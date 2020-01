Resumo das Novelas

SEXTA-FEIRA, 3

Malhação

Cléber questiona Anjinha e enfrenta Tatoo. Milena confidencia a Jaqueline que Daniel não quis ficar com ela. Cléber pensa em voltar para a Bahia, mas Carla o proíbe. Jaqueline conversa com Daniel sobre Milena. Anjinha sofre por causa de Cléber. Max se desespera ao descobrir que Serginho prestou queixa na delegacia contra Aloísio. César se surpreende ao ouvir a conversa de Jaqueline e Milena sobre Daniel. Leila sabota o café de Rita, que passa mal. Rui consegue ficar sozinho com Lígia durante a visita a Nina.

Éramos Seis

Emília escorraça Adelaide e Zeca tenta tranquilizar a moça. Maria critica a atitude de Emília. Carlos questiona Isabel sobre o tio de Marcelo e Julinho ajuda a irmã. Almeida se aconselha com Gusmões. Justina observa Adelaide escondida. Isabel critica Lola na frente de Inês. Alfredo vai à reunião no cabaré. Maria sente falta de Clotilde. Justina observa Emília dormir e Candoca a repreende. Neves incentiva Zeca a roubar Emília e Olga chama a atenção do marido. Adelaide chega ao cabaré e procura por Alfredo. Julinho se despede de Clotilde. Almeida discute com Natália. Alfredo defende Adelaide no cabaré. Julinho avisa a Almeida da partida de Clotilde, e ele decide ir à casa de Lola. Zeca ofende Emília sem perceber que a patroa pode ouvi-lo.

Bom Sucesso

Nana tenta acalmar Marcos. Mauri comunica a Alberto que o novo tratamento contra a doença não surtiu efeito. Paloma conta a Jeniffer sobre a intenção de Marcos de vender o Bar do Peter Pan. Diogo pede que Pessanha coloque um pacote de drogas no bar de Marcos. Alberto descobre como provar que o livro é de Eric Feitosa. Diogo manda Nana concentrar os investimentos da Editora no livro de Eric e cancelar os demais projetos. Vicente parabeniza Patrick por ser escolhido pelos olheiros no basquete. Pessanha se apresenta como interessado em comprar o bar de Marcos.

Amor de Mãe

Érica teme a reação de Lurdes ao descobrir sobre a origem de Sandro. Miguel exige que Davi se proteja dos agressores de Amanda. Vicente revela a Belizário o que descobriu sobre Verena e Genilson. Sandro declara sua gratidão por ser filho de Lurdes, e Érica se preocupa. Miguel acompanha Davi em seu depoimento a Miriam, e Belizário os ameaça. Érica descobre a farsa de Estela. Álvaro pede que Vitória investigue Amanda. Tiago se acidenta na escola e Matias apoia Vitória. Lurdes apresenta Oliveira à sua família. Magno e

RECORD

Escrava Isaura

Raimundo vai até casa de Tomásia pedir para trabalhar com ela. Geraldo conta a Álvaro que Branca vai doar suas jóias para a Sociedade Abolicionista. André ouve os passos da tropa do capitão-do-mato atrás deles. André se faz de isca para o capataz. Raimundo chicoteia o escravo que não fugiu. Violeta conta a Belchior que Flor de Liz foi quem entregou o ataque a fazenda para Leôncio. Tomásia quer colocar um espia na fazenda de Leôncio. Isaura e Miguel saem do esconderijo e fogem na direção oposta a de André.

Leôncio vê o fantasma de seu pai e desmaia. André consegue fugir da vista do capitão do mato e vai para onde está Isaura. Branca dá jóias para Álvaro como doação. André conta a Isaura sobre Moleca. Diogo é chamado pelo Cel. Sebastião para consultar Helena que está muito doente. Helena e Diogo trocam olhares e recitam poemas. André apresenta Isaura e Miguel a Moleca que se irrita. Cel. Sebastião negocia com Leôncio a devolução de Rosa e a liberdade de Henrique. Chegam mais escravos com armas no quilombo. Raimundo vai até casa de Tomásia pedir para trabalhar com ela.

Caminhos do Coração

Gór diz que César está curado . Guiga ameaça Leão com uma arma e Teófilo pega sua faca, enquanto Érica reúne as crianças em volta de si. Leão dá patada no rosto de Guiga e ele desmaia. Teófilo parte para cima de Leão com a faca. Leão salta na direção de Teófilo e morde seu pescoço. Aquiles tenta defender o pai, mas Leão morde seu pescoço. Aquiles desmaia e Leão ameaça as mulheres e as crianças. Érica pega a arma, mas Leão a derruba. Érica tenta apontar arma para Leão, mas ele dá patada que faz a arma voar longe. As crianças ficam apavoradas num canto e Eugênio diz para Tati usar seus poderes, mas a menina avisa que não está conseguindo. Júlia diz que o único jeito de escapar do lobisomem é pegar a pistola de dardos tranquilizantes. Marcelo corre na direção da pistola. Júlia assiste a bravura de Marcelo, que parece que será mordido, mas consegue alcançar a pistola.

