. Diogo se declara para Helena. Miguel chega na chácara em São Paulo e consegue negociar com o proprietário o aluguel. Henrique e Bernardo garimpam os diamantes no meio do cascalho. Cel. Sebastião diz a Helena que é com o Dr. Paulo que ela se casará. Belchior entrega a carta de Malvina para Leôncio e ele decide escrever uma carta de resposta.

Tomásia recebe uma caixa de presente, mas ao abri-la sai uma aranha asquerosa. A condessa fica brava e decide enviar um presente ainda mais letal para o Leôncio. Leôncio dá tapas na cara de Joaquina covardemente, mas pára ao ouvir os chamados de Rosa. Leôncio leva Rosa para seu quarto. Malvina recebe carta de Belchior. Helena está perto e desaprova. Álvaro diz a sua mãe que não está certo se pede a mão de Branca em casamento. Decide dar uma volta para pensar no assunto. Isaura sai para passear com Pedrinho. Álvaro e Isaura se encontram e trocam olhares.

Caminhos do Coração

Eugênio acha uma mulher com o nome de sua mãe na Internet. Eric avisa para Paola que ela poderá fazer tudo o que quiser ao se transformar em serpente. Paola diz que irá se vingar de Janete e que Toni finalmente será seu. Paola se transforma em serpente, enquanto Eric, Fernando e Juanita vão embora. Valéria golpeia Taveira e Dino e os dois largam seu pescoço. Ela se desespera com medo de virar vampira. Taveira e Dino avisam que Valéria não irá virar vampira, pois eles não irão deixá-la sobreviver. A repórter tenta se defender e implora para não morrer. Taveira e Dino mordem o pescoço de Valéria. Pepe diz ter certeza de que Taveira e Dino estão envolvidos com o sumiço de Ana Luz. Helga liga para Ernesto e conta ter sido atacada pelos bandidos. Júlia conta para Marcelo que ele foi atacado por um dinossauro e ele fica confuso por não se lembrar de nada. A médica chama Marcelo pelo seu verdadeiro nome e ele pede explicações, já que pensa se chamar Leonardo. Júlia disfarça e diz que confundiu o nome dele.

Marcelo tem alucinações com imagens de monstros e diz que não pode aceitar viver sem memória. Capeletti coloca César numa cela e ele implora para o segurança soltá-lo. Vavá, Pachola e Cris escutam tudo e se surpreendem ao saber que Metamorfo tomou o lugar de César. Meta-César termina de responder as últimas perguntas dos jornalistas. Aristóteles, Cassandra e Irma desconfiam de “César” e querem saber tudo a respeito da vacina anti-lobisômica. Meta-César pede para Gór mandá-los embora. Gór hipnotiza os três. Ela também olha para Lúcia e Danilo e eles saem. Rodrigo enfrenta Gór com seu olhar. Meduso agarra Silvana e os dois se beijam. A moça o afasta e confessa estar gostando de Metamorfo. Batista conta para Regina que marcou um encontro com a mãe de seu filho e que ela irá lhe contar tudo sobre o menino. Vlado propõe à Fúria que eles se unam. A mulher-pantera aceita e os dois ficam atraídos um pelo outro. Vlado e Fúria se beijam. Mauro e Simone chegam em casa e estranham a bagunça.

Ela procura por Helga e Paola, mas não as encontra. Mauro leva um susto ao ver uma cobra rastejando. Simone se esconde atrás de Mauro. A cobra se transforma em Paola, que se veste rapidamente. Simone e Mauro se surpreendem ao encontrar Paola. Ela diz que estava escondida com medo da cobra e eles estranham. Paola conta que o apartamento foi invadido por bandidos. Helga entra em casa apavorada. Helga diz que Eric quer matá-la e estranha o fato de ele não ter feito nada contra Paola. Perpétua ferida chega ao depósito. Lúpi, Toni e Cléo correm para ajudá-la. Perpétua conta que foi atacada por Fúria e Vlado e desmaia. Os três tentam conter seu sangramento. Hélio dá de cara com o sapo-bufo gigante. Ele é atingido por uma gosma verde. Ele preso na gosma e desmaia. Guiga diz para Teófilo que está preocupado com o grupo que foi para ilha. Ágata e Aquiles pedem para fazer parte da Liga do Bem. Eugênio acha uma mulher com o nome de sua mãe em um site de relacionamentos na Internet.

