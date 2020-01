Resumo das Novelas

SEGUNDA-FEIRA, 6

Malhação

Lígia se recusa a deixar Nina sozinha com Rui. Cléber não aceita falar com Anjinha. Lígia pede que Filipe não enfrente Rui. Milena convence César a pedir desculpas para Jaqueline. Lara insinua a Lígia que Rita armou com Rui para assustá-la. Jaqueline não aceita conversar com César. Daniel convida Milena para passar um dia a seu lado. Diana, Marquinhos, Ramila e Solange planejam as pautas defendidas por sua chapa para o grêmio escolar. Anjinha avisa a Madureira que Milena desmaiou. Filipe e Rui se enfrentam.

Éramos Seis

Adelaide fica feliz com a reação de Justina. Isabel desabafa com Clotilde. Rosaura decide deixar os filhos passarem uma temporada com Almeida e Natália disfarça a irritação. Adelaide voa com Justina, que tem uma lembrança com a irmã e se emociona. Alfredo convida Tião para uma reunião política. Natália reclama da decisão do Juiz e Almeida fica angustiado. Carlos conversa com Marcelo sobre Felício. Virgulino se preocupa com o empenho político de Lúcio. Justina reconhece Adelaide como irmã. Isabel pensa em Felício. Clotilde tem um pesadelo. Lola recebe a visita de Emília. Zeca tira todo o dinheiro que tem no banco. Lola pede para Alfredo se afastar de Adelaide, a fim de que Emília ajude Carlos. Justina pede para voltar para casa com Adelaide.

Bom Sucesso

Paloma decide deixar Búzios. Marcos se surpreende ao ver Patrícia em sua cama. Diogo faz uma denúncia anônima sobre tráfico de drogas no bar de Marcos. Paloma conta para Ramon e Francisca que flagrou Marcos com uma mulher na cama. Marcos é preso e pede ajuda para Machado. Gabriela escuta Vera contar que Marcos foi preso. Machado avisa a Marcos que o Juiz decidirá se ele responderá em liberdade ou não. Alice consola Paloma. Paloma se assusta ao saber por Gabriela que Marcos foi preso.

Amor de Mãe

Lurdes pede demissão a Vitória e se despede de Tiago. Durval desabafa com Thelma sobre Carolina. Belizário sugere que Álvaro compre o bar de Nuno para fazer concorrência com o restaurante de Thelma. Miriam afirma a Betina que reabrirá a investigação sobre a morte de Genilson. Wesley promete ajudar Magno. Raul conta a Lídia sobre Sandro. Raul conhece Tales. Marina sofre e Ryan apoia a namorada. Durval declara sua admiração por Natália, e os dois acabam se beijando. Lídia viaja, e Tales dispensa Penha para receber Estela. Álvaro conta a Vitória seu plano de falir Thelma.

RECORD

Escrava Isaura

Raimundo vai até casa de Tomásia pedir para trabalhar com ela. Geraldo conta a Álvaro que Branca vai doar suas jóias para a Sociedade Abolicionista. André ouve os passos da tropa do capitão-do-mato atrás deles. André se faz de isca para o capataz. Raimundo chicoteia o escravo que não fugiu. Violeta conta a Belchior que Flor de Liz foi quem entregou o ataque a fazenda para Leôncio. Tomásia quer colocar um espia na fazenda de Leôncio. Isaura e Miguel saem do esconderijo e fogem na direção oposta a de André.

Leôncio vê o fantasma de seu pai e desmaia. André consegue fugir da vista do capitão do mato e vai para onde está Isaura. Branca dá jóias para Álvaro como doação. André conta a Isaura sobre Moleca. Diogo é chamado pelo Cel. Sebastião para consultar Helena que está muito doente. Helena e Diogo trocam olhares e recitam poemas. André apresenta Isaura e Miguel a Moleca que se irrita. Cel. Sebastião negocia com Leôncio a devolução de Rosa e a liberdade de Henrique. Chegam mais escravos com armas no quilombo. Raimundo vai até casa de Tomásia pedir para trabalhar com ela.

Caminhos do Coração

Gór diz que César está curado . Guiga ameaça Leão com uma arma e Teófilo pega sua faca, enquanto Érica reúne as crianças em volta de si. Leão dá patada no rosto de Guiga e ele desmaia. Teófilo parte para cima de Leão com a faca. Leão salta na direção de Teófilo e morde seu pescoço. Aquiles tenta defender o pai, mas Leão morde seu pescoço. Aquiles desmaia e Leão ameaça as mulheres e as crianças. Érica pega a arma, mas Leão a derruba. Érica tenta apontar arma para Leão, mas ele dá patada que faz a arma voar longe. As crianças ficam apavoradas num canto e Eugênio diz para Tati usar seus poderes, mas a menina avisa que não está conseguindo. Júlia diz que o único jeito de escapar do lobisomem é pegar a pistola de dardos tranquilizantes. Marcelo corre na direção da pistola. Júlia assiste a bravura de Marcelo, que parece que será mordido, mas consegue alcançar a pistola.

