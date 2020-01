Resumo das Novelas

QUINTA-FEIRA, 9

Malhação

Cida exige que Leila se afaste de Filipe e ameaça delatar a irmã para Lígia. Guga confronta Max. Jaqueline e Fafi convidam Anjinha para sua chapa. Rita e Raíssa prometem ajudar na divulgação da campanha de Jaqueline. Max inventa para Aloísio que Serginho quer pedir desculpas pelo ocorrido. Serginho é afastado da gerência da loja. Milena e Daniel insistem para que Lígia vá à festa da ONG de Madureira. Helen relata a Marco o resultado da perícia da lista de policiais feita por Zé Carlos. Rita e Filipe discutem sobre o caso de Serginho.

Éramos Seis

Isabel tenta conversar com Clotilde. Lúcio se machuca durante a fuga e Tião o ajuda. Alfredo provoca Carlos durante seu discurso no jantar. Zeca procura Neves na pensão. Candoca lembra de Justina. Emília fica perturbada com os desenhos de Justina. Lúcio tenta explicar seu machucado e Virgulino desconfia. Zeca descobre que foi enganado por Neves. Almeida explica sua situação para Clotilde, que se desespera. Genu estranha a irritação de Lola ao comentar que Afonso poderia namorar Clotilde. Isabel finge ser uma cliente e vai ao escritório de Felício. Clotilde sobe na torre do sino, e Padre Venâncio a encontra.

Bom Sucesso

Patrícia confessa que Diogo a contratou para forjar um romance com Marcos. Diogo avisa para Alice que seu livro não será publicado. Diogo manda Nana demitir Mário. Paloma agride Diogo, ao saber que ele destratou a filha. Diogo oferece dinheiro a Pessanha para atentar contra Paloma. Machado comunica a Marcos que ele responderá ao processo em liberdade. Marcos pede a Mercedes que reabra o bar. Pessanha observa Paloma e Esther indo para o ensaio da Escola de Samba. Pessanha avisa a Diogo que aceita a proposta para tirar a vida de Paloma. Marcos pergunta a Gisele se ela aceita ajudá-lo a derrubar Diogo.

Amor de Mãe

Magno confirma que Jader foi coagido a confessar o crime contra Genilson. Betina descobre que Vicente trabalhava para Álvaro, e Wesley comenta sobre Belizário. Álvaro e Estela ficam juntos. Raul pede que Sandro o leve até a comunidade onde foi criado. Durval sugere que Thelma encontre Jane. Raul conhece Marconi. Daisy dá a Sandro uma mala de Kátia. Wesley filma Belizário recebendo dinheiro de Álvaro. Davi inicia seu projeto de coleta seletiva na escola de Camila, e Eunice os observa. Durval encontra Jane, que insinua que Thelma tem um segredo. Oliveira presenteia Lurdes. Dalto confessa a Wesley que se uniu ao esquema corrupto de Belizário. Sandro encontra um antigo cad

RECORD

Escrava Isaura

Isaura e Miguel adotam Pedrinho. Pedrinho mostra o caminho para Muriaé para Isaura e Miguel. Diogo e Helena recitam versos e se enamoram. Sebastião visita Rosa. Henrique chega ao quilombo. Francisco duvida que Leôncio pagará a recompensa pela captura de Isaura. André convence os escravos da tropa de Leôncio a viverem no quilombo e desistirem do ataque. Francisco e Martinho também desistem do ataque. Sebastião conversa com Paulo no bordel. Raimundo recebe um beijo de Rosa. O quilombo festeja a vitória. Leôncio tem outro pesadelo com Almeida. Isaura e Miguel adotam Pedrinho. Tomásia se alegra com as alucinações de Leôncio. Leôncio se irrita com a perda de escravos. Miguel, Isaura e Pedrinho encontram a Milícia, mas não são reconhecidos. Álvaro e Geraldo chegam bêbados em casa. Isaura fica assustada com a volta da Milícia. Leôncio diz que chegou a hora de João e Joaquina.

Caminhos do Coração

Eugênio acha uma mulher com o nome de sua mãe na Internet. Eric avisa para Paola que ela poderá fazer tudo o que quiser ao se transformar em serpente. Paola diz que irá se vingar de Janete e que Toni finalmente será seu. Paola se transforma em serpente, enquanto Eric, Fernando e Juanita vão embora. Valéria golpeia Taveira e Dino e os dois largam seu pescoço. Ela se desespera com medo de virar vampira. Taveira e Dino avisam que Valéria não irá virar vampira, pois eles não irão deixá-la sobreviver. A repórter tenta se defender e implora para não morrer. Taveira e Dino mordem o pescoço de Valéria. Pepe diz ter certeza de que Taveira e Dino estão envolvidos com o sumiço de Ana Luz. Helga liga para Ernesto e conta ter sido atacada pelos bandidos. Júlia conta para Marcelo que ele foi atacado por um dinossauro e ele fica confuso por não se lembrar de nada. A médica chama Marcelo pelo seu verdadeiro nome e ele pede explicações, já que pensa se chamar Leonardo. Júlia disfarça e diz que confundiu o nome dele.

