Resumo das Novelas

SÁBADO, 4

Malhação

A novela não é exibida aos sábados.

Éramos Seis

Emília decide demitir Zeca. Clotilde e Almeida se amam. Almeida promete se separar de Natália. Adelaide afirma a Alfredo que não se afastará de Justina. Emília deixa a casa de Olga. Clotilde decide adiar sua viagem. Almeida descobre que sua audiência foi antecipada e se preocupa com Clotilde. Adelaide tem uma ideia para se aproximar de Justina e pede a ajuda de Higino. Isabel se encontra com Felício, e Carlos se enfurece. Começa a audiência de Almeida. Isabel se revolta contra Lola por causa de Carlos. Maria se preocupa ao saber que Zeca vendeu o carro. Higino liga para Justina e transmite o recado de Adelaide. Adelaide sobrevoa Itapetininga, e Justina fica encantada ao ver a irmã no avião.

Bom Sucesso

Marcos mostra o bar para Pessanha, que se apresenta como Gilberto. Mercedes tira uma foto de Marcos para mandar para Paloma, e acaba registrando Pessanha. Thaíssa, Jeff e Evelyn se assustam ao ver um vulto na casa em que era Eric morava. Pessanha coloca o pacote de drogas no bar de Marcos. Diogo contrata Patrícia para seduzir Marcos. Silvana é excluída do elenco da novela. Batista convida Lulu para ir a Búzios. Patrícia aproveita que Marcos está dormindo para armar contra ele. Silvana consegue voltar para a novela, com uma campanha criada por William no canal da internet da atriz. Paloma fica arrasada ao ver Patrícia dormindo ao lado de Marcos.

Amor de Mãe

Ryan se preocupa com as injeções que Marina aplica em seu joelho. Amanda encontra Marina. Carolina ofende Durval. Davi e Amanda terminam seu relacionamento. As receitas culinárias de Danilo fazem sucesso, e Nuno e Camila comemoram. Lurdes se preocupa com o comportamento de Vitória. Marina sente fortes dores no joelho durante seu jogo e é levada para o hospital. Thelma se sensibiliza com o sucesso de Danilo. Belizário propõe um plano a Álvaro para fechar o restaurante de Thelma. Raul questiona Érica sobre Sandro. Marina é operada, e Matias diz que a atleta pode não voltar às quadras. Durval afirma a Carolina que fará o seu papel de pai.

RECORD

Escrava Isaura

A novela não é exibida aos sábados.

Caminhos do Coração

A novela não é exibida aos sábados.

O Rico e Lázaro

A novela não é exibida aos sábados.

Amor Sem Igual

A novela não é exibida aos sábados.

SBT

As Aventuras de Poliana

A novela não é exibida aos sábados.

(*) Os capítulos são fornecidos pelas emissoras de televisão. Sujeito a alterações.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também