Marcelo atira no lobisomem e César volta ao normal, desmaiado. Cassandra, Irma, Ari, Danilo e Lúcia se reúnem em volta da mesa de reunião. Gór, Meduso e Meta-César entram na sala. Fúria avança contra Toni, mas ele desvia. A mutante-pantera cai no chão e é surpreendida por Lobo, que aparece ali. Lobo rosna para Fúria e ela foge. Lobo se transforma em Lúpi e Toni fica surpreso. Lúpi avisa que Maria está em perigo. Perpétua solta mais um raio em Velociraptor e foge. Júlia fala dos mutantes para Marcelo, mas ele não lembra de nada. Vlado não cansa de perseguir Cléo e ela se irrita. Cléo dá um soco na cara de Vlado, que cai no chão e desmaia. Regina sonha com Cléo e acorda assustada. Meduso se apresenta na sala de reunião e Aristóteles pede para ver o poder dele. Meduso solta raio com o olhar na direção de uma planta e ela seca, deixando todos assustados. Gór inicia a reunião e avisa que César está curado.

O Rico e Lázaro

Zac vai para o quarto cambaleando. Ele lembra de Chaim. Hurzabum pede a mão de Rebeca para Ravina. Zelfa manda as gêmeas pararem de conversar. Zac acorda arrependido e pede desculpas à Elga. Lior aconselha Asher a procurar Joana de uma vez. Joana diz não se arrepender de ter terminado o noivado com Zac. Amitis encontra com Asher no jardim e eles falam de Kassaia. Dalila e Raquel se mostram ansiosas para se casarem logo. Joana ajuda Rebeca a se arrumar para o casamento com Hurzabum. Gadise também se arruma para a união com Matias. Zac e Absalom falam de Chaim. Zac se desculpa com Joana. Shag-Shag se recusa a ir no casamento do filho. Matias se mostra incomodado por ter que casar. Shamiran visita Joaquim e o aconselha a receber Edissa.

Ebede admira a força de Neusta. Ravina procura pelos sapatos. Nitócris provoca Neusta. Abednego pede para Daniel descobrir o motivo da recusa de Naomi. Aliatis fala do passado do rei para Evil. Sammu se abre com Beroso e fala de sua relação com o Chefe da Guarda Real. Nebuzaradã conversa com Arioque sobre a futura luta com Asher. Sammu-Ramat diz desconfiar que Nebuzaradã não possa ter filhos. Lior tenta defender Naomi e é açoitado por Larsa. Asher reencontra o príncipe Aksumai. Matias brinca, dizendo não ter pressa de casar. Shag-Shag abandona a Casa da Lua. Durante uma cerimônia simples, Zadoque abençoa a união entre Rebeca e Hurzabum. Matias também se casa com Gadise. Abraçada a sua trouxa, Shag-Shag escuta a cantoria do casamento do lado de fora.

Amor Sem Igual

Ramiro discute com Norma e a expulsa de casa. No mercadão, Chang e Takashi se assustam com Duplex. Miguel fica sentido ao ouvir Poderosa dizer que quer ir embora. Norma escuta o motorista Xavier dizer que Ramiro não tem muito tempo. Maria Antônia (@mariantoniacord) faz uma ligação de vídeo para Miguel e se enfurece ao ver que ele está na companhia de Poderosa. Irritada e enciumada, ela convida Hugo para jantar. Antônio Júnior tenta tranquilizar Oxente sobre seu novo emprego. Beto se oferece para acompanhar Fernanda até a casa de Ramiro. Bernardo aborda Furacão. Duplex avisa que ela está acompanhada. O chefe da segurança da Bras Esportes (@brasesportes) avisa que voltará outra hora. Caio se sente humilhado. Acompanhada de Miguel, Poderosa leva pizza para algumas garotas de programa. Norma fala com Geovani sobre Ramiro. Carmem tenta ouvir a conversa. Antônio Júnior vê Bernardo maltratando Cindy e acaba brigando com o chefe de segurança da Bras Esportes (@brasesportes). Olympia lembra do passado. Fernanda espera por Ramiro. Agradecida, Poderosa leva pizza para a família de Oxente. Ramiro diz que pode empregar Beto, mas impõe uma condição à Fernanda. Embriagado, Tobias chega ao Mademoiselle Olympia Night Club e chama Donatella. Ramiro diz que só emprega Beto na Bras Esportes (@brasesportes) caso Fernanda também trabalhe na agência.

SBT

As Aventuras de Poliana

Ester pede para ouvir o coração de Luisa e a mulher estranha sua atitude. Sophie escuta o pedido e também fica desconfiada. Filipa ganha um “Espelho Amigo”, o novo projeto de Roger. Mirela e Raquel veem uma sombra passando pela janela do quarto em que estão e ficam assustadas. Glória conta para o neto sobre o resultado de seus exames. Devido aos acontecimentos, Pendleton estuda uma maneira de implantar sons que simulem batimentos cardíacos no corpo de Ester. Poliana e Luisa procuram por Pendleton e Ester na casa, mas não os encontram. Raquel retorna para casa a pé e se encontra com Jerry no caminho, o menino a acompanha no percurso.

(*) Os capítulos são fornecidos pelas emissoras de televisão. Sujeito a alterações.

