Resumo das Novelas

QUARTA-FEIRA, 8

Malhação

Leila convence Filipe a ficar com ela. Diego avisa a Celso sobre a mobilização de alunos para demiti-lo. Daniel cuida de Milena, e César sente ciúmes. Cléber sofre. Raíssa ajuda Nanda a comparecer à consulta com Eliane. Aloísio pressiona Max a ser sua testemunha contra Serginho. Meg vende os ingressos para a festa beneficente da ONG. Jaqueline decide montar uma chapa com Fafi para concorrer ao grêmio escolar. Leila dopa Filipe, e Cida desconfia.

Éramos Seis

Inês não gosta quando Lola diz que Carlos ajudará a quitar a casa com seu o pagamento. Emília repreende Adelaide por ter trazido Justina de volta para casa. Afonso pensa em Lola. O gerente do banco mostra a Carlos seu novo serviço. Clotilde conta para Lola que foi enganada por Almeida. Isabel vai com Soraia ao escritório de advocacia de Felício. Virgulino se preocupa com Lúcio. Adelaide ajuda Alfredo a comprar um presente para Lola. Isabel vê Marcelo e desiste de falar com Felício. Lúcio, Tião e alguns rapazes distribuem panfletos pelas ruas. Almeida pensa em como se explicará para Clotilde. Zeca descobre que Neves mentiu. Alfredo entrega seu presente a Lola. Lúcio é perseguido pela polícia.

Bom Sucesso

O policial comenta com Waguinho e Alice que Jeniffer pode ter sido vítima de assalto. Jeniffer é homenageada pelos amigos. Patrícia é escalada para contracenar com Silvana na novela. Lulu ganha a promoção para visitar o set da novela de Silvana. Mauri comunica a Alberto que sua doença evoluiu. Mercedes reconhece Patrícia ao assistir à novela. Thaíssa encontra uma carta antiga de uma editora que fala sobre o livro de Eric Feitosa. Paloma reconhece Patrícia no set de gravação da novela.

Amor de Mãe

Davi aceita ajudar Camila em um projeto para a escola. Álvaro ofende Verena. Jorge indica Estela para pilotar o avião de Álvaro. Raul explica a Nuno por que deseja comprar a casa de Lurdes. Betina questiona se Magno está escondendo algo. Eunice alerta Álvaro sobre o projeto de Camila e Davi. Vitória assume o caso de Magno e garante a Lurdes que libertará seu filho.

Thelma visita Lurdes e acaba discutindo com Vitória. Penha conta a Wesley que Lídia a acusou de ladra e a demitiu. Thelma lembra de Jane. Durval e Natália se beijam novamente. Sandro anuncia a Lurdes que a casa é sua novamente.

RECORD

Escrava Isaura

Miguel planeja fugir com Isaura. Miguel planeja fugir com Isaura. Leôncio se sente só. João e Joaquina continuam trancados na cela. Leôncio tem outra visão de Almeida. André e Moleca preparam o quilombo para o ataque da tropa de Leôncio. Rosa dá abrigo a Flor-de-Lis. Perpétua vai a casa de Estela. Álvaro diz que vê Branca como irmã. Henrique enfrenta Sebastião. Dr. Paulo atende Leôncio e diz que ele está demente. Sebastião expulsa Flor-de-Lis do quarto de Rosa. Henrique vai ao quilombo lutar a favor de Isaura. Gioconda sente-se mal e Diogo a socorre. Leôncio percebe que sua tropa está desfalcada. Diogo recebe uma mensagem de Sebastião e vai a sua fazenda. Sebastião se irrita com a desobediência de Henrique. Moleca chama Bernardo para defender o quilombo. Isaura e Miguel fogem do quilombo.

Caminhos do Coração

Meta-César dá uma entrevista à imprensa e revela estar curado. Aquiles e Teófilo imploram para Clara curar Ágata e a menina tenta novamente usar seu poder. Clara coloca as mãos sobre a cabeça de Ágata e ela dá um sinal de vida. Ágata abre os olhos e Teófilo e Aquiles a abraçam. Maria diz para Hélio se acalmar, mas ele avisa que irá fugir. Velociraptor se aproxima e Hélio sai correndo em direção ao mar. O dinossauro persegue Hélio pela praia, mas ele entra no mar e some. Velociraptor volta-se para Maria e ela se apavora. Toni convence Lúpi a procurar Maria e Hélio. Marcelo questiona Júlia sobre a criação dos mutantes e ela diz seu objetivo é mudar a história da humanidade. Marcelo diz que não se lembra de nada e Júlia pede um beijo dele. A médica se aproxima lentamente de Marcelo, que recua. Marcelo diz que não quer beijar Júlia. Perpétua consegue se levantar para fugir, mas Fúria a ameaça de novo. Perpétua lança mais um raio contra Fúria, que cai no chão e sente dor. Perpétua sai correndo, mas pára ao se deparar com Vlado. Ela diz que irá dar mais choques no mutante-vampiro, mas Vlado avisa que está usando sapatos de borracha e a ameaça.

