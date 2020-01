Resumo das Novelas

SEXTA-FEIRA, 10

Malhação

Guga e Serginho pedem que Rita e Filipe se entendam para poder ajudá-los. Serginho diz a Max que aceita retirar o processo contra Aloísio. Rui contrata Tatoo para trabalhar no bar. Diana garante a Marquinhos que não inventará mentiras contra Celso. Nanda revela sua situação para Neide. Peixoto organiza uma proteção policial para Marco. Rafa insiste que Cléber se declare para Anjinha. Guga, Rita e Filipe registram as ofensas de Aloísio a Serginho. Rafa arma para aproximar Cléber de Anjinha. Filipe e Rita se beijam.

Éramos Seis

Padre Venâncio consola Clotilde. Felício convida Isabel para sair. Lola se preocupa com o estado de Clotilde. Almeida se lamenta com Gusmões. Emília fica incomodada com a visita de Lola. Alfredo pega uma das peças roubadas de Osório. Zeca tem uma ideia e pega a foto que tirou com Neves. Emília esconde os lápis de cor de Justina.

Adelaide percebe a inquietação de Alfredo. Lola se preocupa com Clotilde. Adelaide enfrenta Emília. Isabel confabula com Soraia sobre o encontro com Felício. Virgulino se preocupa com o jeito como Lúcio olha para Isabel. Hilton faz uma proposta ilícita para Virgulino. Felício se encanta por Isabel. Clotilde se penitencia em seu quarto. Almeida avisa a Natália que pretende sair de São Paulo com ela e os filhos. Lola encontra Clotilde desmaiada.

Bom Sucesso

Yuri não gosta de saber que Gisele cogita se envolver com Diogo para ajudar Marcos. Léo avisa a Marie que Toshi é a mulher de sua vida. Marie volta para Paris. Sofia combina com Alberto como será a despedida do avô. O teste de DNA comprova a sabotagem de Diogo no desfile para matar Alberto. Gisele aceita ajudar Marcos, e Yuri termina com ela. Diogo sabota o corrimão da escada, com o intuito de fazer Nana perder o bebê. Mário e Silvana descobrem que serão pais de gêmeos. Nana se acidenta na escada da Editora.

Amor de Mãe

Thelma se surpreende ao encontrar Jane, e agradece a Durval. Thelma revela a Jane que tem um aneurisma. Raul exige que Vitória não vá mais à sua casa. Érica indica Lurdes para ser babá do filho de Verena e Álvaro. Jane e Thelma se reconciliam. Davi e Vitória ficam juntos. Magno pede que Betina não se envolva com as investigações de Vicente. Jane vê Lídia com Tales e reconhece o golpista. Lurdes começa a trabalhar na casa de Verena. Farula e Belizário fazem um acordo contra Marconi. Vinícius se encontra com Amanda, que revela ao rapaz sobre a sociedade de Raul com Álvaro. Jane reencontra Matias no hospital. Começa um tiroteio na comunidade e Camila é atingida.

RECORD

Escrava Isaura

Miguel acredita que eles estão em terras indígenas. Miguel, Isaura e Pedrinho conversam ao redor da fogueira sobre a situação de João e Joaquina. Martinho pressiona Rosa para contar onde está Isaura. Leôncio não consegue manter o equilíbrio e se apóia no piano. Em pânico e de olhos arregalados, Leôncio chama seu capanga. Raimundo ajuda João a esconder os restos de comida e bebida e logo em seguida vai atender a um chamado de Leôncio que tem várias alucinações chegando a confundir o Dr. Paulo com os negros quilombolas. Helena devora a comida na sua frente para não ser examinada pelo Dr. Paulo. Miguel escuta passos próximos a fogueira. Atrás da árvore se esconde um índio com o rosto pintado de vermelho e preto. Tomásia e Gioconda conversam sobre o Coronel Sebastião e Gabriel.