Marcelo atira no lobisomem e César volta ao normal, desmaiado. Cassandra, Irma, Ari, Danilo e Lúcia se reúnem em volta da mesa de reunião. Gór, Meduso e Meta-César entram na sala. Fúria avança contra Toni, mas ele desvia. A mutante-pantera cai no chão e é surpreendida por Lobo, que aparece ali. Lobo rosna para Fúria e ela foge. Lobo se transforma em Lúpi e Toni fica surpreso. Lúpi avisa que Maria está em perigo. Perpétua solta mais um raio em Velociraptor e foge. Júlia fala dos mutantes para Marcelo, mas ele não lembra de nada. Vlado não cansa de perseguir Cléo e ela se irrita. Cléo dá um soco na cara de Vlado, que cai no chão e desmaia. Regina sonha com Cléo e acorda assustada. Meduso se apresenta na sala de reunião e Aristóteles pede para ver o poder dele. Meduso solta raio com o olhar na direção de uma planta e ela seca, deixando todos assustados. Gór inicia a reunião e avisa que César está curado.

O Rico e Lázaro

Sammu-Ramat mente para Nebuzaradã e diz que Kassaia o traiu com Asher. Hurzabum chega ao palácio para dar aula de música a Belsazar. Rebeca fala do interesse de Dana por Rafael. Talita diz que precisa cobrar Zabaia pela dança. Aliatis, um antigo servo do rei, reaparece no palácio com seu filho, Madai, e pede para voltar a servir o soberano. Nabucodonosor fica feliz ao reencontrar Aliatis e permite que ele lhe sirva novamente. Rabe-Sáris provoca Joana. Lia retorna ao alojamento de escravas. Daniel aconselha Joana. Abednego pede Naomi em casamento, mas ela se recusa. Mesaque e Sadraque começam a namorar Raquel e Dalila. Naomi encontra Lia e diz não ter conseguido aceitar o pedido de Abednego. Nebuzaradã tira satisfação com Asher e o ameaça.

Amor Sem Igual

Bernardo segue o ônibus de Caio e Furacão. Miguel diz que Poderosa pode ajudá-lo trabalhando no mercadão. Bernardo consegue alcançar o ônibus e manda o motorista parar o veículo. Desesperados, Caio e Furacão fogem, mas o chefe da segurança da Bras Esporte (@brasesportes) os ameaçam com uma arma. Tobias tenta obter notícias de seu funcionário. Bernardo diz que Tobias quer Caio na escolinha e avisa que dará uma chance para eles, mas terão que ficar de bico fechado. Leandro avisa que Fernanda não vai desistir de Nivaldo. Ramiro fica irritado. Nivaldo foge e se encontra com os outros meninos de rua. Miguel avisa que Poderosa irá ajudá-lo no mercadão. Pedro se anima com o próximo encontro com Fernanda. A filha de Ramiro descobre que Nivaldo fugiu para se encontrar com os outros meninos de rua. Caio mente para Tobias e diz que ele e Furacão iam visitar um parente no Rio.

Tobias elogia o empenho de Bernardo. Fernanda decide tirar Nivaldo e os outros meninos da rua. Maria Antônia (@mariantoniacord) discute com Poderosa e a ameaça. Furacão e Caio voltam para casa e são extorquidos pelo senhorio. Tobias fica sozinho na agência e chama Donatella. Fernanda chega em casa com as crianças de rua e é impedida de entrar por Ramiro. Ela liga para Norma e pede para abrigar as crianças na casa de idosos. Em encontro com Leandro, Bernardo diz que Furacão ficará de bico fechado. Na agência Bras Esportes (@brasesportes), Donatella se encontra com Tobias às escondidas. Eles são surpreendidos com a chegada de Ramiro. Donatella se esconde Tobias tenta disfarçar. Ramiro fala sobre a atitude de Fernanda e avisa que quer resolver esta questão. Furacão liga para Poderosa e avisa que foram encontrados por Bernardo. Poderosa diz que irá contar para Tobias que o chefe da segurança tentou matar Caio.

SBT

As Aventuras de Poliana

Sérgio vai até a casa de Pendleton pedir que ele tome uma atitude quanto as mudanças que estão sendo feitas no Vetherna. Gleyce pede para Jeff ser tolerante com Mosquito por acreditar que ele realmente esteja tentando mudar. Raquel fica chateada por sua ideia ter sido roubada. Ester pede para escutar o coração de Poliana. O projeto “Geração O11O” é lançado e os jovens começam a se inscrever em busca de um estágio na empresa. Luisa aceita o convite e vai jantar com Pendleton, Poliana e Ester. Marcelo vê a ex namorada saindo com Pendleton. Waldisney tatua o nome de Nanci no peito. Débora não aprova a aproximação entre Nadine e Marcelo. O resultado dos exames que Glória foi fazer no exterior ficam prontos. Lindomar conta para o filho que a família irá se mudar. Sophie e Iure encontram Pendleton, Luisa, Poliana e Ester no restaurante.

(*) Os capítulos são fornecidos pelas emissoras de televisão. Sujeito a alterações.