Marcelo tem alucinações com imagens de monstros e diz que não pode aceitar viver sem memória. Capeletti coloca César numa cela e ele implora para o segurança soltá-lo. Vavá, Pachola e Cris escutam tudo e se surpreendem ao saber que Metamorfo tomou o lugar de César. Meta-César termina de responder as últimas perguntas dos jornalistas. Aristóteles, Cassandra e Irma desconfiam de “César” e querem saber tudo a respeito da vacina anti-lobisômica. Meta-César pede para Gór mandá-los embora. Gór hipnotiza os três. Ela também olha para Lúcia e Danilo e eles saem. Rodrigo enfrenta Gór com seu olhar. Meduso agarra Silvana e os dois se beijam. A moça o afasta e confessa estar gostando de Metamorfo. Batista conta para Regina que marcou um encontro com a mãe de seu filho e que ela irá lhe contar tudo sobre o menino. Vlado propõe à Fúria que eles se unam. A mulher-pantera aceita e os dois ficam atraídos um pelo outro. Vlado e Fúria se beijam. Mauro e Simone chegam em casa e estranham a bagunça.

Ela procura por Helga e Paola, mas não as encontra. Mauro leva um susto ao ver uma cobra rastejando. Simone se esconde atrás de Mauro. A cobra se transforma em Paola, que se veste rapidamente. Simone e Mauro se surpreendem ao encontrar Paola. Ela diz que estava escondida com medo da cobra e eles estranham. Paola conta que o apartamento foi invadido por bandidos. Helga entra em casa apavorada. Helga diz que Eric quer matá-la e estranha o fato de ele não ter feito nada contra Paola. Perpétua ferida chega ao depósito. Lúpi, Toni e Cléo correm para ajudá-la. Perpétua conta que foi atacada por Fúria e Vlado e desmaia. Os três tentam conter seu sangramento. Hélio dá de cara com o sapo-bufo gigante. Ele é atingido por uma gosma verde. Ele preso na gosma e desmaia. Guiga diz para Teófilo que está preocupado com o grupo que foi para ilha. Ágata e Aquiles pedem para fazer parte da Liga do Bem. Eugênio acha uma mulher com o nome de sua mãe em um site de relacionamentos na Internet.

O Rico e Lázaro

Matias se declara para Gadise. Com tristeza, Shag-Shag deixa a cidade. Nabucodonosor autoriza a luta entre Nebuzaradã e Asher. Aspenaz fala que um escravo Asher está trabalhando no palácio. Shamiran diz estar grávida de Evil. Daniel é surpreendido ao ouvir Larsa dizer que Lia foi levada para a Casa da Lua. Shag-Shag caminha pelo deserto, cansada. Fassur diz que sonhou com Elga e ela fica interessada. Naomi aceita se casar com Abednego. Rafael está andando pela rua, quando Absalom surge na frente dele e coloca uma faca em seu pescoço. Sammu se aproxima, e Asher sente uma picada no braço. Ele se afasta, rápido, e pergunta o que ela fez. Sammu sorri e se afasta.

Amor Sem Igual

Miguel e Antônio Júnior ficam surpresos com a atitude de Poderosa. Ela liga para algum lugar e marca um embarque imediato. Caio exige que Furacão fale com Poderosa. Angélica deixa a casa de Miguel. Ramiro recebe Pedro Antônio em sua casa e tenta fazer o rapaz desistir de sua filha. Norma fala com a neta sobre o novo namorado. Bento tenta se unir à Carmem para separar Norma e Geovani. Poderosa volta a trabalhar nas ruas. Furacão a encontra e tira satisfação sobre a ida dela a Bras Esportes (@brasesportes). Elas brigam e saem no tapa. Tobias diz querer Donatella só para ele. Ela o humilha.

O filho de Ramiro deixa a casa noturna irritado. Pedro encontra com Poderosa no posto de gasolina. Ela conta que beijou Antônio Júnior. Hugo estranha o comportamento de Miguel. Pedro fala com Antônio Júnior sobre o beijo em Poderosa. Escondida, Maria Antônia (@mariantoniacord) escuta a conversa. Ela conta para Oxente e Zenaide que o irmão foi beijado pela Poderosa. Oxente fica inconformado e vai tirar satisfação com Miguel. Poderosa discute com Caio na frente de Furacão. Oxente tenta alertar Miguel sobre quem ele está colocando dentro de casa. Eles se surpreendem ao verem Poderosa chegando para trabalhar no mercadão.

SBT

As Aventuras de Poliana

Yasmin vê a cena entre Luigi e Poliana e fica chateada. Durval vai conversar com a enteada. Roger dá uma entrevista para falar sobre a boa fase da empresa após a sua gestão. Luca faz uma campanha para ajudar Mirela a recuperar suas redes sociais. Lorena dá dicas sobre sua mãe para Afonso. Ruth fica sabendo das maçãs podres e decide tomar uma atitude para deter a suposta Dark Lady. Lindomar e Arlete empacotam seus pertences e se preparam para a mudança. Mário desabafa sobre sua situação amorosa com seus pais. Waldisney vai até a casa de Nanci e convida Dona Branca para tomar um café. Jeff fica furioso por Gleyce ter ajudado Mosquito. Arlete e sua família se mudam para a mansão. Raquel e seus amigos encurralam a falsa Dark Lady. Ruth e Helô verificam as câmeras de segurança e descobrem que foi Leticia quem distribuiu as maçãs podres aos professores. Após ler a carta de Alice, Marcelo chama Luisa para conversar e compartilha com ela uma importante descoberta.

(*) Os capítulos são fornecidos pelas emissoras de televisão. Sujeito a alterações.