O Rico e Lázaro

Zac fala com Asher sobre o dia da invasão babilônica. Absalom mente para Joana e nega ter falado com Rafael. Zac relembra o dia da invasão babilônica e confessa ter sido o responsável pela morte de Uriel. Asher fica revoltado com a revelação do amigo. Joana se recorda do passado. Asher tenta agredir Zac, mas é interrompido pelo príncipe Aksumai. Zelfa convida Joana para comer. Neusta reclama do comportamento de Rabe-Sáris com Amitis. Daniel avisa que o rei autorizou o casamento dos hebreus. Beroso conversa com Sammu e reclama do comportamento do rei com os hebreus. Joana e Zelfa comentam sobre o lado doentio de Fassur. Ilana apoia Dana. Evil tenta conter a felicidade por ser pai. Nabucodonosor se irrita ao saber que Rabe-Sáris está implicando com Joaquim.

Zac e Nebuzaradã falam sobre a morte de Uriel. Em conversa com Shamiran, Evil lamenta a atitude cruel de Nebuzaradã durante a caçada aos leões. Joana vê Fassur importunando uma criança na rua e o ameaça. Tamir e Shamir reclamam das vontades das esposas. Zelfa diz saber o que está havendo com as gêmeas. Lia se ilumina ao ver que Daniel veio busca-la. Zelfa diz que Talita e Samira estão grávidas. Joana ampara a menina atacada por Fassur. Asher deixa a Babilônia com a caravana do príncipe Aksumai. Daniel convida Zadoque para presidir a cerimônia de casamento. Joaquim elogia a beleza de Edissa. Neusta se arruma para a festa. Tamir e Shamir tentam satisfazer os desejos das esposas. Nabucodonosor chega aos jardins para o casamento de Daniel. Sammu-Ramat pisa no vestido de Shamiran, que se desequilibra e cai da escada.

Amor Sem Igual

Fernanda aceita trabalhar na agência Bras Esportes (@brasesportes). Olympia obriga Donatella a ir para o quarto com Tobias. Antônio Júnior fica com pena de Cindy. Pedro conversa com Oxente sobre Fernanda. Maria Antônia (@mariantoniacord) recebe conselhos em suas redes sociais. Miguel fala de amor com Poderosa e ela se irrita. Geovani e Bento trocam provocações. Carmem começa a se entender com Norma. Tobias lamenta seu desempenho com Donatella e ela o humilha. Miguel apresenta seu novo funcionário, Juliano (Raphael Montagner). Poderosa estranha a maneira gentil como Maria Antônia (@mariantoniacord) está lhe tratando. Oxente se preocupa com Antônio Júnior ao vê-lo dormindo até tarde. Carmem se recusa a emprestar dinheiro para Norma ajudar Fernanda.

Nivaldo e Luciana aceitam seguir com o conselheiro tutelar. Beto chega na agência de Ramiro. Fernanda se lembra de sua mãe. Tobias não consegue acordar com o despertador. Fernanda diz estar desanimada para começar o novo trabalho. Leandro não gosta de saber que a filha do patrão vai trabalhar na Bras Esportes (@brasesportes). Furacão se encontra com Poderosa e avisa que foi importunada por Bernardo novamente. Angélica avisa que precisa ir ao dentista e Miguel fica desconfiado. Tobias levanta atrasado e sai para o trabalho. Poderosa pede para Olavo leva-la até a Bras Esportes (@brasesportes). Tobias chega na agência esportiva e é surpreendido com a notícia dada pelo pai. Ramiro avisa que Fernanda vai dividir a direção da empresa com o irmão. Poderosa chega na escolinha de futebol e se depara com Caio. Ele pergunta o que ela está fazendo na agência. Poderosa diz que veio falar com Bernardo.

SBT

As Aventuras de Poliana

Roger leva Verônica ao terreno que ele escolheu para construir a sede o CLP, mas ela não gosta. Poliana tenta animar Luisa. Luigi finalmente se declara para Yasmin. Mirela faz uma limpa em seu armário e decide doar boa parte de suas roupas. João tenta evitar uma conversa entre Marcelo e Bento e os dois estranham o comportamento do menino. Glória vai até a casa de Pendleton para conversar com Luisa. Filipa não aprova o namoro de Yasmin e Luigi. Disfarçada, Sophie vai até o orfanato em busca de mais informações sobre os pais de Ester. Glória pede para Pendleton dar a guarda de Poliana para Luisa. Waldisney vai até a casa de Branca para pedir Nanci em casamento. Marcelo descobre que João está escondendo algo dele.

(*) Os capítulos são fornecidos pelas emissoras de televisão. Sujeito a alterações.

