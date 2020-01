Resumo das Novelas

SÁBADO,11

Malhação

A novela não é exibida aos sábados.

Éramos Seis

Carlos e Inês examinam Clotilde e decidem levá-la a um hospital. Isabel se insinua para Felício. Almeida conta para os filhos sobre a mudança. Zeca decide ir atrás de Neves em São Paulo. Lola passa a noite com Clotilde no hospital. Virgulino pensa na proposta feita por Hilton. Adelaide se surpreende com Alfredo. Julinho conta para Almeida que Clotilde está internada. Emília se enfurece quando Adelaide entrega uma nova caixa de lápis de cor para Justina. Adelaide conversa com Marcelo sobre o caso de Justina. Almeida visita Clotilde, mas Lola o impede de ver a irmã. Karine pede para Assad dar um aumento para Almeida. Felício e Isabel passeiam no parque. Almeida se embriaga pensando em Clotilde. Felício e Isabel se beijam.s

Bom Sucesso

Mauri avisa que Nana perdeu o bebê. Mário e Nana sofrem. Diogo humilha Yuri. Gisele pede demissão para Jeremias. Gisele fica chocada ao ver o mural da vingança de Diogo. Diogo não deixa Gisele ir para casa. Mário conta a Nana que Silvana terá gêmeos. Alberto fica revoltado ao imaginar que Diogo seja o responsável pelo acidente com Nana. Alberto sofre pela perda do neto e lê um poema com Vera.

Amor de Mãe

Lurdes e Danilo socorrem Camila, que está desacordada. Camila é levada para o hospital. Marconi consegue fugir e Belizário ameaça Farula. Wesley registra a proximidade entre Farula e Belizário. Érica conhece Vinícius. Raul e Vinícius discutem sobre a PWA. Sandro ajuda Marconi. Belizário se irrita com Wesley. Camila desperta da cirurgia. Thelma apoia Lurdes. Wesley afirma a Miriam que Belizário está envolvido em assassinatos. Wesley e Miriam se beijam. Vitória lamenta sua ausência em casa para amparar Tiago, e Álvaro se irrita com a advogada. Os alunos visitam Camila no hospital. Jane anuncia a Camila e Danilo que a moça está grávida. Thelma dissimula a alegria com o sucesso de seu plano. Vinícius percebe que Sandro ajudou Marconi a fugir e despista Raul para proteger o irmão. Betina confronta Leila e decide deixar a casa de Magno.

RECORD

Escrava Isaura

A novela não é exibida aos sábados.

Caminhos do Coração

A novela não é exibida aos sábados.

O Rico e Lázaro

A novela não é exibida aos sábados.

Amor Sem Igual

A novela não é exibida aos sábados.

SBT

As Aventuras de Poliana

A novela não é exibida aos sábados.