Raimundo conta ao Dr. Paulo que Leôncio tomou um remédio e logo depois ficou estranho. Miguel acredita que eles estão em terras indígenas. Geraldo convida Álvaro e Perpétua para irem a sua casa. Raimundo conta a Tomásia que Leôncio já sabe sobre o remédio que ela enviou para ele. Cel Sebastião se lamenta para suas filhas e diz a elas que é um fracasso como pai. Miguel consegue uma charrete para seguirem viagem. Bernardo mostra um diamante bruto para Henrique. André pede ajuda aos quilombolas para salvar João e Joaquina. Rosa se arruma para visitar Leôncio. Malvina pede Belchior que leve uma carta à seu marido manifestando sua intenção de visitá-lo. Leôncio ameaça Raimundo por causa do remédio que ele bebeu. Dr. Diogo examina Helena. Gabriel abre os olhos de repente. Miguel fala para Isaura sobre uma chácara para alugar em São Paulo.

Caminhos do Coração

Helga diz ter certeza de que foi a chefia quem mandou matá-la. Eugênio avisa que irá mandar um recado para a mulher e Guiga se preocupa. Gór convence Rodrigo a ir embora. Assim que ele sai, Meta-César se transforma em Metamorfo. Ele comemora o plano junto com Gór e pergunta o que eles irão fazer a respeito da vacina. Gór avisa que eles irão usar placebo, um medicamento sem nenhum princípio ativo, e enganar todo mundo. Metamorfo agarra Gór e a beija, mas ela o empurra e confessa estar apaixonada por Rodrigo. Meduso diz para Silvana esquecer Metamorfo, pois ele gosta de Gór. Amália conta para Rodrigo que está tendo pesadelos de que o filho deles é um mutante com genes de jacaré. Rodrigo diz que irá acabar com Júlia. Lúcia conta para Danilo que está grávida. Ela pede para Danilo conter sua empolgação e diz que não sabe quem é o pai. Danilo avisa que irá assumir o filho, mesmo não sendo o verdadeiro pai. Metamorfo diz para Gór que ela não merece ficar com Rodrigo.

Gór se convence de que não precisa de Rodrigo e avisa que irá esquecê-lo. Metamorfo e Gór se beijam. Marcelo sente uma forte dor na cabeça e pede explicações a Júlia. Ela avisa que eles estão numa ilha e Marcelo se desespera. Marcelo segura Júlia pelos braços e a ameaça. Capeletti dá um choque em Marcelo, que cai no chão. Marcelo derruba Capeletti e quando se vira para Júlia, ela lhe acerta com a pistola de raios tranqüilizantes. Marcelo desmaia e Júlia avisa que ele só irá parar de sentir dor quando aceitar suas ordens. Lúpi, Toni e Cléo ajudam a limpar os ferimentos de Perpétua e ela sobrevive. Perpétua se preocupa com o sumiço de Minotauro e diz ter a sensação de que algo aconteceu com ele. Gór termina o namoro com Rodrigo. Ela avisa que ela e César não irão voltar para mansão. Rodrigo fala para Amália que terminou tudo com Gór e os dois se beijam.

Maria tenta descer da árvore, mas Velociraptor continua por ali. Ela se desequilibra e quase cai, mas consegue se posicionar de forma segura. Noé encontra o mendigo, que fica com olhos vermelhos. Noé percebe que mendigo é um homem. Mendigo dá um salto para cima de Noé e ameaça mordê-lo. Iara conduz Beto para o mar e continua hipnotizando-o. Ísis cuida de Demétrio e ele diz que irá sempre protegê-la. Demétrio olha para Ísis e confessa ter se apaixonado por ela. Vlado e Fúria andam pela mata e param ao sentir o cheiro de um mutante. Golias, um mutante gigante e com genes de elefante se aproxima deles. Vlado e Fúria aparecem para Golias e falam que querem experimentar o gosto de seu sangue. Golias avisa ser forte o suficiente para derrotar seus inimigos, mesmo assim Vlado e Fúria avançam na direção do gigante. Golias os repele. Helga diz ter certeza de que foi a chefia quem mandou matá-la.