Lúpi sente a presença de uma mulher e Toni diz para eles se esconderem. Cléo se aproxima e Toni demora alguns segundos para reconhecer a prima. Toni grita pelo nome de Cléo e os dois se abraçam emocionados. Cléo conta que também é uma mutante e Lúpi diz ter esperanças de que seus amigos ainda estejam vivos. Iara avisa que não tem medo de Ísis e diz que quer Beto para ela. A sereia canta no ouvido de Demétrio e faz um gesto sobre a cabeça dele. Demétrio adormece e Ísis corre para ajudar o amigo. Iara sai andando e Beto vai atrás dela. Marcelo desconfia de sua amnésia e Júlia se enfurece. A médica diz que Marcelo é o que ela quer que ele seja e ele desconfia ainda mais. Eugênio comenta que irá pesquisar na Internet sobre sua mãe. Lucas escuta o pensamento de um rapaz e Célia fica irritada. Os dois discutem. Toni conta para Cléo o que aconteceu enquanto ela estava sumida. Perpétua foge e Vlado vai atrás dela. Ele ameaça mordê-la, mas Perpétua derruba Vlado no chão. Fúria aparece e diz que Vlado não irá roubar sua comida.

Os dois começam a lutar, enquanto Perpétua aproveita para fugir. Maria rasteja para fugir de Velociraptor e encontra um ovo de dinossauro. Ela se afasta do ovo e ao olhar para trás vê Velociraptor. Maria se corre, seguida pelo dinossauro. Maria sobe numa árvore e Velociraptor a observa. Meta-César dá uma entrevista à imprensa e revela estar totalmente curado. Gór e Rodrigo discutem. Amália os interrompe e manda Rodrigo escolher uma das duas. Taveira e Dino armam uma armadilha para Valéria e ela vai ao esconderijo deles. Os dois ameaçam a repórter, que fica aterrorizada ao descobrir que eles viraram vampiros. Valéria tenta fugir, mas Taveira e Dino mordem seu pescoço. Simone convida Mauro para morar com ela. Paola sente os efeitos da mordida, enquanto Eric, Fernando e Juanita a observam. Paola começa a se transformar em serpente.

O Rico e Lázaro

Asher sente tontura antes de lutar. Nitócris descobre que Shamiran está grávida. Asher e Nebuzaradã começam a se encarar, furiosos. Nabuco ordena que a luta comece. Nebuzaradã desarma Asher e quando está para atacar, Evil para a luta. Asher conta a Aksumai que foi envenenado, mas diz que precisa se vingar antes de morrer. Nabuco ordena que a luta recomece e eles recebem lanças para continuar. Asher não aguenta mais e cai no chão, muito tonto. Nebuzaradã se aproxima e conta para ele que quem matou seu pai foi Zac. Asher fica atordoado, mas desmaia. Asher acorda no alojamento dos escravos. Shamiran conta que está grávida e Evil fica muito emocionado. Nabuco autoriza o casamento de Daniel e Lia. Asher pede que Zac conte toda a verdade.

Amor Sem Igual

Caio pede para Poderosa não enfrentar Bernardo. Contrariado, Tobias aceita dividir a direção da empresa com Fernanda. Poderosa vê Bernardo e fica em choque. Ela deixa o local e passa mal. Miguel é avisado que Poderosa foi levada para o hospital. Bernardo pede a atenção da fisioterapeuta Tatiana. Bernardo pergunta sobre Furacão para Caio. Wesley dá aula de dança para os idosos. Yara conversa com a ajudante Marly. Olympia chama a atenção de Donatella e avisa que ela não pode namorar nenhum cliente. Miguel volta para casa com Poderosa e estranha o comportamento dela. Ela se lembra do passado com sua mãe.

Maria Antônia (@mariantoniacord) se irrita com os conselhos recebidos nas redes sociais. Oxente exige que os filhos se sentem à mesa. Maria Antônia (@mariantoniacord) surpreende os irmãos ao se preocupar com Poderosa. Ramiro se irrita ao ouvir Xavier falando sobre seu problema de saúde. Fernanda conversa com Norma sobre seu novo emprego. Tobias orienta Leandro e Bernardo sobre como agirem com Fernanda na empresa. Caio conta para Furacão que Poderosa esteve na escolinha atrás de Bernardo. Poderosa fica tocada com as palavras de Miguel e eles acabam se beijando. Logo em seguida, ela se mostra arrependida e arredia. Antônio Júnior chega na casa de Miguel. Poderosa avisa que um beijo não significa nada. No calor da raiva, ela beija o filho de Oxente. Antônio Júnior e Miguel ficam chocados.

SBT

As Aventuras de Poliana

Todos os professores recebem maçãs podres com bilhetes assinados pela suposta Dark Lady. Mosquito apanha de sua gangue e Gleyce o ajuda. Filipa começa a se aproximar de Eric e Paola fica com ciúmes. Luigi pede conselhos amorosos para Iure e o professor sugere que contracene uma cena romântica com Poliana. Escondido, Hugo fotografa a cena. Ruth diz que João é uma má influência para Bento e pede que eles se afastem. Luisa escuta barulhos estranhos vindos do quarto de Ester e vai verificar. João fica chateado devido a situação com Ruth. Antônio entrega a Marcelo uma carta escrita por Alice.