O Rico e Lázaro

Asher sente tontura antes de lutar. Nitócris descobre que Shamiran está grávida. Asher e Nebuzaradã começam a se encarar, furiosos. Nabuco ordena que a luta comece. Nebuzaradã desarma Asher e quando está para atacar, Evil para a luta. Asher conta a Aksumai que foi envenenado, mas diz que precisa se vingar antes de morrer. Nabuco ordena que a luta recomece e eles recebem lanças para continuar. Asher não aguenta mais e cai no chão, muito tonto. Nebuzaradã se aproxima e conta para ele que quem matou seu pai foi Zac. Asher fica atordoado, mas desmaia. Asher acorda no alojamento dos escravos. Shamiran conta que está grávida e Evil fica muito emocionado. Nabuco autoriza o casamento de Daniel e Lia. Asher pede que Zac conte toda a verdade.

Amor Sem Igual

Oxente e Miguel questionam Poderosa. Ela diz que não dormiu com Antônio Júnior, conta a verdade e volta ao trabalho. Maria Antônia (@mariantoniacord) diz acreditar que Poderosa esteja apaixonada por Antônio Júnior. Pedro avisa que Poderosa também beijou Miguel. Ramiro manda Tobias entrar logo na linha. Fernanda marca um encontro com Pedro. Na Bras Esportes (@brasesportes) Vânia dá em cima de Tobias. O filho de Ramiro é surpreendido com a chegada de Ioná. Fernanda se abre com Beto. Ioná diz que quer fazer uma proposta a Tobias para dar uma lição em Doutorzinha. Donatella vai ao mercadão com Yara e compra na barraca de Poderosa. Pedro Antônio a admira. Donatella escuta Poderosa chamando Berenice de Furacão. Tobias fecha um acordo com Ioná.

A prostituta deixa a Bras Esportes (@brasesportes) e provoca Leandro na frente de Fabiana. Poderosa apresenta Pedro à Donatella. Luiggi e Serena pressionam Bibiana e dizem que ela precisa arrumar um emprego. A menina se revolta com os pais. Chang e Takashi descobrem que Duplex não é cafetão de Poderosa. Geovani manda flores para Norma e Bento finge ter sido ele quem mandou. Tobias arma com Bernardo e convida Ramiro para ir ao clube noturno. Chegam novas flores na casa de idosos e Carmem pensa ter recebido de Geovani. Ioná avisa à Olympia que não irá trabalhar essa noite. Leandro reclama com Olympia sobre a ida de Ioná até a agência Bras Esportes (@brasesportes). Tobias avisa que Donatella não irá dormir com Ramiro. Logo em seguida a polícia chega à casa noturna.

SBT

As Aventuras de Poliana

Luisa desconfia de que Pendleton possa ter alterado os resultados dos exames de DNA de Poliana. Arlete fica deslumbrada com a nova vida na mansão. Luisa confronta Pendleton quanto a relação dele com Alice. Mosquito pede para Jeff dar a ele uma chance de provar que mudou de verdade. Gael, Benício e Lorena tentam convencer Mário de que Ester é uma robô. Chateada, Yasmin se tranca dentro do quarto. Waldisney tenta conquistar a aprovação de Branca para namorar sua neta. João vê a foto de Poliana e Luigi e estranha a situação. Leticia diz a Ruth e Helô que a própria Dark Lady pediu para que a menina entregasse as maças podres na escola. Falcão e Zóio entram na casa de Gleyce a procura de Mosquito, mas ela o encobre. As crianças do Clubinho contam para Poliana sobre o laboratório de Pendleton e a menina faz uma busca na casa.

(*) Os capítulos são fornecidos pelas emissoras de televisão. Sujeito a alterações.

